The Telegraph: Путин се съгласил на "енергийно примирие" заради лошото състояние на руската армия
  Тема: Украйна

31 Януари, 2026 07:38, обновена 31 Януари, 2026 07:47 818 31

Това не е маневра на уверен военен лидер, пише колумнистът Хамиш де Бретон-Гордън, бивш офицер от британската редовна армия

Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съгласието на руския лидер Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие не е жест на уверен военен командир, а маневра на лидер, чиято армия е на ръба на колапса.

Това пише Хамиш де Бретон-Гордън, колумнист на The Telegraph и бивш офицер от британската редовна армия.

Още новини от Украйна

Той отбелязва, че руските въоръжени сили са в състояние на дълбок упадък. Путин е наел 15 000 войници от Северна Корея. Руски вербовчици претърсват Африка за наемници. Затворите са празни. А сега има съобщения, че ранени затворници, много от които са загубили крайници, се връщат на фронтовата линия, за да компенсират критичния недостиг. Някои дори не са получили протези и се очаква да се върнат в битка с патерици.

Всички тези действия на руското правителство показват две важни неща, според Бретон-Гордън.

1. Руската армия губи бойни способности

Независим анализ показва, че Русия напредва по-бавно от армиите в окопите на Първата световна война и на сравнима цена в човешки животи. През последните две години Русия е превзела малко над 1% от територията на Украйна, губейки над 500 000 убити и ранени мъже, и продължава да губи около 1000 мъже на ден.

„Това е война на изтощение в най-бруталната си форма. Ранените войници се използват като консуматив за „получаване на куршуми“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще остане без боеприпаси. Това ще се случи само ако ние на Запад го позволим“, отбелязва анализаторът.

2. Това показва пълното пренебрежение на Кремъл към собствения му народ.

Докато обикновените руснаци страдат от смазваща инфлация и стремглаво покачващи се лихвени проценти, Москва инвестира останалите си ресурси в ракети и дронове, за да тероризира Киев, вместо да се грижи за собствения си народ:

„За Кремъл руската армия е просто пушечно месо. Затворниците и чуждестранните новобранци струват още по-малко, ако това изобщо е възможно“, пише колумнистът.

Реално влияние

Той подчертава, че ако това наистина отразява състоянието на съвременната руска армия, тогава дори сравнително малко увеличение на западната подкрепа почти сигурно ще позволи на Украйна да излезе победител:

„Всички признаци сочат, че руската армия се приближава към своя кулминационен етап. Украйна трябва да преговаря от позиция на сила, а не да танцува като опитомена мечка, за да угоди на Вашингтон, угаждайки на фантазиите на Москва.“

Като се има предвид, че Путин бързо изчерпва хората, които да хвърли във военната машина, това може да се превърне в момент на реално влияние. И Доналд Тръмп има реална възможност да постигне мир, но само ако окаже натиск там, където е наистина необходим: върху Путин, човекът, способен да сложи край на тази война, пише Бретон-Гордън.

Енергийно прекратяване на огъня с Русия

Президентът Володимир Зеленски по-рано обяви, че Украйна е готова да спазва енергийно прекратяване на огъня, въпреки че това не е било обсъждано директно в Абу Даби.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия се е съгласила да се въздържи от удари срещу Украйна до 1 февруари в отговор на искане на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според него Москва се е съгласила на тази стъпка, „за да създаде благоприятни условия за преговори“, пише УНИАН.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей

    11 1 Отговор
    Не се е съгласил.

    07:52 31.01.2026

  • 2 хехе

    23 1 Отговор
    мухахаха след молбата на рижия руснаците да не гърмят енергийните централи заради студа това ли измислиха западняците.

    Коментиран от #8

    07:53 31.01.2026

  • 3 Омазана ватенка

    3 24 Отговор
    Украйна получава едва 10% от това,което ѝ е необходимо.Иначе отдавна да е размазала нещастните ватенките.

    Коментиран от #11, #22, #24

    07:53 31.01.2026

  • 4 Ха сега де...?!

    18 2 Отговор
    А ако не го бе направил,щяхте да ревнете до небето,че Путин е жесток и нехуманен...да обстрелва хората посред зима,при минус 20 и т.н...!
    Ей,нямате угодия и тва си е...!

    07:53 31.01.2026

  • 5 ДАЛИ ПЛАЩАТ

    23 2 Отговор
    Да публикуваш на сайта си подобни "статии".

    07:54 31.01.2026

  • 6 запасняк

    21 1 Отговор
    пълни глупости...това ли измислихте?

    07:55 31.01.2026

  • 7 ТАГАРЕНКО

    23 0 Отговор
    Тази статия чупи топломера.

    07:56 31.01.2026

  • 8 Да ама не

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Путлер е на полза, че и ВСУ не ми удрят рафинериите.

    Коментиран от #29

    07:56 31.01.2026

  • 9 Квартал 95

    14 0 Отговор
    Зеленото съм. Брат, това и мен ще ме е срам да го кажа или напиша, а съм един от най-големите лъжци и измамници и не ми пука от нищо, като съм на черешата.. Евала бе, кулмунист английски...

    07:57 31.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИЗОГЛАВ

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    И защо получава само 10%?

    07:57 31.01.2026

  • 12 БеГемот

    10 0 Отговор
    Явно е така ....Абе тия ептен изтрещяха...

    07:58 31.01.2026

  • 13 Фейк на часа

    12 1 Отговор
    Ударите се нанасят с ракети, които нямат нищо общо с простотиите написани в "статията".
    Поредната примитивна русофобия, която лека-полека подготвя територията за връщане в лоното на Турция.

    Коментиран от #15

    07:59 31.01.2026

  • 14 Фейк на часа

    11 1 Отговор
    Само едно допълнение - Путин се съгласи защото свърши ракетите още през май 2022г, това по думите на един друг велик анализатор Христо Грозев.

    08:02 31.01.2026

  • 15 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Фейк на часа":

    Много точно казано това и аз се чудя какво общо имат ракетите с така наречената жива сила тоест войници 🤔

    08:03 31.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    7 1 Отговор
    Кошмарна простотия, но статията ми харесва 😁👍

    08:03 31.01.2026

  • 17 Краят на декември 2025 година

    7 7 Отговор
    Григорий Еремеев пред Самарската губернска дума каза , че на Общото събрание на ООН през 2022 г. "141 страни срещу пет държави са признали, че Русия е агресор."

    "Продължаването на СВО се превръща в мъчително човешки животи и съдби, ирационална загуба на парични ресурси и материални ценности," каза Еремеев. "По-нататъшното продължаване на хибридната война води до морална деградация на участниците в конфликта и на нацията като цяло, тъй като пропагандните лъжи, смъртните случаи, ежедневните убийства на стотици граждани стават обичайни, което води до унищожаването на универсалните морални ценности."
    Пенсионерът каза, че президентът на Русия не може сам да реши дали да спре войната: "Нито една страна в света не обича главнокомандващи, които не печелят войни. И съдбата им става незавидна след прекратяването на военните действия."Еремеев покани депутатите от държавната Дума да "признаят вината си за провала на СВО" и "да споделят отговорността за този провал с президента Путин."

    08:04 31.01.2026

  • 18 Това наистина е чутовна простотия.

    7 7 Отговор
    Четете: "Някои дори не са получили протези и се очаква да се върнат в битка с патерици."

    08:06 31.01.2026

  • 19 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 1 Отговор
    Хайде пак лъжи от фа к ти

    08:08 31.01.2026

  • 20 Бъзиктар

    2 0 Отговор
    Такива статии ми дават кураж,че мога да завърша журналистика.Че какво толкова?

    Коментиран от #27

    08:11 31.01.2026

  • 21 Пълни т пaци

    3 0 Отговор
    Тази "статия" е написана от Главния Редактор на този сайт.
    Леле-мале, вие сте били много зле.

    08:12 31.01.2026

  • 22 Саде да попитам!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    И колко е ,,необходимото" за Украйна...?!
    Щото ако слушаме Зеления,на него му е ,,необходимо" цялото въоръжение и пари НА СВЕТА...!

    08:13 31.01.2026

  • 23 До Милен Ганев

    3 0 Отговор
    Много идиотщини си написало.
    Само ми обясни как може да воюва човек с патерици?
    Отивай и се лекувай докато не е късно.

    08:14 31.01.2026

  • 24 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    Фантазираш. Колко ядрени държави знаеш, които са размазани от неядрени държави? Даже няма нападната ядрена сила.
    Ядреното оръжие не се създава за украса, а за употреба при война..

    08:15 31.01.2026

  • 25 Гориил

    8 0 Отговор
    Руската армия в момента е втората по големина и технологично напреднала в света. Нещо повече, Русия води първата по рода си война на роботи и интелигентни дронове на сушата, във въздуха и в морето. Вашата дързост е поразителна и може да се обясни само с безнадеждна слабост и остра липса на ресурси. Вие сте обеднели и принудени да финансирате Бандера за сметка на благосъстоянието на собствените си страни и народи. Вие загубихте всичко в тази война. На Европа не се предлагат политически сделки в Близкия изток, Персийския залив или Украйна. И никой по света не възнамерява да вземе предвид нейните възгледи и интереси. Европейската история е приключила завинаги. Вече няма място за Европа в семейството на великите сили. Именно затова Европа се опитва да се защити с лъжи и черна пропаганда. Но това е безполезно.

    08:16 31.01.2026

  • 26 Някой

    3 0 Отговор
    Хайде пак!
    Излиза, че всяка проява на човечност се тълкуват Запада като слабост. Щото там няма морал и човечност, та затова не разбират такъв подход.

    08:18 31.01.2026

  • 27 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бъзиктар":

    Който не става за лекар, инженер, архитект, учител ... става журналист.

    Коментиран от #30

    08:19 31.01.2026

  • 28 Георги

    2 0 Отговор
    пак ли свършиха руснаците, войниците им, ракетите, танковете, парите... утре се очаква ка Путин пак да тогава букета... явно нещата пак вървят на зле за зелю и компанията със златни кенефи.

    08:19 31.01.2026

  • 29 И колко ..

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да ама не":

    ....рафинерии да му ударят бе , златен ...15 милиона ( вече почти 15.5) квадратни километра имаш ли представа колко рафинерии има. Пък и няма да какво да ги стигнат бе, мамин слънчев .
    Пък и вече Славянск и Крематорск са наред по програма.

    08:21 31.01.2026

  • 30 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    и за боклукчия не трябва да става и чак тогава го вземат за жyрналиcт. Ако и за жyрнaлист не ста го правят мод е ра тор.

    08:21 31.01.2026

  • 31 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Наливайте още масло в огъня....

    08:22 31.01.2026

