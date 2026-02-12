След 16 години в канцлерството и след като се утвърди като една от най-популярните фигури на германската политическа сцена, Ангела Меркел се оттегли от активната политика след федералните избори през 2021 г. Въпреки това, според информация на Bild, в някои кръгове на Християндемократическия съюз (ХДС) се засилва слух, който предизвиква силен интерес: възможността тя да се кандидатира за поста федерален президент, пише Фокус.
Както съобщават германските медии, този сценарий би могъл да създаде политически проблеми в ХДС, защото Ангела Меркел продължава да бъде доста популярна сред Зелените.
Всъщност има предположения, че или самата партия на Зелените, или Джем Оздемир – министър и известен член на Зелените от 2011 г. насам, ще се кандидатира за федерален президент.
След 16 години в канцлерството! Може ли Ангела Меркел да се завърне в политиката
12 Февруари, 2026 12:20 773 25
1 Ха-ха
12:22 12.02.2026
2 Макрончо
12:22 12.02.2026
3 Линда
12:24 12.02.2026
4 Теория на конспирацията
12:24 12.02.2026
5 кучката
12:25 12.02.2026
6 Мюмюн
12:26 12.02.2026
7 историк
Коментиран от #12, #14
12:28 12.02.2026
8 Избирател
12:31 12.02.2026
9 Надежда Нейнски
12:33 12.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
12:34 12.02.2026
12 АсанБГ
До коментар #7 от "историк":Що ти по различен ли ,бе братчед ?Оттук те нюхам че си от нашите !
Коментиран от #15
12:35 12.02.2026
13 Е то
12:35 12.02.2026
14 Зевзек
До коментар #7 от "историк":Е какво да прави жената - то на нейните години никой не им обръща внимание и тя се надяваше на "инджинерите" от Африка ама и там не я огря - то да не мислиш че и нашите козячета не се надяват на тях. Не помниш ли как ги посрещаха с цветя и плюеха по Динко че ги връзвал със свински опашки и така им накърнявал чувствата.
12:38 12.02.2026
15 Зевзек
До коментар #12 от "АсанБГ":Асане признай си че си падаш по африкански "инджинери" - носи им се славата че в работата си използвали големи инструменти.
Коментиран от #19
12:40 12.02.2026
16 Мехмед Ефенди 🇹🇷
12:41 12.02.2026
17 Фанатизиран Евроатлантик
12:42 12.02.2026
18 Евродебил
12:44 12.02.2026
19 АсанБГ
До коментар #15 от "Зевзек":Аз съм патриот ,Заложи на Родното ,такива красиви и надарени момчета имаме в маалата ,защо да внасяме африкански инджинеря ?
Коментиран от #22
12:44 12.02.2026
20 Баба Гошка
Коментиран от #25
12:44 12.02.2026
21 Герги
12:45 12.02.2026
22 Зевзек
До коментар #19 от "АсанБГ":Абе виж сега, в маалата може и да имате ама не са толкова надарени "инджинери" колкото африканските.
Коментиран от #24
12:47 12.02.2026
23 Механик
12:50 12.02.2026
24 АсанБГ
До коментар #22 от "Зевзек":Не си го виждал на племенника Леонсио ,като средноголям речен кефал е ,ами не съм го пробвал щот не съм по тънката част
12:52 12.02.2026
25 Помнещ
До коментар #20 от "Баба Гошка":Точно че целия запад почва да прилича на късния СССР когато слагаха на власт разни които не доживяваха края на мандата си. Като видиш деменцията или перчема в САЩ що да не сложат Меркел в Германия - тя "момиченце" спрямо тях нищо че и тяредовно трябва да пие гинко билоба.
Баба ти Цола навремето се напикаваше на конгресите на БКП пък чувам че перчема даже по голяма я е свършил и изведнъж изгони всички.
12:53 12.02.2026