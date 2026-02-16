Полският президент иска страната му да има ядрени оръжия, каза дали се опасява от отговора на Путин

Полша трябва да има своя собствена програма за ядрени оръжия, предвид заплахата, която Русия представлява за страната, заяви полският президент Карол Навроцки, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Навроцки каза вчера в интервю за „Полсатнюз“, че „пътят към полски ядрени способности – с цялото ми уважение към международните регулации – е път, по който трябва да поемем“.
Десният президент е и върховен главнокомандващ на полската армия. Източноевропейската страна граничи с Украйна, която се отбранява след пълномащабната руска инвазия преди почти четири години, както и с поддържащия приятелски отношения с Русия Беларус.
Тъй като Полша директно граничи с въоръжен конфликт, сигурността на страната трябва да бъде укрепена с програма за ядрени оръжия, заяви Навроцки. Той не можа да посочи кога би могла да започне подобна програма.
В отговор на въпрос дали се опасява от руската реакция на подобен ход, полският президент каза: „Русия може да реагира агресивно на всичко“.
Полша, която членува както в ЕС, така и в НАТО, е един от най-близките съюзници на Украйна във военно и политическо отношение.
С тази своя инициатива Навроцки стига по-далеч от предшественика си Анджей Дуда, който заяви през 2024 г., че страната е готова в нея да бъдат разположени американски ядрени оръжия по силата на инициативата на НАТО за т. нар. ядрено споделяне, ако това е необходимо.
НАТО тогава заяви, че не се планира разширяване на разполагането на ядрени оръжия.
САЩ от десетилетия разполагат ядрени оръжия в няколко европейски страни по силата на инициативата за ядрено споделяне. Няма официална информация за тяхното местоположение, но се смята, че оръжията са разположени в Германия, Нидерландия, Белгия, Италия и Турция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #7, #18
19:13 16.02.2026
2 АЙДЕ НА ПЪРЗАЛКТА
19:14 16.02.2026
3 Сандо
Коментиран от #8, #32
19:14 16.02.2026
4 пешо
19:14 16.02.2026
5 Хахахахаха
Коментиран от #10
19:14 16.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и съвсем друго е да има ЧУЖДИ ядрени оръжия разположени на ТВОЯ територия❗
19:15 16.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Сталин":ОбъркАл си Сталин и Чърчил 🤔❗
19:16 16.02.2026
8 Коя половина?
До коментар #3 от "Сандо":Тази дето руснаците бяха окупирали, преди Хитлер да ги удари?
19:17 16.02.2026
9 Онзи
Коментиран от #12, #38
19:18 16.02.2026
10 Сигурно е, че
До коментар #5 от "Хахахахаха":Почти всичките от тези 6000 не могат да фъркат или фъркат накриво. Кой знае, колко ще паднат в Кремъл.
Коментиран от #13, #20
19:19 16.02.2026
11 Точно
Коментиран от #23
19:20 16.02.2026
12 Бравос
До коментар #9 от "Онзи":Те това е виц.
Руснаците да хранят Европа.
С магарета ли ще пренасят клисавия си хляб?
19:21 16.02.2026
13 Хахахахаха
До коментар #10 от "Сигурно е, че":Това ли измисли хаххахах, маняк всеки ден ставаш все по изтъркан, направо си мега скучен, предполагам и в живота си такъв, може и контакти с жени да нямаш, може би и приятели нямаш. Според мен си единак
19:21 16.02.2026
14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Иран е 5 пъти по-голям по територия и 3 пъти по-голям по население...
19:23 16.02.2026
15 ДАЙТЕ АТОМНА БОМБА
19:23 16.02.2026
16 Сатана Z
19:24 16.02.2026
17 Ехааааааа
19:25 16.02.2026
18 Кой ще я
До коментар #1 от "Сталин":денацифицира? Май няма такъв желаещ.
19:25 16.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Разкрит си
До коментар #10 от "Сигурно е, че":Теб май не само са те били на Сънито през лятото, ами са те и клатттили анннално.
19:26 16.02.2026
21 койдазнай
19:26 16.02.2026
22 Баба ти
19:26 16.02.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Точно":😀😀😀
Ти да не би да си в една стая с Хит-лер и Нап-оле-он🤔🤔🤔
19:26 16.02.2026
24 Спецназ
Те са на 3 по Варшава и Гданск ракети и финиш, а руснаците имат 1500.
19:28 16.02.2026
25 Руснаци
19:28 16.02.2026
26 ТРУДНА ЖУРНАЛИСТИКА
19:30 16.02.2026
27 Пасивен Кремълски педофил с токчета
19:31 16.02.2026
28 az СВО Победа 80
1. Киев предизвика началото на СВО с подобна риторика. Предполагам, че след като Англия похарчи украинците във войната срещу Русия, същата съдба се готви и за поляците .... идва техния ред!
19:31 16.02.2026
29 Владимир Путин, президент
Коментиран от #30
19:33 16.02.2026
30 Руснаци
До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":Сам ли си харесваш коментарите хахаха, много зле маняче, срам ли те е, че никой не те възприема насериозно
Коментиран от #42
19:34 16.02.2026
31 от тез откачалки дето
докато поляците въстават и германците потушават жестоко въстанието
не помагат на прозападните
и затова ще подпалят война поляците от тази омраза
и потърпевши ще сме и ние
19:35 16.02.2026
32 Защо,
До коментар #3 от "Сандо":какво лошо има в това. Русия е разположила ЯО в Беларус. Нека да има и разположено ЯО и в Полша, ако САЩ искат и Полша са съгласни, значи няма проблеми. Възмущаваш се, но не казваш какво е причината ?
19:37 16.02.2026
33 пиночет
19:37 16.02.2026
34 А ЕДИН ФРЕНСКИ ГЬОЙ
Коментиран от #35
19:38 16.02.2026
35 ТОЯ ДА НЕ СЕ КАЗВА
До коментар #34 от "А ЕДИН ФРЕНСКИ ГЬОЙ":Рюте
19:40 16.02.2026
36 Някой
Коментиран от #41
19:40 16.02.2026
37 Бай Ганьо
19:41 16.02.2026
38 Абсолютно.
До коментар #9 от "Онзи":Русия е в толкова жалко и окаяно положение, само това и липсва да атакува НАТО :) Русия в следващите 30 години ще се опитва да се възстановява по някакъв начин, но ще много трудно. Китай не им мисли доброто, само ги използва. Северна Корея е по-бедна и от Русия, няма как . Тежки години ще бъдат за следващото поколение руснаци.
19:41 16.02.2026
39 идиоти вън
19:43 16.02.2026
40 дядо поп
19:43 16.02.2026
41 Е, така е
До коментар #36 от "Някой":но САЩ са много големи. Русия е дребосък, няма нищо общо със САЩ, нито възможности, нито капацитет за такава операция. Видяхме СВОто в Украйна какъв смях беше.
Коментиран от #44
19:44 16.02.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Руснаци":"...никой не те възприема насериозно..."
Извинявай, но кое е сериозното когато става въпрос за Русия, Габон и Брега на Слоновата кост ?
Коментиран от #46
19:47 16.02.2026
43 долу ес
19:47 16.02.2026
44 Хахахахаха
До коментар #41 от "Е, така е":Ххахах, видяхме ги американците във Виетнам, върнаха се бити и унижени докато руснаците си взимат територии, американците като с много големи защо не могат да накарат Путин да спре войната, защото Путинчо няма страх от никой и руските мъже са патриоти за разлика от американците
19:47 16.02.2026
45 стоян
19:48 16.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.