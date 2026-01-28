Тръмп: Красива армада пътува към Иран. Куба скоро ще фалира

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че армада от американски кораби се насочва към Иран и изрази надежда, че Техеран ще се съгласи на сделка.

„Между другото, в момента към Иран се насочва друга красива армада, така че ще видим. Надявам се да се съгласят на сделка“, каза той, говорейки пред жители на Айова.

В понеделник президентът на САЩ заяви, че ситуацията с Иран остава нестабилна, но не разкри никакви планове относно Ислямската република. Както съобщи Axios, позовавайки се на служители на Белия дом, Тръмп все още допуска възможността за военна атака срещу Иран, въпреки че протестите в тази страна вече са „предимно потушени“.

Миналия четвъртък Централното командване на САЩ потвърди пристигането на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ в зоната си на отговорност в Индийския океан. Според „Ню Йорк Таймс“, самолетоносачът може да е готов да нанесе удари по Иран в рамките на един до два дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че "Куба скоро ще фалира", като се обоснова, че Венецуела, някога най-големият доставчик на острова, напоследък не е изпращала петрол и пари на карибската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Окуражен от задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от американските военни при операцията по-рано този месец по заповед на Тръмп, лидерът републиканец заяви, че ще предприеме действия срещу Хавана и ще окаже натиск върху ръководството на страната. Тръмп обеща да спре доставките на петрол и пари към Куба от дългогодишния ѝ поддръжник - Венецуела.



"Куба скоро ще фалира. Куба е страна, която е много близо до фалит", каза Тръмп пред журналисти. "Знаете, те получаваха парите си от Венецуела. Получаваха петрола си от Венецуела. Вече не получават нищо от това", добави американският президент.



Тръмп заяви, че Вашингтон ще "управлява" Венецуела, където бившият вицепрезидент на Мадуро - Делси Родригес, стана временен президент и ръководи страната под надзора на САЩ. Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека посочи, че американската операция, при която бе задържан Мадуро, е нарушение на международното право. А според експерти по човешки права фокусът на Тръмп към венецуелския петрол е империалистически подход и поставя под въпрос усилията на САЩ да представят залавянето на Мадуро като правоприлагаща мярка за пресичане на наркотрафика.



Президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви този месец, че Вашингтон няма моралното право да налага споразумение на Куба, след като Тръмп предложи комунистическият остров да сключи споразумение със САЩ.