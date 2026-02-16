Новини
Кола-бомба избухна в град Одеса
  Тема: Украйна

Кола-бомба избухна в град Одеса

16 Февруари, 2026 22:19

  • украйна-
  • бомба-
  • одеса-
  • русия

Според доклада експлозията е станала в близост до жилищна сграда в южната част на града

Кола-бомба избухна в град Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украйна класифицира експлозия на автомобил в черноморския град Одеса като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), съобщи БТА.

Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града.

Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания. Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник.

Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни. В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване е установило, че предстоят още руски руски атаки срещу енергийни съоръжения и че такива удари затрудняват постигането на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, предаде Ройтерс.

Във вечерното си видеообръщение в навечерието на новия кръг от преговори с руски и американски представители Зеленски заяви също, че атаките на Москва "еволюират", включват комбинация от оръжия и изискват специални защитни мерки.


Оценка 2.6 от 9 гласа.
Оценка 2.6 от 9 гласа.
  • 1 Шопо

    22 3 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса

    Коментиран от #6, #8, #17

    22:21 16.02.2026

  • 2 ЯСНО!

    15 2 Отговор
    И тоя е бивш ТЦК-ашник,на който си отмъщават,насила бусофицираните одесити...!

    Коментиран от #12

    22:23 16.02.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    14 2 Отговор
    Одеса е руски град и Иван Вазов е ходил там на гости при хъшове и да търси помощ от руснаците срещу турците!

    22:23 16.02.2026

  • 4 Майна

    17 3 Отговор
    Гледах преди малко видео, как хора от Одеса се биеха с ония,които ловят мъже за фронта , спират и други коли, един автобус спря и той свири. Набиха ги и спасиха ,които бяха в колата..

    Това е по европейски, а? Абе, кога ние ще Встанем и се опълчим на тези, български изроди,които крепят този нацизъм?!

    Коментиран от #7

    22:24 16.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Гледам руско-украинската мизерия и разбирам че тия две диви изостанали племена трябва си заминат при баща си Дарвин.

    Коментиран от #9

    22:25 16.02.2026

  • 6 Копейка

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    На нас какъв ни кяра?

    22:26 16.02.2026

  • 7 Ами

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Действай😂😂.
    Копейките повече от 25 човека колкото бяха на МОЧАТА не могат да се съберат.

    Коментиран от #13

    22:27 16.02.2026

  • 8 Хах😅

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Абе завивай се и легай бе копейка оπърдяна🤣🤣

    Коментиран от #10, #11, #14

    22:29 16.02.2026

  • 9 А ти кога

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    при татко Дарвин?
    Щото с тая злоба....

    22:32 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Обективни истини

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО!":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, Слава и на всеки предал се в плен също.

    22:35 16.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хах😅":

    Трудно се заработват центове, няма почивен ден.

    22:39 16.02.2026

  • 15 Лена

    3 0 Отговор
    Лично Путин е карал Волга - та! Яко!

    Коментиран от #16

    22:39 16.02.2026

  • 16 ЩО ВЕ...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лена":

    Ти да не ревнуваш...?!?!

    22:44 16.02.2026

  • 17 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    тази война не е за градове или села.

    22:47 16.02.2026

  • 18 Дудов

    2 0 Отговор
    Тъпните на тъпите уkpu

    22:55 16.02.2026

  • 19 Партизан за бой се стяга!

    1 0 Отговор
    В Одеса се води партизанска война. Бомбата явно е поставена от българин
    Колко българи има в Одеса?

    22:56 16.02.2026

