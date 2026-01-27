Тайван призовава за по-тясно сътрудничество с Индонезия в полупроводниковия сектор

В първото си интервю за медии от Югоизточна Азия след встъпването си в длъжност външният министър Лин Чиа-лунг призова за по-задълбочено сътрудничество с Индонезия в областта на полупроводниците.

Във видеоинтервю за списание Majalah Tempo Лин заяви, че старата формула, при която Китай се използва като двигател за икономически растеж, а Съединените щати — като гарант за сигурността, вече не работи. Като ключов играч в глобалната полупроводникова индустрия, Тайван може да служи като мост между големия пазар на Индонезия и веригите за доставки, свързани със САЩ и други демократични икономики, посочи той.

Лин отбеляза, че с продължаващото укрепване на международната си роля Тайван може да помогне на Индонезия да насърчава свободен, отворен и сигурен Индо-Тихоокеански регион. Той също така предупреди за рисковете от прекомерна зависимост от ангажиментите на Китай, като заяви, че подкрепяните от Пекин проекти често срещат проблеми, свързани с качеството и финансирането, според Министерството на външните работи.

За разлика от това, каза Лин, Тайван се стреми да запази статуквото и свободата на корабоплаването, вместо да повишава напрежението или да създава нестабилност в региона. Той изрази надежда, че Индонезия ще изгради отношенията си с Тайван върху основата на практическо сътрудничество и взаимна изгода.