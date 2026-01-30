Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Любински обвини Германия в злоупотреба с руски активи и национализиране на предприятия

Любински обвини Германия в злоупотреба с руски активи и национализиране на предприятия

30 Януари, 2026 10:55 832 2

  • германия-
  • русия-
  • руски активи-
  • предприятия-
  • обвини-
  • любински

Русия критикува Берлин за замразяване на активи и използването им за подкрепа на Украйна

Любински обвини Германия в злоупотреба с руски активи и национализиране на предприятия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Действията на Германия за замразяване на суверенни активи и национализиране на руски предприятия дискредитираха репутацията ѝ на "честен посредник“. Такова мнение изрази руският заместник-министър на външните работи Дмитрий Любински, цитиран от Газета, предава Фокус.

По негови думи руските активи, на стойност около 3,42 милиарда евро, са замразени в Германия, а германското ръководство наскоро "активно" е насърчавало идеята те да бъдат използвани за безлихвен "репарационен заем“ в помощ на Украйна, но "без да се намесват в правата на собственост“.

Любински подчерта, че освен използването на руски активи, се нарушават и интересите на руския бизнес. Той отбеляза, че "Газпром Германия“ е национализирана, а германските власти са наложили външна администрация върху активите на "Роснефт“ в страната.

Руският дипломат добави, че Германия игнорира съображенията за икономическа целесъобразност, въпреки "обратния“ ефект на антируските санкции.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234

    3 0 Отговор
    по мирен начин нема да стане,закривайте райха и после никакви компромиси,видяхре колко жертви пак дадодохте

    11:58 30.01.2026

  • 2 Митю

    2 0 Отговор
    Даскалът по История все повтаряше,че историята е спирала.горките германци,и ние по традиция.

    12:00 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания