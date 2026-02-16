Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия ще преговаря с Украйна в Женева по териториални въпроси
  Тема: Украйна

Русия ще преговаря с Украйна в Женева по териториални въпроси

16 Февруари, 2026 20:54 770 64

  • украйна-
  • русия-
  • женева-
  • дмитрий песков

Все още не се очертава решение за войната в Украйна, отбелязва ДПА. Украйна отказва да предаде свои територии на Русия.

Русия ще преговаря с Украйна в Женева по териториални въпроси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия възнамерява да преговаря с Украйна по териториални въпроси в рамките на двудневните консултации, които започват утре в Женева, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Песков отбеляза, че присъствието на главния руски преговарящ Владимир Медински "ще бъде необходимо".

Медински, който е бивш министър на културата, бе назначен за главен преговарящ от президента Владимир Путин. Украйна обаче разкритикува Медински като несериозен посредник. Медински не присъства на преговорите в Абу Даби, които се състояха по-рано тази година.

Новият кръг в Женева ще се проведе в разширен състав, заяви Кремъл, като посочи, че в разговорите ще участват началникът на руското военно разузнаване Игор Костюков и заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин.

Все още не се очертава решение за войната в Украйна, отбелязва ДПА. Украйна отказва да предаде свои територии на Русия.

Галузин вчера представи предложението за поставяне на Украйна под външно управление под егидата на ООН. Москва е готова да обсъди този вариант със САЩ, Европа и други страни, заяви на пресконференция руският заместник-министър. Това предложение обаче миналата година бе отхвърлено от редица страни.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    18 17 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #3, #33

    20:57 16.02.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    16 8 Отговор
    Никакъв резултат няма да има. Зелински не отстъпва.

    А Пучин не може да асвабади Донецк, която вече две години е официална руска територия по руските документи.

    Гледах паметния ден, в който Пучин подписа някаква хартия и го обяви. Беше много кисел и не се държеше като победител.

    Коментиран от #5, #8

    20:57 16.02.2026

  • 3 Град Козлодуй

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    20:59 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 След като наркомана няма да отстъпи

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Руснаците ще вземат цяла Украйна

    Коментиран от #10, #18

    20:59 16.02.2026

  • 6 Град Козлодуй

    13 7 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #11

    21:00 16.02.2026

  • 7 Рубио към ЕС

    8 12 Отговор
    Щом искате тогава воювайте. Но без нас

    21:01 16.02.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Малко слвд това Костадин Костадинов смени спонсора със Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲

    Кой ще е баш Републиканския слуга Март месец!?
    - Костадинов
    - Румен Боташов
    - Боко Тиквоча

    21:01 16.02.2026

  • 9 коцин

    15 10 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса

    21:01 16.02.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "След като наркомана няма да отстъпи":

    Е хайде. Какво чакат още? Още колко години ще тъпчат на едно място!? 🤔

    Одеса кога!? 🤔

    Коментиран от #14, #20

    21:02 16.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    7 12 Отговор
    Тука има и умни хора, с който се обединихме около мнението, че Украйна щеше да спечели най много ако беше подписан мирен договор още преди години!!! И знаете ли какво, и глупаците от НАТО щяха да спечелят най много, защото нямаше да лъсне колко са безпомощни !!!

    Коментиран от #22

    21:02 16.02.2026

  • 13 Мир

    10 4 Отговор
    Московието като част от далечно блато не принадлежи на нито една империя, просто рашки племена се обединили околоо блатото, докато Украйна е държава, Донбас да се даде на Москва а Далечния Изток, Урал, Волга, Сибир да се дадат на Киев при размяната на територии, а руския ядрен арсенал върнат на Киев, заради твърде корумпирания режим в Москва. Украинската армия да стане 8 мл души финансирана от 2 трилиона евро репарации от Москва , а руския режим да стопи армията си до 20 000 гарнизон 5 кораба и 2 самолета и 5 танка

    Коментиран от #16, #26

    21:02 16.02.2026

  • 14 Алексей Арестович

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "таксиджия 🚖":

    Русия ни гали понеже сме свои.
    В противен случай дум, дум и падаме като гнил орех

    Коментиран от #19

    21:04 16.02.2026

  • 15 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    8 2 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #21

    21:04 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    Малий....колко съм отчаян и сдал багажа !!!
    Що така бе Вова, ко стана ? Как беше лафа:
    - Терпи моя красавице, търпи и друг път първо свърши работа, после приказвай. Tъпaк ))

    21:05 16.02.2026

  • 18 хаха 🤣

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "След като наркомана няма да отстъпи":

    Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #32

    21:06 16.02.2026

  • 19 таксиджия 🚖

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Алексей Арестович":

    Точно това не го вярвам!

    Заради тази опорка, Русия изгуби влиянието си във Армения, Азербайджан, Африканските държави, Венецуела, Сирия. Едвам държи Куба и Афганистан все още, поради неистовата омраза на народите им към краварника

    Коментиран от #23

    21:06 16.02.2026

  • 20 Пич

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "таксиджия 🚖":

    Когато си поискат !!! С удължаването на срока на военните действия, Русия разплете тарлъците на САЩ, ЕС и Англия!!! Тия вече така обедняха, че нямат дим у З/зо!!! Само уста отварят още, ама на мен когато някоя ми отвори уста, сети се какво правя!!!

    Коментиран от #31, #37

    21:07 16.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Владимир Путин, президент

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    "...Тука има и умни хора..."

    Така е.
    И умните хора ти насвяткахме минуси, ум да ти зайде 😁

    Коментиран от #28, #29

    21:08 16.02.2026

  • 23 ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "таксиджия 🚖":

    Какво вярваш или мислиш не струва пет пари
    Тангото е бавно, но винаги е актуално.

    21:09 16.02.2026

  • 24 Напразни

    2 3 Отговор
    разходки напред-назад. Кой ги плаща? Ние наливаме пари, Зеленски ги краде. И накрая кой ще е на загуба? Познайте от три пъти.

    21:10 16.02.2026

  • 25 дипломацията

    0 2 Отговор
    Двудневното контра настъпление смекчава готовността за преговори.

    21:10 16.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Факти, пуснете ви моля видеото от асвабадения Бахмут, на какво е станал. Това е руския мир.

    21:10 16.02.2026

  • 28 Пич

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Минусите на глупаците са си техни минуси!!! Но само глупаците не схващате!!?

    21:12 16.02.2026

  • 29 Никой не е видял

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Тъпаци с шеф Киро Тъпото да са умни
    Няма и да види

    21:12 16.02.2026

  • 30 Американските данни

    8 0 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #38, #48

    21:12 16.02.2026

  • 31 спутник

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Когато Мъск спря Старлинк за руснаците, за седмица загубиха 200кв.км от завладените територии.

    Коментиран от #49

    21:14 16.02.2026

  • 32 ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "хаха 🤣":

    Приключва с нов Т 90 до Т34 в Берлин

    21:14 16.02.2026

  • 33 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Съгласен съм с коментара ти, като изключим шестте и западни области...... Няма да чета статията, но според мен е падение, че Русия няколко пъти преговаря с Буданов, който в Русия е обявен за терорист.... Всички знаем, поне така казват, ЧЕ с терористи не се преговаря,а се унищожават..... Но да видим как ще преговаря до Женева И какво ще постигнат..... Няколко пъти казвам, че не се очертава Мир до края на тая година.... Какво ще стане на един Господ знае..... е така смятам, но ще видим....

    Коментиран от #40

    21:15 16.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Брей,

    0 2 Отговор
    Тая вечер платените умнокрасавци са се развихрили наоколо! 😂😂😂😂

    21:15 16.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Руски депутати заявиха днес

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."

    Коментиран от #41, #44

    21:16 16.02.2026

  • 38 посочи източника на американските данни

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Американските данни":

    бе клецаняко
    Не пиши простотии
    Украйна е пълен капут и наркомана вие и квичи като прасе

    Коментиран от #54

    21:17 16.02.2026

  • 39 Кирило Буданов, разведчик

    2 1 Отговор
     "...ще участва и Игор Костюков ...."

    Ха-ха....пак се гледаме в очите, усмихваме и играем в Украинска pyлетка 😁

    Коментиран от #61

    21:17 16.02.2026

  • 40 Буданов е възмездието

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    За извършени престъпления.,мойто момче.В русия обявиха много видни хора за врагове,това е пробем на Диктатова.

    Коментиран от #43, #47

    21:17 16.02.2026

  • 41 ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Руски депутати заявиха днес":

    Регионалния депутат от гара Каспичан ли е

    21:18 16.02.2026

  • 42 Истината

    5 0 Отговор
    Путлер отчаяно търси какво да поднесе като "пабеда" на руското общество. Отдавна му стана ясно, че не може да постигне целите на "СВО" и затова иска поне да открадне украинска земя.

    Коментиран от #51

    21:18 16.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Руски депутати заявиха днес":

    Абе я си сипи една ракия, и не си мъчи мозъка да те боли главата заради неща, които не разбираш!!!

    21:19 16.02.2026

  • 45 Руската мечка е куца

    3 1 Отговор
    Ше си ляга ,ама до писледно се прави на Лъв,а есъшност е една куца мечка.

    Коментиран от #53, #58

    21:20 16.02.2026

  • 46 Искам Путин

    3 1 Отговор
    Да си ни върне Крим. Той си е на Хан Аспарух 😂😂😂
    И България да стане ядрена сила 😂😂😂
    Ама копейките не щат. Те искат да са Задунайски мужици и да пият антифриз с черен хляб за мезе 😂😂😂😂
    Това е проблема - България на две скорости. Едните ядат вратни пържоли и искат Шенген, а другите парен овес и искат пРосия да вземе на първите пържолите😂😂😂😂
    И накрая грамотните включват на трета скорост, а тука остава раята, детелюбците от Петрохан и Ганьо политика-спасител 😂😂😂😂

    Коментиран от #50, #52

    21:20 16.02.2026

  • 47 Буданов

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Буданов е възмездието":

    с трапанираният мозък

    21:20 16.02.2026

  • 48 Ти…

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Американските данни":

    “Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026”

    Що не публикуваш загубите на обединените Украйно-американо-европейски сили? За същия период? 😉

    Коментиран от #60

    21:21 16.02.2026

  • 49 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "спутник":

    Няма да даваш да ти блъскат главъта у таблата!!! Туряй възглавница, за да не се излагаш после, като говориш!!!

    Коментиран от #56

    21:22 16.02.2026

  • 50 Глупак

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Искам Путин":

    От вчера в ЕС има две скорости.
    За въшива България има само задна скорост.

    Коментиран от #57

    21:22 16.02.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Истината":

    "...Путлер отчаяно търси какво да поднесе като пабеда.."

    Руснаците чудесно знаят и виждат, че всичко което са постигнали са ежедневни бомбандировки и война на собствена територия. 99% ще сметнат за победа, ако Путин го обесят.

    21:22 16.02.2026

  • 52 Ххьххг

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Искам Путин":

    Срещнеш ли копейка трепи!За доброто на България!

    21:22 16.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "посочи източника на американските данни":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #62

    21:24 16.02.2026

  • 55 Куца не куца

    1 0 Отговор
    Тази мечка така ви трамбова че очите ви хвръкнаха на ластик

    21:24 16.02.2026

  • 56 Пумияр,

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пич":

    Бъди възпитан!

    21:25 16.02.2026

  • 57 Трай руская

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Глупак":

    Шлю ха теай и пали към блатото,там те чака заплата от 35 хил.рубли 700 лв.ше пребъдеш.

    21:25 16.02.2026

  • 58 Да бе…

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Руската мечка е куца":

    “Руската мечка е куца”
    Толкова по-зле за тия, дето не могат да я надвият толкова време вече. Само се сбират по дворове и седенки да умуват.

    21:25 16.02.2026

  • 59 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Мисирки, нещо сте в грешка! Русия няма да преговаря, Русия ще постави условия! И ако киефските фашисти не ги приемат, денацификацията ще продължи!

    Коментиран от #64

    21:25 16.02.2026

  • 60 Маани

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ти…":

    Го рендерастя!!! Них кога им го турат, они викат дека голем успех са постигнали пред другите паветници!

    21:25 16.02.2026

  • 61 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Кирило Буданов, разведчик":

    На Буданов не се отказва.

    Коментиран от #63

    21:26 16.02.2026

  • 62 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Руската пропаганда":

    мошеннико тъп по колко пъти на ден постваш простотията си

    21:26 16.02.2026

  • 63 казал

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Българин":

    кастрираниятпомак

    21:27 16.02.2026

  • 64 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Победител не стои 4 години в нункербибне ходи да преговаря.
    Жик так.

    21:27 16.02.2026

