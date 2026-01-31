ЕС реже Русия от всички услуги за морския й транспорт

Европейският съюз обмисля предложение за замяна на ценовите ограничения на руския петрол със забрана за услуги за морски транспорт като част от 20-ия кръг санкции срещу Москва заради войната в Украйна, съобщава Bloomberg.

Отбелязва се, че ако тази мярка бъде подкрепена от държавите-членки на ЕС, на европейските компании може да бъде забранено да предоставят услуги като застраховки и транспорт, необходими за транспортиране на руски петрол, независимо от цената на стоката.

„Пълната забрана би затегнала значително ограниченията, наложени върху руския петрол, и би опростила прилагането на санкциите“, посочват източници на изданието.

ЕС се стреми да одобри новия пакет до края на февруари. Приходите на Русия от петрол се считат за жизненоважни за поддържането на икономиката по време на войната в Украйна. Доставките на петрол от Русия паднаха до най-ниското си ниво от инвазията на фона на санкциите на САЩ и Европа и ниските цени.

Като част от новия пакет от санкции се очаква Европейският съюз да предложи допълнителни ограничения за руските банки, петролни компании, услугите за криптовалути и финансовите институции в трети страни, които помагат на Москва да избегне санкциите на блока. Корабите, принадлежащи към „сенчестия флот“, отново ще бъдат включени в списъка със санкции.

По-рано беше съобщено, че най-малко осем танкера, принадлежащи към „сенчестия флот“, плават в Ламанша, въпреки обявяването на британското правителство за репресии срещу тези кораби.

Британски служители са посъветвани, че санкционираните танкери могат да бъдат задържани и конфискувани. Тези правомощия обаче все още не са използвани, пише УНИАН.