Бомбардировка над Техеран унищожи самолет на международното летище Мехрабад

Самолет се запали на международното летище Мехрабад след скорошен въздушен удар по предградие на Техеран, съобщи телевизия Ал Хадат.
Според телевизионния канал Ал Хадат, един от самолетите е бил обхванат от пламъци след серия от интензивни удари. Типът на самолета не е разкрит.
По-ранни съобщения сочеха, че близо до летище Мехрабад са станали най-малко седем експлозии, а в летището е избухнал масивен пожар.
Жители на Техеран показаха разрушения в цивилни сгради, нанесени от ударите на Съединените щати и Израел, предаде NOVA.
Предполага се, че цел на бомбардировката е бил полицейски участък в южната част на иранската столица. Тежко били засегнати и редица граждански постройки в близост. Правителството на Иран заведе журналисти да снимат сградите.
В страната няма интернет вече 16 дни – от старта на военните действия. В неделя се срина и мрежата на един от големите телекоми. Това прави събирането на достоверна информация от иранските градове много трудно. Министерството на здравеопазването на Иран заяви, че досега американските и израелските удари са убили над 220 жени и над 200 деца. Иранският Червен полумесец казва, че общият брой на убитите е над 1300 души.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван
До коментар #2 от "Ганю Гения":От всичките дъртият е Аятолах е най-жив🤣🤣🤣
Коментиран от #13
07:02 16.03.2026
8 Мунчо
Коментиран от #28, #33
07:03 16.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Глупо
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":В Русия и в Украйна също, Глупо.
07:05 16.03.2026
11 Чалмолюбец
Коментиран от #29
07:06 16.03.2026
12 Нущо си изнервен?
До коментар #9 от "само питам":Пий си апчетата и се успокой.
07:07 16.03.2026
13 Ами да
До коментар #7 от "Иван":А новият аятолах е почти жив.
07:07 16.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Артилерист
Коментиран от #18, #20
07:08 16.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Украина талантливая и рабатливая
До коментар #4 от "Пич":Рашия никога повече няма да е фактор.
07:09 16.03.2026
18 Механик
До коментар #15 от "Артилерист":Учат се от Путин.
07:09 16.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Руска ssвиньо,
До коментар #15 от "Артилерист":Взехте ли Купянск-Путянск?
07:10 16.03.2026
21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
Коментиран от #22
07:11 16.03.2026
22 Бъркате!
До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Това Нетаняху бе!
07:13 16.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 трампоча
07:14 16.03.2026
25 ЗабеляЗЪЛ
07:15 16.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Питам:
До коментар #11 от "Чалмолюбец":А за Тел Авив и Ерусалим защо има плътно затъмнение? Може би защото евреите са безсмъртни богоизбраници?
07:27 16.03.2026
30 География за 6 клас
До коментар #1 от "Тити":Виждал ли ди картата на Иран?
Ако Иран стане като Газа, дългът на САЩ трябва да стане 60 трилиона.
07:28 16.03.2026
31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Какво искат да постигнат крадливите кравари и гнусните евреи, като убият 5-10-15 полицаи?
В злобата и безсилието си вече хвърлят бомби където им падне,
само за да може Рижото ПСЕ да каже "Победихме ги"...
Коментиран от #35
07:32 16.03.2026
32 милен к@неф
07:36 16.03.2026
33 шопо
До коментар #8 от "Мунчо":САЩ започнаха война която не могат да довършат.
След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
Израел са вече мъртви, но още не го знаят.
Коментиран от #34
07:37 16.03.2026
34 даже 200 милярда шиити
До коментар #33 от "шопо":от 93 милионен Иран.
Коментиран от #36
07:45 16.03.2026
35 мхм
До коментар #31 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Какво печелят същите тези полицаи бесейки ирански жени по площадите, че не носели правилно забрадките си?
Коментиран от #37
07:47 16.03.2026
36 Шопо
До коментар #34 от "даже 200 милярда шиити":Да убиеш върховния лидер на Шиитите е като да убиеш Папата, католиците не са само в Рим.
Шиитите не са само в Иран, те са по целия свят.
Коментиран от #38
07:52 16.03.2026
37 Да те питам
До коментар #35 от "мхм":Така ли пише на флашката от Козяк?
07:57 16.03.2026
38 ти кажи
До коментар #36 от "Шопо":Къде намери 200 милиона шиити в 90 милионен Иран?
08:19 16.03.2026