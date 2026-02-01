Шестима ранени при стрелба в Луизиана, дете е в критично състояние ВИДЕО

Петима възрастни и едно дете бяха ранени при стрелба по време на парад Марди Гра в Клинтън, Луизиана, съобщава New York Post, позовавайки се на местните власти.

Стрелбата е станала на 31 януари близо до съдебната палата на енория Ийст Фелисиана. Според изданието шестима души са ранени, сред които и дете, което е в критично състояние.

Полицията е задържала заподозрян за стрелбата. В момента органите на реда издирват превозното средство, за което се смята, че е участвало в стрелбата.

Местен жител заяви пред WBRZ 2, че парадът Марди Гра е бил отменен след стрелбата. Според станцията на всички участници в парада е било позволено да напуснат района.