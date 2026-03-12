Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Украински боен опит в Близкия изток! "Сауди Арамко" води преговори за закупуване на дронове за защита на нефтените находища
  Тема: Украйна

Украински боен опит в Близкия изток! "Сауди Арамко" води преговори за закупуване на дронове за защита на нефтените находища

12 Март, 2026 23:56 676 21

  • иран-
  • украйна-
  • пво-
  • шахед-
  • ракети-
  • дронове-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • саудитска арабия

Засега не е ясно дали Киев разполага с достатъчно производствен капацитет за износ на дронове, нито дали украинските власти ще разрешат подобни доставки, тъй като страната продължава да укрепва собствената си отбрана на фона на войната с Русия

Украински боен опит в Близкия изток! "Сауди Арамко" води преговори за закупуване на дронове за защита на нефтените находища - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петролният концерн „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) води преговори с поне две украински компании за закупуване на прехващащи дронове, които могат да бъдат използвани за защита на нефтените находища от атаки, свързвани с Иран, съобщиха Ройтерс и „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на запознати с въпроса източници, пише БТА.

Компанията се стреми да си осигури подобни технологии преди правителството на Саудитска Арабия и регионални конкуренти като Катар. Според източниците „Сауди Арамко“ води разговори с украинските компании „СкайФол“ (SkyFall) и „Уайлд Хорнетс“ (Wild Hornets), които произвеждат дронове-прехващачи, предназначени да се разбиват в други безпилотни апарати или да експлодират в близост до тях.

Още новини от Украйна

Паралелно със това саудитското правителство също води преговори с Украйна за закупуване на подобни дронове. Саудитски представители са обсъждали възможно сътрудничество и с украинската компания „Фантом Дифенс“ (Phantom Defense), която разработва системи за електронна война, предназначени да блокират комуникациите на дронове.

Според саудитски официални лица нефтеното находище Бери е било атакувано в събота с дрон, за който се предполага, че е свързан с Иран. През последните дни Саудитска Арабия и други производители на петрол от Персийския залив са били обект на серия от подобни удари.

Засега не е ясно дали украинските компании ще разполагат с достатъчно производствен капацитет за износ на дронове, нито дали украинските власти ще разрешат подобни доставки, тъй като страната продължава да укрепва собствената си отбрана на фона на войната с Русия.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    7 5 Отговор
    Сред дъжд качулка. Остана ли нещо за защитаване? И как решихте че ще купувате средства за защита от полуживи бандери, които са без ток, вода, парно, газоснабдяване, интернет, телевизия, радио. Те тяхното си немогат да опазят, ще чакате да опазят вашето.

    Коментиран от #2

    23:58 12.03.2026

  • 2 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Айде легай вече копейка , утре пак ..легай спи !!!

    Коментиран от #7, #17

    00:01 13.03.2026

  • 3 Фани

    4 4 Отговор
    Украйна е руска тертория

    00:01 13.03.2026

  • 4 Ти да видиш

    2 3 Отговор
    Късно е либе за китка. Петролния цар вече се казва Путин и на ден печели по 200 милиона долара горница....засега!
    Откраднатите руски активи от коалиция Епщайн ще си ги върне за 6 месеца, а на коалицията ще й коства 10 пъти по толкова загуби.
    Китай си има цистерна зад гърба а вие се оправяйте!

    Коментиран от #8, #11

    00:02 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    3 4 Отговор
    Торбите с парите отиват в Украйна тоест!

    Путлераските пислямисти да започват да си квичат.

    Коментиран от #9, #20

    00:06 13.03.2026

  • 7 бърже ще викаш

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    На селянката, която си взел за жена. И вместо да ръсиш нещо, което е дефицитно при теб, почвай пак да си гледаш животните на село и не се опитвай да надскочиш това, което природата ти е дала.

    Коментиран от #12

    00:06 13.03.2026

  • 8 Копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ти да видиш":

    Са на нас тук какъв ни е кяра.

    Коментиран от #10

    00:08 13.03.2026

  • 9 Орбанчо

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Торбите с парите ги прибирам аз ;), за киевското наркомаче един мек!

    00:08 13.03.2026

  • 10 кяра ти е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка":

    Че ти хвърлят по някой цент, иначе щеше да бъркаш по кофите.

    00:09 13.03.2026

  • 11 Бега бе

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ти да видиш":

    Тоя цар кога ще се покаже от бункера?

    00:09 13.03.2026

  • 12 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "бърже ще викаш":

    Легай , легай ...бъркаш вече статиите и фърляш коментари на посоки ...легай спи !!!

    00:12 13.03.2026

  • 13 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #16

    00:12 13.03.2026

  • 14 хаха

    2 1 Отговор
    Запознайте се с унгарския политик Петер Мадяр – същото име като на лидера на опозицията, тонове снимки с Виктор Орбан и членовете на кабинета му, кандидатира се като „независим“ в западноунгарски избирателен район. Кандидат-спойлер в руски стил, предназначен да заблуди избирателите.

    Типичните кухоглави копейки/орбанейки...

    Коментиран от #19

    00:18 13.03.2026

  • 15 някой си

    2 2 Отговор
    по пропагандна статия скоро не е имало😆😆😆,стайков толкова ли огладня, жалък си

    00:23 13.03.2026

  • 16 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    само гладни центчета се въртят и цвилят на умряло

    00:24 13.03.2026

  • 17 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Слава на Русия и руския народ и пълно изтребление на нацитата в уср@йна и евр0гейския съюз

    00:26 13.03.2026

  • 18 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Те толкова добри украинците с антидроновите системи, че още половин Украйна е без ток. А и брей тез украински компании всички с какви звучни украински имена са !

    Единственното което арабите почнаха да правят като украинците и руснаците е да ползват хеликоптери за да свалят дроновете, не за друго ами патриотите им свършиха ракетите. Там думнаха няколко стотин милиарда и десетина години трупане на арсенал. Скоро ще сме свидетели на парадокса на съвременната война - Всеки ще лети където си иска и ще бомби каквото си иска.

    00:28 13.03.2026

  • 19 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    твари като тебе ще бъдат бъхтени със собствените им крайници!

    00:28 13.03.2026

  • 20 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    квичат само евр0гейските подл0ги

    00:29 13.03.2026

  • 21 ЧудоМир

    0 1 Отговор
    Е автора "изби рибата". За първи път чувам страна в активна война, да си продава оръжието.

    00:36 13.03.2026