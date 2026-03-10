Войната в Ормузкия проток! Великобритания, Италия и Германия работят по варианти за защита на корабоплаването

Премиерите на Великобритания и Италия - Киър Стармър и Джорджа Мелони, както и германският канцлер Фридрих Мерц, са се договорили да работят заедно по различни варианти за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток в отговор на иранските заплахи, предаде АНСА, цитирана от БТА.
От "Даунинг стрийт" съобщиха, че лидерите са се разбрали за това по време на отделни разговори между Стармър и другите двама правителствени ръководители.
„Премиерът разговаря снощи с лидерите на Германия и Италия за ситуацията в Близкия изток. Обсъждайки Ормузкия проток, те изразиха съгласие, че "свободата на корабоплаването на съдовете през тези води е жизненоважна“, пише в изявление на британското правителство.
Лидерите „се разбраха да работят заедно през идните дни на фона на иранските заплахи. Премиерът Стармър информира за настоящите отбранителни мерки на Великобритания в региона в подкрепа на нашите партньори от Персийския залив“, се посочво още в изявлението.
1 Здравей
18:45 10.03.2026
2 хахави
18:45 10.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И Киев е Руски
18:46 10.03.2026
5 Ами..
18:46 10.03.2026
6 хехе
18:46 10.03.2026
7 М АТ.
Алон Мизрахи, израелски журналист:
Свидетели сме на голямо историческо събитие. Иран, за изненада на всички, унищожава американски бази толкова старателно, в такъв голям мащаб и толкова решително, че светът буквално онемя. За 4 дни Иран успя да разшири сферата си на военно господство в региона на целия Близък Изток. Иран унищожи най-ценните и скъпи военни бази, имущество и оборудване в света. Американските бази в Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия са сред най-големите военни съоръжения в целия свят. Изграждането на тези съоръжения е струвало на САЩ трилиони долари и е извършвано в продължение на няколко десетилетия. Говорим за това, че по-голямата част от военните разходи на САЩ, направени през последните повече от 30 години, се превърнаха в дим. Виждаме радари, струващи стотици милиони долари всеки, да бъдат унищожени за миг. Виждаме цели военни бази, изоставени и опожарени, ограбени и унищожени. И ви казвам, че САЩ никога не са претърпявали подобно разрушение в цялата си история, освен може би Пърл Харбър, но това беше само една атака. Няма враг, който в конвенционална война някога да е причинявал това на американските военни сили, както Иран прави в момента.
18:47 10.03.2026
8 Шопо
18:47 10.03.2026
9 Кой
Остава и оня дето го пердаши баба му да се включи
И ставате коалицията на нищо неможещити
18:48 10.03.2026
10 Макарон Мерц
Със санкциите ЕС ще си избие парите от по- скъпия петрол…
18:49 10.03.2026
11 СЕГА ВЕЧЕ
18:50 10.03.2026
12 Ехааааааа
Много лодки ке потънат със англо саксонци е казала пророчицата баба Ванга !!!!!
18:50 10.03.2026
13 РЕАЛИСТ
18:50 10.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 работят по варианти за защита на
привличане на повече кафяви пришълци и дундуркането им
18:52 10.03.2026
16 Хи хи хи
18:52 10.03.2026
17 пиночет
Коментиран от #31
18:55 10.03.2026
18 Българин
Коментиран от #24, #30
18:56 10.03.2026
19 Констатация
18:56 10.03.2026
20 хаха
ред сълзи, ред сополи...
18:56 10.03.2026
21 Гост
Коментиран от #25
18:58 10.03.2026
22 Наритай Бг копейка
18:58 10.03.2026
23 Атина Палада
Коментиран от #44
18:59 10.03.2026
24 Гост
До коментар #18 от "Българин":Те тия томахавки там се търкалят по улиците.... Глупости пълни.
18:59 10.03.2026
25 Дон Корлеоне
До коментар #21 от "Гост":Това беше някакъв ботоксов кремълски педофил с токчета
Коментиран от #34
19:00 10.03.2026
26 Винаги намират повод
19:01 10.03.2026
27 Наритай руснак
19:02 10.03.2026
28 Ами
или се чудят как и те да се намардат между шамарите :)
19:03 10.03.2026
29 Българин
Нека благодарим на Президента Тръмп за мъдрата му политика и помощта му за Русия!
19:03 10.03.2026
30 Атина Палада
До коментар #18 от "Българин":Значи иранците и ракетите взеха да им крадат::))) цирк Буш:))))
19:04 10.03.2026
31 Шопо
До коментар #17 от "пиночет":Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.
Сега сигурно са 300 милиона, пробвай се да ги занулиш.
Коментиран от #36, #41
19:04 10.03.2026
32 Пепи Волгата
19:05 10.03.2026
33 Мишел
Коментиран от #39, #42
19:06 10.03.2026
34 Гост
До коментар #25 от "Дон Корлеоне":Не бе французин беше. Евакуираха цяла болница дорде му го извадят от ауспоха
Коментиран от #37
19:07 10.03.2026
35 то това означава , че влизат във войната
19:08 10.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #31 от "Шопо":Значи сунитите са повече! Аз не знаех кои колко са ,само знам,че сунити и шиити са 2(два) милиарда..
19:09 10.03.2026
37 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #34 от "Гост":Аз бях,през това време ме заместваше конската глава
19:09 10.03.2026
38 Т90
Коментиран от #40, #43
19:10 10.03.2026
39 койдазнай
До коментар #33 от "Мишел":13 километра е глупостта в главата ви!
А който има карта и знае аритметиката, може да научи истината.
19:11 10.03.2026
40 Митрофанова
До коментар #38 от "Т90":Взето е решение от Кремъл и Путин, Русия се обявява против Иран,всички копейки трябва да минете против Иран и да свалите вече чалмите
19:13 10.03.2026
41 Иван
До коментар #31 от "Шопо":Това е свещена война, на всеки муслиман се пада по един американец.
Мисля че Шиитите ще се справят със задачата.
19:16 10.03.2026
42 Невярно
До коментар #33 от "Мишел":Широк е 33 км (21 мили) в най-тясната си точка.
19:20 10.03.2026
43 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #38 от "Т90":И аз съм дженндърр, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣
19:21 10.03.2026
44 да питам
До коментар #23 от "Атина Палада":верно ли Иран уцелил два руски кораба погрешка и единия дори и потънал ?
Коментиран от #46
19:24 10.03.2026
45 Абу Даби,
Работата на най-голямата рафинерия на ОАЕ в Рувайс е напълно спряна след атака с безпилотен самолет във вторник, 10 март.
19:29 10.03.2026
46 Атина Палада
До коментар #44 от "да питам":За ЛинкълнА ли говориш? Не знаех,че е потънал:)
19:31 10.03.2026