Русия започна изтегляне на войските си от летище Камишли в Сирия

Русия е започнала изтеглянето на военните си от базата на летище Камишли в североизточна Сирия, съобщават източници на "Ройтерс". Руският контингент е бил разположен там от 2019 година насам, предава News.bg.

През последните седмици части от територията на Северна и Източна Сирия, които преди това са били контролирани от кюрдските Сирийски демократични сили, бяха превзети от правителствените сили под ръководството на президента Ахмед ал-Шараа. Крехкото примирие между страните беше удължено на 24 януари за още 15 дни.

Два източника съобщиха, че руските войски са започнали постепенното си изтегляне от Камишли миналата седмица. Очаква се част от тях да бъдат прехвърлени към руската военновъздушна база Хмеймим в западната част на страната, а други да се завърнат в Русия.

В същото време руските военни машини и тежко въоръжение са били транспортирани от Камишли към Хмеймим през последните два дни.

Според публикация на руския вестник "Комерсант" сирийското правителство може да поиска пълното напускане на руските сили от базата, след като кюрдите са били изтласкани, тъй като "няма какво да правят там".