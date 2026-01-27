Новини
Русия започна изтегляне на войските си от летище Камишли в Сирия

Русия започна изтегляне на войските си от летище Камишли в Сирия

27 Януари, 2026 12:52

Силите се преместват частично към Хмеймим или обратно в Русия след удължаване на прекратяването на огъня в североизточната част на страната

Русия започна изтегляне на войските си от летище Камишли в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е започнала изтеглянето на военните си от базата на летище Камишли в североизточна Сирия, съобщават източници на "Ройтерс". Руският контингент е бил разположен там от 2019 година насам, предава News.bg.

През последните седмици части от територията на Северна и Източна Сирия, които преди това са били контролирани от кюрдските Сирийски демократични сили, бяха превзети от правителствените сили под ръководството на президента Ахмед ал-Шараа. Крехкото примирие между страните беше удължено на 24 януари за още 15 дни.

Два източника съобщиха, че руските войски са започнали постепенното си изтегляне от Камишли миналата седмица. Очаква се част от тях да бъдат прехвърлени към руската военновъздушна база Хмеймим в западната част на страната, а други да се завърнат в Русия.

В същото време руските военни машини и тежко въоръжение са били транспортирани от Камишли към Хмеймим през последните два дни.

Според публикация на руския вестник "Комерсант" сирийското правителство може да поиска пълното напускане на руските сили от базата, след като кюрдите са били изтласкани, тъй като "няма какво да правят там".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Едно е сигурно

    14 11 Отговор
    Русийката е наритана и изгонена отвсякъде. САЩ и Турция и разказаха играта.
    😆

    12:54 27.01.2026

  • 5 Ха-ха

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:54 27.01.2026

  • 6 гост

    5 4 Отговор
    За снимката поместена от "авторката" коментарът е излишен!

    Коментиран от #9

    12:56 27.01.2026

  • 7 Все пак четем !

    8 3 Отговор
    За вас това бе новина и онзи ден....

    12:56 27.01.2026

  • 9 Прокурор

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Ели, скъпа, виж знаците на ръкавите - АМИ ТЕ СА УКРАИНСКОТО ЗНАМЕ!

    12:57 27.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 5 Отговор
    прегрупират се да пазят Мадуро

    12:58 27.01.2026

  • 11 Копейки

    9 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. Няма да се изненадам ако превземе и САЩ. Не губете надежда.

    12:58 27.01.2026

  • 12 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    Да онагледиш новината със снимка на приклекнали войници от украинската армия е несъмнено новаторска идея 😂😂😂🤣

    12:58 27.01.2026

  • 13 Путин го млатят

    9 4 Отговор
    като мачЕ у дерек.

    12:59 27.01.2026

  • 14 Атина Палада

    9 5 Отговор
    Ще има ли място по колесниците за братушките????

    13:00 27.01.2026

  • 16 Факт

    8 8 Отговор
    Повече 20 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #25, #32

    13:00 27.01.2026

  • 17 8888

    6 7 Отговор
    Уж русия нямаше вече военни, път те по целия свят, че и учения правят в Китай, Беларус, Индия, Бразилия и северна Корея...
    също като Русия няма ракети, а като вдигат някоя от хилядите балистични, се събира спешно съвета на ООН

    Коментиран от #20

    13:01 27.01.2026

  • 18 Бабо,

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Като издраскана грамофонна плоча си.
    А това което за "N" - ти път ни пееш е ФЕИК новина, от която на братята ти комуняги ще им текат ли,ги от кеф

    Коментиран от #21

    13:01 27.01.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    9 4 Отговор
    Mолодци ....
    Днес от Сирия, завтра от Крим, Донбас и Суджа 👍😁

    13:02 27.01.2026

  • 20 Смях в залата 😂

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "8888":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция /ВИДЕО/.

    Коментиран от #35

    13:03 27.01.2026

  • 22 Оракула от Делфи

    7 4 Отговор
    На път за Донбас о Покров, ваканцията свърши,
    всеки ден измират хиляди невинни руснаци и украинци, а Путин се усмихва, като добре почистен г-з!!!

    13:04 27.01.2026

  • 23 хаха🤣

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри Баба":

    Абе таварищ, стига вече, голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, защо да водите война.🤣🤣🤣

    13:05 27.01.2026

  • 24 Копейка

    7 3 Отговор
    Тук кво да викаме?

    13:06 27.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    "...Русия с нищо не е помогнала за освобождаването..."

    Русия асвабади България, Сирия и Венецуела !!!
    Асвабади ги от себе си 👍

    13:07 27.01.2026

  • 26 Това

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Го бе написал веднъж И преди "ТРИ ДНЕВНОТО БРАТСКО ПРИСЪСТВИЕ НА РУСКИТЕ ВОЙСКИ В УКРАЙНА"...
    ТРИ дни, три дни, но се оказаха по дълги от войната между СССР и Германия - ВСВ.
    С тези си способности - спокойно можеш да станеш и врачка !

    Коментиран от #31

    13:08 27.01.2026

  • 27 Смех с ватенки

    6 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:09 27.01.2026

  • 28 АБВ

    3 3 Отговор
    Какво общо имат клечащите като в нужник украински войници, с написаното в статията не е много ясно.
    Между другото, американците също се изтеглиха от териториите, контролирани от кюрдите и ги оставиха на произвола на съдбата.

    13:10 27.01.2026

  • 29 Руска Рускова, руска русофилка

    3 2 Отговор
    Четири Года абсолютен АД за русофилите.
    Господ да ги пази 😆😆😆

    13:12 27.01.2026

  • 32 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Напиши нещо за кюрдите, верните съюзници на САЩ. Май и те бяха изоставени.

    13:12 27.01.2026

  • 33 Питане

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Махараминдри Баба":

    Къде да ги прочета -в накъсаните хартиики от вестник "Работническо дело" в "заведението" на твоя приятел и съидейник от Централна - "Последния"???

    Коментиран от #38

    13:13 27.01.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Майор Мишев":

    Така така....
    След като ни наритаха това Сирия, това Венецуела, че и Киев моментално станаха без никакво значение, пълна загуба на време. 😁

    Коментиран от #36

    13:15 27.01.2026

  • 35 ТехноЛог

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Смях в залата 😂":

    И въпреки всички коне и магарета и днес минимум 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch -Max Pro и ще се възвисят .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943 г.

    13:16 27.01.2026

  • 36 Майор Мишев

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Кво значи наритани Цуццци ,жертви няма ,а приоретитетите са динамична стойност .Но кво ли ти разбира на теб е ...ния ....г...3 от динамични стойности 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #41

    13:18 27.01.2026

  • 37 Бабе,

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Махараминдри Баба":

    Пети ден си с един и същ пам, перс. Затова сивотата ти е заминала и вместо нея - червена мъгла...

    Коментиран от #40

    13:18 27.01.2026

  • 39 И Путин и

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Махараминдри Баба":

    Лавров казаха целта на СВО още февруари 2022:

    "Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия."

    Хем виждате, че това е невъзможна цел, хем призовавате за постигането й.
    Позицията Ви определено е антируска.

    Коментиран от #43

    13:22 27.01.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Майор Мишев":

    "....Кво значи наритани ?..."

    Не питай мен Президента, мен никой не ме рита !!!
    Питай 500 000 солдата заминали за Руския Мир.

    13:23 27.01.2026

  • 42 руската мечка

    3 1 Отговор
    ще играе кючек в Сирия по команда на Турция, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:23 27.01.2026

  • 44 Миииии

    1 0 Отговор
    Отдавна се изтеглиха всички руснаци, сирийците хвърляха камъни по тях

    13:30 27.01.2026

  • 45 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Руски фейк

    13:31 27.01.2026

  • 46 Само че

    0 1 Отговор
    Публикувайте снимка на руски войници, които всъщност изглеждат като клошари, а не на украинската армия. В нета има много снимки на руските войници облечени с дрипави униформи с маратонки и с обувки от сватбата им изпратени на фронта в Украйна. Бъдете обективни в информацията.

    13:34 27.01.2026

  • 47 Бабче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри Баба":

    Русия е фашистка страна, в Европа е демокрация. Още ли не си разбрал. Елементарно е.

    13:35 27.01.2026

