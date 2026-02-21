Израелски удар в долината Бекаа в Ливан уби най-малко 10 души и рани 50

Най-малко 10 души са загинали, а 50 са ранени при израелски удар в долината Бекаа в Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама източници от силите за сигурност. Агенцията отбелязва, че това се случва, след като израелската армия заяви, че е нанесла удари по обекти на ливанското шиитско движение "Хизбула" в района на Баалбек.



Ударите са сред най-смъртоносните, регистрирани в Източен Ливан през последните седмици, и рискуват да поставят на изпитание крехкото примирие между Израел и "Хамас", сключено в края на ноември 2024 г., изпълнението на което е поставено под въпрос, тъй като и двете страни си отправят взаимни обвинения в нарушаването му.



Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са нанесли удари по командни центрове на "Хизбула" в района на Баалбек, част от долината Бекаа в източната част на Ливан. От "Хизбула" все още не са коментирали случилото се.



По данни на източниците сред загиналите е и високопоставен представител на ливанската въоръжена групировка.



В края на ноември 2024 г. Израел и "Хизбула" обявиха примирие с посредничеството на САЩ с цел да се сложи край на продължилата повече от година размяна на удари през границата. Оттогава двете страни си разменят обвинения за нарушаване на примирието.



Американски и израелски официални представители оказват натиск върху ливанските власти да ограничат арсенала на "Хизбула", докато ливанските лидери предупреждават, че по-широки израелски удари биха могли да дестабилизират още повече страната, която вече е разтърсена от политическа и икономическа криза, отбелязва Ройтерс.



По-рано днес израелската армия съобщи, че безпилотен летателен апарат е поразил това, което ЦАХАЛ описа като команден център на "Хамас", откъдето са действали бойци в района на Айн ал Хилве в южната част на Ливан. При атаката е загинал най-малко един човек.



Айн ал Хилве е най-големият палестински бежански лагер в Ливан и там живеят около 80 000 души, повечето от които са бежанци от Арабско-израелската война от 1948 г. и техни потомци. В Ливан има 12 палестински бежански лагера.



Палестинската въоръжена групировка "Хамас" осъди действията на Израел срещу Айн ал Хилве и отхвърли израелските твърдения за целта на ударите, като заяви, че мястото принадлежи на съвместните сили за сигурност в лагера, натоварени с поддържането на сигурността.

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам подчерта, че Конституцията на страната гарантира пълно правно и политическо равенство между гражданите, като предупреди, че разпределението по религиозна принадлежност при политическите и административните назначения подкопава този принцип, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).



Говорейки на конференцията „Гражданство, държавен суверенитет и бъдещи перспективи“, Салам изтъкна противоречията между конституционните разпоредби и реалността на квотите на база вероизповедание във висшите държавни длъжности и публичната администрация.



Салам отбеляза, че докато членове 7 и 12 утвърждават равенството и назначенията въз основа на заслуги, прилагането на член 95 е разширило разпределение на религиозен принцип извън длъжностите от първи ранг, което се отразява на ефективността и на концепцията за равноправно гражданство.



Освен това Салам заяви, че разпределението на база вероизповедание е навредило на функционирането на държавата и е отслабило доверието на гражданите, като призова за балансиран подход, който съхранява общностните идентичности, но същевременно укрепва индивидуалните граждански права.



След това министър-председателят предложи преразглеждане на конституционните реформи, включително двукамарната система, предвидена в член 22, като се ограничи представителството на база вероизповедание до Сенат, а Парламентът бъде освободен от религиозни ограничения.



Салам заключи, че кризата на гражданството в Ливан произтича от непълното политическо признаване на индивидите извън тяхната религиозна принадлежност, като подчерта, че решаването на този въпрос е от съществено значение за изграждането на справедлива и силна държава.