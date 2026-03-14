Арести в ОАЕ за споделяне на видеа от иранските удари
  Тема: ОАЕ

Арести в ОАЕ за споделяне на видеа от иранските удари

14 Март, 2026 09:05, обновена 14 Март, 2026 09:16 1 063 28

Нарушителите са застрашени от глоба и затвор, а чужденците от екстрадиране

Арести в ОАЕ за споделяне на видеа от иранските удари - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правоохранителните органи в Абу Даби арестуваха 45 души за заснемане на различни обекти и места, свързани с военния конфликт с Иран, и публикуване на видеоклиповете в социалните медии, съобщава Khaleej Times.

Те бяха обвинени в разпространение на „неточна и подвеждаща информация“, която би могла да провокира общественото мнение и да разпространи слухове.

Властите подчертаха, че подобни действия нарушават закона и биха могли да повлияят негативно на обществената безопасност и текущите операции на правоохранителните органи, и призоваха хората да разчитат само на официални източници на информация.

По-рано The Telegraph съобщи, че 21 души са задържани в Дубай, обвинени в „използване на интернет или други технически инструменти за разпространение на фалшиви новини, слухове или провокативна пропаганда“ за видеоклипове, свързани с ударите на Иран срещу ОАЕ.

Един от тях, 60-годишен турист от Лондон, е заснемал полета на ирански ракети, насочени към града. Той е заявил, че не е възнамерявал да нарушава закона и е изтрил видеото от телефона си по искане на властите. Не е известно дали го е публикувал онлайн.

Financial Times съобщи и за ареста на още няколко чужденци за заснемане на удари с дронове предния ден.

Радха Стърлинг от „Задържани в Дубай“, обясни, че съгласно законодателството на ОАЕ обвинения могат да бъдат повдигнати както срещу оригиналния източник, така и срещу всеки, който е взаимодействал с него – чрез повторно споделяне, публикуване или коментиране.

Наказанието за подобно престъпление в ОАЕ е до две години затвор и глоби до 200 000 дирхама (54 500 долара), или и двете. Чужденците, осъдени за това престъпление, подлежат на депортиране.

Властите на ОАЕ предупредиха, че публикуването на изображения и видеоклипове от местопрестъпленията или кадри на щети от удар или отломки в определени райони може да доведе до лишаване от свобода. Според „Задържани в Дубай“ над 200 души вече са били преследвани по подобни закони в Катар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Саудитска арабия

    23 2 Отговор
    За първи път в историята пет танкера на ВВС на САЩ бяха повредени едновременно на една база.

    Коментиран от #3

    09:17 14.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Тази война им съсипа туризма.И нефт не могат да изнасят.В Обзор и Бяла разположиха Пейтриът.И нашият сезон ще загине.

    Коментиран от #6, #26

    09:18 14.03.2026

  • 3 Мариупол, Азовстал

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Саудитска арабия":

    Още чакаме 200 пленени генерала от Азовстал да ги парадирате пред камерите!

    Коментиран от #5, #17

    09:18 14.03.2026

  • 4 Смърф

    18 1 Отговор
    И после имало независима журналистика ?!?

    09:19 14.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мариупол, Азовстал":

    Всяка седмица разменят по 1000 срещу 20 руснаци.

    Коментиран от #8, #12

    09:20 14.03.2026

  • 6 Идеално

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Туризмът разсипа България. По-малко туристи по-малко кафяво Черно море.

    09:20 14.03.2026

  • 7 Макето

    19 2 Отговор
    Нали имаха “Железен купол” или нещо такова?
    Май добре са ги напердашили, а?

    Коментиран от #18

    09:20 14.03.2026

  • 8 Въй въй въй

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    1000 НАТОвски генерала за 20 руснаци?

    Коментиран от #16

    09:20 14.03.2026

  • 9 Шопо

    2 19 Отговор
    Такъв закон трябва да има и България
    Всички русофили в панделата

    Коментиран от #15, #22

    09:21 14.03.2026

  • 10 А бее

    4 1 Отговор
    В статията защо няма линк

    Още новини от Украйна

    09:21 14.03.2026

  • 11 Отряд 1

    9 1 Отговор
    … свободна мисъл, свобода на действията, и свободно споделяне на информация …

    А не са във война! Не е обявено военно положение!

    И са приятели на Тръмп.

    Следствие : населението на планетата рязко може да загуби доверие в държавните структури и демокрацията (защото вижда, че не те управляват съдбините си, а някакви богати старчета )

    Заключение:

    Една война може да сложи край на йерархията в една държава, дори тя да е победителят във войната.

    Коментиран от #14

    09:22 14.03.2026

  • 12 Мариупол, Азовстал

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А парадът на НАТО генералите от Азовстал, кога? Пета година чакаме!

    09:22 14.03.2026

  • 13 Простият

    11 0 Отговор
    Аз пък си мислех че само в Русия има ограничения, щото всички така казваха.

    Коментиран от #20

    09:22 14.03.2026

  • 14 Мао Шъ Въ

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Отряд 1":

    Не се безпокой в недалечното бъдеще само в Китай ще имат китайски интернет. Останалият свят ще живее в пещери.

    09:23 14.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Въй въй въй":

    Голям резил.Искали да разменят сина на Сталин за фелдмаршал Паулус.Сталин казал:Аз фелдмаршал за редник не разменям.И синът на Сталин умрял в лагер в Германия.

    Коментиран от #21, #27

    09:24 14.03.2026

  • 17 Последния Софиянец

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мариупол, Азовстал":

    И поредните пленени 200 натовски генерала от Купянск, а грузя 200 си върви за блатата, над милион и половина са при кабзоня!

    09:24 14.03.2026

  • 18 журналист

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Макето":

    Трябва да поемаме информацията само от ОФИЦИАЛНИ източници като българските пропагандни източници БНТ,БНР,НОВА и БТВ

    Коментиран от #23, #28

    09:25 14.03.2026

  • 19 Чалма вместо шапка

    1 3 Отговор
    Щом е с чаршаф....не ми го хвали!

    09:25 14.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Паулус умрял в ГДР.

    09:26 14.03.2026

  • 22 Иди на хрен

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    А фашагите на "тюрлизам" в Дубай .

    09:27 14.03.2026

  • 23 Шопо

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "журналист":

    Казаха го по телевизията, значи е истина.

    09:28 14.03.2026

  • 24 Простият

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Верно си такъв":

    Верно бе, такъв съм си, ама като ти чета писаниците и се успокоявам.

    09:28 14.03.2026

  • 25 Гост

    5 1 Отговор
    А така невярна информация. Англосаксонците и скапани еврей за всичко са ви виновни Руснаците. Смешковци.

    09:33 14.03.2026

  • 26 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И кораби с лапачка не идват! Само на фурми, трудно се кара!😂

    09:34 14.03.2026

  • 27 Готвача спря на половината ...

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Кое е резил , казаното от Сталин или "договорняка" на ботокса. Погледни А. Шарий , една неутрална но истински справедлива оценка на случващото се.

    09:35 14.03.2026

  • 28 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "журналист":

    Пропускаш "укринформбюро"

    10:17 14.03.2026