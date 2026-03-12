Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Изглежда, че най-лошото е зад гърба ни

Мария Захарова: Изглежда, че най-лошото е зад гърба ни

12 Март, 2026 23:11 837 16

  • русия-
  • оае-
  • туристи-
  • руснаци-
  • евакуация-
  • казахстан

Казахстан са вдигнали летвата високо

Мария Захарова: Изглежда, че най-лошото е зад гърба ни - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Полетите от ОАЕ отново се изпълняват редовно и повечето от нашите сънародници (бел. ред. руснаци), блокирани там поради прекъсвания на въздушния транспорт, вече успяха да се върнат у дома", написа в своя плофил в Телеграм говорителят на руското външно министрество Мария Захарова.

От 2 до 9 март руски и чуждестранни авиокомпании са извършили 240 полета от летищата на ОАЕ, превозвайки 50 053 пътници.

"Тези седмици бяха наистина натоварени за Генералното консулство", призна Захарова. През първите няколко дни след началото на събитията броят на запитванията до Генералното консулство от сънародници буквално бяха хиляди. В този момент, признаваме си, загубихме бройката, но днес успяхме да обобщим", допълни говорителят на руското външно министерство.

Общо Генералното консулство е получило информация за над 18 000 руски граждани, от които приблизително 5000 бяха регистрирани в консулството.

През това време горещата линия на Генералното консулство е получило:

* 5 973 телефонни обаждания (с общо над 140 часа време „на разположение“)
* 1 915 имейла
* 648 съобщения в социалните ни мрежи, особено в Telegram канала на министерството.

"Зад всички тези обаждания, имейли и съобщения за нас винаги стоеше нещо повече от статистически данни, а реални хора, които се озоваха в трудна ситуация далеч от дома. Затова най-важното ни през цялото това време беше да поддържаме връзка, да разбираме всеки проблем, да споделяме информацията, която имаме, и да работим заедно, за да намерим възможни решения", заяви Захарова.

Мария Захарова: Изглежда, че най-лошото е зад гърба ни

Тя благодари на властите на Обединените арабски емирства, ръководството на летището и всички партньори, с които имахме възможност да общуваме през тези дни. Авиокомпаниите също изиграха значителна роля, като продължиха да извършват полети и помогнаха на десетки хиляди хора да се завърнат у дома. "Специални благодарности на доброволците и грижовните хора, които помогнаха на нашите сънародници – споделяйки информация, подслон, пари и подкрепяйки тези, които преминаваха през особено труден период. И, разбира се, благодарим на нашите сънародници за търпението и разбирането им. Не можем да не споменем и нашите казахстански колеги. Според наши наблюдения, приблизително във всяко двадесето писмо или телефонен разговор сме чували фразата: „Но казахстанците...“. Признаваме си – те са вдигнали летвата високо", заяви говорителят.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    6 4 Отговор
    Много важно че разни парвенюта от цял свят не можели да се приберат от Дубай. Руснаците да си гледат Бандеристан, че наглите пирати от острова си позволяват да ги правят за смях като ги удрят с тяхните ракети, а много отворените руснаци си мълчат като мишки.

    Коментиран от #4

    23:14 12.03.2026

  • 2 Соваж бейби

    8 0 Отговор
    А не вярвам Дончо каза че още не е започнал

    23:16 12.03.2026

  • 3 Ма как познава самооо!

    10 2 Отговор
    Оттук нататък – цветя и рози.
    Самоуспокоява се горката, ама пусти санкции...

    23:16 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ицо

    8 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    23:17 12.03.2026

  • 6 Убеден съм,

    8 2 Отговор
    че никой рашистанец не е искал да се прибира в блатото, но страхът от разстрел при отказ е по-силен.

    23:19 12.03.2026

  • 7 САЩисан русофил

    6 3 Отговор
    Прибрали се в кочината.

    23:20 12.03.2026

  • 8 ГибМелсън

    6 2 Отговор
    Захарче,не влизай в заблуждение,моля,зад гърби ти съм аз,а лошото е пред тебе и тепърва предстои.

    23:20 12.03.2026

  • 9 Варна 3

    7 2 Отговор
    Оставете Казахстан да си свърши работата си, за да не живее в руския свят. Още руснаци за депорт и пращане за пушечно месо в Украйна.

    Коментиран от #11

    23:22 12.03.2026

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    Од Иран имало ле е извозване на савецки шебеци?

    23:27 12.03.2026

  • 11 Шопо

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Варна 3":

    В Лвов няма руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие.

    Коментиран от #15

    23:28 12.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РЕАЛИСТ

    2 3 Отговор
    Чета по-горе 10 русофобски коментара и ме обзе съмнение. Толкова не можеш да намериш в цялата държава. Някой е отворил кесията и плаща яко, щото избори идат. Радев каза" Крим е руски" и ще спечели изборите и този път. Не можеш да манипулираш българите. Русия е в кръвта им и предателите на пръстите на ръката се броят.

    Коментиран от #16

    23:37 12.03.2026

  • 14 Карго 200

    3 1 Отговор
    Мария сипи си водка и седни,имам да ти казвам нещо.

    Най-лошото за вас сега започва!

    23:41 12.03.2026

  • 15 Вуте

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    И в Шопско няма руснаци може да се тества да видим дървен сувенир с три букви дали ще оцелее

    23:42 12.03.2026

  • 16 Боташ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Утре да не забравиш да си платиш вноска Боташ.

    23:43 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания