Берлин: Би било грешка, ако се взираме в Белия дом като заек, вперил поглед в змия

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова европейските държави да подхождат с увереност в отношенията си с правителството на САЩ, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Би било грешка „ако се взираме в Белия дом като заек, вперил поглед в змия. Така бихме изгубили фокуса върху това, което трябва да направим: да станем по-суверенни и по-независими“, каза Писториус в интервю за медийната група Ар Ен Де (RND).
По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп разчита на несигурността и страха, за да постига целите си.
„Онези, които се страхуват, обаче вземат погрешни решения. Затова не бива да допускаме да бъдем сплашвани“, каза германският министър на отбраната, визирайки съпротивата на европейски правителства срещу агресивния натиск на Тръмп Съединените щати да поемат контрол над Гренландия - полуавтономна територия, принадлежаща на Дания.
Писториус подчерта, че Съединените щати се нуждаят от Европа също толкова, колкото Европа се нуждае от САЩ. По думите му Европа има ключово геостратегическо и геоикономическо значение за Вашингтон.
„Представете си, ако Европа се превърне в сфера на влияние на Русия, в случай че руският президент Владимир Путин успее да изтласка американците оттук или да ги накара да се изтеглят. Тогава САЩ биха се оказали притиснати между Русия и Китай. Това със сигурност не би било в интерес на американците“, заяви той.
Попитан за значението на американската военновъздушна база „Рамщайн“ в Западна Германия, Писториус каза, че това е най-важната база на Военновъздушните сили на САЩ в чужбина и че тя играе „изключително централна роля за американските въоръжени сили, например по отношение на операциите в Близкия изток“.
На въпрос дали Германия също би могла да представлява заплаха, Писториус отговори: „Моята цел е да стане ясно, че САЩ също имат интерес от тясно партньорство с нас.“
Германският министър на отбраната заяви, че продължава да не изпитва никакви съмнения относно наличието на обща основа в рамките на НАТО. По думите му няма и признаци, че САЩ възнамеряват да напуснат отбранителния алианс.
