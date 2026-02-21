Новини
Свят »
Русия »
Русия определи платформата „Телеграм“ като риск за сигурността
  Тема: Украйна

Русия определи платформата „Телеграм“ като риск за сигурността

21 Февруари, 2026 18:53 3 489 87

  • русия-
  • телеграм-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • роскомнадзор

Руският телекомуникационен регулатор Роскомнадзор обвинява "Телеграм", че не спазва руските закони

Русия определи платформата „Телеграм“ като риск за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) определи, че използваната от милиони хора в страната онлайн платформа "Телеграм" представлява риск за сигурността, съобщи ДПА, предаде БТА.

Според ФСС има надеждна информация, че въоръжените сили и разузнавателните служби на Украйна могат да извлекат информация от приложението за съобщения за много кратко време и да я използват за военни цели.

Още новини от Украйна

Обвиненията на ФСС отново засилват опасенията в Русия, че изключително популярната социална мрежа скоро може да бъде блокирана в страната, въпреки че за много руснаци "Телеграм" е основният инструмент, чрез който получават безпрепятствен достъп до информация.

Руските власти разработиха приложението "Макс" с идеята то да замени платформи като "Телеграм", "УотсАп" и други. Критици обаче посочват, че разработеното от руските власти приложение е инструмент за наблюдение, който захранва потребителите с цензурирано съдържание и пропаганда.

Руският телекомуникационен регулатор Роскомнадзор обвинява "Телеграм", че не спазва руските закони и регулаторните препоръки, като не е премахва забранено съдържание. Властите в Москва казват също, че платформата не предприема достатъчно мерки срещу измамници, които злоупотребяват с приложението за престъпни цели.

Роскомнадзор заяви и че "Телеграм" трябва да гарантира, че сървърите, обработващи данните на руски потребители, се намират в страната, а не в чужбина.

Компанията многократно е отхвърляла отправените срещу нея обвинения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити

    24 11 Отговор
    Северна Корея 2.0

    18:55 21.02.2026

  • 3 Така е

    22 15 Отговор
    само като прочета какво ги пишат в Телеграма някой и дивиди и ми се изправя косата. Затова и в много държави я забраняват най-вече за младежи.

    Коментиран от #49

    18:56 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ВВП

    14 14 Отговор
    В РФ живеят много окропи ..Трябва да ги приберат на ,топло,,.

    Коментиран от #47

    18:58 21.02.2026

  • 8 И правилно Марчей,

    10 3 Отговор
    Влез вътре да петеш и ще разбереш, че има и по-зле от теб.

    18:58 21.02.2026

  • 9 Тиви

    21 12 Отговор
    цел ден предават Салавьов!,Като припадне,пускат Симонян!

    18:59 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВВП

    18 16 Отговор
    Телефрам,трябва да се забрани .в целия свят .Терористична платформа

    Коментиран от #43

    18:59 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Курти

    19 18 Отговор
    Бащицата и въздуха ще спре на крепостните

    19:00 21.02.2026

  • 16 ВВП

    14 11 Отговор
    И терористичното опг от бункира тоже

    19:00 21.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сега

    14 10 Отговор
    как ще гледам Салавьов?

    19:02 21.02.2026

  • 20 За Маша

    6 9 Отговор
    телеграмата не важи!

    19:04 21.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Резидентите ни

    10 8 Отговор
    как ше получават нареждания?

    19:06 21.02.2026

  • 25 Гост

    11 10 Отговор
    Другари копеи дружно с песен на уста към фронта при Бащицата

    Коментиран от #74, #75

    19:06 21.02.2026

  • 26 Владо

    11 9 Отговор
    Сбърканяци.

    19:06 21.02.2026

  • 27 Чебурашка

    7 6 Отговор
    също!

    19:08 21.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чакай малко

    17 15 Отговор
    Нали точна руснаците ревяха, когато френските служби бяха задържали създателя но Телеграм заради риск за сигурността преди време? Вече се убедих, че всичко, което излиза от устата на руснаците е само лъжа и измама.

    19:11 21.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ташаков

    16 10 Отговор
    Наште копеи са велики лаячи ама Бащицата хич не им верва докато не умрът за него

    19:11 21.02.2026

  • 35 Синкванон

    10 5 Отговор
    Ползвам само Симоньон!

    19:12 21.02.2026

  • 36 Ганя Путинофила

    14 8 Отговор
    Браво на путен!
    Руските шпиони в България си общуват само в Телеграм!

    19:12 21.02.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    12 5 Отговор
    Това момченце на снимката е като SSовец от СССР филмите.

    19:13 21.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хеми значи бензин

    2 11 Отговор
    Руснаци германци едни и същи нескопосани но гръмогласни.

    19:15 21.02.2026

  • 40 НЕ ЛЪЖИ!

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Каква стана тя.":

    Мизерник!

    19:15 21.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ихууууу ганьооо

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ВВП":

    Менте вовеа,нали знаеш ,че драсканиците ти са противопоказни за самия тебе.Излишно се мъчиш!

    19:20 21.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Факти

    8 9 Отговор
    През 2025 г. средно на ден са умирали 390 руски войници, доказано с некролози, съобщения за погребения, снимки от гробища, постове на роднини и приятели, паметни плочи, регистър на наследствени дела и др. Реално загубите са повече. Това е все едно България да нападне Македония, да стигне до Щип и да губи десетки войници на ден. Замислете се какво причинява Путин на Русия.

    Коментиран от #48, #52, #63

    19:23 21.02.2026

  • 47 Прррррръдльоооо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ВВП":

    И какво ще се случи след това??

    19:23 21.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 А бе

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Копейка":

    То,изобщо защо ли ви има?Нищо не можахте да свършите.

    19:44 21.02.2026

  • 52 Дърт прудльооо

    8 3 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Не ни занимавай с жертвите на Украйна!Тя е нападната държава,Кажи по колко ватенки на ден се окобзончват!!СЕГА И ВЕДНАГА!!

    19:49 21.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Абе

    3 5 Отговор
    Дуров го арестуваха във Франция , а вие се кахърите за Телеграм в Русия, където дори не е спрян.
    Нас Еврпа ни интересува!
    Защо не написахте че Макрон заяви онзиден, че право за свободното слово е BS!?

    20:18 21.02.2026

  • 56 Дедо

    11 7 Отговор
    Руската федерация или там както се нарича тая пустиня е най големия заграден и изолиран резерват в света . В него се щурат някакви руски индианци и надават бойни викове докато се наливат с огнена вода .

    Коментиран от #64, #66, #68

    20:21 21.02.2026

  • 57 Скоро

    7 1 Отговор
    Даже и тьотките на пазара ще са опасни за сигурноста ,щото агенция една тьотка каза .....

    20:22 21.02.2026

  • 58 Близък до редакцията

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "А бе":

    Не обръщат внимание, защото им се плаща за тази пропаганда
    Изобщо не го правят по убеждение или от незнание (нехайство)
    Стимулирани са финансово

    20:27 21.02.2026

  • 59 Северна корея

    7 1 Отговор
    Номер 2.

    21:02 21.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Честен евроатлантик

    4 2 Отговор
    Направо са Иран 3.0 глупендерите сами си режат клона но това са добри новини

    23:06 21.02.2026

  • 66 Свободен

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Дедо":

    Жестоко описание!😂😂
    Евала!

    Коментиран от #69, #70

    23:26 21.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факрус

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Дедо":

    Точно така. А в скоро време отново "открит лист " за пътуване от едно село до друго!

    00:46 22.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Свободен":

    дедо вече е пътник

    Коментиран от #72

    02:13 22.02.2026

  • 71 Някой

    2 2 Отговор
    Мъск резна Русия от мрежата и военните нямат достъп до информация. Путин реже гражданите за да довърши работата. Следва забрана на китайските платформи. Забравих телефоните, но там забраната е свършена едва на половината. Има какво да се довърпва, стига да има време.

    02:56 22.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    След тях задължително трябва да вървят три тира с памперси.Много разход,не е оправдано.

    08:59 22.02.2026

  • 75 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    а ти цент продажен марш към гробищата,дупката ти е готова

    09:54 22.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Крепостен на Хартиената мечка

    1 2 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат YouTube и telegram 🙄

    10:19 22.02.2026

  • 78 Честито ЕВРО

    1 2 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #79, #80

    10:20 22.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Честито ЕВРО":

    центче продажно,ще плачкаш

    10:25 22.02.2026

  • 81 Разбира се

    1 0 Отговор
    Ционистката пропаганда е плъзнала навсякъде,трябва до се спрът някой медии полтици и интранет да няма ЗАПАДНА П...Р.ЪДНЯ!

    11:51 22.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Продажни

    1 0 Отговор
    Центаджии,България страда заради вас,ВИЕ СЕ ОМИТАЙТЕ В Г...ЛАНДИЯ И СЕ МАХАЙТЕ ОТ ТУК М...ША КОЛХОЗНА!

    12:06 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания