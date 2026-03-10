Напрежение на собствен терен! Притискат Доналд Тръмп да обяви бърза победа и окончателен край на войната срещу Иран

Някои от съветниците на американския президент Доналд Тръмп тайно го приканват да обяви публично план за изтегляне от войната в Иран.
Това съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на анонимни източници, запознати с въпроса.
Съветниците искат той да заяви, че военните са постигнали до голяма степен целите си във войната, пише WSJ.
Макар че американските официални лица понякога са предлагали различни списъци с цели на войната, като цяло те са били унищожаването на иранската ракетна програма, унищожаването на иранския флот, спирането на иранската подкрепа за регионални прокси сили и блокирането на Иран да придобие ядрено оръжие.
Статията на вестника е категорично опровергана от прессекретаря на Белия дом Каролин Лийвит.
"Тази статия е пълна с глупости от анонимни източници, които, мога да гарантирам, не са в стаята с президента Тръмп. Най-близките сътрудници на президента са фокусирани 24/7 върху това да гарантират, че операция "Епична ярост" продължава да бъде огромен успех, а краят на тези операции в крайна сметка ще бъде определен от главнокомандващия", казва Лийвит.
WSJ твърди, че някои от съветниците на Тръмп са го предупредили, че продължителна война ще подкопае подкрепата за него, дори и републиканците да подкрепят в голяма степен ударите срещу Иран засега.
Съветниците са получили обаждания от републиканци, които са изразили загриженост за това какво ще означава войната за предстоящите междинни избори, твърди вестникът.
Вследствие на това съветниците са решили, че им е необходим по-агресивен план за комуникация с обществеността, за да продадат войната на фона на покачващите се цени на бензина, твърди WSJ.
"По-голямата част от американците подкрепят прекратяването на заплахата, която представлява иранският режим, и подкрепят убиването на терористи, и това е точно това, което президентът Тръмп ще постигне", казва Лийвит в отговор на статията.
Проучванията показват, че леко мнозинство от американците се противопоставят на войната, като отговорите до голяма степен следват партийните линии.
Въпреки загрижеността на някои от неговите съветници, представители на администрацията заявиха пред вестника, че войната е малко вероятно да приключи, докато Иран продължава да атакува страните в региона и докато Израел иска да продължи да нанася удари по цели в Иран.
Тръмп няма да спре да се бори, докато не постигне задоволителна победа, особено когато САЩ имат военно предимство, казва високопоставен представител на администрацията пред WSJ.
Вестникът цитира анонимни източници, запознати с мисленето на Тръмп, които казват, че президентът е изненадан, че Иран не се е предал на фона на безмилостните удари на САЩ и Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3, #8, #25
20:44 10.03.2026
2 Хеми значи вазелин
Коментиран от #13, #15
20:44 10.03.2026
3 Именно
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путин целуна Корана.
20:46 10.03.2026
4 Украйна напредва те за Иран ми говорят
Скоро Путин трябва да хвърля белият парцал
Коментиран от #16
20:46 10.03.2026
5 китайски балон
20:46 10.03.2026
6 А Путинчо какво прави?
Коментиран от #21
20:46 10.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кара Ибрахим
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Копейките станаха помаци.
Коментиран от #14
20:48 10.03.2026
9 Мммммм
Коментиран от #24
20:48 10.03.2026
10 За Тръмп
Праско празни приказки по цял ден ! Сутрин каже нещо и до вечерта го завърти на 180 градуса ! Време му е да отиде на гости на Байдън !
20:48 10.03.2026
11 То какво д бомбандират в Иран
То като няма армия освен като Путин да почват Цивилните
20:48 10.03.2026
12 Хаха
Сега по същия начин ще "победят" епщайнци, изнасяйки се като бити пЕдроханци от всичките си опостушени бази в Близкия изток....
20:48 10.03.2026
13 Пригожин
До коментар #2 от "Хеми значи вазелин":Е не е като Киев за два дня 😅.
Коментиран от #31
20:49 10.03.2026
14 Еничарин
До коментар #8 от "Кара Ибрахим":Не помаци, а еничари. Дедите на копейките са били еничари, бещите им са били еничари и те станаха еничари.
20:49 10.03.2026
15 Е, не е много бърза
До коментар #2 от "Хеми значи вазелин":минаха точно 10 дни, поне още 10 ще се вихри и бомбардира :) 20 дни е напълно нормално за военна операция.
20:49 10.03.2026
16 Попиляха русия
До коментар #4 от "Украйна напредва те за Иран ми говорят":Защо не въоръжат Путин да може да се одбранява
Коментиран от #22
20:49 10.03.2026
17 Шопо
Сега всички тези хора искат отмъщение, война до последния Американец.
20:49 10.03.2026
18 Kaлпазанин
20:49 10.03.2026
19 епичен провал
Да, епичната ярост
изключително лесно може да се превърне в епичен провал. Това е класически сценарий, при който емоциите вземат връх над разума, водещ до необмислени действия и унищожителни резултати.
Ето как и защо:
Загуба на когнитивни способности: Когато човек е в състояние на силен гняв (ярост), мозъкът често "изключва" рационалното мислене. Това пречи на способността да се предвидят последствията от действията.
Обратен ефект: Вместо да реши проблема, яростта често създава нови, по-големи проблеми, превръщайки ситуацията в абсурдна или унизителна грешка, позната като "епичен провал" (epic fail).
Исторически/политически пример: Операция, описана като "епична ярост" (напр. въздушни удари), може да се превърне в "епичен провал", ако не постигне целите си, стане непопулярна или доведе до обратен резултат.
Психологически модел: Яростта често е резултат от невъзможност за контрол, което създава порочен кръг от фрустрация и още по-голям провал
20:50 10.03.2026
20 Такаа
Коментиран от #29
20:51 10.03.2026
21 Путинчо
До коментар #6 от "А Путинчо какво прави?":е скрит в миша дупка, той по-неоткриваем даже и от Биби 😂
20:51 10.03.2026
22 Това "отДбранява"
До коментар #16 от "Попиляха русия":на какъв език си го написал?
20:52 10.03.2026
23 Сатана Z
20:52 10.03.2026
24 Маша Захарова
До коментар #9 от "Мммммм":Що обиждаш на русо?
20:52 10.03.2026
25 Звездоброец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чалмите и кръстовете нямат никакво значение вече . Човечност ни е нужда ! Или трябва да се кланяме на демона Йехова !?
20:53 10.03.2026
26 Ами
Единственото което ги интересува са цените и парите.
20:54 10.03.2026
27 Еко той
20:54 10.03.2026
28 Ганя Путинофила
20:54 10.03.2026
29 Вие съвсем се
До коментар #20 от "Такаа":ошашавихте от американската операция. Няма такова нещо като Ормузки проход, който да минираш. Ормузкия проток, това е вода, част от воден басейн, а проход е сухоземен терен.
Коментиран от #34
20:55 10.03.2026
30 бай Даньо
20:56 10.03.2026
31 Хеми значи вазелин
До коментар #13 от "Пригожин":А сега два дни ли станаха, щото агента ви краснов разби Иран само за ден. Ама друг път 😄😄😄
20:56 10.03.2026
32 Теория на конспирацията
20:57 10.03.2026
33 Операция Epic fail
20:59 10.03.2026
34 Такаа
До коментар #29 от "Вие съвсем се":Този проход е между индийския океан и персийския залив най тясната му широчина е 30 километра и в момента я затварят с мини
20:59 10.03.2026