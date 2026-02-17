Тръмп преди днешните преговори в Женева: Украйна трябва да побърза

Украйна трябва да седне на масата за преговори възможно най-скоро, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

„Това е всичко, което ще ви кажа. Позицията ни е, че искаме те да седнат“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за очакванията му за предстоящия кръг от преговори в Женева.

"Това са важни преговори. Те ще бъдат много ясни“, каза американският лидер.

Срещите ще се проведат на 17 и 18 февруари. Ръководител на руската делегация ще бъде съветникът на президента Владимир Медински, който ръководеше преговорния екип на Москва на срещите в Истанбул през 2022 и 2025 г. Кремъл заяви, че преговорите в Женева ще обхванат по-широк кръг от теми, включително територии, отколкото предишните кръгове в Абу Даби.

Според ТАСС, страните ще се опитат да се споразумеят за „конкретни рамкови принципи, които ще бъдат избистрени“. Агенцията също така съобщи, че „енергийно примирие“ също може да бъде сред темите

Руската делегация отпътува за Женева късно вечерта на 16 февруари. Американската страна ще бъде представена от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, които също вече са отпътували за Женева. Украинската делегация е отпътувала сутринта на 16 февруари, по информация на Кирил Буданов, ръководител на украинския президентски офис и член на преговарящия екип.

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави, също ще проведе разговори с американската делегация.

Териториалният въпрос остава един от най-сложните. Москва изисква изтегляне на украинските войски от републиките в Донбас, Запорожката и Херсонската области и признаване на тези региони, както и Крим, за част от Русия. Киев публично отказва да прави отстъпки, но The Atlantic съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски може да е готов да се откаже от контрола над Донбас.

Самият Зеленски заяви, че от Вашингтон идват сигнали, че Киев трябва да направи отстъпки. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че администрацията на САЩ засилва натиска върху Украйна да направи отстъпки в Донбас и да прекрати конфликта до началото на лятото.

Съветът за мир ще сътрудничи с ООН в определени ситуации, заяви президентът на САЩ.

„Мисля, че те малко могат да ни помогнат. Най-великите световни лидери се присъединяват към Съвета за мир и ние ще сътрудничим с ООН в определени ситуации“, каза той пред репортери на борда на самолета си по време на полет от Флорида до Вашингтон. Държавният глава не уточни кръга от въпроси, по които двете организации планират да си сътрудничат.

По-рано говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик заяви, че представители на световната организация не са получили покана за участие в срещата на Съвета за мир, която ще се проведе на 19 февруари във Вашингтон. Дюжарик добави, че ООН планира да координира дейностите си със Съвета за мир чрез своя заместник-специален координатор за Близкия изток Рамиз Алакбаров.

Президентът на САЩ отказа да отговори на въпрос относно възможността за военна операция на САЩ срещу Куба, подобна на тази във Венецуела.

„Не искам да отговарям“, каза той. „Това не би било много трудна операция, но не мисля, че е необходима. В момента Марко Рубио разговаря с Куба“, допълни президентът, добавяйки, че смята, че кубинските власти „трябва да сключат сделка“ с Вашингтон.

Президентът на САЩ заяви, че "би могъл" да участва в разрешаването на спора между Саудитска Арабия и ОАЕ.

той отрече пред репортерите за негово участие в подобряването на отношенията между двете страни от Близкия изток. „Не, не участвам в това“, отговори Тръмп.

„Бих могъл. Е, мога да разреша това много лесно. Те имат различия и ние можем да ги разрешим много лесно“, добави американският президент.

Тръмп предупреди Техеран за "последствията от несключването на споразумение" на предвидените за тази седмица преговори между САЩ и Иран в Женева, предаде БТА.

"Ще участвам в тези преговори, непряко", заяви американският президент.

"Те искат да сключат споразумение. Не мисля, че искат да поемат последствията от несключването на споразумение", заяви Доналд Тръмп, визирайки иранските власти.

Той отбеляза също, че скоро ще се произнесе по евентуални нови доставки на оръжие за Тайван, тема, която дразни Пекин и която накара неотдавна китайския президент Си Цзинпин да му отправи предупреждение.

"Говорих с него за това. Имахме добър разговор и ще вземем решение много скоро", заяви Тръмп, който трябва да посети Китай през април.

Без да е признавал официално Тайван, Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие на острова, който Пекин смята за своя отцепила се провинция, припомня АФП.

В средата на декември Тайван обяви покупка на американски оръжия за 11,1 милиарда долара, което предизвика гнева на Пекин, който реагира с мащабно военно разполагане около острова.

Сделката, която включва ракети и дронове, е най-голямата от 2001 г. насам, когато Джордж Буш одобри доставката на оръжие на стойност 18 милиарда долара за Тайван.

По време на телефонен разговор в началото на този месец Си Цзинпин предупреди американския президент, че САЩ трябва да "проявяват предпазливост" при продажбата на оръжие на Тайван.