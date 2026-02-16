Русия ще преговаря с Украйна в Женева по териториални въпроси

Русия възнамерява да преговаря с Украйна по териториални въпроси в рамките на двудневните консултации, които започват утре в Женева, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Песков отбеляза, че присъствието на главния руски преговарящ Владимир Медински "ще бъде необходимо".

Медински, който е бивш министър на културата, бе назначен за главен преговарящ от президента Владимир Путин. Украйна обаче разкритикува Медински като несериозен посредник. Медински не присъства на преговорите в Абу Даби, които се състояха по-рано тази година.

Новият кръг в Женева ще се проведе в разширен състав, заяви Кремъл, като посочи, че в разговорите ще участват началникът на руското военно разузнаване Игор Костюков и заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин.

Все още не се очертава решение за войната в Украйна, отбелязва ДПА. Украйна отказва да предаде свои територии на Русия.

Галузин вчера представи предложението за поставяне на Украйна под външно управление под егидата на ООН. Москва е готова да обсъди този вариант със САЩ, Европа и други страни, заяви на пресконференция руският заместник-министър. Това предложение обаче миналата година бе отхвърлено от редица страни.