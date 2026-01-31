Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Берлин: Би било грешка, ако се взираме в Белия дом като заек, вперил поглед в змия

31 Януари, 2026 13:09 834 44

Борис Писториус подчерта, че Съединените щати се нуждаят от Европа също толкова, колкото Европа се нуждае от САЩ

Берлин: Би било грешка, ако се взираме в Белия дом като заек, вперил поглед в змия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова европейските държави да подхождат с увереност в отношенията си с правителството на САЩ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Би било грешка „ако се взираме в Белия дом като заек, вперил поглед в змия. Така бихме изгубили фокуса върху това, което трябва да направим: да станем по-суверенни и по-независими“, каза Писториус в интервю за медийната група Ар Ен Де (RND).

По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп разчита на несигурността и страха, за да постига целите си.

„Онези, които се страхуват, обаче вземат погрешни решения. Затова не бива да допускаме да бъдем сплашвани“, каза германският министър на отбраната, визирайки съпротивата на европейски правителства срещу агресивния натиск на Тръмп Съединените щати да поемат контрол над Гренландия - полуавтономна територия, принадлежаща на Дания.

Писториус подчерта, че Съединените щати се нуждаят от Европа също толкова, колкото Европа се нуждае от САЩ. По думите му Европа има ключово геостратегическо и геоикономическо значение за Вашингтон.

„Представете си, ако Европа се превърне в сфера на влияние на Русия, в случай че руският президент Владимир Путин успее да изтласка американците оттук или да ги накара да се изтеглят. Тогава САЩ биха се оказали притиснати между Русия и Китай. Това със сигурност не би било в интерес на американците“, заяви той.

Попитан за значението на американската военновъздушна база „Рамщайн“ в Западна Германия, Писториус каза, че това е най-важната база на Военновъздушните сили на САЩ в чужбина и че тя играе „изключително централна роля за американските въоръжени сили, например по отношение на операциите в Близкия изток“.

На въпрос дали Германия също би могла да представлява заплаха, Писториус отговори: „Моята цел е да стане ясно, че САЩ също имат интерес от тясно партньорство с нас.“

Германският министър на отбраната заяви, че продължава да не изпитва никакви съмнения относно наличието на обща основа в рамките на НАТО. По думите му няма и признаци, че САЩ възнамеряват да напуснат отбранителния алианс.


  • 1 слуги на дявола

    13 2 Отговор
    знаете какво да очаквате

    13:11 31.01.2026

  • 2 Всъщност

    15 2 Отговор
    Германия е най-големият евро.ейски атлантически васал и Русия направи голяма грешка, че я пусна да пасе за няма и 1 рубла

    13:11 31.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    По времето на Шмеркел, Mръсела беше министър на войната и наряза танковете.

    13:11 31.01.2026

  • 4 Лицемерни 60клуци

    18 1 Отговор
    Няма отърване от Стокхолмският синдром

    13:12 31.01.2026

  • 5 Херодот

    16 2 Отговор
    Грешка на историята беше, че Русия отстъпи Германия

    13:13 31.01.2026

  • 6 И кво правим със

    14 1 Отговор
    Змията в Белия дом ? А?

    Коментиран от #11

    13:15 31.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Швабите ако продължават с идиотщините си ,скоро ще им припомнят кой влезе в Райхстага и чий флаг се развя там след края на всв над фашизма

    13:15 31.01.2026

  • 8 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Видяхме колко се нуждае САЩ от Европа и по специално Германия през 1945 .Нямал как една васална държава ,чиито държавен глава подписала Канцлер акт за 150 години слугинаж да е равностоен партньор на САЩ

    Коментиран от #14

    13:16 31.01.2026

  • 9 змии, атлантически отровни змии...

    10 0 Отговор
    Естествено че е така. Лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    13:17 31.01.2026

  • 10 Кибер селянин

    13 0 Отговор
    Толкова жалки лидери, Европа никога не е имала.

    13:17 31.01.2026

  • 11 Дойчо

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "И кво правим със":

    Обявяваме и война. Също и на Русия, Китай, С Корея и Иран.:))

    Коментиран от #13

    13:18 31.01.2026

  • 12 Змията в Белия дом

    12 1 Отговор
    До де е мъничка змията .... кво да и направим с главата?

    13:19 31.01.2026

  • 13 А тъй, точно тъй

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дойчо":

    На всички....

    13:19 31.01.2026

  • 14 Руската пропаганда

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #17

    13:21 31.01.2026

  • 15 12343211

    7 0 Отговор
    От 70 г. Европа е донор.

    13:22 31.01.2026

  • 16 И после пак ще зидат

    8 0 Отговор
    Берлинската стена ми се струва

    13:23 31.01.2026

  • 17 А шорОшката е за

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Руската пропаганда":

    Едиоти.

    13:24 31.01.2026

  • 18 татунчо 🍌

    5 1 Отговор
    Накрая змията може и да си замези със зайчето , всичко е възможно във фауната ....

    13:25 31.01.2026

  • 19 Съвсем превъртяха

    7 0 Отговор
    Тея около Мерц ..Въобще цялата ЕК е за затвор

    13:28 31.01.2026

  • 20 Запомнете го ей младите!

    10 2 Отговор
    Няма никакво значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.

    Коментиран от #28, #30

    13:30 31.01.2026

  • 21 Не,че нещо, ама...

    8 0 Отговор
    Змията търси дупки,за да се навре, пазете се🤣🤣🤣

    13:33 31.01.2026

  • 22 Демонтаж на атлантическият

    7 1 Отговор
    олигархичен модел. Това е истината

    13:34 31.01.2026

  • 23 Атлантизма може да съществува

    5 1 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти", политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    13:36 31.01.2026

  • 24 Фейк на часа

    7 1 Отговор
    Няма никакви змии, нито зайци...
    Съвременната ситуация е обяснена най-добре от доц. Сарийски с пример от един разказ:
    Двама каубоя са в пустинята и коня на единия умира. Двамата каубоя решават да
    яздят един кон. Когато единия от тях се усеща, че коня се измаря и двамата ще загинат
    в пустинята, той издебва другия каубой и го застрелва като му казва предсмъртно, че
    се извинява и че на коня просто няма място за двама човека.

    Та, това е сегашната икономическа криза - САЩ застрелват Европа защото на икономическия кон няма място за двама играчи както беше преди.

    13:37 31.01.2026

  • 25 змии, атлантически отровни змии...

    3 1 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    13:42 31.01.2026

  • 26 Русия направи

    2 2 Отговор
    подобна грешка. Допусна да бъде уплашена от една нищо и никаква Украйна и реши да предотврати заплахата, чрез овладяване на украинското правителството. Но руската операция се оказа неуспешна и нещата се влошиха още повече. Вместо да премахне "заплахата " за себе си, Русия сама се постави в много по-опасна ситуация. Сами превърнаха въображаемата заплаха в истинска.

    13:46 31.01.2026

  • 27 ДА ДОБРЕ КАЗАНО.ТАКИВА БЯХТЕ

    2 0 Отговор
    ДО СЕГА. ДРУГИТЕ ДУМИ СА:: ТАРАЛЕЖ ВПЕРИЛ ПОГЛЕД ВЪВ ЗМИЯ. ПО ЩЕ ВИ ОТИВА.. НЕ ПРЕДАВАЙТЕ ЕВРОПАТА НАША.

    13:57 31.01.2026

  • 28 Сопри се малко

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Запомнете го ей младите!":

    Давай другарю, да живее сесерето и др путлер!

    14:03 31.01.2026

  • 29 Камелия

    1 0 Отговор
    От доста време се чудя ,дали само на мен Пиздориус ми изглежда едно към едно Бърни Ръбллл ?

    14:05 31.01.2026

  • 30 хаха🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Запомнете го ей младите!":

    Ей, тази носталгия по комунизма бе🤣 не могат да се излекуват хората и това си е 🤣🤣🤣

    Коментиран от #34

    14:06 31.01.2026

  • 31 Теслатъ

    0 0 Отговор
    На слова са като Лъвове, а на дела баш като Изплашени Зайци, и не защото вярват, че Рашата ще ги нападне, а защото сами "отрязоха клончето", на което седяха и сега летят към дъното на Икономичеката и Социално Общественна Криза, и не знаят какво да правят освен да търсят "виновник и оправдания" за деянията си!

    14:08 31.01.2026

  • 32 Пискариус

    2 0 Отговор
    Облекли палячото в комуфлаж и той се взел за Рамбо.

    Коментиран от #41

    14:08 31.01.2026

  • 33 До хаха

    1 0 Отговор
    """""Ей, тази носталгия по комунизма, бе, не могат да се излекуват хората и това си е"""" ------ Казват, че Истината се познава в сравнението.... Та,ако при Соца наистина беше толкова "лошо", никой нямаше да носталгира по него.

    14:15 31.01.2026

  • 34 змии, атлантически отровни змии...

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "хаха🤣":

    И ти ли си змийче умнико? За такъв ли се мислиш ?

    14:15 31.01.2026

  • 35 Демонтаж на атлантическият

    1 0 Отговор
    престъпен и гнусен олигархичен модел. Това е истината

    Коментиран от #38

    14:18 31.01.2026

  • 36 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Този Борис Пищолиус на кого ли е кръстен?

    14:22 31.01.2026

  • 37 Няма никакво значение

    1 0 Отговор
    атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни паразити. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет, отровна луга. И това е истината и ще е по добре по рано да се осъзнае ...

    Коментиран от #39

    14:22 31.01.2026

  • 38 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Демонтаж на атлантическият":

    Ами, атлантически. Хибридни чфутски мурафети.

    14:23 31.01.2026

  • 39 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Няма никакво значение":

    "рано да се осъзнае" – звучи даскалско.
    Само в общежитието към пандиза обичат викторините, че им помага да наваксат, докато още има надежда.

    Коментиран от #43

    14:26 31.01.2026

  • 40 до хаха

    1 0 Отговор
    """И ти ли си змийче умнико? За такъв ли се мислиш ?""" ----- В пъти съм по-умен от тебе, без да се хваля!Нито един член от семейството ми или на родителите ми не са членували в БКП, напротив, числяха се в графата "неблагонадеждни" на БКП-то, и едните и другите са били чиновници и индустриалци по във времената на Бг Монархията.

    Коментиран от #42, #44

    14:26 31.01.2026

  • 41 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пискариус":

    Мъжете със прустата са склонни към извръщения, а ако е и петнист, направо ще разкъса дъщеря ти.

    14:27 31.01.2026

  • 42 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "до хаха":

    Юдеи, а? Бързай, че изтърва последния полет за Тел Авив от летище Сарафово!

    14:29 31.01.2026

  • 43 Ние сме точно

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Смърфиета":

    В атлантически пандиз в момента. Атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама и фалшифицирани избори на власт ....

    14:29 31.01.2026

  • 44 Гещев

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "до хаха":

    Тука сме от сталинист нагоре. Вие сте никои.

    14:30 31.01.2026

