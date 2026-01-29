Украйна се обяви за победител

Украйна е победител въпреки продължаващата война в Украйна. Това са думите на президента на националния олимпийски комитет Вадим Гутцайт. Висшият спортен чиновник обяви и взето извънредно решение за поведение на украинските спортисти по време на предстоящите Зимни Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо (6-22 февруари).

„Нашата директива към украинските спортисти е проста – не обръщайте внимание на никакви провокации, тъй като ответната реакция ще бъде показвана по цял свят и ще бъде използвана срещу страната. Отиваме на Олимпиадата, за да развеем знамето на Украйна, а целият свят да види една горда държава, която се бори за своята независимост“, заяви Гутцайт.

„Благодарение на силите на националната отбрана постигнахме нещо, в което не вярвахме в началото на войната. Отиваме на Зимната Олимпиада. Преди две години бяхме и в Париж, където спечелихме 12 отличия. Сега отново ще развеем украинското знаме пред целия свят, а това вече е победа“, допълни президентът на Украинския олимпийски комитет.

„Подготовката на нашите спортисти не протече в най-добрите условия. Повечето от тях се готвиха в страната, където често няма ток, вода и отопление. Ние направихме всичко възможно, за да има една добра тренировъчна среда. Очакваме от спортистите да направят всичко възможно да попаднат в Топ 8 на своите дисциплини. Дано имаме и такива, които се качат на почетната стълбичка“, завърши Вадим Гутцайт.