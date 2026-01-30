За разлика от Гренландия, принципът на самоопределение на народите не се прилага за Крим и Донбас, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

„След много задълбочен преглед от нашата Служба по правни въпроси, стигнахме до заключението, че принципът на самоопределение не се прилага за ситуацията в Крим и Донбас. Според нас, принципът на териториалната цялост преобладава в тази ситуация“, каза той.

Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова нарече думите на Гутериш „дивашко заключение“.

По-рано министърът на външните работи Сергей Лавров обяви, че Русия е поискала от ООН да признае правото на народите на Донбас, Новорусия и Крим на самоопределение, подобно на Гренландия. Той добави, че Секретариатът на ООН и неговото ръководство "играят в ръцете на онези, които искат да запазят нацисткия режим в Украйна".

Президентът Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия е призовала Украйна да предостави на жителите на Донбас законното право на самоопределение, "но Киев е избрал да води война".

Той отбеляза също, че интересът на Москва към изтегляне на украинските сили от окупираните от тях територии "е сведен до нула", предвид темпото на настъпление на руската армия.