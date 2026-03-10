Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Войната в Ормузкия проток! Великобритания, Италия и Германия работят по варианти за защита на корабоплаването

Войната в Ормузкия проток! Великобритания, Италия и Германия работят по варианти за защита на корабоплаването

10 Март, 2026

Анатоли Стайков

Премиерите на Великобритания и Италия - Киър Стармър и Джорджа Мелони, както и германският канцлер Фридрих Мерц, са се договорили да работят заедно по различни варианти за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток в отговор на иранските заплахи, предаде АНСА, цитирана от БТА.

От "Даунинг стрийт" съобщиха, че лидерите са се разбрали за това по време на отделни разговори между Стармър и другите двама правителствени ръководители.

„Премиерът разговаря снощи с лидерите на Германия и Италия за ситуацията в Близкия изток. Обсъждайки Ормузкия проток, те изразиха съгласие, че "свободата на корабоплаването на съдовете през тези води е жизненоважна“, пише в изявление на британското правителство.

Лидерите „се разбраха да работят заедно през идните дни на фона на иранските заплахи. Премиерът Стармър информира за настоящите отбранителни мерки на Великобритания в региона в подкрепа на нашите партньори от Персийския залив“, се посочво още в изявлението.


  • 1 Здравей

    25 1 Отговор
    От Ламанша ли ще го защитават? Защото ако отидат в протока със сигурност ще загубят някой кораб.

    18:45 10.03.2026

  • 2 хахави

    24 1 Отговор
    Невнятници пак се събрали на бело....

    18:45 10.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    27 1 Отговор
    Цирка ще е уникален с епилираните защитници на Ормузкия проток

    18:46 10.03.2026

  • 5 Ами..

    21 1 Отговор
    Варианта е един - на колене птед Иран

    18:46 10.03.2026

  • 6 хехе

    22 1 Отговор
    очертават се много нови подводни рифове.

    18:46 10.03.2026

  • 7 М АТ.

    29 2 Отговор
    Изpaeлcкият жypнaлиcт Aлoн Mизpaxи: Koгaтo Иpaн пpиключи, CAЩ пoвeчe никoгa нямa дa ce въpнaт в Близкия Изтoк
    Алон Мизрахи, израелски журналист:
    Свидетели сме на голямо историческо събитие. Иран, за изненада на всички, унищожава американски бази толкова старателно, в такъв голям мащаб и толкова решително, че светът буквално онемя. За 4 дни Иран успя да разшири сферата си на военно господство в региона на целия Близък Изток. Иран унищожи най-ценните и скъпи военни бази, имущество и оборудване в света. Американските бази в Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия са сред най-големите военни съоръжения в целия свят. Изграждането на тези съоръжения е струвало на САЩ трилиони долари и е извършвано в продължение на няколко десетилетия. Говорим за това, че по-голямата част от военните разходи на САЩ, направени през последните повече от 30 години, се превърнаха в дим. Виждаме радари, струващи стотици милиони долари всеки, да бъдат унищожени за миг. Виждаме цели военни бази, изоставени и опожарени, ограбени и унищожени. И ви казвам, че САЩ никога не са претърпявали подобно разрушение в цялата си история, освен може би Пърл Харбър, но това беше само една атака. Няма враг, който в конвенционална война някога да е причинявал това на американските военни сили, както Иран прави в момента.

    18:47 10.03.2026

  • 8 Шопо

    19 1 Отговор
    Ще напишат една резолюция и готово

    18:47 10.03.2026

  • 9 Кой

    21 0 Отговор
    Хахаха коалицията на неможещите
    Остава и оня дето го пердаши баба му да се включи
    И ставате коалицията на нищо неможещити

    18:48 10.03.2026

  • 10 Макарон Мерц

    18 0 Отговор
    Вместо да санкционират САЩ и Израел, тея се бутат между шамарите!!!

    Със санкциите ЕС ще си избие парите от по- скъпия петрол…

    18:49 10.03.2026

  • 11 СЕГА ВЕЧЕ

    9 0 Отговор
    Съм спокоен.

    18:50 10.03.2026

  • 12 Ехааааааа

    18 1 Отговор
    Всички пудели на краварите дотичаха на помощ , че техния господар крава е безсилен да се справи със войната която забърка със авера си нетаняху !!!!!
    Много лодки ке потънат със англо саксонци е казала пророчицата баба Ванга !!!!!

    18:50 10.03.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    18 0 Отговор
    Гледайте , кво прави Орбан. Въвежда фиксирани цени на бензин и дизел за колите с унгарска регистрация.

    18:50 10.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 работят по варианти за защита на

    14 0 Отговор
    бръмбари калинки парашутисти
    привличане на повече кафяви пришълци и дундуркането им

    18:52 10.03.2026

  • 16 Хи хи хи

    10 0 Отговор
    Тия нагласиха покрайна във поза задна прашка и и дадоха възелин .....сега ще оправят и близкия изток БРАВО !!!!

    18:52 10.03.2026

  • 17 пиночет

    3 9 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    Коментиран от #31

    18:55 10.03.2026

  • 18 Българин

    6 1 Отговор
    "Иран е откраднал ракета "Томахоук" и сам е ударил училището в Минаб", твърди Тръмп!

    Коментиран от #24, #30

    18:56 10.03.2026

  • 19 Констатация

    11 1 Отговор
    Европейските идиоти живеят в паралелен свят.

    18:56 10.03.2026

  • 20 хаха

    4 7 Отговор
    Руската Федерална данъчна служба (ФДС) започна да начислява допълнителни данъци на купувачи, които са взели автомобилни заеми през 2024 г. с годишна лихва от 0 до 0,01%. Собствениците на автомобили вече са длъжни да плащат допълнителен данък върху доходите на физическите лица в размер на 35%. Банките изчисляват сумата и предават данните на ФДС.

    ред сълзи, ред сополи...

    18:56 10.03.2026

  • 21 Гост

    6 1 Отговор
    Нали имаше някъв французин беше хванал някъв 20 санта боеприпас с дупето. Ако е задобрял да го карат там да фаща Шахеттите

    Коментиран от #25

    18:58 10.03.2026

  • 22 Наритай Бг копейка

    3 7 Отговор
    Направи добро за България

    18:58 10.03.2026

  • 23 Атина Палада

    6 3 Отговор
    През Ормузкия проток минават само китайски и руски.. Точка! За всички останали имало балтия ..Така вика Лариджани:)

    Коментиран от #44

    18:59 10.03.2026

  • 24 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Те тия томахавки там се търкалят по улиците.... Глупости пълни.

    18:59 10.03.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Това беше някакъв ботоксов кремълски педофил с токчета

    Коментиран от #34

    19:00 10.03.2026

  • 26 Винаги намират повод

    2 1 Отговор
    за да си организират купонче с пари на данъкоплатците.

    19:01 10.03.2026

  • 27 Наритай руснак

    3 3 Отговор
    Направи добро на целия свят

    19:02 10.03.2026

  • 28 Ами

    2 2 Отговор
    Тия не видяха ли какво им се случи на САЩ и Израел,
    или се чудят как и те да се намардат между шамарите :)

    19:03 10.03.2026

  • 29 Българин

    1 2 Отговор
    Невидимата ръка на пазара оцени услията ви и определи цената на петрола да 187 долара за барел!
    Нека благодарим на Президента Тръмп за мъдрата му политика и помощта му за Русия!

    19:03 10.03.2026

  • 30 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Значи иранците и ракетите взеха да им крадат::))) цирк Буш:))))

    19:04 10.03.2026

  • 31 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "пиночет":

    Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.
    Сега сигурно са 300 милиона, пробвай се да ги занулиш.

    Коментиран от #36, #41

    19:04 10.03.2026

  • 32 Пепи Волгата

    3 3 Отговор
    Изобщо не ми пука за Иран, Израел, Русия Украйна и САЩ, важното е, че аз избрах еврото то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред.

    19:05 10.03.2026

  • 33 Мишел

    4 3 Отговор
    Ормузкия проток е 13 км. широк и корабоплаването в него може да се блокира всякак. Разблокирането му е нерешима задача.

    Коментиран от #39, #42

    19:06 10.03.2026

  • 34 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    Не бе французин беше. Евакуираха цяла болница дорде му го извадят от ауспоха

    Коментиран от #37

    19:07 10.03.2026

  • 35 то това означава , че влизат във войната

    1 2 Отговор
    Срещу Иран което ще отрекат както участието им във войната им във украйна !!!!

    19:08 10.03.2026

  • 36 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Значи сунитите са повече! Аз не знаех кои колко са ,само знам,че сунити и шиити са 2(два) милиарда..

    19:09 10.03.2026

  • 37 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Аз бях,през това време ме заместваше конската глава

    19:09 10.03.2026

  • 38 Т90

    2 2 Отговор
    Иран ще ви оправи всички войнолюбиви джендъри! Намерихте си майстора!

    Коментиран от #40, #43

    19:10 10.03.2026

  • 39 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    13 километра е глупостта в главата ви!
    А който има карта и знае аритметиката, може да научи истината.

    19:11 10.03.2026

  • 40 Митрофанова

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Т90":

    Взето е решение от Кремъл и Путин, Русия се обявява против Иран,всички копейки трябва да минете против Иран и да свалите вече чалмите

    19:13 10.03.2026

  • 41 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Това е свещена война, на всеки муслиман се пада по един американец.
    Мисля че Шиитите ще се справят със задачата.

    19:16 10.03.2026

  • 42 Невярно

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Широк е 33 км (21 мили) в най-тясната си точка.

    19:20 10.03.2026

  • 43 Розовото пони Путин 🦄

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Т90":

    И аз съм дженндърр, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    19:21 10.03.2026

  • 44 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    верно ли Иран уцелил два руски кораба погрешка и единия дори и потънал ?

    Коментиран от #46

    19:24 10.03.2026

  • 45 Абу Даби,

    0 0 Отговор
    Атака с дрон доведе до спиране на най-голямата рафинерия в ОАЕ


    Работата на най-голямата рафинерия на ОАЕ в Рувайс е напълно спряна след атака с безпилотен самолет във вторник, 10 март.

    19:29 10.03.2026

  • 46 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "да питам":

    За ЛинкълнА ли говориш? Не знаех,че е потънал:)

    19:31 10.03.2026

