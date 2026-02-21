Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Унгария: Ние не подкрепяме войната на Украйна и няма да я финансираме
  Тема: Украйна

Унгария: Ние не подкрепяме войната на Украйна и няма да я финансираме

21 Февруари, 2026 16:25

Унгария ще блокира заема на ЕС за Украйна от 90 милиарда евро, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол по тръбопровода "Дружба"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол по тръбопровода "Дружба", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, след като украинските власти съобщиха, че руска атака с дрон е повредила тръбопровода "Дружба", по който горивото преминава през украинска територия към Централна Европа.

Унгария и Словакия, които получиха временно изключение от европейската забрана за внос на руски петрол, обвиниха Киев, че умишлено възпрепятства доставките, като не представиха доказателства за това.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, външният министър Петер Сиярто обвини Украйна, "че изнудва" Унгария, като не възстановява петролния транзит. Той заяви, че правителството му ще блокира мащабния безлихвен заем, одобрен от ЕС през декември, който има за цел да подпомогне Киев в покриването на военните и икономическите му нужди през следващите две години.

"Няма да се поддадем на този натиск. Ние не подкрепяме войната на Украйна и няма да я финансираме", каза Сиярто. "Докато Украйна възпрепятства възобновяването на петролните доставки за Унгария, ние ще блокираме решения на Европейския съюз, които са важни и благоприятни за Киев", добави той.

Решението на Будапеща да спре ключовото финансиране идва два дни след като Унгария преустанови доставките на дизел за съседната страна, докато не бъде възстановен потокът по тръбопровода "Дружба", и само дни преди четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

Не всички от 27-те държави членки на ЕС подкрепиха заема от 90 милиарда евро за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия първоначално се противопоставиха на плана, но в крайна сметка бе постигнато споразумение те да не блокират пакета, като в замяна получат гаранции за защита от евентуални финансови последствия.


Унгария
  • 9 Ха-ха

    12 9 Отговор
    днес ще блокира, утре ще го отблокира.!

    Коментиран от #59

    16:30 21.02.2026

  • 10 мдаааа9

    23 13 Отговор
    Разбира се , вие подкрепяте само СВО-то на роzzия ...

    16:30 21.02.2026

  • 12 Сила

    7 18 Отговор
    Унгарците са много "готини "...не случайно през Втората световна руснаците не са взимали в плен само есесовци и унгарци ....!!! Защо ли ...??!

    16:30 21.02.2026

  • 15 Ъхъ!!!

    21 20 Отговор
    Ами, че вие не я финансирате, бре! Финансират я други, които за съжаление дават пари и на такива Кремълски цървули като Орбан, Фицо и нашенските копейки и продажници!

    16:31 21.02.2026

  • 16 да бе да

    17 13 Отговор

    До коментар #8 от "четеи бе неукоГОВЕДО":

    само ако знаеше колко ватенки са убити със словашки снаряди...

    16:32 21.02.2026

  • 18 Копейка

    18 12 Отговор

    До коментар #11 от "Кажи честно ... 🤣":

    Взеха ни левъ! Изгубихме и последната битка за България !
    Шъ се беся!

    Коментиран от #26, #39

    16:33 21.02.2026

  • 19 Аз си подарявам пенсията

    12 15 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    За да има за бело. Това ще довърши украинците защото техния вожд е в бялата мъгла и иска и последния.
    Бате Доналд нещо ги разубеждава и му казвам че няма карти но докато шмърка нашия герой няма да се вслушат неговите думи

    Коментиран от #74

    16:33 21.02.2026

  • 20 СИКардо

    21 10 Отговор
    Пак ви питаме теб И Орбан Тъпана,

    Къде отива Горницата от Евтиното Руско гориво.

    Цените на Бензиностанциите в Унгария и Австрия

    Са едни и същи .

    Барел Руски Петрол знаем колко струва .

    Защо обирате Унгарския Народ

    Мижатурки на Путин?

    Коментиран от #62, #72

    16:33 21.02.2026

  • 21 Ачо

    15 10 Отговор
    Говори се че в бункера на Путин се завъдили хлебарки.

    16:35 21.02.2026

  • 22 Клоуна пусин 🤡💩

    11 6 Отговор
    Перм е спрял плащанията за подписване на договори🤡🤷‍♀️
    Градските власти временно спряха еднократното плащане от 100 000 рубли за подписващите договор за военна служба.
    Преди това тази мярка служи като допълнителна регионална подкрепа.
    Няма официално обяснение за спирането.

    16:36 21.02.2026

  • 25 хаха

    18 11 Отговор
    По време на интервюто за ATV, Сиярто е попитан защо цените на горивата в Унгария са с 5% по-високи от цените в ЕС, въпреки че купуват евтин руски петрол. Той няма очевиден отговор.

    Къде са парите бе путлер@аст?

    Коментиран от #32

    16:40 21.02.2026

  • 26 Ама

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка":

    имаш леврото !

    16:41 21.02.2026

  • 27 ......😃

    16 10 Отговор
    Орбан е "полезен идиот" на потъващия кораб Раша😃

    16:42 21.02.2026

  • 29 Руснаков

    10 6 Отговор
    Колко са прозрачни......не подкрепяме войната в Украйна но.....ако пуснете газ през тръбопровода,започваме да я подкрепяме...какво да ги коментираш повече...

    Коментиран от #79

    16:43 21.02.2026

  • 30 Питам

    11 10 Отговор
    Унгария добре, България кога ?

    16:43 21.02.2026

  • 31 Дедо ви...

    5 10 Отговор
    През нощта се подготвя масирана комбинирана атака срещу Украйна с участието на стратези - наблюдатели на противника. Очаква се използването на стратегически ракетоносци Ту-95МС / Ту-160, кораби на ВМС с Калибри, Искандери, МиГ-31 с Кинжалите и рояци атакуващи дронове.
    Ключови цели са енергийна и нефтена и газова инфраструктура в Киев/област, Харков, Полтава, Лубни, Кременчуг, Миргород, Черкаси, ​​Днепър, Каменск, Кривой Рог, Запорожие, съобщават ресурсите за наблюдение на противника.

    16:43 21.02.2026

  • 32 хаха

    13 9 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    и инфлацията в Унгария е най-висока в целия ЕС

    16:44 21.02.2026

  • 33 Мурка

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    щото СМЕ в КЛУБЪТ НА БОГАТИТЕ И ИСКАМЕ КРАСТАВИЦИ ПО СКЪПИ ОТ 100 ЕУРО КИЛОТО----ще плащаме по 300 юро на месец ток да не страдат братята украинци да има всеки укродом АЛТЪНКЕНЕФ да може всеки украинец да има сметка като МИНДИЧ

    Коментиран от #57, #76

    16:45 21.02.2026

  • 34 стоян георгиев

    9 7 Отговор
    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #44

    16:46 21.02.2026

  • 35 Уса

    3 7 Отговор
    Американския народ не подкрепя Украйна.С Русия имаме сделка за 12 трилиона $

    16:46 21.02.2026

  • 36 Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    ЛЮ ПАПА БАНАНА

    16:47 21.02.2026

  • 37 Ердоган

    3 2 Отговор
    АПИ: Ние не подкрепяме войната по-пътищата затова няма да я финансираме. От утре няма магистрали само офроуд

    16:47 21.02.2026

  • 38 Мръсен

    3 4 Отговор
    петроханец...

    16:48 21.02.2026

  • 39 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка":

    ДАВАИ ЕДИН ГАРБИЧ ----ПО МАЛКО ---ПОМОЩ шъ ти ритна табуретката

    16:49 21.02.2026

  • 41 Смукярто

    8 0 Отговор
    Украйна да спре агресията срещу Русия,горката!

    16:51 21.02.2026

  • 42 Фейк на часа

    7 8 Отговор
    Войната в България я подкрепят главно няколко категории:
    1. Откачалки от фен-групите на София и Пловдив, които ходят по мачове само да се сбият, дрогират и продадат дрога, а след това дори не знаят какъв е крайния резултат. Мозъците им са изпържени от дрога още от деца.
    2. Някакви дърти пенсии, които изкукват от самотия и единственото им забавление е да псуват Русия по дни и нощи по сайтовете
    3. Тарикати, които директно печелят от влизането на държават във войната

    От всичките категории, никой няма никакво намерение да воюва. Нито Тагарев, нито Соломон Паси ще тръгнат там, нито дъртите пенсии. Може да се излъжат за дрога някои от футболните агитки, но тяхното време на фронта е между 4-7 часа.

    16:51 21.02.2026

  • 43 Връщай

    8 1 Отговор
    Парите бе!

    16:51 21.02.2026

  • 44 Фалшифицирана

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    новина на DW.-15

    16:52 21.02.2026

  • 46 Унгарците

    5 7 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    16:52 21.02.2026

  • 51 Митю

    1 0 Отговор
    Според автора ,първо Унгария блокира,а Украйна отвръща със" спиране "на петролопровода.

    16:57 21.02.2026

  • 52 Хахахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Хахахахаха, те не останаха такива, а всички са при бандера 186 хиляди руснаци срещу 2 млн украинци, я ми кажи на един руснак колко укри му се пада

    16:58 21.02.2026

  • 53 Виктор

    4 6 Отговор
    Е Истински Дуржавник

    Коментиран от #55

    16:59 21.02.2026

  • 54 анонимен

    7 5 Отговор
    Благодаря на Унгария и лично на Орбан,че поне засега спести на българския данъкопланец пари, които и без това нямаме.

    17:00 21.02.2026

  • 55 ЪХЪ

    8 3 Отговор

    До коментар #53 от "Виктор":

    И Костя Копанаркин е баш патриот🥳

    17:03 21.02.2026

  • 56 нннн

    4 7 Отговор
    България: Ние подкрепяме войната на Украйна и ще я финансираме.
    Българи, мислете като гласувате/не гласувате!

    17:08 21.02.2026

  • 57 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мурка":

    Абе, знаехме за бензина в Унгария че е скъп, ама за 100 евро краставици не знаехме.

    17:08 21.02.2026

  • 59 А БГ насила ще бъде натикана

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ха-ха":

    във войната от някакви безотговорни кокошки !

    17:11 21.02.2026

  • 60 Хихихи

    4 2 Отговор
    Сумарните загуби на ВСУ превишиха 1,7 милиона души, пише Military Watch Magazine. Ужасът пред тези цифри остава един от катализаторите на новата вълна на дезертьорство - подлежащите на мобилизация са готови на всичко, само за да избегнат отиването на фронта. Според сведенията избягалиге от бойното поле вече са над 400 000

    17:12 21.02.2026

  • 61 Ха ха ха

    4 5 Отговор
    Най-добре продължавайте да финансирате частния дворец на Орбан.

    17:13 21.02.2026

  • 62 Как къде

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "СИКардо":

    Във фондове на Орбан

    17:15 21.02.2026

  • 63 Аууу

    5 3 Отговор
    Голям боклук излязоха унгарските лекета, но ще им дойде времето, всички утайки отичат в канала.Ъъъ сещам се за ИТН например

    17:16 21.02.2026

  • 64 Атила

    4 0 Отговор
    Хуни,Сър !

    17:16 21.02.2026

  • 65 Шорош

    4 0 Отговор
    е унгарец!

    17:18 21.02.2026

  • 66 непротестиращ

    4 1 Отговор
    А вие унгарците, начело с Орбан искате само да получавате: газ, петрол! Но, ако някой ви нападне и никой не помогне, тогава ще пеете друга песен!

    17:18 21.02.2026

  • 67 Гражданин

    4 1 Отговор
    Грешно заглавие - това не го казва Унгария, а недоубити комунисти там.

    17:18 21.02.2026

  • 68 Фалшифицирана

    1 0 Отговор
    новина на Military Watch Magazine, САЩ.

    17:21 21.02.2026

  • 69 Никой

    0 2 Отговор
    Русия не пречи на никой, има Дипломация. Седнете и се разберете.

    17:24 21.02.2026

  • 70 Епстийн

    3 0 Отговор
    Орбан чест гост на острова!

    17:24 21.02.2026

  • 71 Ясни са ни отдавна .

    3 1 Отговор
    Не ни занимавайте повече с тази маджарски бoклyци-русофили !

    17:24 21.02.2026

  • 72 "Къде отива Горницата от Евтиното Руско"

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "СИКардо":

    Това сигурно не го пише на листчетата ти пуснати от педофилската секта ПП-ДБ,
    но аз ще те запозная.

    Горницата от евтините руски ресурси отиват за младите семейства на Унгария.
    В Унгария младите семейства се подкрепят финансово при покупка на жилище.

    Докато в същото време една панелка в София има цената на мезонет в Ню Йорк
    и българските семейства трябва да блъскат за да си позволят да вземат
    апартамент на изплащане в срок от 30 години.
    Дотогава момичето вече е станала жена на 40 години и тепърва започват
    да се търсят начини за забременяване и износване на плода без рискове.
    В това време едно средно унгарско семейство има по 2-3 деца и не е нужно
    да работиш като програмист за да си позволиш жилище.

    17:25 21.02.2026

  • 73 Къде е

    2 0 Отговор
    унгареца Максуел?

    17:28 21.02.2026

  • 74 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз си подарявам пенсията":

    Пази си пенсията ,диагнозата се задълбочава.Ще трябват парички..........хи хи хи хи хи хи.........

    17:30 21.02.2026

  • 75 Боби

    1 0 Отговор
    Тоя нещо се е убаркал някъкси удобно забравя че войната не е на Украйна а е на Русия те започнаха тази война нахлувайки в Украйна така че тази война е на Путин срещу Украйна тоя да не се прави на луд се едно Украйна е нападнала Русия

    17:31 21.02.2026

  • 76 Муркааа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мурка":

    Внимавай какви ги плещиш,да те не го хурка...............

    17:33 21.02.2026

  • 77 Унгарците

    0 0 Отговор
    са били най-верни на Хитлер!После на Сталин!

    17:34 21.02.2026

  • 78 На хунски

    0 0 Отговор
    унгар значи палачинка!

    17:35 21.02.2026

  • 79 Ехааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руснаков":

    А бе не е проблем да бъдат заобиколени,но да видим докъде ще стигне безочието и наглостта на Орбан да прибира пари от високите цени на горивата.

    17:37 21.02.2026

