21-годишен мъж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт, бе обвинен в тероризъм

Австрийската прокуратура повдигна обвинения в тероризъм и други престъпления срещу 21-годишен мъж, арестуван малко преди концерт на американската певица Тейлър Суифт във Виена през 2024 г. Задържаният е планирал атентат срещу публиката на концерта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Заради заплахата от нападение три планирани концерта на певицата в австрийската столица бяха отменени. Засега мъжът не е идентифициран от прокуратурата, но австрийските медии го идентифицираха като Беран А. Стана ясно, че той е единственият, който е бил задържан във връзка с планираната атака.

Прокуратурата обвинява задържания в производство на малко количество от взривното вещество триацетон трипероксид и в опит за незаконно закупуване на оръжие, се посочва в изявление. Според прокуратурата заподозреният е член на джихадистката групировка "Ислямска държава" и срещу него има повдигнати обвинения и заради това, че в интернет той е търсел информация за създаване на бомба, подобна на тази, която групировката е използвала в други нападения.

Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи присъда до 20 години лишаване от свобода, посочва прокуратурата.