Русия атакува Одеса и Запорожие, има разрушения

Русия атакува Одеса с дронове рано тази сутрин, предаде 24tv. В града са се чули няколко мощни експлозии, съобщават местните хора. Разрушени са най-малко 4 сгради, като една от тях буквално е разполовена.

По данни на службите в Одеса дроновете камикадзе са приближили града откъм Черно море.



Атака е имало и срещу Запорожие. Там след ударите на дроновете има счупени прозорци на високи сгради и повредени автомобили. Няма данни за пострадали хора.



Русия подготвя нови атаки срещу енергийната ни инфраструктура и всички служби трябва да са максимално подготвени за реакция.

Това заяви украинският вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал след заседание на Енергийния щаб, предава Укринформ.



"Благодарение на работата на аварийните екипи и покачващите се температури наблюдаваме тенденция към подобрение на ситуацията с електрозахранването. Същевременно разузнаването доложи, че врагът ни подготвя нови удари и трябва да можем да реагираме“, допълни Шмигал.



По данни на щаба най-сериозна продължава да е ситуацията в Одеса и фронтовите райони.В столицата Киев над 200 екипа работят за възстановяване на електрозахранването.



Министърът обяви, че след серия преговори е постигнато споразумение с Франция, която ще отпусне 600 милиона евро за подобряване на енергийната инфраструктура на Украйна.



Украйна може да се съгласи да загуби територии при преговорите за мир с Русия в замяна на перспектива за бързо членство в ЕС през следващите няколко години.

Това пише германският вестник Die Welt, като се позовава на дипломатически източници в Брюксел.



Според тях Съединените щати, като посредници в мирните преговори, се опитват да реализират сценарий, при който Киев трябва да получи членство в ЕС и гаранции за сигурност в замяна на това, че Русия "в значителна степен“ ще поеме контрола над Донбас.



Дипломатите коментират, че на Володимир Зеленски му е необходим истински коз, ако той иска да получи подкрепата на населението по въпроса за териториалните отстъпки към Русия.



Именно затова ЕС може да се съгласи на процедура за ускорено приемане на Украйна, което в сегашните планове за мирен договор е предвидено още за следващата година. Дипломати в Брюксел коментират, обаче, че това е нереалистично и посочват за по-вероятен срок 2028-2030 година.



Като причина за това те посочват, че Киев се намира "на светлинни години“ от покриването на изискванията на процедурите за членство в ЕС, като борба с корупцията и върховенство на правото, пише още Die Welt.



Въоръжените сили на Украйна са свалили руски самолет Су-34.

Това се е случило на 19 февруари, съобщи мониторинговият канал monitor.



Свалянето на самолета е потвърдено и руският канал, който пише за военната авиация FighterBomber.



"Легендарният двадесет и първи, червен", написа той.



21-вият самолет е въведен на въоръжение на ВС на РФ през 2014 г., той е произведен съгласно договор, сключен с Министерството на отбраната през 2012 г.



Междувременно друг канал, AviVector, съобщи, че самолетът е бил унищожен около 23:20 часа, докато е изпълнявал бойна мисия над Запорожка област. Самият бомбардировач е излетял от летището "Армавир".



Към този момент Военновъздушните сили на ВСУ и Министерството на отбраната на Русия не са съобщили и не са коментирали информацията за унищожаването на руския изтребител-бомбардировач.



На 28 януари се появи информация, че в близост до Змийския остров Силите за отбрана на Украйна са свалили руски Су-34. Преди това мониторинговите канали предупредиха за излитането на този изтребител от военното летище "Майкоп“. Въпреки това, към момента няма потвърждение за загубата на този бомбардировач.