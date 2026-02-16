Калифорния се подготвя за мощна зимна буря

Голяма част от щата Калифорния се подготвя днес за мощна зимна буря, съпътствана от опасни гръмотевични бури в районите с по-ниска надморска височина, силни ветрове и обилен снеговалеж в планините, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Джейкъб Спендър, метеоролог от "Националната метеорологична служба" в Сакраменто, призова хората да вземат предпазни мерки през следващите дни, като ги посъветва да подготвят зимни комплекти за спешни случаи, особено ако планират пътуване, тъй като предупрежденията за зимна буря са в сила от Югозападен Орегон до границата на Южна Калифорния.

Компанията "Пасифик газ енд Електрик" (Pacific Gas & Electric) съобщи в прессъобщение, че използва изкуствен интелект и усъвършенствани чрез машинно обучение метеорологични модели, за да определи къде да изпрати екипи и оборудване, например електрически стълбове и трансформатори, преди бурята. Енергийната компания подчерта, че за разлика от повечето зимни бури, очакваното метеорологично явление ще „се развива на няколко етапа“, като през региона ще преминат няколко буреносни системи, които вероятно ще засилят рисковете от вятър, дъжд и сняг.

Междувременно Службата за извънредни ситуации на Калифорния заяви, че разполага противопожарен и спасителен персонал и ресурси в районите с най-висок риск от наводнения, свлачища и кални потоци.

Други щати също се подготвят днес за различни опасни метеорологични явления. Жителите в източните части на Колорадо получиха предупреждение, че могат да бъдат изложени на риск от пожари поради съчетание от необичайно високи температури и поривисти горещи ветрове. Очаква се предупрежденията за опасност да продължaт през седмицата, тъй като във вторник източните равнини на Колорадо вероятно ще бъдат засегнати от пориви на вятъра до 96 км/ч. В части от Тексас, Ню Мексико и Канзас също е издаден червен код за екстремни метеорологични събития.