The New York Times: Инвеститори все по-често продават американските си активи заради хаоса при Тръмп

1 Февруари, 2026 07:29, обновена 1 Февруари, 2026 07:36 1 087 21

  • сащ-
  • инвеститори-
  • продажби-
  • активи-
  • тръмп-
  • бизнес

Подходът „Продай Америка“ набира популярност на световните инвестиционни пазари

The New York Times: Инвеститори все по-често продават американските си активи заради хаоса при Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инвеститорите все по-често започват да продават американски активи поради икономическите сътресения, причинени от политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава The New York Times.

Както се отбелязва в материала, търговските стратегии преди са се основавали на принципа на върховенството на САЩ, но нов подход – „Продай Америка“ – сега набира популярност на световните инвестиционни пазари.

Той започна да се появява във финансовите среди, след като тарифите на Вашингтон доведоха до рязък спад на акциите и облигациите миналия април.

Друг фактор, който влияе негативно на настроенията на инвеститорите, са атаките на администрацията на Тръмп срещу Федералния резерв (централната банка на САЩ) и заплахите на Вашингтон да започне нова търговска война с Европа.

Хаотичната политика на Белия дом също носи големи притеснения.

През последния месец стратегията „Продай Америка“ допринесе за спад на долара, покачване на цените на благородните метали и забавяне на растежа на фондовия пазар, отбелязва The ​​New York Times.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 14 Отговор
    и сигурно купуват руски , нали?

    Коментиран от #4, #18

    07:38 01.02.2026

  • 2 така е

    19 0 Отговор
    Тръмп направи Америка отново велика. И ... сама.

    Коментиран от #7

    07:38 01.02.2026

  • 3 Благодарение на Тръмп

    6 19 Отговор
    Благодарение на Тръмп васална Европа се откъсна от сянката на САЩ и сега той трябва да се съобразява с нея като с равен. Неоспорима геополитическа победа.

    Коментиран от #8

    07:40 01.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    7 1 Отговор
    Тук въпросът е кой купува!?! с евтини долари!?!? хи хи хи Някой в САЩ, който има долари !?!?, които предварително е обезценил....хи хи

    07:49 01.02.2026

  • 6 Мишел

    15 3 Отговор
    Продават, защото да имаш инвестиции, зад които се извисява 38 680 000 000 000 $ дълг е много рисково. Доларът губи позиции като световна валута.

    Коментиран от #13

    07:50 01.02.2026

  • 7 хихи

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Чичо Дончо е бизнесмен хи хи хи ще ви продаде и купи на по-нисска цена...

    07:50 01.02.2026

  • 8 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Благодарение на Тръмп":

    Това е приказка за първи април, не за първи февруари.

    07:54 01.02.2026

  • 9 Уса

    5 7 Отговор
    Затова ли продават италианското кафе "Лаваца"вече произведено в САЩ И още много други европейски производители напускат ЕС

    Коментиран от #10, #11

    07:57 01.02.2026

  • 10 да обобщим

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Уса":

    ЕС и САЩ фалираха...

    Коментиран от #12

    07:58 01.02.2026

  • 11 асУ

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Уса":

    И като е произведено в САЩ, нали пак Лаваца го е произвела и му прибира печалбата? Защо трябв ада кара кафето от Южна Америка до Италия, за да го изпече и след това да го кара обратно към Северна Америка? Някакво обяснение?

    08:00 01.02.2026

  • 12 така е

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "да обобщим":

    След най-големия фалит на САЩ и ЕС, БРИКС надига снага приемайки за обща валута монголския Тугрик.

    08:01 01.02.2026

  • 13 ръсиш московска пропаганда

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Американския дълг е сравнително нисък. Няма и 120% от годишния американски Брутен Вътрешен Продукт. За сведение, китайския дълг на глава от населението е значително по-голям от американския.

    Коментиран от #14

    08:03 01.02.2026

  • 14 т-п трол соросоиден

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "ръсиш московска пропаганда":

    Много е жалко да се опитваш да лъжеш в днешното време на информационни технологии, чрез които може да секунди и минути да се провери конкретна информация. Дълга на федералното правителство в САЩ е над 125% към края на 2025г, а китайския държавен дълг към Септември 2025г е 29%.

    Коментиран от #16

    08:22 01.02.2026

  • 15 БАЙ ---ХОЙ

    4 1 Отговор
    ДЯДО. ДОНЧО. Е. НАПЪЛНО. ИЗВЕТРЯЛ

    08:22 01.02.2026

  • 16 наистина е жалко

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "т-п трол соросоиден":

    Държавният дълг на САЩ за 2025 г. достига около 38,4 трилиона долара, или приблизително 125% от БВП.

    При БВП на глава от населението от 66 683 долара и население от 343 млн. души, дългът, приравнен към БВП на глава, е 1,68 пъти.

    Китай има обща макро задолженост от 302% от БВП, включваща правителствен, корпоративен и домакински дълг.​
    С БВП на глава от 13 915 долара и население от 1,405 млрд. души, приравненият дълг е 3,02 пъти БВП на глава.

    Това показва, че Китай има по-висока относителна тежест на дълга спрямо икономическата производителност на глава от населението

    Коментиран от #19

    08:26 01.02.2026

  • 17 балчо теслата

    1 0 Отговор
    посочи поне три фирми ончо

    08:32 01.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 поименно другарю и с цифри

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "т-п трол соросоиден":

    иначе си обикновен руски бо....

    08:53 01.02.2026

  • 21 две прекрасни новини

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "т-п трол соросоиден":

    Еврото дойде
    Възраждане си заминахте.

    08:54 01.02.2026