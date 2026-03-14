Канадският журналист Марк Слапински: Има видеоклипове на Тръмп, в които той прави секс с деца

Канадският журналист Марк Слапински написа в Х, че „има видеоклипове на Тръмп, в които той прави секс с деца".

"Само въпрос на време е те да се появят онлайн и да сложат край на президентството му веднъж завинаги. Запомнете това.“, допълва журналистът.

Политическият коментатор от Торонто заяви още, че е „110% уверен“, че американското Министерство на правосъдието разполага с компрометиращи записи, и призовава Доналд Тръмп да го съди за клевета.

Той самият описва постовете си като „отмъщение“ за коментарите на Тръмп, че Канада може да стане „51-вият щат“.

До момента не са представени никакви записи или конкретни доказателства, подкрепящи тези сериозни обвинения.

Белият дом смята, че Тръмп е напълно оневинен по въпроси, свързани с разследванията около Джефри Епстийн, а проверки на факти от независими организации (fact-checkers) определят подобни твърдения като типични конспиративни теории.