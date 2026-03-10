Войната в Ормузкия проток! Великобритания, Италия и Германия работят по варианти за защита на корабоплаването

Премиерите на Великобритания и Италия - Киър Стармър и Джорджа Мелони, както и германският канцлер Фридрих Мерц, са се договорили да работят заедно по различни варианти за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток в отговор на иранските заплахи, предаде АНСА, цитирана от БТА.

От "Даунинг стрийт" съобщиха, че лидерите са се разбрали за това по време на отделни разговори между Стармър и другите двама правителствени ръководители.

„Премиерът разговаря снощи с лидерите на Германия и Италия за ситуацията в Близкия изток. Обсъждайки Ормузкия проток, те изразиха съгласие, че "свободата на корабоплаването на съдовете през тези води е жизненоважна“, пише в изявление на британското правителство.

Лидерите „се разбраха да работят заедно през идните дни на фона на иранските заплахи. Премиерът Стармър информира за настоящите отбранителни мерки на Великобритания в региона в подкрепа на нашите партньори от Персийския залив“, се посочво още в изявлението.