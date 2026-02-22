Новини
Свят »
Украйна »
Украйна осъди заплахите на Унгария и Словакия за спиране на доставките на ток за страната
  Тема: Украйна

Украйна осъди заплахите на Унгария и Словакия за спиране на доставките на ток за страната

22 Февруари, 2026 04:29, обновена 22 Февруари, 2026 03:34 1 390 7

  • унгария-
  • украйна-
  • словакия-
  • нефтопровод-
  • електричество

Двете страни поискаха Киев да възобнови транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба".  

Украйна осъди заплахите на Унгария и Словакия за спиране на доставките на ток за страната - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Украинското министерство на външните работи осъди изявленията на правителствата на Унгария и Словакия, които по-рано заплашиха със спиране на доставките на електроенергия за Украйна, ако тя не възобнови транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба".

"Такива действия в условията на масиран и целенасочен руски обстрел по енергийната инфраструктура на Украйна и опитите на Москва да остави украинците без електроенергия, отопление и газ при екстремни студове са провокативни, безотговорни и поставят под въпрос енергийната сигурност на целия регион", се посочва в официално изявление на външнополитическото ведомство.

От министерството призовават Будапеща и Братислава към конструктивно взаимодействие и отговорно поведение. "Ултиматумите трябва да бъдат изпращани в Кремъл, а не в Киев", пише още в изявлението.  

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари. Тогава украинските власти съобщиха, че руска атака с дрон е повредила тръбопровода, по който горивото преминава през украинска територия към Централна Европа.  

По-рано унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че страната му ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо предупреди на свой ред, че ако Киев не възобнови доставките до понеделник, той ще поиска от съответните словашки компании да прекратят износа на електричество за Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    35 2 Отговор
    Киевският небръснат педофил трябва сериозно да се замисли защо жена му Олена Зеленска не му дава да се вижда с техните общи деца преди да проси газ,въглища,ток,чували и лопати .

    03:41 22.02.2026

  • 2 Ударете шалтера на Крайна

    33 2 Отговор
    Крайно време е да се приключи с Крайна

    04:01 22.02.2026

  • 3 Стеф

    32 2 Отговор
    "осъди" - ама те вече и съдии ли са?

    04:02 22.02.2026

  • 4 Зеления път

    37 1 Отговор
    Украинците имат абсолютно цигански манталитет. Искат само да им се дава, подарява, да могат да правят всичко, което си поискат без да им се търси сметка и отговорност за нищо. И са нагли и нахални до безобразие.

    05:50 22.02.2026

  • 5 а бе..

    22 0 Отговор
    Никакви тоци за бандерците..чем их меншье,темь лучшье

    06:51 22.02.2026

  • 6 Точката

    9 0 Отговор
    Украта взе на буксир ЕСъто. Все по здраво я командва.

    08:10 22.02.2026

  • 7 Григор

    3 0 Отговор
    Украйна спря нефта на Унгария с разчет цените на бензина да отидат в космоса и Орбан да загуби изборите. Европейския съюз подкрепя инициативата. Проблемът е, че си правят сметката без кръчмаря. Техните протежета от "Тиса" няма да спечелят доверието на унгарците!

    11:23 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания