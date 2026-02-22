Евакуираха член на екипажа на американска подводница в гренландски води

Датското Обединено арктическо командване съобщи, че е евакуирало от американска подводница в гренландски води член на екипажа ѝ, който се е нуждаел от спешна медицинска помощ.
Това е станало на седем морски мили (към 13 км) от столицата на Гренландия - град Нук, предаде Ройтерс.
Човекът е предаден на гренландските здравни власти и е настанен в болницата в Нук, се казва в изявление на командването.
Евакуацията е била извършена с помощта на хеликоптер "Сийхоук" (Seahawk) на датските въоръжени сили, се допълва в съобщението.
1 Сатана Z
В болницата или в моргата на болницата?
03:56 22.02.2026
2 Америте
09:07 22.02.2026