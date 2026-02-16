Полският президент иска страната му да има ядрени оръжия, каза дали се опасява от отговора на Путин

Полша трябва да има своя собствена програма за ядрени оръжия, предвид заплахата, която Русия представлява за страната, заяви полският президент Карол Навроцки, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Навроцки каза вчера в интервю за „Полсатнюз“, че „пътят към полски ядрени способности – с цялото ми уважение към международните регулации – е път, по който трябва да поемем“.

Десният президент е и върховен главнокомандващ на полската армия. Източноевропейската страна граничи с Украйна, която се отбранява след пълномащабната руска инвазия преди почти четири години, както и с поддържащия приятелски отношения с Русия Беларус.

Тъй като Полша директно граничи с въоръжен конфликт, сигурността на страната трябва да бъде укрепена с програма за ядрени оръжия, заяви Навроцки. Той не можа да посочи кога би могла да започне подобна програма.

В отговор на въпрос дали се опасява от руската реакция на подобен ход, полският президент каза: „Русия може да реагира агресивно на всичко“.

Полша, която членува както в ЕС, така и в НАТО, е един от най-близките съюзници на Украйна във военно и политическо отношение.

С тази своя инициатива Навроцки стига по-далеч от предшественика си Анджей Дуда, който заяви през 2024 г., че страната е готова в нея да бъдат разположени американски ядрени оръжия по силата на инициативата на НАТО за т. нар. ядрено споделяне, ако това е необходимо.

НАТО тогава заяви, че не се планира разширяване на разполагането на ядрени оръжия.

САЩ от десетилетия разполагат ядрени оръжия в няколко европейски страни по силата на инициативата за ядрено споделяне. Няма официална информация за тяхното местоположение, но се смята, че оръжията са разположени в Германия, Нидерландия, Белгия, Италия и Турция.