Действията на Германия за замразяване на суверенни активи и национализиране на руски предприятия дискредитираха репутацията ѝ на "честен посредник“. Такова мнение изрази руският заместник-министър на външните работи Дмитрий Любински, цитиран от Газета, предава Фокус.

По негови думи руските активи, на стойност около 3,42 милиарда евро, са замразени в Германия, а германското ръководство наскоро "активно" е насърчавало идеята те да бъдат използвани за безлихвен "репарационен заем“ в помощ на Украйна, но "без да се намесват в правата на собственост“.

Любински подчерта, че освен използването на руски активи, се нарушават и интересите на руския бизнес. Той отбеляза, че "Газпром Германия“ е национализирана, а германските власти са наложили външна администрация върху активите на "Роснефт“ в страната.

Руският дипломат добави, че Германия игнорира съображенията за икономическа целесъобразност, въпреки "обратния“ ефект на антируските санкции.