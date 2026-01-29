Новини
Украйна се обяви за победител

29 Януари, 2026 15:00

Това са думите на президента на националния олимпийски комитет Вадим Гутцайт

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Украйна е победител въпреки продължаващата война в Украйна. Това са думите на президента на националния олимпийски комитет Вадим Гутцайт. Висшият спортен чиновник обяви и взето извънредно решение за поведение на украинските спортисти по време на предстоящите Зимни Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо (6-22 февруари).

„Нашата директива към украинските спортисти е проста – не обръщайте внимание на никакви провокации, тъй като ответната реакция ще бъде показвана по цял свят и ще бъде използвана срещу страната. Отиваме на Олимпиадата, за да развеем знамето на Украйна, а целият свят да види една горда държава, която се бори за своята независимост“, заяви Гутцайт.

„Благодарение на силите на националната отбрана постигнахме нещо, в което не вярвахме в началото на войната. Отиваме на Зимната Олимпиада. Преди две години бяхме и в Париж, където спечелихме 12 отличия. Сега отново ще развеем украинското знаме пред целия свят, а това вече е победа“, допълни президентът на Украинския олимпийски комитет.

„Подготовката на нашите спортисти не протече в най-добрите условия. Повечето от тях се готвиха в страната, където често няма ток, вода и отопление. Ние направихме всичко възможно, за да има една добра тренировъчна среда. Очакваме от спортистите да направят всичко възможно да попаднат в Топ 8 на своите дисциплини. Дано имаме и такива, които се качат на почетната стълбичка“, завърши Вадим Гутцайт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дори спортен подвиг

    4 29 Отговор
    Развято знаме на спортисти по време на война , дори само участието си е вид спортна победа над трудностите.

    15:04 29.01.2026

  • 2 Лопата Орешник

    30 1 Отговор
    Какво ли си мислят момчетата в окопите? Здрави, прави и корави мъже ще си карат ски , докато 404 бавно чезне!!! Все едно по време на априлското въстание, Боримечката да иде да тласка гюле на олимпийските игри!

    Коментиран от #3

    15:10 29.01.2026

  • 3 дори спортен подвиг

    0 18 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Все някой в окопа може да се ободрява, че страната за която рискува живота си, въпреки повсеместната липса на електричество, е жива и дори дузина младежи ще карат ски под нейното знаме за разлика от спортистите на противника.

    Коментиран от #7

    15:18 29.01.2026

  • 4 бай Кольо

    24 0 Отговор
    Така е,само дето 1/3 от територията на осрайна е под руски контрол.Иначе печелят смешниците.

    Коментиран от #6

    15:20 29.01.2026

  • 5 Българин

    9 0 Отговор
    Ние българите сме народ от роби. Всички знаем, че по-добре да се смирим с робската си участ, от колкото да се бунтуваме. И Левски, който е посветил живота си, за да разбуди народа, накрая е казал, че "българския народ би приел свободата, само ако му се даде на тепсия".
    Ама и тогава не е доволен от нея.

    15:24 29.01.2026

  • 6 Бай Хойо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Кольо":

    Печелят пари от Европа, включително и от нас.

    16:18 29.01.2026

  • 7 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дори спортен подвиг":

    Руските биатлонисти имат по-важна работа. Трябва да чистят нацистки гниди от европа....ПАК

    16:23 29.01.2026

