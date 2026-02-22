Украйна осъди заплахите на Унгария и Словакия за спиране на доставките на ток за страната

Украинското министерство на външните работи осъди изявленията на правителствата на Унгария и Словакия, които по-рано заплашиха със спиране на доставките на електроенергия за Украйна, ако тя не възобнови транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба".

"Такива действия в условията на масиран и целенасочен руски обстрел по енергийната инфраструктура на Украйна и опитите на Москва да остави украинците без електроенергия, отопление и газ при екстремни студове са провокативни, безотговорни и поставят под въпрос енергийната сигурност на целия регион", се посочва в официално изявление на външнополитическото ведомство.

От министерството призовават Будапеща и Братислава към конструктивно взаимодействие и отговорно поведение. "Ултиматумите трябва да бъдат изпращани в Кремъл, а не в Киев", пише още в изявлението.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари. Тогава украинските власти съобщиха, че руска атака с дрон е повредила тръбопровода, по който горивото преминава през украинска територия към Централна Европа.

По-рано унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че страната му ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо предупреди на свой ред, че ако Киев не възобнови доставките до понеделник, той ще поиска от съответните словашки компании да прекратят износа на електричество за Украйна.