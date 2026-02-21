Емиграционните власти в САЩ застреляли 23-годишен мъж при регулиране на трафика в Тексас

За нов случай на убийство на американски гражданин от служител на емиграционните власти съобщава АП.
Инцидентът е от март миналата година, но едва сега става ясно, че в смъртта на 23 годишния Рубен Рей Мартинес има замесен федерален емиграционен агент.
От Департамента за вътрешна сигурност на САЩ са провели задълбочено разследване по случая заради съмнения за прикриване на участието на емиграционния агент. От разследването става ясно, че в нощта на 15 март миналата година федерални агенти помагали в регулирането на трафика в Саут Падре Айлънд, Тексас, когато автомобилът на заподозрения не спазил подаден сигнал. Впоследствие, след като бил спрян, потеглил внезапно и блъснал един от агентите. Негов колега открил огън и прострелял смъртоносно 23 годишния мъж.
Въпреки че информацията за стрелбата е била подадена навреме, не е било упоменато, че федерален агент е застрелял мъжа.
Така случаите, в които емиграционните власти убиват американски граждани стават вече шест, отбелязва АП.
1 Ура,,Ура
Коментиран от #20
05:38 21.02.2026
2 Уса
05:41 21.02.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #9
06:12 21.02.2026
4 Преводач от български
Аз съм учител по български език.
Коментиран от #16, #17, #18
06:41 21.02.2026
5 Сзо
07:03 21.02.2026
6 кравария
07:46 21.02.2026
7 Хмм
07:51 21.02.2026
8 Фен
Коментиран от #10
08:01 21.02.2026
9 Фен
До коментар #3 от "Kaлпазанин":И пак в обора.
08:02 21.02.2026
10 Алоуууу
До коментар #8 от "Фен":Кой те държи насила тук? Ушанка червена! Чемодан малките ти комуняги вакзал и.....Сибир!
08:22 21.02.2026
11 Отстрелва се ненужното
08:23 21.02.2026
12 балчо теслата
08:27 21.02.2026
13 Този
09:03 21.02.2026
14 Ами търсел си го е
Коментиран от #15
09:04 21.02.2026
15 Хмм
До коментар #14 от "Ами търсел си го е":в колата ако е имало нещо незаконно, като наркотици, в чужда страна как да се издържат, бягат в САЩ за по-спокоен живот, а там се включват в престъпните банди
09:09 21.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Милчо Лаков
09:33 21.02.2026
20 Хи хи хи
До коментар #1 от "Ура,,Ура":КлоакаМаксима, софия де, и без имигранти е пълна до горе
с нечистоплътни безделници
в буквалния И преносен смисъл
решението е една хирошимка
тогава България наистина ще си отдъхне и възстанови
09:52 21.02.2026
21 "Владимир Путин, президент"
таа година, ианките рано рано откриха ловния сезон в Минесота ......
а сега и в Тексас
09:58 21.02.2026