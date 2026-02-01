Новини
Шестима ранени при стрелба в Луизиана, дете е в критично състояние ВИДЕО

1 Февруари, 2026 06:34, обновена 1 Февруари, 2026 05:38 362 4

Полицията е задържала заподозрян извършител

Шестима ранени при стрелба в Луизиана, дете е в критично състояние ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Петима възрастни и едно дете бяха ранени при стрелба по време на парад Марди Гра в Клинтън, Луизиана, съобщава New York Post, позовавайки се на местните власти.

Стрелбата е станала на 31 януари близо до съдебната палата на енория Ийст Фелисиана. Според изданието шестима души са ранени, сред които и дете, което е в критично състояние.

Полицията е задържала заподозрян за стрелбата. В момента органите на реда издирват превозното средство, за което се смята, че е участвало в стрелбата.

Местен жител заяви пред WBRZ 2, че парадът Марди Гра е бил отменен след стрелбата. Според станцията на всички участници в парада е било позволено да напуснат района.


САЩ
  • 1 Американската изключителност 🤣🤣🤣

    8 0 Отговор
    В действие

    05:41 01.02.2026

  • 2 Хааааа

    7 0 Отговор
    Да не би военните действия да са се преместили в краварника.

    05:44 01.02.2026

  • 3 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Цяла седмица нямаше стрелба почнах да се притеснявам

    05:46 01.02.2026

  • 4 Българин..

    3 1 Отговор
    Демокрацията ражда ракови образования!

    05:46 01.02.2026