Тръмп наложи глобални мита от 10%, след като Върховният съд на САЩ отмени тарифите му от април 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че е подписал указ, с който налага глобални мита от 10 процента, които "влизат в сила почти веднага", предадоха Ройтерс и ДПА.



"За мен е голяма чест да подпиша в Овалния кабинет глобални мита от 10 процента за всички страни, които влизат в сила почти веднага", написа Тръмп в публикацията си в "Трут соушъл".



Няколко часа по-рано Тръмп предупреди за тази мярка, като заяви, че новите мита от 10 процента ще бъдат "в добавка и в допълнение към нормалните ни мита, които вече начисляваме".



Тръмп подчерта, че митата ще бъдат наложени по силата на Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на президента правомощия да налага временни търговски мита, за да решава проблеми, свързани с платежния баланс.



Тръмп обяви този ход, след като по-рано в петък Върховният съд на САЩ отмени широкообхватните и специфични за всяка отделна страна мита, които той представи миналия април.



Този пакет, който обхвана десетки страни, се позоваваше на Закона за международни извънредни икономически правомощия от 1977 година. Върховният съд на САЩ постанови, че въпреки че законът позволява на президента да регулира чуждестранната търговия по време на извънредна ситуация в страната, той не му позволява да налага мита.

Върховният съд на САЩ отне предимството на президента Доналд Тръмп с решението си да отмени всеобхватните мита, наложени съгласно закон, предназначен за извънредни ситуации, заяви днес американският министър на финансите Скот Бесънт, предаде Ройтерс.



"Върховният съд на САЩ отне предимството на президента, но в известен смисъл го направи по-драконовско, защото се съгласи, че той има право на пълно ембарго", заяви Бесънт в "Шоуто на Уил Кейн" в ефира на "Фокс нюз" (Fox News).



"Ще се върнем към същото ниво на мита за страните. Просто ще бъде по-малко директно и малко по-сложно", подчерта Бесънт.



Тръмп реагира на решението на Върховния съд, като заяви, че ще се позове на други закони, за да налага мита, и обяви глобални мита от 10 процента върху вноса от всички страни.



Бесънт заяви, че вярва, че всяка страна ще спазва търговските споразумения, сключени с администрацията на Тръмп през последната година.

Президентът на САЩ се срещна с генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам и заяви, че ще работи за премахването на Ханой от списъка на страните с ограничен достъп до напреднали американски технологии, предаде Ройтерс, позовавайки се на новинарския уебсайт на виетнамското правителство.



Първата официална лична среща между двамата се състоя в Белия дом, след като лидерът на управляващата Виетнамската комунистическата партия взе участие на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон.



Срещата последва сключването на редица сделки на обща стойност над 30 милиарда долара, съгласно които виетнамските авиокомпании ще закупят 90 самолета от американския производител "Боинг".



Посещението на Лам в САЩ е първото му, откакто беше преизбран за лидер на Виетнамската комунистическата партия миналия месец. Обикновено задграничните визити на виетнамския комунистически лидер започват от Китай – жест към идеологическите връзки между двете държави и към ролята на Пекин като най-големия търговски партньор на Виетнам. Анализатори казват сега, че посещението на Лам в САЩ преди пътуването му до Пекин този път е забележителна промяна. Лам посети Китай през август 2024 г., преди да замине за САЩ по време на първия си мандат.



Виетнам описва своята външна политика като независима и балансирана между големите сили. Търговските преговори между Виетнам и САЩ продължават, след като администрацията на Тръмп наложи 20% мита върху виетнамския износ. Последният шести кръг от преговорите между Ханой и Вашингтон приключи в началото на февруари.

Възможно е Конгресът на САЩ да гласува още следващата седмица дали да блокира правомощията на президента Доналд Тръмп да нанесе удари по Иран без негово одобрение, предаде Ройтерс.



Законодатели, включително съпартийци републиканци на Тръмп, както и демократи, няколко пъти се опитаха, но не успяха, да приемат резолюция, която би му попречила да предприема военни действия срещу чуждестранни правителства без одобрението на Конгреса.



Конституцията на САЩ дава правомощия на Конгреса, а не на президента, да изпраща американските въоръжени сили да воюват, освен в ограничени случаи, когато държавният глава може да нареди ограничени удари по причини, свързани с националната сигурност, посочва Ройтерс.



Междувременно Тръмп предупреди иранското правителство, че е „по-добре да договори справедлива сделка“, след като по-рано днес заяви, че обмисля ограничена военна атака срещу Ислямската република.