Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Нигерия »
Въоръжени мъже убиха най-малко 50 души в щата Замфара в Северозападна Нигерия

Въоръжени мъже убиха най-малко 50 души в щата Замфара в Северозападна Нигерия

21 Февруари, 2026 05:39, обновена 21 Февруари, 2026 04:48 916 0

  • нигерия-
  • нападение-
  • убити-
  • отвлечени

При нападението са отвлечени жени и деца

Въоръжени мъже убиха най-малко 50 души в щата Замфара в Северозападна Нигерия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Най-малко 50 души бяха убити, а няколко жени и деца отвлечени, след като въоръжени мъже нападнаха село в щата Замфара в северозападната част на Нигерия, предаде Ройтерс, позовавайки се на местен законодател.

Законодателят Хамису Фару, представляващ избирателен район "Букуюм-юг", заяви, че нападателите са нападнали село Тунган Дутсе около 17:00 ч. место време (18:00 ч. българско) в четвъртък и са си тръгнали от там около 03:30 ч. местно време в нощта срещу петък, изгаряйки сгради и стреляйки по жители, които са опитвали да избягат.

"Те се преместват от едно село в друго... като оставят след себе си най-малко 50 убити", каза Фару в телефонен разговор с журналист от Ройтерс, като добави, че броят на отвлечените все още не е установен.

Говорителят на полицията в щата Замфара не отговори на обажданията за коментар.

Жител на село Тунган Дутсе заяви, че трима членове на семейството му са били убити при атаката. "Никой не спа вчера, всички изпитваме болка", заяви 41-годишният Абдулахи Сани.

Ден по-рано жителите се свързаха със силите за сигурност и местните власти, когато видяха над 150 мотоциклета и въоръжени мъже. Но предупреждението беше игнорирано, подчерта той.

Несигурността е наболял проблем в Нигерия и правителството е под засилващ се натиск да възстанови стабилността. В северната част на Нигерия се наблюдава внезапно увеличение на нападенията, за които биват обвинявани "бандити", които извършват смъртоносни атаки, отвличания с цел откуп и разселване на общности, отбелязва Ройтерс.


Нигерия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ