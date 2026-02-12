Новини
След 16 години в канцлерството! Може ли Ангела Меркел да се завърне в политиката

12 Февруари, 2026 12:20

Tози сценарий би могъл да създаде политически проблеми в ХДС, защото Ангела Меркел продължава да бъде доста популярна сред Зелените

След 16 години в канцлерството! Може ли Ангела Меркел да се завърне в политиката - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След 16 години в канцлерството и след като се утвърди като една от най-популярните фигури на германската политическа сцена, Ангела Меркел се оттегли от активната политика след федералните избори през 2021 г. Въпреки това, според информация на Bild, в някои кръгове на Християндемократическия съюз (ХДС) се засилва слух, който предизвиква силен интерес: възможността тя да се кандидатира за поста федерален президент, пише Фокус.

Както съобщават германските медии, този сценарий би могъл да създаде политически проблеми в ХДС, защото Ангела Меркел продължава да бъде доста популярна сред Зелените.

Всъщност има предположения, че или самата партия на Зелените, или Джем Оздемир – министър и известен член на Зелените от 2011 г. насам, ще се кандидатира за федерален президент.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха

    10 0 Отговор
    Да беше поизчакала още малко, за да стане на 100год. и тогава да се завърне.!

    12:22 12.02.2026

  • 2 Макрончо

    9 1 Отговор
    Може....., от партията на бездетните.

    12:22 12.02.2026

  • 3 Линда

    4 0 Отговор
    Да заповяда

    12:24 12.02.2026

  • 4 Теория на конспирацията

    9 0 Отговор
    Напълно вероятно.Ще им трябва преговарящ с Русия, а тя, би била, най-удачният избор на излагащата се коалиция.

    12:24 12.02.2026

  • 5 кучката

    12 0 Отговор
    да отива направо в ада влачейки и винету-туу с нея

    12:25 12.02.2026

  • 6 Мюмюн

    12 0 Отговор
    Може да се върне с покана към мигранти от Сенегал.

    12:26 12.02.2026

  • 7 историк

    12 0 Отговор
    Меркел трябваше да бъде съдена , защото пусна .езаците в страната си , а те направо я превзеха без пушка да пукне !

    Коментиран от #12, #14

    12:28 12.02.2026

  • 8 Избирател

    5 0 Отговор
    Всичко е възможно ама първо трябва доста да фалшифицират изборите защото иначе ХДС няма да спечели - Алис Вайдел им диша във врата и те вече се чудят как да се спасят. Меркел макар че беше доста по-умна от сегашния няма да ги спаси.

    12:31 12.02.2026

  • 9 Надежда Нейнски

    5 0 Отговор
    Танте Мееррркеель по добре да си гледа вагги наллнатта сухота и да взема редовно билкови таблети ваги Z ан,а в случай на парренне ,съррр бежжж и, непррр и ятнаа мрррзмааа в интимната област да пробва ин тиммо хелппп.Мен ми помогнаха много и се почувствах с 30 г по млада и жизнена и найнвече отново готова за приключения и авантюри .

    12:33 12.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    0 1 Отговор
    Не може да се върне. Тя си държеше ръцете една за друга, за да не си личи как и треперят. Годините не прощават.

    12:34 12.02.2026

  • 12 АсанБГ

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    Що ти по различен ли ,бе братчед ?Оттук те нюхам че си от нашите !

    Коментиран от #15

    12:35 12.02.2026

  • 13 Е то

    1 0 Отговор
    това е все едно да върнем Мечо начело на България.

    12:35 12.02.2026

  • 14 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    Е какво да прави жената - то на нейните години никой не им обръща внимание и тя се надяваше на "инджинерите" от Африка ама и там не я огря - то да не мислиш че и нашите козячета не се надяват на тях. Не помниш ли как ги посрещаха с цветя и плюеха по Динко че ги връзвал със свински опашки и така им накърнявал чувствата.

    12:38 12.02.2026

  • 15 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "АсанБГ":

    Асане признай си че си падаш по африкански "инджинери" - носи им се славата че в работата си използвали големи инструменти.

    Коментиран от #19

    12:40 12.02.2026

  • 16 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    2 1 Отговор
    Аз лично ще гласувам за Джем Оездемир за германски канцлер ,ако има и други германски граждани тук ,ви съветвам да направите подобен жест !

    12:41 12.02.2026

  • 17 Фанатизиран Евроатлантик

    3 1 Отговор
    По скоро се връщай бабо Меркел че с нетърпение чакаме нов внос от живи вибратори от близкия изток и Африка ,старите взеха да бягат обратно .....

    12:42 12.02.2026

  • 18 Евродебил

    1 1 Отговор
    Да се върне за да си довърши работата и да дръпнеш шалтера ли?

    12:44 12.02.2026

  • 19 АсанБГ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зевзек":

    Аз съм патриот ,Заложи на Родното ,такива красиви и надарени момчета имаме в маалата ,защо да внасяме африкански инджинеря ?

    Коментиран от #22

    12:44 12.02.2026

  • 20 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Може, разбира се, ако има кой редовно да й сменя паммпперсите. Той сегашния им е по- жена от Шмеркел. Тъкмо кат върнат и Байдън, ще могат да се здрависват дистанционно и въздушно на всяко официално мероприятие. Млади, силни и волеви хора трябват за да дръпне всяка държава. Не откаччаллки на 70- 80+ гидини

    Коментиран от #25

    12:44 12.02.2026

  • 21 Герги

    4 0 Отговор
    Никога не трябва да се завръща,толкова поразии направи...

    12:45 12.02.2026

  • 22 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "АсанБГ":

    Абе виж сега, в маалата може и да имате ама не са толкова надарени "инджинери" колкото африканските.

    Коментиран от #24

    12:47 12.02.2026

  • 23 Механик

    1 0 Отговор
    Може но не бива!

    12:50 12.02.2026

  • 24 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Зевзек":

    Не си го виждал на племенника Леонсио ,като средноголям речен кефал е ,ами не съм го пробвал щот не съм по тънката част

    12:52 12.02.2026

  • 25 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Баба Гошка":

    Точно че целия запад почва да прилича на късния СССР когато слагаха на власт разни които не доживяваха края на мандата си. Като видиш деменцията или перчема в САЩ що да не сложат Меркел в Германия - тя "момиченце" спрямо тях нищо че и тяредовно трябва да пие гинко билоба.

    Баба ти Цола навремето се напикаваше на конгресите на БКП пък чувам че перчема даже по голяма я е свършил и изведнъж изгони всички.

    12:53 12.02.2026

