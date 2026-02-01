The New York Times: Инвеститори все по-често продават американските си активи заради хаоса при Тръмп

Инвеститорите все по-често започват да продават американски активи поради икономическите сътресения, причинени от политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава The New York Times.

Както се отбелязва в материала, търговските стратегии преди са се основавали на принципа на върховенството на САЩ, но нов подход – „Продай Америка“ – сега набира популярност на световните инвестиционни пазари.

Той започна да се появява във финансовите среди, след като тарифите на Вашингтон доведоха до рязък спад на акциите и облигациите миналия април.

Друг фактор, който влияе негативно на настроенията на инвеститорите, са атаките на администрацията на Тръмп срещу Федералния резерв (централната банка на САЩ) и заплахите на Вашингтон да започне нова търговска война с Европа.

Хаотичната политика на Белия дом също носи големи притеснения.

През последния месец стратегията „Продай Америка“ допринесе за спад на долара, покачване на цените на благородните метали и забавяне на растежа на фондовия пазар, отбелязва The ​​New York Times.