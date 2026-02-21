Емиграционните власти в САЩ застреляли 23-годишен мъж при регулиране на трафика в Тексас

За нов случай на убийство на американски гражданин от служител на емиграционните власти съобщава АП.

Инцидентът е от март миналата година, но едва сега става ясно, че в смъртта на 23 годишния Рубен Рей Мартинес има замесен федерален емиграционен агент.

От Департамента за вътрешна сигурност на САЩ са провели задълбочено разследване по случая заради съмнения за прикриване на участието на емиграционния агент. От разследването става ясно, че в нощта на 15 март миналата година федерални агенти помагали в регулирането на трафика в Саут Падре Айлънд, Тексас, когато автомобилът на заподозрения не спазил подаден сигнал. Впоследствие, след като бил спрян, потеглил внезапно и блъснал един от агентите. Негов колега открил огън и прострелял смъртоносно 23 годишния мъж.

Въпреки че информацията за стрелбата е била подадена навреме, не е било упоменато, че федерален агент е застрелял мъжа.

Така случаите, в които емиграционните власти убиват американски граждани стават вече шест, отбелязва АП.