Бомбардировка над Техеран унищожи самолет на международното летище Мехрабад

16 Март, 2026 07:43, обновена 16 Март, 2026 06:53 2 078 38

Жители на столицата показаха разрушенията в града

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет се запали на международното летище Мехрабад след скорошен въздушен удар по предградие на Техеран, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според телевизионния канал Ал Хадат, един от самолетите е бил обхванат от пламъци след серия от интензивни удари. Типът на самолета не е разкрит.

По-ранни съобщения сочеха, че близо до летище Мехрабад са станали най-малко седем експлозии, а в летището е избухнал масивен пожар.

Жители на Техеран показаха разрушения в цивилни сгради, нанесени от ударите на Съединените щати и Израел, предаде NOVA.

Предполага се, че цел на бомбардировката е бил полицейски участък в южната част на иранската столица. Тежко били засегнати и редица граждански постройки в близост. Правителството на Иран заведе журналисти да снимат сградите.

В страната няма интернет вече 16 дни – от старта на военните действия. В неделя се срина и мрежата на един от големите телекоми. Това прави събирането на достоверна информация от иранските градове много трудно. Министерството на здравеопазването на Иран заяви, че досега американските и израелските удари са убили над 220 жени и над 200 деца. Иранският Червен полумесец казва, че общият брой на убитите е над 1300 души.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    2 25 Отговор
    Иран ще стане като Газа.

    Коментиран от #30

    06:56 16.03.2026

  • 2 Ганю Гения

    24 5 Отговор
    Значи американците бомбардират само жени и деца, всички аятоласи са живи.

    Коментиран от #7

    06:56 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ганю Гения":

    От всичките дъртият е Аятолах е най-жив🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    07:02 16.03.2026

  • 8 Мунчо

    2 24 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.

    Коментиран от #28, #33

    07:03 16.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Глупо

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В Русия и в Украйна също, Глупо.

    07:05 16.03.2026

  • 11 Чалмолюбец

    3 19 Отговор
    Техеран стана като Газа.

    Коментиран от #29

    07:06 16.03.2026

  • 12 Нущо си изнервен?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "само питам":

    Пий си апчетата и се успокой.

    07:07 16.03.2026

  • 13 Ами да

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    А новият аятолах е почти жив.

    07:07 16.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Артилерист

    25 3 Отговор
    Атлантиците може да нададат радостен вой след тази новина. "Миротворецът" Тръмп и американските терористи отново са бомбардирали цивилни обекти в независимата и суверенна държава Иран...

    Коментиран от #18, #20

    07:08 16.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Украина талантливая и рабатливая

    6 17 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Рашия никога повече няма да е фактор.

    07:09 16.03.2026

  • 18 Механик

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Артилерист":

    Учат се от Путин.

    07:09 16.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руска ssвиньо,

    1 13 Отговор

    До коментар #15 от "Артилерист":

    Взехте ли Купянск-Путянск?

    07:10 16.03.2026

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 14 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #22

    07:11 16.03.2026

  • 22 Бъркате!

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Това Нетаняху бе!

    07:13 16.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 трампоча

    1 2 Отговор
    наш!

    07:14 16.03.2026

  • 25 ЗабеляЗЪЛ

    2 13 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и ги лъжат в магазините.

    07:15 16.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Питам:

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Чалмолюбец":

    А за Тел Авив и Ерусалим защо има плътно затъмнение? Може би защото евреите са безсмъртни богоизбраници?

    07:27 16.03.2026

  • 30 География за 6 клас

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Виждал ли ди картата на Иран?
    Ако Иран стане като Газа, дългът на САЩ трябва да стане 60 трилиона.

    07:28 16.03.2026

  • 31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 2 Отговор
    "Предполага се, че цел на бомбардировката е бил полицейски участък" -
    Какво искат да постигнат крадливите кравари и гнусните евреи, като убият 5-10-15 полицаи?
    В злобата и безсилието си вече хвърлят бомби където им падне,
    само за да може Рижото ПСЕ да каже "Победихме ги"...

    Коментиран от #35

    07:32 16.03.2026

  • 32 милен к@неф

    3 1 Отговор
    не моа се спра!всеки ден н@$$р@н

    07:36 16.03.2026

  • 33 шопо

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчо":

    САЩ започнаха война която не могат да довършат.

    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    Израел са вече мъртви, но още не го знаят.

    Коментиран от #34

    07:37 16.03.2026

  • 34 даже 200 милярда шиити

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "шопо":

    от 93 милионен Иран.

    Коментиран от #36

    07:45 16.03.2026

  • 35 мхм

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Какво печелят същите тези полицаи бесейки ирански жени по площадите, че не носели правилно забрадките си?

    Коментиран от #37

    07:47 16.03.2026

  • 36 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "даже 200 милярда шиити":

    Да убиеш върховния лидер на Шиитите е като да убиеш Папата, католиците не са само в Рим.
    Шиитите не са само в Иран, те са по целия свят.

    Коментиран от #38

    07:52 16.03.2026

  • 37 Да те питам

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "мхм":

    Така ли пише на флашката от Козяк?

    07:57 16.03.2026

  • 38 ти кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    Къде намери 200 милиона шиити в 90 милионен Иран?

    08:19 16.03.2026

