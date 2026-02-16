Кола-бомба избухна в град Одеса

Украйна класифицира експлозия на автомобил в черноморския град Одеса като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), съобщи БТА.

Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града.

Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания. Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник.

Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни. В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване е установило, че предстоят още руски руски атаки срещу енергийни съоръжения и че такива удари затрудняват постигането на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, предаде Ройтерс.

Във вечерното си видеообръщение в навечерието на новия кръг от преговори с руски и американски представители Зеленски заяви също, че атаките на Москва "еволюират", включват комбинация от оръжия и изискват специални защитни мерки.