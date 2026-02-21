Русия определи платформата „Телеграм“ като риск за сигурността

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) определи, че използваната от милиони хора в страната онлайн платформа "Телеграм" представлява риск за сигурността, съобщи ДПА, предаде БТА.
Според ФСС има надеждна информация, че въоръжените сили и разузнавателните служби на Украйна могат да извлекат информация от приложението за съобщения за много кратко време и да я използват за военни цели.
Обвиненията на ФСС отново засилват опасенията в Русия, че изключително популярната социална мрежа скоро може да бъде блокирана в страната, въпреки че за много руснаци "Телеграм" е основният инструмент, чрез който получават безпрепятствен достъп до информация.
Руските власти разработиха приложението "Макс" с идеята то да замени платформи като "Телеграм", "УотсАп" и други. Критици обаче посочват, че разработеното от руските власти приложение е инструмент за наблюдение, който захранва потребителите с цензурирано съдържание и пропаганда.
Руският телекомуникационен регулатор Роскомнадзор обвинява "Телеграм", че не спазва руските закони и регулаторните препоръки, като не е премахва забранено съдържание. Властите в Москва казват също, че платформата не предприема достатъчно мерки срещу измамници, които злоупотребяват с приложението за престъпни цели.
Роскомнадзор заяви и че "Телеграм" трябва да гарантира, че сървърите, обработващи данните на руски потребители, се намират в страната, а не в чужбина.
Компанията многократно е отхвърляла отправените срещу нея обвинения.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тити
18:55 21.02.2026
3 Така е
Коментиран от #49
18:56 21.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ВВП
Коментиран от #47
18:58 21.02.2026
8 И правилно Марчей,
18:58 21.02.2026
9 Тиви
18:59 21.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВВП
Коментиран от #43
18:59 21.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Курти
19:00 21.02.2026
16 ВВП
19:00 21.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сега
19:02 21.02.2026
20 За Маша
19:04 21.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Резидентите ни
19:06 21.02.2026
25 Гост
Коментиран от #74, #75
19:06 21.02.2026
26 Владо
19:06 21.02.2026
27 Чебурашка
19:08 21.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Чакай малко
19:11 21.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ташаков
19:11 21.02.2026
35 Синкванон
19:12 21.02.2026
36 Ганя Путинофила
Руските шпиони в България си общуват само в Телеграм!
19:12 21.02.2026
37 Ха ха ха ха
19:13 21.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хеми значи бензин
19:15 21.02.2026
40 НЕ ЛЪЖИ!
До коментар #1 от "Каква стана тя.":Мизерник!
19:15 21.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ихууууу ганьооо
До коментар #12 от "ВВП":Менте вовеа,нали знаеш ,че драсканиците ти са противопоказни за самия тебе.Излишно се мъчиш!
19:20 21.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Факти
Коментиран от #48, #52, #63
19:23 21.02.2026
47 Прррррръдльоооо
До коментар #7 от "ВВП":И какво ще се случи след това??
19:23 21.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 А бе
До коментар #41 от "Копейка":То,изобщо защо ли ви има?Нищо не можахте да свършите.
19:44 21.02.2026
52 Дърт прудльооо
До коментар #46 от "Факти":Не ни занимавай с жертвите на Украйна!Тя е нападната държава,Кажи по колко ватенки на ден се окобзончват!!СЕГА И ВЕДНАГА!!
19:49 21.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Абе
Нас Еврпа ни интересува!
Защо не написахте че Макрон заяви онзиден, че право за свободното слово е BS!?
20:18 21.02.2026
56 Дедо
Коментиран от #64, #66, #68
20:21 21.02.2026
57 Скоро
20:22 21.02.2026
58 Близък до редакцията
До коментар #50 от "А бе":Не обръщат внимание, защото им се плаща за тази пропаганда
Изобщо не го правят по убеждение или от незнание (нехайство)
Стимулирани са финансово
20:27 21.02.2026
59 Северна корея
21:02 21.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Честен евроатлантик
23:06 21.02.2026
66 Свободен
До коментар #56 от "Дедо":Жестоко описание!😂😂
Евала!
Коментиран от #69, #70
23:26 21.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Факрус
До коментар #56 от "Дедо":Точно така. А в скоро време отново "открит лист " за пътуване от едно село до друго!
00:46 22.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 някой си
До коментар #66 от "Свободен":дедо вече е пътник
Коментиран от #72
02:13 22.02.2026
71 Някой
02:56 22.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #25 от "Гост":След тях задължително трябва да вървят три тира с памперси.Много разход,не е оправдано.
08:59 22.02.2026
75 някой си
До коментар #25 от "Гост":а ти цент продажен марш към гробищата,дупката ти е готова
09:54 22.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Крепостен на Хартиената мечка
10:19 22.02.2026
78 Честито ЕВРО
Коментиран от #79, #80
10:20 22.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 някой си
До коментар #78 от "Честито ЕВРО":центче продажно,ще плачкаш
10:25 22.02.2026
81 Разбира се
11:51 22.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Продажни
12:06 22.02.2026