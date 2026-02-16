Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Полският президент иска страната му да има ядрени оръжия, каза дали се опасява от отговора на Путин
  Тема: Украйна

Полският президент иска страната му да има ядрени оръжия, каза дали се опасява от отговора на Путин

16 Февруари, 2026 19:10 830 46

Тъй като Полша директно граничи с въоръжен конфликт, сигурността на страната трябва да бъде укрепена с програма за ядрени оръжия, заяви Навроцки

Полският президент иска страната му да има ядрени оръжия, каза дали се опасява от отговора на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша трябва да има своя собствена програма за ядрени оръжия, предвид заплахата, която Русия представлява за страната, заяви полският президент Карол Навроцки, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Навроцки каза вчера в интервю за „Полсатнюз“, че „пътят към полски ядрени способности – с цялото ми уважение към международните регулации – е път, по който трябва да поемем“.

Десният президент е и върховен главнокомандващ на полската армия. Източноевропейската страна граничи с Украйна, която се отбранява след пълномащабната руска инвазия преди почти четири години, както и с поддържащия приятелски отношения с Русия Беларус.

Тъй като Полша директно граничи с въоръжен конфликт, сигурността на страната трябва да бъде укрепена с програма за ядрени оръжия, заяви Навроцки. Той не можа да посочи кога би могла да започне подобна програма.

В отговор на въпрос дали се опасява от руската реакция на подобен ход, полският президент каза: „Русия може да реагира агресивно на всичко“.

Полша, която членува както в ЕС, така и в НАТО, е един от най-близките съюзници на Украйна във военно и политическо отношение.

С тази своя инициатива Навроцки стига по-далеч от предшественика си Анджей Дуда, който заяви през 2024 г., че страната е готова в нея да бъдат разположени американски ядрени оръжия по силата на инициативата на НАТО за т. нар. ядрено споделяне, ако това е необходимо.

НАТО тогава заяви, че не се планира разширяване на разполагането на ядрени оръжия.

САЩ от десетилетия разполагат ядрени оръжия в няколко европейски страни по силата на инициативата за ядрено споделяне. Няма официална информация за тяхното местоположение, но се смята, че оръжията са разположени в Германия, Нидерландия, Белгия, Италия и Турция.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    23 12 Отговор
    Полша- хиената на Европа ще бъде следващата за денацификация

    Коментиран от #7, #18

    19:13 16.02.2026

  • 2 АЙДЕ НА ПЪРЗАЛКТА

    9 2 Отговор
    Кликайте и пишете.

    19:14 16.02.2026

  • 3 Сандо

    24 9 Отговор
    Полша има нужда не от ядрени оръжие,а от психолечение на половината население,начело с политиците им.

    Коментиран от #8, #32

    19:14 16.02.2026

  • 4 пешо

    16 9 Отговор
    долно племе са поляците

    19:14 16.02.2026

  • 5 Хахахахаха

    15 8 Отговор
    Хахахахахах да сравним руснаците 6000 бойни глави, поляците колко ли ще имат може би 100-на хахах, интересно ми при ядрена война колко бойни глави ще им трябват да изтрият поляците от света, поляците като цяло са една от най смешните нации, още помня лятото как сме им плющели жените и сме им били мъжете в слънчака, полските мъже са доста страхливи

    Коментиран от #10

    19:14 16.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор
    Едно е да имаш СВОИ ядрени оръжия
    и съвсем друго е да има ЧУЖДИ ядрени оръжия разположени на ТВОЯ територия❗

    19:15 16.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    ОбъркАл си Сталин и Чърчил 🤔❗

    19:16 16.02.2026

  • 8 Коя половина?

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    Тази дето руснаците бяха окупирали, преди Хитлер да ги удари?

    19:17 16.02.2026

  • 9 Онзи

    10 8 Отговор
    Каква е тази истерия за Тусия, притрябвало и на Русия да напада Европа, после какво да храни Европа пи

    Коментиран от #12, #38

    19:18 16.02.2026

  • 10 Сигурно е, че

    8 15 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахахаха":

    Почти всичките от тези 6000 не могат да фъркат или фъркат накриво. Кой знае, колко ще паднат в Кремъл.

    Коментиран от #13, #20

    19:19 16.02.2026

  • 11 Точно

    10 12 Отговор
    Браво на поляците! Истински храбри славяни! Могат да прегазят терористична Русия за три дни!

    Коментиран от #23

    19:20 16.02.2026

  • 12 Бравос

    8 9 Отговор

    До коментар #9 от "Онзи":

    Те това е виц.
    Руснаците да хранят Европа.
    С магарета ли ще пренасят клисавия си хляб?

    19:21 16.02.2026

  • 13 Хахахахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сигурно е, че":

    Това ли измисли хаххахах, маняк всеки ден ставаш все по изтъркан, направо си мега скучен, предполагам и в живота си такъв, може и контакти с жени да нямаш, може би и приятели нямаш. Според мен си единак

    19:21 16.02.2026

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 4 Отговор
    А защо Полша да има, а пък Иран - не?
    Иран е 5 пъти по-голям по територия и 3 пъти по-голям по население...

    19:23 16.02.2026

  • 15 ДАЙТЕ АТОМНА БОМБА

    7 2 Отговор
    И на България. Якоооо.

    19:23 16.02.2026

  • 16 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Професия Поляк

    19:24 16.02.2026

  • 17 Ехааааааа

    10 3 Отговор
    Полша искала ядрени оръжия , а познайте ако това стане дали краварите ще изпратят армада от самолетоносачи , подводници , със англичаните за да спрат ядрените им оръжия ?????? А за ИРАН - може , че ги било страх .....!!!!!

    19:25 16.02.2026

  • 18 Кой ще я

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    денацифицира? Май няма такъв желаещ.

    19:25 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Разкрит си

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сигурно е, че":

    Теб май не само са те били на Сънито през лятото, ами са те и клатттили анннално.

    19:26 16.02.2026

  • 21 койдазнай

    2 9 Отговор
    Полша ще иска разрешение от ООН, за да се сдобие с ядрено оръжие, както на времето е постъпил Сталин.

    19:26 16.02.2026

  • 22 Баба ти

    10 4 Отговор
    Да видим съединенните сатанински щати ще позволят ли на шльохтите и многото евреи там това .

    19:26 16.02.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Точно":

    😀😀😀
    Ти да не би да си в една стая с Хит-лер и Нап-оле-он🤔🤔🤔

    19:26 16.02.2026

  • 24 Спецназ

    8 3 Отговор
    Защо са им на поляците ядрени оръжия??

    Те са на 3 по Варшава и Гданск ракети и финиш, а руснаците имат 1500.

    19:28 16.02.2026

  • 25 Руснаци

    9 4 Отговор
    Чакаме чакаме Нато да ни нападне чакаме чакаме, ама май ще си останем с чакането, Нато фалираха, няма пари, няма хора за войната, страх ги е горките, само ревът по цял ден, днеска чета някъв английски генерал вика загубите на руснаците били 4 пъти повече в последните месеци хаххахах, тея хора май мислят, че всички сме необразовани като феновете на Нато и укрите, при такива загуби и при положение, че самия Зеленски каза че украинската армия на фронта е 1 млн, срещу 700-800 хиляди руснаци, всеки човек ще разбере, че укрите трябва да си връщат територии, да прогонват руските войски, а то е обратното. Ние нормалните хора, не сме като феновете на укрите необразовани така че тези лъжи няма как да минат

    19:28 16.02.2026

  • 26 ТРУДНА ЖУРНАЛИСТИКА

    8 4 Отговор
    Трудно ли е да пишеш измислици по цял ден. Полша и атомни бомби - полудяхте ли бе ???

    19:30 16.02.2026

  • 27 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 6 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    19:31 16.02.2026

  • 28 az СВО Победа 80

    10 4 Отговор
    Накратко:

    1. Киев предизвика началото на СВО с подобна риторика. Предполагам, че след като Англия похарчи украинците във войната срещу Русия, същата съдба се готви и за поляците .... идва техния ред!

    19:31 16.02.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор
    На мястото на Русия трябва се направи резерват, където Света да изхвърля всички боклуци и отрови 👍

    Коментиран от #30

    19:33 16.02.2026

  • 30 Руснаци

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Сам ли си харесваш коментарите хахаха, много зле маняче, срам ли те е, че никой не те възприема насериозно

    Коментиран от #42

    19:34 16.02.2026

  • 31 от тез откачалки дето

    6 1 Отговор
    мразят руснаците че през септ 1944 съветските войски са пред варшава но сталин казва да чакат
    докато поляците въстават и германците потушават жестоко въстанието
    не помагат на прозападните

    и затова ще подпалят война поляците от тази омраза
    и потърпевши ще сме и ние

    19:35 16.02.2026

  • 32 Защо,

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    какво лошо има в това. Русия е разположила ЯО в Беларус. Нека да има и разположено ЯО и в Полша, ако САЩ искат и Полша са съгласни, значи няма проблеми. Възмущаваш се, но не казваш какво е причината ?

    19:37 16.02.2026

  • 33 пиночет

    3 6 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    19:37 16.02.2026

  • 34 А ЕДИН ФРЕНСКИ ГЬОЙ

    6 1 Отговор
    Си беше пъхнал в задния вход 48-ми калибър ядрен боеприпас.

    Коментиран от #35

    19:38 16.02.2026

  • 35 ТОЯ ДА НЕ СЕ КАЗВА

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "А ЕДИН ФРЕНСКИ ГЬОЙ":

    Рюте

    19:40 16.02.2026

  • 36 Някой

    5 1 Отговор
    За такива мераци обикновено се правят специални операции. Ето, американците се канят да ударят иранците точно за такива нещо. Редно е и руснаците да ударят поляците - какви ядрени оръжия!? Маймуна с автомат - това ще са поляците с ядрено оръжие.

    Коментиран от #41

    19:40 16.02.2026

  • 37 Бай Ганьо

    3 4 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:41 16.02.2026

  • 38 Абсолютно.

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Онзи":

    Русия е в толкова жалко и окаяно положение, само това и липсва да атакува НАТО :) Русия в следващите 30 години ще се опитва да се възстановява по някакъв начин, но ще много трудно. Китай не им мисли доброто, само ги използва. Северна Корея е по-бедна и от Русия, няма как . Тежки години ще бъдат за следващото поколение руснаци.

    19:41 16.02.2026

  • 39 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Те и Иранците сикат......

    19:43 16.02.2026

  • 40 дядо поп

    5 0 Отговор
    На бодлива крава , Господ рога не дава!

    19:43 16.02.2026

  • 41 Е, така е

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    но САЩ са много големи. Русия е дребосък, няма нищо общо със САЩ, нито възможности, нито капацитет за такава операция. Видяхме СВОто в Украйна какъв смях беше.

    Коментиран от #44

    19:44 16.02.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    0 5 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаци":

     "...никой не те възприема насериозно..."

    Извинявай, но кое е сериозното когато става въпрос за Русия, Габон и Брега на Слоновата кост ?

    Коментиран от #46

    19:47 16.02.2026

  • 43 долу ес

    4 0 Отговор
    защо полша да има а иран да няма, питам за едни двойни стандарти!!!

    19:47 16.02.2026

  • 44 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Е, така е":

    Ххахах, видяхме ги американците във Виетнам, върнаха се бити и унижени докато руснаците си взимат територии, американците като с много големи защо не могат да накарат Путин да спре войната, защото Путинчо няма страх от никой и руските мъже са патриоти за разлика от американците

    19:47 16.02.2026

  • 45 стоян

    0 4 Отговор
    Прави са поляците -като имаш бясни съседи трябва да имаш ваксина против бяс

    19:48 16.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

