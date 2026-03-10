Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пентагонът: Бойната ни авиация поразява ирански миноносци

10 Март, 2026 17:43 736 19

Войната в Близкия изток на практика затвори Ормузкия проток, който е ключов за световните доставки на петрол и втечнен природен газ

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн заяви днес, че САЩ нанасят удари по ирански миноносци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Войната в Близкия изток на практика затвори Ормузкия проток, който е ключов за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

"(Централното командване на американските въоръжени сили) продължава да преследва и да поразяват миноносци и складове за мини", каза Кейн пред репортери.

Кейн заяви още, че през първите 10 дни на кампанията срещу Иран САЩ са потопили или унищожили повече от 50 ирански военноморски кораба.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера да ескалира войната с Иран, ако Ислямската република блокира доставките на петрол от Близкия изток.

Кейн каза още, че иранските сили се сражават, но не по-впечатляващо от очакваното.


  • 1 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Тез парите за кораби трябваше да ги дадат за пво...

    Коментиран от #9

    17:45 10.03.2026

  • 2 сащисан кравар

    12 2 Отговор
    Основно поразява американската и отчасти световна икономика, "де го чykaш де се пука"!

    17:45 10.03.2026

  • 3 Курд Околянов

    14 3 Отговор
    Абе, нали казахте, че вече сте унищожили иранските кораби.

    Коментиран от #15

    17:46 10.03.2026

  • 4 хаха

    1 4 Отговор
    Какви "миноносци" бе дебели ватници изтрещяли???

    Нали нямали били вече флот пислямистите?
    ХАХАХА

    17:47 10.03.2026

  • 5 ПОРАЗЯВАТЕ

    16 2 Отговор
    А ВСЕ ПОРАЗЕНИ ИЗЛИЗАТЕ ОТ БОЙНАТА ВИ С ИРАН. МИНАЛАТА ГОДИНА СЪЩАТА ТРАГЕДИЯ ЗА ВАС,ТОГАВА ГРЪМНАХА ЦЕБТРАЛАТА НА МОСАД,А ТАЗИ ГОДИНА ВДИГНАХА У ВЪЗДУХА НАЕТАНЯХУ. АМАН ОТ ХОЛИВУДСКИЯ ВИ ГЕРОИЗЪМ.

    17:48 10.03.2026

  • 6 Макробиолог

    11 1 Отговор
    Тейлор Гриин каза всичко което мисли всеки обикновен американец по въпроса.Няма какво повече да се добави.Ако ще утре Иран да капитулира ,с тая администрация е приключено в политически план.точка.

    17:48 10.03.2026

  • 7 А уж

    7 2 Отговор
    унищожихте всичко иранско за три дня. Лаладжии.

    17:48 10.03.2026

  • 8 Пич

    11 2 Отговор
    Тези щели да побеждават Русия ?! Некадърници, които нищо не успяха да предвидят - нито във войната, нито в икономиката!!!

    17:49 10.03.2026

  • 9 Евгени

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Това са стори кораби, наградени и ремоннирани. За тях не са давани много пари

    17:49 10.03.2026

  • 10 С лъжи и пропаганди

    12 0 Отговор
    война не се печели.Сърце,дух и кауза се иска.

    17:49 10.03.2026

  • 11 бай Даньо

    8 2 Отговор
    Ей не свършват тия ирнаски миноносци вчера бяха потопили целия ирански флот днес явно са пуснали на вода нови миноносци... ще да е комедия ако не умираха хора.

    17:49 10.03.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор
    на двойна езда го карат горкия Иран-ту евреите , ту щатите

    17:50 10.03.2026

  • 13 Шопо

    6 1 Отговор
    200 милиона шиити живеят с мисълта да убиват Американци навсякъде по света.

    17:50 10.03.2026

  • 14 Фейк на часа

    4 0 Отговор
    Нека улавия бай Дончо да обявява победа и да убеди другата откачалка Бибито и той да се умири, че иначе света го очаква огромна хуманитарна криза, десетки милиони мигранти от близкия Изток, които букално ще премажат България като бизони по пътя си.
    Като нищо, ако войната продължи още няколко седмици петрола ще удари $500 за барел, а ние ще буквално ще гладуваме.
    Време е да се кротнат, а Израел да вкарва Биби Нетаняху в лудница, а бай Дончо да ходи да забавлява публиката в нагласените кеч-борби, толкова му стига акъла.

    Коментиран от #18

    17:52 10.03.2026

  • 15 Хеми значи вазелин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Курд Околянов":

    Е, той Тръмпоча миналата година излъга, че са унищожили всичките им ядрени съоръжения и лаборатории.

    17:54 10.03.2026

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    По тази причина авионосецът "Аврам Линкълн" се скри на 1000 км.от Иран и беше паркиран в центъра на Индийския оушън,а екипажа отдаден на ласки по американски

    17:56 10.03.2026

  • 17 Докато факти

    0 1 Отговор
    ни разправят приказки от криптата, иранците поразяват едно след друго бази на САЩ и ОТАН, а на един рижав клоун във Вашингтон му е препарило из под задните части от много напъва и лъжи. Факти още ли не са разбрали, че пропагандата, сиреч лъжите, беше изкуство в миналия век, в който технологичния напредък беше радио честотите, които се предаваха по радиата? В 21-ви век, слугите на западналите са просто трагични и смешни, с една дума - трагикомедия!

    17:56 10.03.2026

  • 18 В лудницата

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фейк на часа":

    Ако го намерят ха-ха-ха

    17:58 10.03.2026

  • 19 Кико

    0 0 Отговор
    Нали ги бяхте унищожили вече всичките кораби още съвсем в началото на войната срещу Иран? Кво станА?

    17:59 10.03.2026