Емиграционните власти в САЩ застреляли 23-годишен мъж при регулиране на трафика в Тексас

21 Февруари, 2026 06:28, обновена 21 Февруари, 2026 05:34 2 342 21

  • убит-
  • инцидент-
  • тексас-
  • федерален агент-
  • имиграционна служба

Инцидентът е от март миналата година, но едва сега става ясно, че в смъртта на 23 годишния Рубен Рей Мартинес има замесен федерален агент

Емиграционните власти в САЩ застреляли 23-годишен мъж при регулиране на трафика в Тексас - 1
Снимка: YouTube
За нов случай на убийство на американски гражданин от служител на емиграционните власти съобщава АП.

Инцидентът е от март миналата година, но едва сега става ясно, че в смъртта на 23 годишния Рубен Рей Мартинес има замесен федерален емиграционен агент.

От Департамента за вътрешна сигурност на САЩ са провели задълбочено разследване по случая заради съмнения за прикриване на участието на емиграционния агент. От разследването става ясно, че в нощта на 15 март миналата година федерални агенти помагали в регулирането на трафика в Саут Падре Айлънд, Тексас, когато автомобилът на заподозрения не спазил подаден сигнал. Впоследствие, след като бил спрян, потеглил внезапно и блъснал един от агентите. Негов колега открил огън и прострелял смъртоносно 23 годишния мъж.

Въпреки че информацията за стрелбата е била подадена навреме, не е било упоменато, че федерален агент е застрелял мъжа.

Така случаите, в които емиграционните власти убиват американски граждани стават вече шест, отбелязва АП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    31 3 Отговор
    Емиграционните власти у нас ако бяха като в щатите, центъра на София нямаше да е пълен с нечистоплътни безделници.

    Коментиран от #20

    05:38 21.02.2026

  • 2 Уса

    23 8 Отговор
    Гражданите,които внезапно потеглят с цел да прегазят други граждани трябва да бъдат убивани.Така е било и така ще бъде

    05:41 21.02.2026

  • 3 Kaлпазанин

    14 4 Отговор
    Демократично е да се застрелват емигранти в обора ,а защо има емигранти изобщо навсякъде и коя е причината , е друг въпрос .отговора се крие много дълбоко

    Коментиран от #9

    06:12 21.02.2026

  • 4 Преводач от български

    11 1 Отговор
    Не е правилно (застреляха, а е отстреляха).
    Аз съм учител по български език.

    Коментиран от #16, #17, #18

    06:41 21.02.2026

  • 5 Сзо

    12 0 Отговор
    Наричат се Имиграционни власти. Прочетете каква е разликата между Имиграция и Емиграция.

    07:03 21.02.2026

  • 6 кравария

    4 7 Отговор
    изтича в канала!

    07:46 21.02.2026

  • 7 Хмм

    14 1 Отговор
    атака срещу Тръмп, разчитат на имигрантите като нашата йотова на турците, дала е гражданство на 14 хиляди за 2024 година, почти всичките от Турция, вече и в джамии се моли, че било същото като в баташката църква, наркомани алкохолоци назначени с нейния подпис за министри за честни избори

    07:51 21.02.2026

  • 8 Фен

    10 1 Отговор
    Шенген, еврото и либерализмът, в обратен ред, превръщат бавно, но необратимо и нас в гето. Жалко. За децата ни.

    Коментиран от #10

    08:01 21.02.2026

  • 9 Фен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    И пак в обора.

    08:02 21.02.2026

  • 10 Алоуууу

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    Кой те държи насила тук? Ушанка червена! Чемодан малките ти комуняги вакзал и.....Сибир!

    08:22 21.02.2026

  • 11 Отстрелва се ненужното

    10 1 Отговор
    Няма драма

    08:23 21.02.2026

  • 12 балчо теслата

    10 0 Отговор
    един от маалата по малко

    08:27 21.02.2026

  • 13 Този

    3 0 Отговор
    какво друго освен да умре ,е очаквал?!

    09:03 21.02.2026

  • 14 Ами търсел си го е

    7 0 Отговор
    Според описанието, са го застреляли напълно законно. Не се научиха черните и латиносите как да се държат пред полиция и после "беше много добро момче и винаги поздравяваше". Кой знае на каква доза е бил.

    Коментиран от #15

    09:04 21.02.2026

  • 15 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами търсел си го е":

    в колата ако е имало нещо незаконно, като наркотици, в чужда страна как да се издържат, бягат в САЩ за по-спокоен живот, а там се включват в престъпните банди

    09:09 21.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Милчо Лаков

    5 2 Отговор
    Това не е американски гражданин,а незаконно живеещ в Тексас...

    09:33 21.02.2026

  • 20 Хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    КлоакаМаксима, софия де, и без имигранти е пълна до горе
    с нечистоплътни безделници
    в буквалния И преносен смисъл
    решението е една хирошимка
    тогава България наистина ще си отдъхне и възстанови

    09:52 21.02.2026

  • 21 "Владимир Путин, президент"

    1 1 Отговор
    Хи хи хи
    таа година, ианките рано рано откриха ловния сезон в Минесота ......
    а сега и в Тексас

    09:58 21.02.2026