The Telegraph: Путин се съгласил на "енергийно примирие" заради лошото състояние на руската армия

Съгласието на руския лидер Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие не е жест на уверен военен командир, а маневра на лидер, чиято армия е на ръба на колапса.
Това пише Хамиш де Бретон-Гордън, колумнист на The Telegraph и бивш офицер от британската редовна армия.
Той отбелязва, че руските въоръжени сили са в състояние на дълбок упадък. Путин е наел 15 000 войници от Северна Корея. Руски вербовчици претърсват Африка за наемници. Затворите са празни. А сега има съобщения, че ранени затворници, много от които са загубили крайници, се връщат на фронтовата линия, за да компенсират критичния недостиг. Някои дори не са получили протези и се очаква да се върнат в битка с патерици.
Всички тези действия на руското правителство показват две важни неща, според Бретон-Гордън.
1. Руската армия губи бойни способности
Независим анализ показва, че Русия напредва по-бавно от армиите в окопите на Първата световна война и на сравнима цена в човешки животи. През последните две години Русия е превзела малко над 1% от територията на Украйна, губейки над 500 000 убити и ранени мъже, и продължава да губи около 1000 мъже на ден.
„Това е война на изтощение в най-бруталната си форма. Ранените войници се използват като консуматив за „получаване на куршуми“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще остане без боеприпаси. Това ще се случи само ако ние на Запад го позволим“, отбелязва анализаторът.
2. Това показва пълното пренебрежение на Кремъл към собствения му народ.
Докато обикновените руснаци страдат от смазваща инфлация и стремглаво покачващи се лихвени проценти, Москва инвестира останалите си ресурси в ракети и дронове, за да тероризира Киев, вместо да се грижи за собствения си народ:
„За Кремъл руската армия е просто пушечно месо. Затворниците и чуждестранните новобранци струват още по-малко, ако това изобщо е възможно“, пише колумнистът.
Реално влияние
Той подчертава, че ако това наистина отразява състоянието на съвременната руска армия, тогава дори сравнително малко увеличение на западната подкрепа почти сигурно ще позволи на Украйна да излезе победител:
„Всички признаци сочат, че руската армия се приближава към своя кулминационен етап. Украйна трябва да преговаря от позиция на сила, а не да танцува като опитомена мечка, за да угоди на Вашингтон, угаждайки на фантазиите на Москва.“
Като се има предвид, че Путин бързо изчерпва хората, които да хвърли във военната машина, това може да се превърне в момент на реално влияние. И Доналд Тръмп има реална възможност да постигне мир, но само ако окаже натиск там, където е наистина необходим: върху Путин, човекът, способен да сложи край на тази война, пише Бретон-Гордън.
Енергийно прекратяване на огъня с Русия
Президентът Володимир Зеленски по-рано обяви, че Украйна е готова да спазва енергийно прекратяване на огъня, въпреки че това не е било обсъждано директно в Абу Даби.
Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия се е съгласила да се въздържи от удари срещу Украйна до 1 февруари в отговор на искане на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според него Москва се е съгласила на тази стъпка, „за да създаде благоприятни условия за преговори“, пише УНИАН.
