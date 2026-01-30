Новини
Гутериш: Принципът на самоопределение на народите не важи за Крим и Донбас
  Тема: Украйна

Гутериш: Принципът на самоопределение на народите не важи за Крим и Донбас

30 Януари, 2026 05:55, обновена 30 Януари, 2026 06:02 544 11

Говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова нарече думите му „дивашко заключение“

Гутериш: Принципът на самоопределение на народите не важи за Крим и Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За разлика от Гренландия, принципът на самоопределение на народите не се прилага за Крим и Донбас, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

„След много задълбочен преглед от нашата Служба по правни въпроси, стигнахме до заключението, че принципът на самоопределение не се прилага за ситуацията в Крим и Донбас. Според нас, принципът на териториалната цялост преобладава в тази ситуация“, каза той.

Още новини от Украйна

Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова нарече думите на Гутериш „дивашко заключение“.

По-рано министърът на външните работи Сергей Лавров обяви, че Русия е поискала от ООН да признае правото на народите на Донбас, Новорусия и Крим на самоопределение, подобно на Гренландия. Той добави, че Секретариатът на ООН и неговото ръководство "играят в ръцете на онези, които искат да запазят нацисткия режим в Украйна".

Президентът Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия е призовала Украйна да предостави на жителите на Донбас законното право на самоопределение, "но Киев е избрал да води война".

Той отбеляза също, че интересът на Москва към изтегляне на украинските сили от окупираните от тях територии "е сведен до нула", предвид темпото на настъпление на руската армия.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сърбин

    9 1 Отговор
    Ово е стандарт...двоен!

    06:03 30.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    За Косово МОЖЕ, за Крим НЕ МОЖЕ❗
    За Каталуня НЕ МОЖЕ, за Гренландия МОЖЕ❗

    06:04 30.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    7 1 Отговор
    И това определят себе си като прогресивни европейски лидери?!?

    06:04 30.01.2026

  • 4 ООНЕ ООДА

    4 1 Отговор
    кой беше тоя дядка.

    06:06 30.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    4 2 Отговор
    Следващата цел на ппдб е да ни федерализират с тия. Когато ходите да гласувате помнете, че всеки глас за ппдб е глас за обезличаването на род, родина, език и памет.

    06:07 30.01.2026

  • 6 Нима

    2 2 Отговор
    Каза кой?

    06:07 30.01.2026

  • 7 Крум

    3 1 Отговор
    Ето го лицемерието и двойните стандарти....впрочем никой няма да пита Гутериш ..един малоумен чиновник ..

    06:09 30.01.2026

  • 8 Някой

    2 2 Отговор
    Ама, разбира се! Как ще важи там? Нали "международното право" е за това - да се използва само, когато е изгодно на Запада. Мръсни двуличници!
    Така ще кажете някой ден и за българите - нямат право да се самоопределят като българи. Турци ще са!

    Коментиран от #11

    06:11 30.01.2026

  • 9 Ама

    1 2 Отговор
    наистина е дивак !

    06:12 30.01.2026

  • 10 Област

    1 0 Отговор
    Разград, Къдджали искаме самоооределение!

    06:12 30.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    ппдб вече подготвят почвата за това, а герб просто ще слушат щото са продажници.

    06:12 30.01.2026