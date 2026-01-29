Новини
Свят »
Русия »
Руски тийнейджър получи 7 години затвор за планиране на атака по поръчение на Украйна
  Тема: Украйна

Руски тийнейджър получи 7 години затвор за планиране на атака по поръчение на Украйна

29 Януари, 2026 05:45, обновена 29 Януари, 2026 04:51 520 1

  • съд-
  • русия-
  • нападение-
  • присъда-
  • украйна-
  • тийнейджър

Обвинението е за подготвян палеж на административна сграда

Руски тийнейджър получи 7 години затвор за планиране на атака по поръчение на Украйна - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Руски съд осъди на седем години затвор тийнейджър, обвинен в планиране на терористична атака, съобщи днес руската Федерална служба за сигурност (ФСС), цитирана от ДПА.

Тийнейджърът, роден през 2011 г., е обвинен в планиране на палеж на административна сграда, принадлежаща на Министерството на отбраната на Русия, посочва ФСС. Руските медии съобщават, че целта е била местно военно окръжие.

Още новини от Украйна

Украйна задържа девет души за подготовката на атентати по нареждане на Москва

ФСС твърди, че тийнейджърът е установил контакт със забранена в Русия "украинска терористична организация" чрез Telegram и е следвал нейните инструкции. Присъдата все още не е влязла в сила, посочва ДПА.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. в Русия бяха извършени многобройни саботажи, включително атаки срещу железопътната инфраструктура и други съоръжения, както и целенасочени убийства на военни и поддръжници на войната.

Осъдиха руснак на 14 години затвор за държавна измяна в полза на Украйна

Руските следствени органи често обвиняват украинските разузнавателни служби за подобни инциденти, посочва ДПА.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нормално

    0 0 Отговор
    даже е малко

    05:19 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания