Въоръжени мъже убиха най-малко 50 души в щата Замфара в Северозападна Нигерия

Най-малко 50 души бяха убити, а няколко жени и деца отвлечени, след като въоръжени мъже нападнаха село в щата Замфара в северозападната част на Нигерия, предаде Ройтерс, позовавайки се на местен законодател.

Законодателят Хамису Фару, представляващ избирателен район "Букуюм-юг", заяви, че нападателите са нападнали село Тунган Дутсе около 17:00 ч. место време (18:00 ч. българско) в четвъртък и са си тръгнали от там около 03:30 ч. местно време в нощта срещу петък, изгаряйки сгради и стреляйки по жители, които са опитвали да избягат.

"Те се преместват от едно село в друго... като оставят след себе си най-малко 50 убити", каза Фару в телефонен разговор с журналист от Ройтерс, като добави, че броят на отвлечените все още не е установен.

Говорителят на полицията в щата Замфара не отговори на обажданията за коментар.

Жител на село Тунган Дутсе заяви, че трима членове на семейството му са били убити при атаката. "Никой не спа вчера, всички изпитваме болка", заяви 41-годишният Абдулахи Сани.

Ден по-рано жителите се свързаха със силите за сигурност и местните власти, когато видяха над 150 мотоциклета и въоръжени мъже. Но предупреждението беше игнорирано, подчерта той.

Несигурността е наболял проблем в Нигерия и правителството е под засилващ се натиск да възстанови стабилността. В северната част на Нигерия се наблюдава внезапно увеличение на нападенията, за които биват обвинявани "бандити", които извършват смъртоносни атаки, отвличания с цел откуп и разселване на общности, отбелязва Ройтерс.