Мария Захарова: Изглежда, че най-лошото е зад гърба ни

"Полетите от ОАЕ отново се изпълняват редовно и повечето от нашите сънародници (бел. ред. руснаци), блокирани там поради прекъсвания на въздушния транспорт, вече успяха да се върнат у дома", написа в своя плофил в Телеграм говорителят на руското външно министрество Мария Захарова.

От 2 до 9 март руски и чуждестранни авиокомпании са извършили 240 полета от летищата на ОАЕ, превозвайки 50 053 пътници.

"Тези седмици бяха наистина натоварени за Генералното консулство", призна Захарова. През първите няколко дни след началото на събитията броят на запитванията до Генералното консулство от сънародници буквално бяха хиляди. В този момент, признаваме си, загубихме бройката, но днес успяхме да обобщим", допълни говорителят на руското външно министерство.

Общо Генералното консулство е получило информация за над 18 000 руски граждани, от които приблизително 5000 бяха регистрирани в консулството.

През това време горещата линия на Генералното консулство е получило:

* 5 973 телефонни обаждания (с общо над 140 часа време „на разположение“)

* 1 915 имейла

* 648 съобщения в социалните ни мрежи, особено в Telegram канала на министерството.

"Зад всички тези обаждания, имейли и съобщения за нас винаги стоеше нещо повече от статистически данни, а реални хора, които се озоваха в трудна ситуация далеч от дома. Затова най-важното ни през цялото това време беше да поддържаме връзка, да разбираме всеки проблем, да споделяме информацията, която имаме, и да работим заедно, за да намерим възможни решения", заяви Захарова.

Тя благодари на властите на Обединените арабски емирства, ръководството на летището и всички партньори, с които имахме възможност да общуваме през тези дни. Авиокомпаниите също изиграха значителна роля, като продължиха да извършват полети и помогнаха на десетки хиляди хора да се завърнат у дома. "Специални благодарности на доброволците и грижовните хора, които помогнаха на нашите сънародници – споделяйки информация, подслон, пари и подкрепяйки тези, които преминаваха през особено труден период. И, разбира се, благодарим на нашите сънародници за търпението и разбирането им. Не можем да не споменем и нашите казахстански колеги. Според наши наблюдения, приблизително във всяко двадесето писмо или телефонен разговор сме чували фразата: „Но казахстанците...“. Признаваме си – те са вдигнали летвата високо", заяви говорителят.