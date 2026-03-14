Франция се бори с милиони плъхове

Във Франция атмосферата също е предизборна. В страната предстои първи тур на местни избори, а една от най-очакваните битки е тази за кметския пост в Париж. Любопитното е, че в кампанията за Града на любовта се появи една доста необичайна тема - плъховете, съобщава Нова тв.
Обичайно, преди избори, темите с които кандидатите опитват да печелят гласове са свързани с транспорт, сигурност, покупателна способност, но не и в Париж. Във френската столица битката за кметското място засяга тема, която може да звучи комично, но е съвсем реална. Плъховете се превърнаха в символ на дебата за чистотата на Париж и влязоха в кампаниите на някои кандидати, които предлагат специални планове за борба с тях.
Според различни оценки на експерти в Париж живеят между 4 и 6 милиона плъха. За сравнение – населението на самия град, в централната част, е около 2 милиона души. Тоест гризачите може да са два до три пъти повече от хората. Причините за тази инвазия, която расте с годините са няколко. Париж е град с над 40 000 ресторанта, кафенета и заведения, което означава огромно количество хранителни отпадъци. Към това се добавят и стотици километри канализационна мрежа, както и близостта на река Сена, които създават идеални условия за живот на гризачите.
Любопитното е, че Париж има и специален план за борба с тях. Градските власти извършват хиляди операции всяка година – поставяне на капани, обработка на канализацията и почистване на паркове и пазари.
Всъщност те не са нов феномен за френската столица, а по скоро част от градинския пейзаж от векове. Още през XIX век те са били сериозен проблем, особено около Сена и големите пазари, а разликата днес е, че Париж е много по-голям, а храната е практически навсякъде.
И все пак, френската столица си остава един от най-романтичните градове в света, а предизборната кампания тук просто напомня, че понякога дори и най-красивите столици трябва да водят не толкова романтични битки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
