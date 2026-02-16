21-годишен мъж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт, бе обвинен в тероризъм

Австрийската прокуратура повдигна обвинения в тероризъм и други престъпления срещу 21-годишен мъж, арестуван малко преди концерт на американската певица Тейлър Суифт във Виена през 2024 г. Задържаният е планирал атентат срещу публиката на концерта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Заради заплахата от нападение три планирани концерта на певицата в австрийската столица бяха отменени. Засега мъжът не е идентифициран от прокуратурата, но австрийските медии го идентифицираха като Беран А. Стана ясно, че той е единственият, който е бил задържан във връзка с планираната атака.
Прокуратурата обвинява задържания в производство на малко количество от взривното вещество триацетон трипероксид и в опит за незаконно закупуване на оръжие, се посочва в изявление. Според прокуратурата заподозреният е член на джихадистката групировка "Ислямска държава" и срещу него има повдигнати обвинения и заради това, че в интернет той е търсел информация за създаване на бомба, подобна на тази, която групировката е използвала в други нападения.
Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи присъда до 20 години лишаване от свобода, посочва прокуратурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мир
22:02 16.02.2026
2 Джамбаза
Защо ни го спестявате?
22:04 16.02.2026
3 мехмед
рус австриец беше
22:05 16.02.2026
4 Шопо
Това е голямо престъпление и заслужава доживотен затвор.
На всичко отгоре търсил нещо в интернет.
22:15 16.02.2026
5 ффжхвьцб
22:18 16.02.2026
6 ха, ха, ха...
22:19 16.02.2026
7 Рони
22:32 16.02.2026