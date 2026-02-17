Иран и САЩ ще преговарят в Женева

Делегации от високопоставени дипломати от Иран и САЩ ще преговорят днес за иранската ядрена програма в Женева с посредничеството на Оман, съобщиха агенциите, предаде БТА.

Начело на двете делегации ще бъдат иранският министър на външните работи Абас Арагчи и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Разговорите между тях ще се водят непряко в Посолството на Оман в Женева.

Дискусиите ще се състоят в контекста на обтегнатите отношения между Вашингтон и Техеран, след като иранските сили за сигурност потушиха жестоко вълната от протести миналия месец, при което загинаха хиляди хора.

В отговор американският президент Доналд Тръмп заплаши управляващите в Ислямската република с военна намеса и изпрати самолетоносач в Близкия изток.

Първият кръг от преговорите за намаляване на напрежението между двете държави се състоя в оманската столица Маскат по-рано този месец.

Основна тема на предстоящия диалог в Женева ще бъде спорната ядрена програма на Иран.

Вашингтон се опитва от години да попречи на иранското правителство да се сдобие с атомна бомба. От своя страна, Техеран заяви, че е склонен да обсъди ограничения върху ядрената си програма, ако САЩ са готови да премахнат тежките икономически санкции.

Иран обаче посочи, че не е готов да преговаря по други въпроси, като например ограничаването на ракетния си арсенал или прекратяването на подкрепата за въоръжени групировки.