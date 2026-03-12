Украински боен опит в Близкия изток! "Сауди Арамко" води преговори за закупуване на дронове за защита на нефтените находища

Петролният концерн „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) води преговори с поне две украински компании за закупуване на прехващащи дронове, които могат да бъдат използвани за защита на нефтените находища от атаки, свързвани с Иран, съобщиха Ройтерс и „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на запознати с въпроса източници, пише БТА.

Компанията се стреми да си осигури подобни технологии преди правителството на Саудитска Арабия и регионални конкуренти като Катар. Според източниците „Сауди Арамко“ води разговори с украинските компании „СкайФол“ (SkyFall) и „Уайлд Хорнетс“ (Wild Hornets), които произвеждат дронове-прехващачи, предназначени да се разбиват в други безпилотни апарати или да експлодират в близост до тях.

Паралелно със това саудитското правителство също води преговори с Украйна за закупуване на подобни дронове. Саудитски представители са обсъждали възможно сътрудничество и с украинската компания „Фантом Дифенс“ (Phantom Defense), която разработва системи за електронна война, предназначени да блокират комуникациите на дронове.

Според саудитски официални лица нефтеното находище Бери е било атакувано в събота с дрон, за който се предполага, че е свързан с Иран. През последните дни Саудитска Арабия и други производители на петрол от Персийския залив са били обект на серия от подобни удари.

Засега не е ясно дали украинските компании ще разполагат с достатъчно производствен капацитет за износ на дронове, нито дали украинските власти ще разрешат подобни доставки, тъй като страната продължава да укрепва собствената си отбрана на фона на войната с Русия.