The New York Times: Инвеститори все по-често продават американските си активи заради хаоса при Тръмп

Инвеститорите все по-често започват да продават американски активи поради икономическите сътресения, причинени от политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава The New York Times.
Както се отбелязва в материала, търговските стратегии преди са се основавали на принципа на върховенството на САЩ, но нов подход – „Продай Америка“ – сега набира популярност на световните инвестиционни пазари.
Той започна да се появява във финансовите среди, след като тарифите на Вашингтон доведоха до рязък спад на акциите и облигациите миналия април.
Друг фактор, който влияе негативно на настроенията на инвеститорите, са атаките на администрацията на Тръмп срещу Федералния резерв (централната банка на САЩ) и заплахите на Вашингтон да започне нова търговска война с Европа.
Хаотичната политика на Белия дом също носи големи притеснения.
През последния месец стратегията „Продай Америка“ допринесе за спад на долара, покачване на цените на благородните метали и забавяне на растежа на фондовия пазар, отбелязва The New York Times.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #18
07:38 01.02.2026
2 така е
Коментиран от #7
07:38 01.02.2026
3 Благодарение на Тръмп
Коментиран от #8
07:40 01.02.2026
5 хихи
07:49 01.02.2026
6 Мишел
Коментиран от #13
07:50 01.02.2026
7 хихи
До коментар #2 от "така е":Чичо Дончо е бизнесмен хи хи хи ще ви продаде и купи на по-нисска цена...
07:50 01.02.2026
8 Мишел
До коментар #3 от "Благодарение на Тръмп":Това е приказка за първи април, не за първи февруари.
07:54 01.02.2026
9 Уса
Коментиран от #10, #11
07:57 01.02.2026
10 да обобщим
До коментар #9 от "Уса":ЕС и САЩ фалираха...
Коментиран от #12
07:58 01.02.2026
11 асУ
До коментар #9 от "Уса":И като е произведено в САЩ, нали пак Лаваца го е произвела и му прибира печалбата? Защо трябв ада кара кафето от Южна Америка до Италия, за да го изпече и след това да го кара обратно към Северна Америка? Някакво обяснение?
08:00 01.02.2026
12 така е
До коментар #10 от "да обобщим":След най-големия фалит на САЩ и ЕС, БРИКС надига снага приемайки за обща валута монголския Тугрик.
08:01 01.02.2026
13 ръсиш московска пропаганда
До коментар #6 от "Мишел":Американския дълг е сравнително нисък. Няма и 120% от годишния американски Брутен Вътрешен Продукт. За сведение, китайския дълг на глава от населението е значително по-голям от американския.
Коментиран от #14
08:03 01.02.2026
14 т-п трол соросоиден
До коментар #13 от "ръсиш московска пропаганда":Много е жалко да се опитваш да лъжеш в днешното време на информационни технологии, чрез които може да секунди и минути да се провери конкретна информация. Дълга на федералното правителство в САЩ е над 125% към края на 2025г, а китайския държавен дълг към Септември 2025г е 29%.
Коментиран от #16
08:22 01.02.2026
15 БАЙ ---ХОЙ
08:22 01.02.2026
16 наистина е жалко
До коментар #14 от "т-п трол соросоиден":Държавният дълг на САЩ за 2025 г. достига около 38,4 трилиона долара, или приблизително 125% от БВП.
При БВП на глава от населението от 66 683 долара и население от 343 млн. души, дългът, приравнен към БВП на глава, е 1,68 пъти.
Китай има обща макро задолженост от 302% от БВП, включваща правителствен, корпоративен и домакински дълг.
С БВП на глава от 13 915 долара и население от 1,405 млрд. души, приравненият дълг е 3,02 пъти БВП на глава.
Това показва, че Китай има по-висока относителна тежест на дълга спрямо икономическата производителност на глава от населението
Коментиран от #19
08:26 01.02.2026
17 балчо теслата
08:32 01.02.2026
20 поименно другарю и с цифри
До коментар #19 от "т-п трол соросоиден":иначе си обикновен руски бо....
08:53 01.02.2026
21 две прекрасни новини
До коментар #19 от "т-п трол соросоиден":Еврото дойде
Възраждане си заминахте.
08:54 01.02.2026