Русия ще преговаря с Украйна в Женева по териториални въпроси

Русия възнамерява да преговаря с Украйна по териториални въпроси в рамките на двудневните консултации, които започват утре в Женева, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Песков отбеляза, че присъствието на главния руски преговарящ Владимир Медински "ще бъде необходимо".
Медински, който е бивш министър на културата, бе назначен за главен преговарящ от президента Владимир Путин. Украйна обаче разкритикува Медински като несериозен посредник. Медински не присъства на преговорите в Абу Даби, които се състояха по-рано тази година.
Новият кръг в Женева ще се проведе в разширен състав, заяви Кремъл, като посочи, че в разговорите ще участват началникът на руското военно разузнаване Игор Костюков и заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин.
Все още не се очертава решение за войната в Украйна, отбелязва ДПА. Украйна отказва да предаде свои територии на Русия.
Галузин вчера представи предложението за поставяне на Украйна под външно управление под егидата на ООН. Москва е готова да обсъди този вариант със САЩ, Европа и други страни, заяви на пресконференция руският заместник-министър. Това предложение обаче миналата година бе отхвърлено от редица страни.
1 Шопо
20:57 16.02.2026
2 таксиджия 🚖
А Пучин не може да асвабади Донецк, която вече две години е официална руска територия по руските документи.
Гледах паметния ден, в който Пучин подписа някаква хартия и го обяви. Беше много кисел и не се държеше като победител.
20:57 16.02.2026
3 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
20:59 16.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 След като наркомана няма да отстъпи
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Руснаците ще вземат цяла Украйна
20:59 16.02.2026
6 Град Козлодуй
21:00 16.02.2026
7 Рубио към ЕС
21:01 16.02.2026
8 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Малко слвд това Костадин Костадинов смени спонсора със Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲
Кой ще е баш Републиканския слуга Март месец!?
- Костадинов
- Румен Боташов
- Боко Тиквоча
21:01 16.02.2026
9 коцин
21:01 16.02.2026
10 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "След като наркомана няма да отстъпи":Е хайде. Какво чакат още? Още колко години ще тъпчат на едно място!? 🤔
Одеса кога!? 🤔
21:02 16.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
21:02 16.02.2026
13 Мир
21:02 16.02.2026
14 Алексей Арестович
До коментар #10 от "таксиджия 🚖":Русия ни гали понеже сме свои.
В противен случай дум, дум и падаме като гнил орех
21:04 16.02.2026
15 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
21:04 16.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Владимир Путин, президент
Що така бе Вова, ко стана ? Как беше лафа:
- Терпи моя красавице, търпи и друг път първо свърши работа, после приказвай. Tъпaк ))
21:05 16.02.2026
18 хаха 🤣
До коментар #5 от "След като наркомана няма да отстъпи":Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣
21:06 16.02.2026
19 таксиджия 🚖
До коментар #14 от "Алексей Арестович":Точно това не го вярвам!
Заради тази опорка, Русия изгуби влиянието си във Армения, Азербайджан, Африканските държави, Венецуела, Сирия. Едвам държи Куба и Афганистан все още, поради неистовата омраза на народите им към краварника
21:06 16.02.2026
20 Пич
До коментар #10 от "таксиджия 🚖":Когато си поискат !!! С удължаването на срока на военните действия, Русия разплете тарлъците на САЩ, ЕС и Англия!!! Тия вече така обедняха, че нямат дим у З/зо!!! Само уста отварят още, ама на мен когато някоя ми отвори уста, сети се какво правя!!!
21:07 16.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "Пич":"...Тука има и умни хора..."
Така е.
И умните хора ти насвяткахме минуси, ум да ти зайде 😁
21:08 16.02.2026
23 ха ха ха
До коментар #19 от "таксиджия 🚖":Какво вярваш или мислиш не струва пет пари
Тангото е бавно, но винаги е актуално.
21:09 16.02.2026
24 Напразни
21:10 16.02.2026
25 дипломацията
21:10 16.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хахахаха
21:10 16.02.2026
28 Пич
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Минусите на глупаците са си техни минуси!!! Но само глупаците не схващате!!?
21:12 16.02.2026
29 Никой не е видял
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Тъпаци с шеф Киро Тъпото да са умни
Няма и да види
21:12 16.02.2026
30 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
21:12 16.02.2026
31 спутник
До коментар #20 от "Пич":Когато Мъск спря Старлинк за руснаците, за седмица загубиха 200кв.км от завладените територии.
21:14 16.02.2026
32 ха ха ха
До коментар #18 от "хаха 🤣":Приключва с нов Т 90 до Т34 в Берлин
21:14 16.02.2026
33 Европеец
До коментар #1 от "Шопо":Съгласен съм с коментара ти, като изключим шестте и западни области...... Няма да чета статията, но според мен е падение, че Русия няколко пъти преговаря с Буданов, който в Русия е обявен за терорист.... Всички знаем, поне така казват, ЧЕ с терористи не се преговаря,а се унищожават..... Но да видим как ще преговаря до Женева И какво ще постигнат..... Няколко пъти казвам, че не се очертава Мир до края на тая година.... Какво ще стане на един Господ знае..... е така смятам, но ще видим....
21:15 16.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Брей,
21:15 16.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Руски депутати заявиха днес
До коментар #20 от "Пич":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."
21:16 16.02.2026
38 посочи източника на американските данни
До коментар #30 от "Американските данни":бе клецаняко
Не пиши простотии
Украйна е пълен капут и наркомана вие и квичи като прасе
21:17 16.02.2026
39 Кирило Буданов, разведчик
Ха-ха....пак се гледаме в очите, усмихваме и играем в Украинска pyлетка 😁
21:17 16.02.2026
40 Буданов е възмездието
До коментар #33 от "Европеец":За извършени престъпления.,мойто момче.В русия обявиха много видни хора за врагове,това е пробем на Диктатова.
21:17 16.02.2026
41 ха ха ха
До коментар #37 от "Руски депутати заявиха днес":Регионалния депутат от гара Каспичан ли е
21:18 16.02.2026
42 Истината
21:18 16.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Пич
До коментар #37 от "Руски депутати заявиха днес":Абе я си сипи една ракия, и не си мъчи мозъка да те боли главата заради неща, които не разбираш!!!
21:19 16.02.2026
45 Руската мечка е куца
21:20 16.02.2026
46 Искам Путин
И България да стане ядрена сила 😂😂😂
Ама копейките не щат. Те искат да са Задунайски мужици и да пият антифриз с черен хляб за мезе 😂😂😂😂
Това е проблема - България на две скорости. Едните ядат вратни пържоли и искат Шенген, а другите парен овес и искат пРосия да вземе на първите пържолите😂😂😂😂
И накрая грамотните включват на трета скорост, а тука остава раята, детелюбците от Петрохан и Ганьо политика-спасител 😂😂😂😂
21:20 16.02.2026
47 Буданов
До коментар #40 от "Буданов е възмездието":с трапанираният мозък
21:20 16.02.2026
48 Ти…
До коментар #30 от "Американските данни":“Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026”
Що не публикуваш загубите на обединените Украйно-американо-европейски сили? За същия период? 😉
21:21 16.02.2026
49 Пич
До коментар #31 от "спутник":Няма да даваш да ти блъскат главъта у таблата!!! Туряй възглавница, за да не се излагаш после, като говориш!!!
21:22 16.02.2026
50 Глупак
До коментар #46 от "Искам Путин":От вчера в ЕС има две скорости.
За въшива България има само задна скорост.
21:22 16.02.2026
51 Владимир Путин, президент
До коментар #42 от "Истината":"...Путлер отчаяно търси какво да поднесе като пабеда.."
Руснаците чудесно знаят и виждат, че всичко което са постигнали са ежедневни бомбандировки и война на собствена територия. 99% ще сметнат за победа, ако Путин го обесят.
21:22 16.02.2026
52 Ххьххг
До коментар #46 от "Искам Путин":Срещнеш ли копейка трепи!За доброто на България!
21:22 16.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Руската пропаганда
До коментар #38 от "посочи източника на американските данни":Има за цел глупака.
21:24 16.02.2026
55 Куца не куца
21:24 16.02.2026
56 Пумияр,
До коментар #49 от "Пич":Бъди възпитан!
21:25 16.02.2026
57 Трай руская
До коментар #50 от "Глупак":Шлю ха теай и пали към блатото,там те чака заплата от 35 хил.рубли 700 лв.ше пребъдеш.
21:25 16.02.2026
58 Да бе…
До коментар #45 от "Руската мечка е куца":“Руската мечка е куца”
Толкова по-зле за тия, дето не могат да я надвият толкова време вече. Само се сбират по дворове и седенки да умуват.
21:25 16.02.2026
59 стоян георгиев
21:25 16.02.2026
60 Маани
До коментар #48 от "Ти…":Го рендерастя!!! Них кога им го турат, они викат дека голем успех са постигнали пред другите паветници!
21:25 16.02.2026
61 Българин
До коментар #39 от "Кирило Буданов, разведчик":На Буданов не се отказва.
21:26 16.02.2026
62 ха ха ха
До коментар #54 от "Руската пропаганда":мошеннико тъп по колко пъти на ден постваш простотията си
21:26 16.02.2026
63 казал
До коментар #61 от "Българин":кастрираниятпомак
21:27 16.02.2026
64 Иван
До коментар #59 от "стоян георгиев":Победител не стои 4 години в нункербибне ходи да преговаря.
Жик так.
21:27 16.02.2026