Пентагонът: Бойната ни авиация поразява ирански миноносци

Председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн заяви днес, че САЩ нанасят удари по ирански миноносци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Войната в Близкия изток на практика затвори Ормузкия проток, който е ключов за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.
"(Централното командване на американските въоръжени сили) продължава да преследва и да поразяват миноносци и складове за мини", каза Кейн пред репортери.
Кейн заяви още, че през първите 10 дни на кампанията срещу Иран САЩ са потопили или унищожили повече от 50 ирански военноморски кораба.
Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера да ескалира войната с Иран, ако Ислямската република блокира доставките на петрол от Близкия изток.
Кейн каза още, че иранските сили се сражават, но не по-впечатляващо от очакваното.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #9
17:45 10.03.2026
2 сащисан кравар
17:45 10.03.2026
3 Курд Околянов
Коментиран от #15
17:46 10.03.2026
4 хаха
Нали нямали били вече флот пислямистите?
ХАХАХА
17:47 10.03.2026
5 ПОРАЗЯВАТЕ
17:48 10.03.2026
6 Макробиолог
17:48 10.03.2026
7 А уж
17:48 10.03.2026
8 Пич
17:49 10.03.2026
9 Евгени
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Това са стори кораби, наградени и ремоннирани. За тях не са давани много пари
17:49 10.03.2026
10 С лъжи и пропаганди
17:49 10.03.2026
11 бай Даньо
17:49 10.03.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:50 10.03.2026
13 Шопо
17:50 10.03.2026
14 Фейк на часа
Като нищо, ако войната продължи още няколко седмици петрола ще удари $500 за барел, а ние ще буквално ще гладуваме.
Време е да се кротнат, а Израел да вкарва Биби Нетаняху в лудница, а бай Дончо да ходи да забавлява публиката в нагласените кеч-борби, толкова му стига акъла.
Коментиран от #18
17:52 10.03.2026
15 Хеми значи вазелин
До коментар #3 от "Курд Околянов":Е, той Тръмпоча миналата година излъга, че са унищожили всичките им ядрени съоръжения и лаборатории.
17:54 10.03.2026
16 Сатана Z
17:56 10.03.2026
17 Докато факти
17:56 10.03.2026
18 В лудницата
До коментар #14 от "Фейк на часа":Ако го намерят ха-ха-ха
17:58 10.03.2026
19 Кико
17:59 10.03.2026