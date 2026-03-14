Франция се бори с милиони плъхове

14 Март, 2026 09:00 1 268 23

Според различни оценки на експерти в Париж живеят между 4 и 6 милиона плъха

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във Франция атмосферата също е предизборна. В страната предстои първи тур на местни избори, а една от най-очакваните битки е тази за кметския пост в Париж. Любопитното е, че в кампанията за Града на любовта се появи една доста необичайна тема - плъховете, съобщава Нова тв.

Обичайно, преди избори, темите с които кандидатите опитват да печелят гласове са свързани с транспорт, сигурност, покупателна способност, но не и в Париж. Във френската столица битката за кметското място засяга тема, която може да звучи комично, но е съвсем реална. Плъховете се превърнаха в символ на дебата за чистотата на Париж и влязоха в кампаниите на някои кандидати, които предлагат специални планове за борба с тях.

Според различни оценки на експерти в Париж живеят между 4 и 6 милиона плъха. За сравнение – населението на самия град, в централната част, е около 2 милиона души. Тоест гризачите може да са два до три пъти повече от хората. Причините за тази инвазия, която расте с годините са няколко. Париж е град с над 40 000 ресторанта, кафенета и заведения, което означава огромно количество хранителни отпадъци. Към това се добавят и стотици километри канализационна мрежа, както и близостта на река Сена, които създават идеални условия за живот на гризачите.

Любопитното е, че Париж има и специален план за борба с тях. Градските власти извършват хиляди операции всяка година – поставяне на капани, обработка на канализацията и почистване на паркове и пазари.

Всъщност те не са нов феномен за френската столица, а по скоро част от градинския пейзаж от векове. Още през XIX век те са били сериозен проблем, особено около Сена и големите пазари, а разликата днес е, че Париж е много по-голям, а храната е практически навсякъде.

И все пак, френската столица си остава един от най-романтичните градове в света, а предизборната кампания тук просто напомня, че понякога дори и най-красивите столици трябва да водят не толкова романтични битки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А , Плъховете

    12 0 Отговор
    Ядат ли ,, пасти?

    09:04 14.03.2026

  • 2 А бее

    8 1 Отговор
    толкоз много усръинси има во френския ???!

    09:05 14.03.2026

  • 3 Ще ги изядат плъховете

    5 0 Отговор
    ха, ха…

    09:08 14.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    19 1 Отговор
    В Париж е такава мърсотия, че нан представа си нямате. Столипиново пасти да яде. Париж на Ален Делон и Жан Пол Белмондо отдавна го няма. За това богатите офекват от града. Поредният известен богаташ, който се изнесе, продаде апартамента си в центъра на Париж, на български фермер за 35 милиона евро, селянинът го купи с откраднати пари от евро субсидии. Умишлено не споменавам имена.

    09:08 14.03.2026

  • 5 Иван

    14 2 Отговор
    Сигурно имат някаква програма за унищожение на котките, както тук разни психопати котките им цапали територията. Еми хранете и съжителствайте с плъхове тогава, както когато половин Европа е изчезнала заради чума, а една котка е струвала колкото теглото си в злато. Защото унищожават плъховете.

    Коментиран от #17

    09:16 14.03.2026

  • 6 оня с коня

    9 5 Отговор
    тук пък във бг-то е пълно с цигани и дупки по пътищата, по-добре да имахме плъхове

    Коментиран от #21

    09:16 14.03.2026

  • 7 Гнафт

    2 0 Отговор
    Ще има много свежо месце като ги удари кризата

    09:19 14.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фон дер Лайн

    8 0 Отговор
    Да си вкарат още арабели и африканци.След като изядат ушите на франсетата, ще метнат и плъховете

    09:25 14.03.2026

  • 10 Цигалианец

    7 0 Отговор
    Дано милиарди да станат?Плъховете обичат ниска хигиена

    09:27 14.03.2026

  • 11 ААААА НЕ

    5 0 Отговор
    НЯМА ДА ВИКАТЕ НА СОРОС....НЯТА ПЛЪХОВЕ

    09:27 14.03.2026

  • 12 Дудов

    3 0 Отговор
    Супе!!!Да ги хващат и да ги пращат на украинците безвъзмездно.Укрите може да ги направят диверсанти,да карат дронове или да ги ползват за храна

    09:29 14.03.2026

  • 13 Сталин

    8 2 Отговор
    Франция се бори с милиони плъхове от Африка и Азия - това е заглавието

    09:31 14.03.2026

  • 14 Плъхове

    6 1 Отговор
    Мюсулманските плъхове са из цяла европа

    09:34 14.03.2026

  • 15 хмммм

    12 0 Отговор
    ... като си имат плъх за президент. така е.

    09:36 14.03.2026

  • 16 засега още чумата не е дошла още

    4 0 Отговор
    от африка
    но след години
    Франция ще се поддаде на милиони прииждащи плъхове
    които ще въдворят шариа и сух режим
    и булки с бурки

    бг го е изпитала 500 г

    09:36 14.03.2026

  • 17 Върховенство на П

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Котка като види френски плъх с размерите на костенурка нинджа получава бърноут от свръх напрежение и стреса от работните си задължения и бяга в прованса на възтановяваща диета с полски мишки и чист въздух

    09:38 14.03.2026

  • 18 АБЕ ПЛЪХОВЕТЕ

    3 0 Отговор
    В ПАРИЖ НА ФРЕНСКИ ЛИ ГИВОРЯТ

    09:40 14.03.2026

  • 19 Тиква

    3 0 Отговор
    Във Брюксел също има,от всички евро- кочини,със главния п л ъ х.у с р у л.

    09:45 14.03.2026

  • 20 Механик

    3 0 Отговор
    Франция е държава от 3-тия свят. Още когато бях там през края на 90-те имаше сериозни признаци да стане така. За това и не останах там. И изобщо на запад. макар да имах прекрасна възможност, аз прецених, че така трябва да постъпя и никога не съм съжалявал за решениео си.

    10:03 14.03.2026

  • 21 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    един от тях.

    10:11 14.03.2026

  • 22 Трапер

    0 0 Отговор
    Предлагам котки франкофонки, доказани ловци на гризачи. Същите са съгласни да станат парижанки.

    10:15 14.03.2026

  • 23 Напомняне

    0 0 Отговор
    Те се борят с четирикраките плъхове, но не са почнали по-важната борба - с милионите двукраки черни плъхове от африканска порода, които необратимо превръщат страната в Африканция.

    10:19 14.03.2026

