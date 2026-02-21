Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Одеса и Запорожие, има разрушения
  Тема: Украйна

Русия атакува Одеса и Запорожие, има разрушения

21 Февруари, 2026 05:22

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • нападения-
  • преговори-
  • разрушения

Украйна може да се съгласи да загуби територии в замяна на перспектива за бързо членство в ЕС, пише Die Welt

Русия атакува Одеса и Запорожие, има разрушения - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Фокус Фокус

Русия атакува Одеса с дронове рано тази сутрин, предаде 24tv. В града са се чули няколко мощни експлозии, съобщават местните хора. Разрушени са най-малко 4 сгради, като една от тях буквално е разполовена.

По данни на службите в Одеса дроновете камикадзе са приближили града откъм Черно море.

Атака е имало и срещу Запорожие. Там след ударите на дроновете има счупени прозорци на високи сгради и повредени автомобили. Няма данни за пострадали хора.

Русия подготвя нови атаки срещу енергийната ни инфраструктура и всички служби трябва да са максимално подготвени за реакция.

Това заяви украинският вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал след заседание на Енергийния щаб, предава Укринформ.

"Благодарение на работата на аварийните екипи и покачващите се температури наблюдаваме тенденция към подобрение на ситуацията с електрозахранването. Същевременно разузнаването доложи, че врагът ни подготвя нови удари и трябва да можем да реагираме“, допълни Шмигал.

По данни на щаба най-сериозна продължава да е ситуацията в Одеса и фронтовите райони.В столицата Киев над 200 екипа работят за възстановяване на електрозахранването.

Министърът обяви, че след серия преговори е постигнато споразумение с Франция, която ще отпусне 600 милиона евро за подобряване на енергийната инфраструктура на Украйна.

Украйна може да се съгласи да загуби територии при преговорите за мир с Русия в замяна на перспектива за бързо членство в ЕС през следващите няколко години.

Това пише германският вестник Die Welt, като се позовава на дипломатически източници в Брюксел.

Според тях Съединените щати, като посредници в мирните преговори, се опитват да реализират сценарий, при който Киев трябва да получи членство в ЕС и гаранции за сигурност в замяна на това, че Русия "в значителна степен“ ще поеме контрола над Донбас.

Дипломатите коментират, че на Володимир Зеленски му е необходим истински коз, ако той иска да получи подкрепата на населението по въпроса за териториалните отстъпки към Русия.

Именно затова ЕС може да се съгласи на процедура за ускорено приемане на Украйна, което в сегашните планове за мирен договор е предвидено още за следващата година. Дипломати в Брюксел коментират, обаче, че това е нереалистично и посочват за по-вероятен срок 2028-2030 година.

Като причина за това те посочват, че Киев се намира "на светлинни години“ от покриването на изискванията на процедурите за членство в ЕС, като борба с корупцията и върховенство на правото, пише още Die Welt.

Въоръжените сили на Украйна са свалили руски самолет Су-34.

Това се е случило на 19 февруари, съобщи мониторинговият канал monitor.

Свалянето на самолета е потвърдено и руският канал, който пише за военната авиация FighterBomber.

"Легендарният двадесет и първи, червен", написа той.

21-вият самолет е въведен на въоръжение на ВС на РФ през 2014 г., той е произведен съгласно договор, сключен с Министерството на отбраната през 2012 г.

Междувременно друг канал, AviVector, съобщи, че самолетът е бил унищожен около 23:20 часа, докато е изпълнявал бойна мисия над Запорожка област. Самият бомбардировач е излетял от летището "Армавир".

Към този момент Военновъздушните сили на ВСУ и Министерството на отбраната на Русия не са съобщили и не са коментирали информацията за унищожаването на руския изтребител-бомбардировач.

На 28 януари се появи информация, че в близост до Змийския остров Силите за отбрана на Украйна са свалили руски Су-34. Преди това мониторинговите канали предупредиха за излитането на този изтребител от военното летище "Майкоп“. Въпреки това, към момента няма потвърждение за загубата на този бомбардировач.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санкции манкции

    25 9 Отговор
    Германските власти дадоха предварително одобрение на проект за производство на ядрено гориво в завод в Линген, Долна Саксония, в който участват френската компания Framatome и руската държавна корпорация „Росатом“

    05:28 21.02.2026

  • 2 ЦИК

    43 9 Отговор
    Само не разбрах българите в Одеса имат ли право да гласуват или те са си руснаци

    Коментиран от #7, #19

    05:32 21.02.2026

  • 3 Факт

    6 57 Отговор
    Русия губи войната.

    За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и бойна техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".

    Коментиран от #6, #16, #21

    05:43 21.02.2026

  • 4 Българин .

    32 12 Отговор
    Путин се лигави! Мека Мара. Вече скоро пета година! Трябваше вече да е в Луцк на полската граница!

    Коментиран от #8

    05:45 21.02.2026

  • 5 Румен Решетников

    4 27 Отговор
    Руский мир!!!

    Коментиран от #11, #13

    05:53 21.02.2026

  • 6 Нека

    39 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Кметът на Киев Виталий Кличко заяви , че оцеляването на Украйна като независима държава остава открит въпрос. Той твърди, че продължаващите руски удари по критична инфраструктура са довели столицата на страната до ръба на катастрофата.

    05:54 21.02.2026

  • 7 Копейкин Костя

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "ЦИК":

    Ако имат български документ за самоличност, да!
    Иначе всеки сърбин, руснак, грък или турчин може да гласува като заяви, че е българин. Понимаеш?

    Коментиран от #9

    05:56 21.02.2026

  • 8 Българин

    2 26 Отговор

    До коментар #4 от "Българин .":

    Грешка.
    Непобедимая и легендарная вече трябваше да форсира Темза и да е пред Лисабон...

    05:57 21.02.2026

  • 9 ЦИК

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкин Костя":

    Благодаря за уточнението.

    Не бях се сетил......
    Хи хи хи

    05:58 21.02.2026

  • 10 Kaлпазанин

    31 1 Отговор
    Да почнем пак с тъпотиите ,свален руски изтребител ,ама нито е потвърдено нито има данни ,а снощи какво ядохте о какво ще свалите по към обяд

    06:06 21.02.2026

  • 11 Даааааа

    28 2 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    По време на Кримската война (1853 – 1856 г.) Одеса е атакувана от британските и френските военноморски сили

    06:11 21.02.2026

  • 12 Артилерист

    16 1 Отговор
    Това че тази война промени досегашните престави не е новост. Актуална стана нова тактика на руските войски за пробив. Предвид че дълбочина от ЛБС от 15 км непрекъснато се наблюдава и прострелва с дронове, изключва незабелязано съсредоточаване на сили и средства и класически щурм за пробив, което навежда руското командване на идеята за прикриващо-ударен отряд за пробив. Той се състои от 4 компонента: дронове преващачи, средства за РЕБ, АРТИЛЕРИЯ и щурмова група. Под купола на първите два компонента и с огневата поддръжка на АРТИЛЕРИЯТА, щурмовата група се придвижва с бой с остатъчни елементи, достига и се закрепва на набелязан рубеж, който осигурява за последващо развитие...

    06:36 21.02.2026

  • 13 Евроасматик с нервен тик

    30 1 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    Решетка -- Вчера когато квичахте от кеф, че бандерите бомбят Севастопол, какъв ти беше мира?

    Коментиран от #20

    06:37 21.02.2026

  • 14 КОЛЬО ПАРЪМА

    17 1 Отговор
    Добра новина ще си сипя една греяна ракия.

    06:44 21.02.2026

  • 15 Ами

    21 1 Отговор
    А Дъглас Накгрегър във едно предаване каза на водещия по повод войната във Украйна. Повече от 10 000 поляци са загинали като наемници във Украйна. Вчера е унищожена и група наемници от Испания.

    08:19 21.02.2026

  • 16 Само

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    120 000 кв. км. територия са си върнали русите.

    Коментиран от #17

    08:20 21.02.2026

  • 17 а ма..

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Само":

    Кво ти дреме..ето територю на одну болгарию пошла к имперята..ама с азовско море и пристанищата с най големио аец у юръпо със шест реактора на стойност 60 млрда $..ах забьил и находището за литий в шевченское оценено от хънтър байданов за около трлн $,дека му беше обещано от зеления мухал

    08:59 21.02.2026

  • 18 Бай той Толстой

    11 2 Отговор
    Късно е!!!Оттук нататък само бой,стрижба и сръбска музика.

    09:02 21.02.2026

  • 19 Па съм я бе

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЦИК":

    Ама те са 150 000 и живеят в два квартала.Като изключим изгорелите в профсъюзния дом💀

    09:06 21.02.2026

  • 20 Румен Решетников

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Евроасматик с нервен тик":

    Техен си е, бомбят го.
    Преди години ватенките така коментирахте сриването на Грозни от крепостните.

    09:15 21.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Танев

    1 1 Отговор
    Последно, свален ли е или не този самолет!?

    10:04 21.02.2026

  • 23 Яа мониторинговия канал

    1 1 Отговор
    се наричал "монитор"?!! Ти да видиш?!!
    Егати канализацията! Вони та се не трае.

    /Каналджията/

    10:08 21.02.2026

  • 24 Григор

    2 0 Отговор
    Нормално! Война е и атаките срещу военни обекти се приемат като нещо естествено.
    НЕ Е ЕСТЕСТВЕНО, КОГАТО СЕ АТАКУВАТ УЧИЛИЩА! ТАКЪВ Е СЛУЧАЯТ С УКРАИНСКАТА АТАКА СРЕЩУ УЧИЛИЩЕ В ЕНЕРГОДАР. В МОМЕНТА НА АТАКАТА В УЧИЛИЩЕТО Е ИМАЛО 600 ДЕЦА!!! ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
    КЪДЕ ВИ Е НОВИНАТА? ИЛИ НЕ СТЕ ЧУВАЛИ ЗА НЕЯ?

    12:12 21.02.2026

