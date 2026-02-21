Унгария: Ние не подкрепяме войната на Украйна и няма да я финансираме

Унгария ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол по тръбопровода "Дружба", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, след като украинските власти съобщиха, че руска атака с дрон е повредила тръбопровода "Дружба", по който горивото преминава през украинска територия към Централна Европа.

Унгария и Словакия, които получиха временно изключение от европейската забрана за внос на руски петрол, обвиниха Киев, че умишлено възпрепятства доставките, като не представиха доказателства за това.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, външният министър Петер Сиярто обвини Украйна, "че изнудва" Унгария, като не възстановява петролния транзит. Той заяви, че правителството му ще блокира мащабния безлихвен заем, одобрен от ЕС през декември, който има за цел да подпомогне Киев в покриването на военните и икономическите му нужди през следващите две години.

"Няма да се поддадем на този натиск. Ние не подкрепяме войната на Украйна и няма да я финансираме", каза Сиярто. "Докато Украйна възпрепятства възобновяването на петролните доставки за Унгария, ние ще блокираме решения на Европейския съюз, които са важни и благоприятни за Киев", добави той.

Решението на Будапеща да спре ключовото финансиране идва два дни след като Унгария преустанови доставките на дизел за съседната страна, докато не бъде възстановен потокът по тръбопровода "Дружба", и само дни преди четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

Не всички от 27-те държави членки на ЕС подкрепиха заема от 90 милиарда евро за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия първоначално се противопоставиха на плана, но в крайна сметка бе постигнато споразумение те да не блокират пакета, като в замяна получат гаранции за защита от евентуални финансови последствия.