Reuters: САЩ връщат на Венецуела първи конфискуван танкер

Съединените щати връщат на Венецуела танкер, конфискуван през януари, съобщиха двама американски служители пред Ройтерс.

Това е първият известен случай, в който администрацията на Тръмп връща танкер. Въпросният кораб е M/T Sophia, плаващ под панамски флаг. Служителите не разкриха причината за връщането. Sophia беше прехваната на 7 януари от бреговата охрана и американските военни сили, уточни агенцията.

Американската администрация заяви, че Sophia е обект на санкции, „няма националност“ и принадлежи на „флот в сянка“. Според агенцията, от края на 2025 г. САЩ са конфискували седем танкера, свързани с Венецуела.

САЩ започнаха да конфискуват венецуелски танкери на 10 декември 2025 г. По това време Тръмп обяви, че американските сили са задържали голям петролен танкер край бреговете на Венецуела. Според съобщения в медиите, въпросният кораб е Skipper, който САЩ санкционираха през 2022 г. заради участието му в контрабанда на ирански петрол.

На 17 декември Тръмп официално обяви морска петролна блокада срещу Венецуела. В края на декември САЩ задържаха втори венецуелски танкер, Centuries, и след това започнаха преследване на плаващия по панамския флаг Bella 1.

По-късно беше съобщено, че Bella 1 е преименуван и добавен в Руския морски регистър на корабоплаването. Руското правителство изпрати дипломатическа нота до САЩ с искане да прекратят преследването на танкера.

След задържането на Bella 1, американските сили продължиха операциите си срещу кораби, свързани със санкциониран петрол от Каракас. В началото на януари САЩ задържаха Marinera, танкер, който напусна венецуелските води и смени флага от панамски на руски, с руски граждани на борда.

На 8 януари руското външно министерство осъди „незаконното използване на сила“ и призова за прекратяване на преследването.

Танкерът Sophia също беше прехванат в Карибско море, като по това време не бяха предоставени подробности.