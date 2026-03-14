Арести в ОАЕ за споделяне на видеа от иранските удари

Правоохранителните органи в Абу Даби арестуваха 45 души за заснемане на различни обекти и места, свързани с военния конфликт с Иран, и публикуване на видеоклиповете в социалните медии, съобщава Khaleej Times.

Те бяха обвинени в разпространение на „неточна и подвеждаща информация“, която би могла да провокира общественото мнение и да разпространи слухове.

Властите подчертаха, че подобни действия нарушават закона и биха могли да повлияят негативно на обществената безопасност и текущите операции на правоохранителните органи, и призоваха хората да разчитат само на официални източници на информация.

По-рано The Telegraph съобщи, че 21 души са задържани в Дубай, обвинени в „използване на интернет или други технически инструменти за разпространение на фалшиви новини, слухове или провокативна пропаганда“ за видеоклипове, свързани с ударите на Иран срещу ОАЕ.

Един от тях, 60-годишен турист от Лондон, е заснемал полета на ирански ракети, насочени към града. Той е заявил, че не е възнамерявал да нарушава закона и е изтрил видеото от телефона си по искане на властите. Не е известно дали го е публикувал онлайн.

Financial Times съобщи и за ареста на още няколко чужденци за заснемане на удари с дронове предния ден.

Радха Стърлинг от „Задържани в Дубай“, обясни, че съгласно законодателството на ОАЕ обвинения могат да бъдат повдигнати както срещу оригиналния източник, така и срещу всеки, който е взаимодействал с него – чрез повторно споделяне, публикуване или коментиране.

Наказанието за подобно престъпление в ОАЕ е до две години затвор и глоби до 200 000 дирхама (54 500 долара), или и двете. Чужденците, осъдени за това престъпление, подлежат на депортиране.

Властите на ОАЕ предупредиха, че публикуването на изображения и видеоклипове от местопрестъпленията или кадри на щети от удар или отломки в определени райони може да доведе до лишаване от свобода. Според „Задържани в Дубай“ над 200 души вече са били преследвани по подобни закони в Катар.