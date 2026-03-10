Новини
Напрежение на собствен терен! Притискат Доналд Тръмп да обяви бърза победа и окончателен край на войната срещу Иран

10 Март, 2026

Проучванията показват, че леко мнозинство от американците се противопоставят на войната, като отговорите до голяма степен следват партийните линии

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Някои от съветниците на американския президент Доналд Тръмп тайно го приканват да обяви публично план за изтегляне от войната в Иран.

Това съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на анонимни източници, запознати с въпроса.

Съветниците искат той да заяви, че военните са постигнали до голяма степен целите си във войната, пише WSJ.

Макар че американските официални лица понякога са предлагали различни списъци с цели на войната, като цяло те са били унищожаването на иранската ракетна програма, унищожаването на иранския флот, спирането на иранската подкрепа за регионални прокси сили и блокирането на Иран да придобие ядрено оръжие.

Статията на вестника е категорично опровергана от прессекретаря на Белия дом Каролин Лийвит.

"Тази статия е пълна с глупости от анонимни източници, които, мога да гарантирам, не са в стаята с президента Тръмп. Най-близките сътрудници на президента са фокусирани 24/7 върху това да гарантират, че операция "Епична ярост" продължава да бъде огромен успех, а краят на тези операции в крайна сметка ще бъде определен от главнокомандващия", казва Лийвит.

WSJ твърди, че някои от съветниците на Тръмп са го предупредили, че продължителна война ще подкопае подкрепата за него, дори и републиканците да подкрепят в голяма степен ударите срещу Иран засега.

Съветниците са получили обаждания от републиканци, които са изразили загриженост за това какво ще означава войната за предстоящите междинни избори, твърди вестникът.

Вследствие на това съветниците са решили, че им е необходим по-агресивен план за комуникация с обществеността, за да продадат войната на фона на покачващите се цени на бензина, твърди WSJ.

"По-голямата част от американците подкрепят прекратяването на заплахата, която представлява иранският режим, и подкрепят убиването на терористи, и това е точно това, което президентът Тръмп ще постигне", казва Лийвит в отговор на статията.

Проучванията показват, че леко мнозинство от американците се противопоставят на войната, като отговорите до голяма степен следват партийните линии.

Въпреки загрижеността на някои от неговите съветници, представители на администрацията заявиха пред вестника, че войната е малко вероятно да приключи, докато Иран продължава да атакува страните в региона и докато Израел иска да продължи да нанася удари по цели в Иран.

Тръмп няма да спре да се бори, докато не постигне задоволителна победа, особено когато САЩ имат военно предимство, казва високопоставен представител на администрацията пред WSJ.

Вестникът цитира анонимни източници, запознати с мисленето на Тръмп, които казват, че президентът е изненадан, че Иран не се е предал на фона на безмилостните удари на САЩ и Израел.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 23 Отговор
    абе копеите и други породи русофили защо държат на чалмите , пък превъзнасят 3 март и ,,братушките,, АСВАбадители? знае ли някой?

    Коментиран от #3, #8, #25

    20:44 10.03.2026

  • 2 Хеми значи вазелин

    24 2 Отговор
    "Бързата победа" на Тръмпоча в Иран е по-голям позор и от позора на Бай Издън в Афганистан 😄😄😄

    Коментиран от #13, #15

    20:44 10.03.2026

  • 3 Именно

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путин целуна Корана.

    20:46 10.03.2026

  • 4 Украйна напредва те за Иран ми говорят

    7 16 Отговор
    Ако САЩ не помогнат на Русия
    Скоро Путин трябва да хвърля белият парцал

    Коментиран от #16

    20:46 10.03.2026

  • 5 китайски балон

    10 1 Отговор
    Ретрограден Меркурий, хич не му се получи само да гледа да не се спъне сега, като почне да бяга от битката😉

    20:46 10.03.2026

  • 6 А Путинчо какво прави?

    5 10 Отговор
    Цял ден бомбандират Русия

    Коментиран от #21

    20:46 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кара Ибрахим

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Копейките станаха помаци.

    Коментиран от #14

    20:48 10.03.2026

  • 9 Мммммм

    9 2 Отговор
    Не случайно казват че на БЛОНДИНКИТЕ не им е силата в главата

    Коментиран от #24

    20:48 10.03.2026

  • 10 За Тръмп

    12 1 Отговор
    не е проблем да обяви каквото и да е !
    Праско празни приказки по цял ден ! Сутрин каже нещо и до вечерта го завърти на 180 градуса ! Време му е да отиде на гости на Байдън !

    20:48 10.03.2026

  • 11 То какво д бомбандират в Иран

    3 8 Отговор
    Има ли още нещо за Бомбене там
    То като няма армия освен като Путин да почват Цивилните

    20:48 10.03.2026

  • 12 Хаха

    9 1 Отговор
    По същия начин обяви "победа", докато се изнасяха преоблечени като кадъни и висящи по колестниците в Афганистан!
    Сега по същия начин ще "победят" епщайнци, изнасяйки се като бити пЕдроханци от всичките си опостушени бази в Близкия изток....

    20:48 10.03.2026

  • 13 Пригожин

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи вазелин":

    Е не е като Киев за два дня 😅.

    Коментиран от #31

    20:49 10.03.2026

  • 14 Еничарин

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Кара Ибрахим":

    Не помаци, а еничари. Дедите на копейките са били еничари, бещите им са били еничари и те станаха еничари.

    20:49 10.03.2026

  • 15 Е, не е много бърза

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи вазелин":

    минаха точно 10 дни, поне още 10 ще се вихри и бомбардира :) 20 дни е напълно нормално за военна операция.

    20:49 10.03.2026

  • 16 Попиляха русия

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна напредва те за Иран ми говорят":

    Защо не въоръжат Путин да може да се одбранява

    Коментиран от #22

    20:49 10.03.2026

  • 17 Шопо

    7 1 Отговор
    Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона
    Сега всички тези хора искат отмъщение, война до последния Американец.

    20:49 10.03.2026

  • 18 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Там където стъпи крак на англосаксонец и рибите започват да се бият ,или си роб или си мъртъв ,и никога няма свобода

    20:49 10.03.2026

  • 19 епичен провал

    9 2 Отговор
    Запитах AL дали епична ярост може да се превърне в епичен провал и ето какво ми отговори
    Да, епичната ярост
    изключително лесно може да се превърне в епичен провал. Това е класически сценарий, при който емоциите вземат връх над разума, водещ до необмислени действия и унищожителни резултати.
    Ето как и защо:

    Загуба на когнитивни способности: Когато човек е в състояние на силен гняв (ярост), мозъкът често "изключва" рационалното мислене. Това пречи на способността да се предвидят последствията от действията.
    Обратен ефект: Вместо да реши проблема, яростта често създава нови, по-големи проблеми, превръщайки ситуацията в абсурдна или унизителна грешка, позната като "епичен провал" (epic fail).
    Исторически/политически пример: Операция, описана като "епична ярост" (напр. въздушни удари), може да се превърне в "епичен провал", ако не постигне целите си, стане непопулярна или доведе до обратен резултат.
    Психологически модел: Яростта често е резултат от невъзможност за контрол, което създава порочен кръг от фрустрация и още по-голям провал

    20:50 10.03.2026

  • 20 Такаа

    7 1 Отговор
    По последни сведения в момента Иран минира Ормузкия проход за да попречи да навлязат американски военни кораби в залива

    Коментиран от #29

    20:51 10.03.2026

  • 21 Путинчо

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "А Путинчо какво прави?":

    е скрит в миша дупка, той по-неоткриваем даже и от Биби 😂

    20:51 10.03.2026

  • 22 Това "отДбранява"

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Попиляха русия":

    на какъв език си го написал?

    20:52 10.03.2026

  • 23 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Тръмп го пишете бегАл.Утре оранжевия ще се похвали,че е спрял още една война.

    20:52 10.03.2026

  • 24 Маша Захарова

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мммммм":

    Що обиждаш на русо?

    20:52 10.03.2026

  • 25 Звездоброец

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чалмите и кръстовете нямат никакво значение вече . Човечност ни е нужда ! Или трябва да се кланяме на демона Йехова !?

    20:53 10.03.2026

  • 26 Ами

    6 0 Отговор
    По-голяма част от американските дори не знаят къде се намира Иран.
    Единственото което ги интересува са цените и парите.

    20:54 10.03.2026

  • 27 Еко той

    8 3 Отговор
    Усетиха в какви 💩 ще потънат

    20:54 10.03.2026

  • 28 Ганя Путинофила

    2 6 Отговор
    А някоя крепостна русня, може ли така да притиска путин?

    20:54 10.03.2026

  • 29 Вие съвсем се

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Такаа":

    ошашавихте от американската операция. Няма такова нещо като Ормузки проход, който да минираш. Ормузкия проток, това е вода, част от воден басейн, а проход е сухоземен терен.

    Коментиран от #34

    20:55 10.03.2026

  • 30 бай Даньо

    6 0 Отговор
    Президентът изненнадан!? Няма такива дураци и не е имало в Белия дом ,а тия които гласуваха за това дважди по големи дураци ...

    20:56 10.03.2026

  • 31 Хеми значи вазелин

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пригожин":

    А сега два дни ли станаха, щото агента ви краснов разби Иран само за ден. Ама друг път 😄😄😄

    20:56 10.03.2026

  • 32 Теория на конспирацията

    5 0 Отговор
    Казах,че бате Дончо ще си го сготвят неговите хора.

    20:57 10.03.2026

  • 33 Операция Epic fail

    4 0 Отговор
    Голям пердах изядоха краварите.Ще го помнят дълго?

    20:59 10.03.2026

  • 34 Такаа

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Вие съвсем се":

    Този проход е между индийския океан и персийския залив най тясната му широчина е 30 километра и в момента я затварят с мини

    20:59 10.03.2026