Украйна се обяви за победител

Украйна е победител въпреки продължаващата война в Украйна. Това са думите на президента на националния олимпийски комитет Вадим Гутцайт. Висшият спортен чиновник обяви и взето извънредно решение за поведение на украинските спортисти по време на предстоящите Зимни Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо (6-22 февруари).
„Нашата директива към украинските спортисти е проста – не обръщайте внимание на никакви провокации, тъй като ответната реакция ще бъде показвана по цял свят и ще бъде използвана срещу страната. Отиваме на Олимпиадата, за да развеем знамето на Украйна, а целият свят да види една горда държава, която се бори за своята независимост“, заяви Гутцайт.
„Благодарение на силите на националната отбрана постигнахме нещо, в което не вярвахме в началото на войната. Отиваме на Зимната Олимпиада. Преди две години бяхме и в Париж, където спечелихме 12 отличия. Сега отново ще развеем украинското знаме пред целия свят, а това вече е победа“, допълни президентът на Украинския олимпийски комитет.
„Подготовката на нашите спортисти не протече в най-добрите условия. Повечето от тях се готвиха в страната, където често няма ток, вода и отопление. Ние направихме всичко възможно, за да има една добра тренировъчна среда. Очакваме от спортистите да направят всичко възможно да попаднат в Топ 8 на своите дисциплини. Дано имаме и такива, които се качат на почетната стълбичка“, завърши Вадим Гутцайт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дори спортен подвиг
15:04 29.01.2026
2 Лопата Орешник
Коментиран от #3
15:10 29.01.2026
3 дори спортен подвиг
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Все някой в окопа може да се ободрява, че страната за която рискува живота си, въпреки повсеместната липса на електричество, е жива и дори дузина младежи ще карат ски под нейното знаме за разлика от спортистите на противника.
Коментиран от #7
15:18 29.01.2026
4 бай Кольо
Коментиран от #6
15:20 29.01.2026
5 Българин
Ама и тогава не е доволен от нея.
15:24 29.01.2026
6 Бай Хойо
До коментар #4 от "бай Кольо":Печелят пари от Европа, включително и от нас.
16:18 29.01.2026
7 Хохо Бохо
До коментар #3 от "дори спортен подвиг":Руските биатлонисти имат по-важна работа. Трябва да чистят нацистки гниди от европа....ПАК
16:23 29.01.2026