Трима таланти на Спартак Варна стават национали

10 Март, 2026 22:10 374 0

Дамян Йорданов, Мартин Георгиев и Цветослав Маринов с повиквателни за младежкия национален отбор на България

Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Трима изгряващи звезди на Спартак Варна – Дамян Йорданов, Мартин Георгиев и Цветослав Маринов – бяха избрани да се присъединят към младежкия национален отбор на България до 21 години за предстоящия тренировъчен лагер и ключовите европейски квалификации.

За Мартин Георгиев това е дебютна повиквателна в тази възрастова група – истинско признание за неговия труд и развитие на терена.

Лагерът на националите стартира на 22 март 2026 година, като младите „соколи“ ще имат възможност да се докажат в два важни сблъсъка: на 27 март срещу Гибралтар и на 31 март срещу Азербайджан.

Ръководството на Спартак Варна не скри гордостта си от успеха на своите футболисти и отправи сърдечни пожелания за успех към Йорданов, Георгиев и Маринов, както и към целия национален отбор.

"Убедени сме, че те ще представят достойно Спартак Варна на международната сцена!“, написаха от клуба.


