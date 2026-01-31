Новини
ЕС реже Русия от всички услуги за морския й транспорт

ЕС реже Русия от всички услуги за морския й транспорт

31 Януари, 2026 07:28, обновена 31 Януари, 2026 07:35

Мярката се обмисля като част от 20-тия пакет санкции на съюза срещу Мсква

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз обмисля предложение за замяна на ценовите ограничения на руския петрол със забрана за услуги за морски транспорт като част от 20-ия кръг санкции срещу Москва заради войната в Украйна, съобщава Bloomberg.

Отбелязва се, че ако тази мярка бъде подкрепена от държавите-членки на ЕС, на европейските компании може да бъде забранено да предоставят услуги като застраховки и транспорт, необходими за транспортиране на руски петрол, независимо от цената на стоката.

„Пълната забрана би затегнала значително ограниченията, наложени върху руския петрол, и би опростила прилагането на санкциите“, посочват източници на изданието.

ЕС се стреми да одобри новия пакет до края на февруари. Приходите на Русия от петрол се считат за жизненоважни за поддържането на икономиката по време на войната в Украйна. Доставките на петрол от Русия паднаха до най-ниското си ниво от инвазията на фона на санкциите на САЩ и Европа и ниските цени.

Като част от новия пакет от санкции се очаква Европейският съюз да предложи допълнителни ограничения за руските банки, петролни компании, услугите за криптовалути и финансовите институции в трети страни, които помагат на Москва да избегне санкциите на блока. Корабите, принадлежащи към „сенчестия флот“, отново ще бъдат включени в списъка със санкции.

По-рано беше съобщено, че най-малко осем танкера, принадлежащи към „сенчестия флот“, плават в Ламанша, въпреки обявяването на британското правителство за репресии срещу тези кораби.

Британски служители са посъветвани, че санкционираните танкери могат да бъдат задържани и конфискувани. Тези правомощия обаче все още не са използвани, пише УНИАН.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 урсула

    24 5 Отговор
    ЕС със санкциите вече се гръмна в двата крака и ръцете сега ще се гръмне и в главата

    Коментиран от #5, #11

    07:40 31.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    7 23 Отговор
    В нефт до колене гази, гладен ходи !!!
    Что это ? 😁

    Коментиран от #4

    07:40 31.01.2026

  • 3 Направено

    11 3 Отговор
    Говори се, че русия има стотици, ако не хиляди такива танкери. Осем са нищо. КАК ЩЕ ги следят? Путин ще снабди екипажите с автомати, нека да опитат да ги конфискуват.

    Коментиран от #6, #8

    07:47 31.01.2026

  • 4 Отговори радип Ереван

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Это.... бъдещето на ЕС ;)

    07:47 31.01.2026

  • 5 Ами

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "урсула":

    Ватенките що рИват?

    07:48 31.01.2026

  • 6 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Направено":

    Робот дивана лесно се говори 😁

    Коментиран от #10

    07:50 31.01.2026

  • 7 ха ха

    7 1 Отговор
    всъщност се подмазват на тръмп за да си продава петрола

    07:50 31.01.2026

  • 8 Анджо

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Направено":

    Да бе милиони имат танкери имат. Те бойни нямат .

    07:55 31.01.2026

  • 9 Тия вместо да обмислят

    5 0 Отговор
    всевъзможни санкции, по-добре да бяха обмислили как да излязат от батака, в който сами се набутаха! Икономиките им вървят с големи крачки към колабиране, те продължават да се самозакопават! Още ли нещат да вдянат, че вредят сами на себе си, а не толкова на Русия? Или са подръжници на шопската приказка на "Вуте да му е зле"?

    08:01 31.01.2026

  • 10 Направено

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ХаХа":

    Искаш да кажеш, че Путин ще приветства съвременното пираство и ще стои със скръстени ръце?

    Нека пак да завладеят един кораб с въоръжен екипаж.

    08:02 31.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КИТАЙ САЩ РУСИЯ И БРИТАНЦИТЕ

    1 1 Отговор
    Радосно гледат как Европа се самоунищожава.

    08:11 31.01.2026

  • 13 ЕС реже и маже

    0 1 Отговор
    А те пък им режат подземните оптични кабели и им нарушават въздушното, орбиталното и космическото пространство.

    08:13 31.01.2026

  • 14 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    0 0 Отговор
    Калните блатари ги изолират от всякъде болни скотове,ще се въргалят на воля в тинята на блатния мир,накиснати обилно с антифриз и други мусори......🤣🤣😂😂😂

    08:18 31.01.2026