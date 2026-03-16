Бомбардировка над Техеран унищожи самолет на международното летище Мехрабад

Самолет се запали на международното летище Мехрабад след скорошен въздушен удар по предградие на Техеран, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според телевизионния канал Ал Хадат, един от самолетите е бил обхванат от пламъци след серия от интензивни удари. Типът на самолета не е разкрит.

По-ранни съобщения сочеха, че близо до летище Мехрабад са станали най-малко седем експлозии, а в летището е избухнал масивен пожар.

Жители на Техеран показаха разрушения в цивилни сгради, нанесени от ударите на Съединените щати и Израел, предаде NOVA.

Предполага се, че цел на бомбардировката е бил полицейски участък в южната част на иранската столица. Тежко били засегнати и редица граждански постройки в близост. Правителството на Иран заведе журналисти да снимат сградите.

В страната няма интернет вече 16 дни – от старта на военните действия. В неделя се срина и мрежата на един от големите телекоми. Това прави събирането на достоверна информация от иранските градове много трудно. Министерството на здравеопазването на Иран заяви, че досега американските и израелските удари са убили над 220 жени и над 200 деца. Иранският Червен полумесец казва, че общият брой на убитите е над 1300 души.