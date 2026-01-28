Бреговата охрана на САЩ изведе капитана на отвлечения танкер „Маринера“ и помощника му от Обединеното кралство

Бреговата охрана на САЩ изведе капитана на отвлечения танкер „Маринера“, грузинския гражданин Автандил Каландадзе, и неговия първи помощник-капитан от Обединеното кралство.

Това беше обявено от главния прокурор на Шотландия Рут Чартерис на съдебно заседание, по време на което роднина на Каландадзе поиска забрана за неговото извеждане, съобщава Sky News.

Ден преди това съдът издаде временна забрана, с която се предотвратява отстраняването на капитана и екипажа на танкера от неговата юрисдикция. На заседанието на 27 януари обаче Чартерис заяви: „Капитанът и първият помощник-капитан вече са на борда на кораба на бреговата охрана на САЩ „Мънро“ и са напуснали териториалните води на Обединеното кралство. В 3:04 ч. сутринта получихме имейл от Министерството на правосъдието на САЩ, потвърждаващ, че това наистина е така, така че, накратко, те вече не са в териториалната юрисдикция на този съд.“

Впоследствие временната забрана беше отменена. Чартерис отбеляза, че американските власти са подали искане за взаимна правна помощ на 16 януари, което е било удовлетворено. Останалите членове на екипажа на „Маринър“ са били отведени в център на армейския резерв в Инвърнес, Шотландия, и в момента са настанени в хотел в Елджин, Шотландия, каза Чартерис. Тя добави, че никой от 26-те души не е поискал убежище: петима от тях искат да отидат в САЩ, докато останалите искат да отидат в други страни.

Адвокат Аамер Анвар, представляващ съпругата на Каландадзе, Натия Дзадзама, заяви, че капитанът и неговият помощник са били „отвлечени под прикритието на тъмнината“ и извеждането им от шотландската юрисдикция „не би могло да се случи без знанието и сътрудничеството на британските власти“.

Танкерът „Маринъра“ първоначално пътуваше под панамски флаг с името Bella 1. През декември 2025 г. той се е опитал да се приближи до брега на Венецуела, въпреки блокадата, наложена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Танкерът е бил обект на санкции от САЩ и американските сили са започнали да го преследват. В края на декември корабът е променил името си и е попаднал под руска юрисдикция.

Според „Ню Йорк Таймс“, Москва е изпратила официално искане до Вашингтон да прекрати преследването на кораба. Според вестника, по-голямата част от екипажа е бил от Русия, Индия и Украйна.

На 7 януари „Маринера“ е задържан южно от Фарьорските острови. САЩ планират да повдигнат наказателни обвинения срещу тях за избягване на санкции.

На 8 януари руското външно министерство поиска Вашингтон да осигури „достойно отношение“ към руските членове на екипажа, да зачита правата им и да им позволи да се върнат у дома. На следващия ден дипломатическият говорител Мария Захарова обяви, че Тръмп е решил да освободи двама руснаци – членове на екипажа на танкера. Това решение обаче не бе било изпълнено до 24 януари.