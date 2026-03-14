Арести в ОАЕ за споделяне на видеа от иранските удари

Правоохранителните органи в Абу Даби арестуваха 45 души за заснемане на различни обекти и места, свързани с военния конфликт с Иран, и публикуване на видеоклиповете в социалните медии, съобщава Khaleej Times.
Те бяха обвинени в разпространение на „неточна и подвеждаща информация“, която би могла да провокира общественото мнение и да разпространи слухове.
Властите подчертаха, че подобни действия нарушават закона и биха могли да повлияят негативно на обществената безопасност и текущите операции на правоохранителните органи, и призоваха хората да разчитат само на официални източници на информация.
По-рано The Telegraph съобщи, че 21 души са задържани в Дубай, обвинени в „използване на интернет или други технически инструменти за разпространение на фалшиви новини, слухове или провокативна пропаганда“ за видеоклипове, свързани с ударите на Иран срещу ОАЕ.
Един от тях, 60-годишен турист от Лондон, е заснемал полета на ирански ракети, насочени към града. Той е заявил, че не е възнамерявал да нарушава закона и е изтрил видеото от телефона си по искане на властите. Не е известно дали го е публикувал онлайн.
Financial Times съобщи и за ареста на още няколко чужденци за заснемане на удари с дронове предния ден.
Радха Стърлинг от „Задържани в Дубай“, обясни, че съгласно законодателството на ОАЕ обвинения могат да бъдат повдигнати както срещу оригиналния източник, така и срещу всеки, който е взаимодействал с него – чрез повторно споделяне, публикуване или коментиране.
Наказанието за подобно престъпление в ОАЕ е до две години затвор и глоби до 200 000 дирхама (54 500 долара), или и двете. Чужденците, осъдени за това престъпление, подлежат на депортиране.
Властите на ОАЕ предупредиха, че публикуването на изображения и видеоклипове от местопрестъпленията или кадри на щети от удар или отломки в определени райони може да доведе до лишаване от свобода. Според „Задържани в Дубай“ над 200 души вече са били преследвани по подобни закони в Катар.
1 Саудитска арабия
Коментиран от #3
09:17 14.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #26
09:18 14.03.2026
3 Мариупол, Азовстал
До коментар #1 от "Саудитска арабия":Още чакаме 200 пленени генерала от Азовстал да ги парадирате пред камерите!
Коментиран от #5, #17
09:18 14.03.2026
4 Смърф
09:19 14.03.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Мариупол, Азовстал":Всяка седмица разменят по 1000 срещу 20 руснаци.
Коментиран от #8, #12
09:20 14.03.2026
6 Идеално
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Туризмът разсипа България. По-малко туристи по-малко кафяво Черно море.
09:20 14.03.2026
7 Макето
Май добре са ги напердашили, а?
Коментиран от #18
09:20 14.03.2026
8 Въй въй въй
До коментар #5 от "Последния Софиянец":1000 НАТОвски генерала за 20 руснаци?
Коментиран от #16
09:20 14.03.2026
9 Шопо
Всички русофили в панделата
Коментиран от #15, #22
09:21 14.03.2026
10 А бее
Още новини от Украйна
09:21 14.03.2026
11 Отряд 1
А не са във война! Не е обявено военно положение!
И са приятели на Тръмп.
Следствие : населението на планетата рязко може да загуби доверие в държавните структури и демокрацията (защото вижда, че не те управляват съдбините си, а някакви богати старчета )
Заключение:
Една война може да сложи край на йерархията в една държава, дори тя да е победителят във войната.
Коментиран от #14
09:22 14.03.2026
12 Мариупол, Азовстал
До коментар #5 от "Последния Софиянец":А парадът на НАТО генералите от Азовстал, кога? Пета година чакаме!
09:22 14.03.2026
13 Простият
Коментиран от #20
09:22 14.03.2026
14 Мао Шъ Въ
До коментар #11 от "Отряд 1":Не се безпокой в недалечното бъдеще само в Китай ще имат китайски интернет. Останалият свят ще живее в пещери.
09:23 14.03.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Въй въй въй":Голям резил.Искали да разменят сина на Сталин за фелдмаршал Паулус.Сталин казал:Аз фелдмаршал за редник не разменям.И синът на Сталин умрял в лагер в Германия.
Коментиран от #21, #27
09:24 14.03.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Мариупол, Азовстал":И поредните пленени 200 натовски генерала от Купянск, а грузя 200 си върви за блатата, над милион и половина са при кабзоня!
09:24 14.03.2026
18 журналист
До коментар #7 от "Макето":Трябва да поемаме информацията само от ОФИЦИАЛНИ източници като българските пропагандни източници БНТ,БНР,НОВА и БТВ
Коментиран от #23, #28
09:25 14.03.2026
19 Чалма вместо шапка
09:25 14.03.2026
21 Ха ха ха ха
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Паулус умрял в ГДР.
09:26 14.03.2026
22 Иди на хрен
До коментар #9 от "Шопо":А фашагите на "тюрлизам" в Дубай .
09:27 14.03.2026
23 Шопо
До коментар #18 от "журналист":Казаха го по телевизията, значи е истина.
09:28 14.03.2026
24 Простият
До коментар #20 от "Верно си такъв":Верно бе, такъв съм си, ама като ти чета писаниците и се успокоявам.
09:28 14.03.2026
25 Гост
09:33 14.03.2026
26 Ъхъ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И кораби с лапачка не идват! Само на фурми, трудно се кара!😂
09:34 14.03.2026
27 Готвача спря на половината ...
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Кое е резил , казаното от Сталин или "договорняка" на ботокса. Погледни А. Шарий , една неутрална но истински справедлива оценка на случващото се.
09:35 14.03.2026
28 Някой
До коментар #18 от "журналист":Пропускаш "укринформбюро"
10:17 14.03.2026