Русия атакува Одеса и Запорожие, има разрушения

Русия атакува Одеса с дронове рано тази сутрин, предаде 24tv. В града са се чули няколко мощни експлозии, съобщават местните хора. Разрушени са най-малко 4 сгради, като една от тях буквално е разполовена.
По данни на службите в Одеса дроновете камикадзе са приближили града откъм Черно море.
Атака е имало и срещу Запорожие. Там след ударите на дроновете има счупени прозорци на високи сгради и повредени автомобили. Няма данни за пострадали хора.
Русия подготвя нови атаки срещу енергийната ни инфраструктура и всички служби трябва да са максимално подготвени за реакция.
Това заяви украинският вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал след заседание на Енергийния щаб, предава Укринформ.
"Благодарение на работата на аварийните екипи и покачващите се температури наблюдаваме тенденция към подобрение на ситуацията с електрозахранването. Същевременно разузнаването доложи, че врагът ни подготвя нови удари и трябва да можем да реагираме“, допълни Шмигал.
По данни на щаба най-сериозна продължава да е ситуацията в Одеса и фронтовите райони.В столицата Киев над 200 екипа работят за възстановяване на електрозахранването.
Министърът обяви, че след серия преговори е постигнато споразумение с Франция, която ще отпусне 600 милиона евро за подобряване на енергийната инфраструктура на Украйна.
Украйна може да се съгласи да загуби територии при преговорите за мир с Русия в замяна на перспектива за бързо членство в ЕС през следващите няколко години.
Това пише германският вестник Die Welt, като се позовава на дипломатически източници в Брюксел.
Според тях Съединените щати, като посредници в мирните преговори, се опитват да реализират сценарий, при който Киев трябва да получи членство в ЕС и гаранции за сигурност в замяна на това, че Русия "в значителна степен“ ще поеме контрола над Донбас.
Дипломатите коментират, че на Володимир Зеленски му е необходим истински коз, ако той иска да получи подкрепата на населението по въпроса за териториалните отстъпки към Русия.
Именно затова ЕС може да се съгласи на процедура за ускорено приемане на Украйна, което в сегашните планове за мирен договор е предвидено още за следващата година. Дипломати в Брюксел коментират, обаче, че това е нереалистично и посочват за по-вероятен срок 2028-2030 година.
Като причина за това те посочват, че Киев се намира "на светлинни години“ от покриването на изискванията на процедурите за членство в ЕС, като борба с корупцията и върховенство на правото, пише още Die Welt.
Въоръжените сили на Украйна са свалили руски самолет Су-34.
Това се е случило на 19 февруари, съобщи мониторинговият канал monitor.
Свалянето на самолета е потвърдено и руският канал, който пише за военната авиация FighterBomber.
"Легендарният двадесет и първи, червен", написа той.
21-вият самолет е въведен на въоръжение на ВС на РФ през 2014 г., той е произведен съгласно договор, сключен с Министерството на отбраната през 2012 г.
Междувременно друг канал, AviVector, съобщи, че самолетът е бил унищожен около 23:20 часа, докато е изпълнявал бойна мисия над Запорожка област. Самият бомбардировач е излетял от летището "Армавир".
Към този момент Военновъздушните сили на ВСУ и Министерството на отбраната на Русия не са съобщили и не са коментирали информацията за унищожаването на руския изтребител-бомбардировач.
На 28 януари се появи информация, че в близост до Змийския остров Силите за отбрана на Украйна са свалили руски Су-34. Преди това мониторинговите канали предупредиха за излитането на този изтребител от военното летище "Майкоп“. Въпреки това, към момента няма потвърждение за загубата на този бомбардировач.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Санкции манкции
05:28 21.02.2026
2 ЦИК
Коментиран от #7, #19
05:32 21.02.2026
3 Факт
За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и бойна техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".
Коментиран от #6, #16, #21
05:43 21.02.2026
4 Българин .
Коментиран от #8
05:45 21.02.2026
5 Румен Решетников
Коментиран от #11, #13
05:53 21.02.2026
6 Нека
До коментар #3 от "Факт":Кметът на Киев Виталий Кличко заяви , че оцеляването на Украйна като независима държава остава открит въпрос. Той твърди, че продължаващите руски удари по критична инфраструктура са довели столицата на страната до ръба на катастрофата.
05:54 21.02.2026
7 Копейкин Костя
До коментар #2 от "ЦИК":Ако имат български документ за самоличност, да!
Иначе всеки сърбин, руснак, грък или турчин може да гласува като заяви, че е българин. Понимаеш?
Коментиран от #9
05:56 21.02.2026
8 Българин
До коментар #4 от "Българин .":Грешка.
Непобедимая и легендарная вече трябваше да форсира Темза и да е пред Лисабон...
05:57 21.02.2026
9 ЦИК
До коментар #7 от "Копейкин Костя":Благодаря за уточнението.
Не бях се сетил......
Хи хи хи
05:58 21.02.2026
10 Kaлпазанин
06:06 21.02.2026
11 Даааааа
До коментар #5 от "Румен Решетников":По време на Кримската война (1853 – 1856 г.) Одеса е атакувана от британските и френските военноморски сили
06:11 21.02.2026
12 Артилерист
06:36 21.02.2026
13 Евроасматик с нервен тик
До коментар #5 от "Румен Решетников":Решетка -- Вчера когато квичахте от кеф, че бандерите бомбят Севастопол, какъв ти беше мира?
Коментиран от #20
06:37 21.02.2026
14 КОЛЬО ПАРЪМА
06:44 21.02.2026
15 Ами
08:19 21.02.2026
16 Само
До коментар #3 от "Факт":120 000 кв. км. територия са си върнали русите.
Коментиран от #17
08:20 21.02.2026
17 а ма..
До коментар #16 от "Само":Кво ти дреме..ето територю на одну болгарию пошла к имперята..ама с азовско море и пристанищата с най големио аец у юръпо със шест реактора на стойност 60 млрда $..ах забьил и находището за литий в шевченское оценено от хънтър байданов за около трлн $,дека му беше обещано от зеления мухал
08:59 21.02.2026
18 Бай той Толстой
09:02 21.02.2026
19 Па съм я бе
До коментар #2 от "ЦИК":Ама те са 150 000 и живеят в два квартала.Като изключим изгорелите в профсъюзния дом💀
09:06 21.02.2026
20 Румен Решетников
До коментар #13 от "Евроасматик с нервен тик":Техен си е, бомбят го.
Преди години ватенките така коментирахте сриването на Грозни от крепостните.
09:15 21.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Танев
10:04 21.02.2026
23 Яа мониторинговия канал
Егати канализацията! Вони та се не трае.
/Каналджията/
10:08 21.02.2026
24 Григор
НЕ Е ЕСТЕСТВЕНО, КОГАТО СЕ АТАКУВАТ УЧИЛИЩА! ТАКЪВ Е СЛУЧАЯТ С УКРАИНСКАТА АТАКА СРЕЩУ УЧИЛИЩЕ В ЕНЕРГОДАР. В МОМЕНТА НА АТАКАТА В УЧИЛИЩЕТО Е ИМАЛО 600 ДЕЦА!!! ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
КЪДЕ ВИ Е НОВИНАТА? ИЛИ НЕ СТЕ ЧУВАЛИ ЗА НЕЯ?
12:12 21.02.2026