Евакуираха член на екипажа на американска подводница в гренландски води

Евакуираха член на екипажа на американска подводница в гренландски води

22 Февруари, 2026 04:48, обновена 22 Февруари, 2026 03:51 1 428 2

  • дания-
  • гренландия-
  • подводница-
  • евакуация

Операцията е извършена от Датското Обединено арктическо командване

Евакуираха член на екипажа на американска подводница в гренландски води - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Датското Обединено арктическо командване съобщи, че е евакуирало от американска подводница в гренландски води член на екипажа ѝ, който се е нуждаел от спешна медицинска помощ.

Това е станало на седем морски мили (към 13 км) от столицата на Гренландия - град Нук, предаде Ройтерс.

Човекът е предаден на гренландските здравни власти и е настанен в болницата в Нук, се казва в изявление на командването.

Евакуацията е била извършена с помощта на хеликоптер "Сийхоук" (Seahawk) на датските въоръжени сили, се допълва в съобщението.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 4 Отговор
    :Човекът е предаден....."

    В болницата или в моргата на болницата?

    03:56 22.02.2026

  • 2 Америте

    3 0 Отговор
    се скрили под водата да дебнат ескимосите, а като им прилошее излизат от водата и отиват да се лекуват при тях.

    09:07 22.02.2026

