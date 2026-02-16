Новини
Свят »
Австрия »
21-годишен мъж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт, бе обвинен в тероризъм

21-годишен мъж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт, бе обвинен в тероризъм

16 Февруари, 2026 21:53 738 7

  • тейлър суифт-
  • виена-
  • концерт-
  • тероризъм

Заради заплахата от нападение три планирани концерта на певицата в австрийската столица бяха отменени

21-годишен мъж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт, бе обвинен в тероризъм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийската прокуратура повдигна обвинения в тероризъм и други престъпления срещу 21-годишен мъж, арестуван малко преди концерт на американската певица Тейлър Суифт във Виена през 2024 г. Задържаният е планирал атентат срещу публиката на концерта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Заради заплахата от нападение три планирани концерта на певицата в австрийската столица бяха отменени. Засега мъжът не е идентифициран от прокуратурата, но австрийските медии го идентифицираха като Беран А. Стана ясно, че той е единственият, който е бил задържан във връзка с планираната атака.

Прокуратурата обвинява задържания в производство на малко количество от взривното вещество триацетон трипероксид и в опит за незаконно закупуване на оръжие, се посочва в изявление. Според прокуратурата заподозреният е член на джихадистката групировка "Ислямска държава" и срещу него има повдигнати обвинения и заради това, че в интернет той е търсел информация за създаване на бомба, подобна на тази, която групировката е използвала в други нападения.

Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи присъда до 20 години лишаване от свобода, посочва прокуратурата.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мир

    2 2 Отговор
    атентат срещу такава красавица е направо за смъртна присъда на този

    22:02 16.02.2026

  • 2 Джамбаза

    3 1 Отговор
    Роден в Украина!
    Защо ни го спестявате?

    22:04 16.02.2026

  • 3 мехмед

    2 0 Отговор
    не беше варшеда
    рус австриец беше

    22:05 16.02.2026

  • 4 Шопо

    3 0 Отговор
    Този ОПАСЕН престъпник е ОПИТАЛ да купи незаконно оръжие.
    Това е голямо престъпление и заслужава доживотен затвор.
    На всичко отгоре търсил нещо в интернет.

    22:15 16.02.2026

  • 5 ффжхвьцб

    3 0 Отговор
    Таз е златната гъска на демократите , песните са и писани и режисирани от окултисти. С едно намигване и им влива милиони гласове.

    22:18 16.02.2026

  • 6 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Абе аз бях планирал нещо друго, дето и тя щеше да е доволна, както и аз, но не събрах сумата за да присъствам и се размина. Ако беше ме спонсориала нямаше да съжалява.

    22:19 16.02.2026

  • 7 Рони

    2 0 Отговор
    Кой нормален ще слуша това противно извънземно, грачещо грозно.

    22:32 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания