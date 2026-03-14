CNN: Смъртта на Али Хаменей създаде нови проблеми, Тръмп няма Делси Родригес в ръкава си

„Победата“ във войната не е спорт: таблото с резултати не обявява победител след определено време, подчертава в свой анализ CNN.
Бравурните изявления и видеата в стил видеоигри, с които американската администрация съпътства кампанията си срещу Иран, прикриват ужасяващата сериозност на ситуацията: докъде ще трябва да стигнат американците, не просто да обявят „победихме“, както направи Тръмп в Кентъки в сряда, а да принудят Иран да действа така, сякаш наистина е победен?
Белият дом може би е действал прибързано, възползвайки се от възможността за обезглавяващ удар, предоставена от израелското разузнаване. Израелският премиер Бенямин Нетаняху има много различни регионални цели и продължителното участие на САЩ в конфликта с Техеран само играе в негова полза: той иска Иран постепенно да се разпадне и да престане да бъде заплаха.
Смъртта на върховния лидер Али Хаменей на 28 февруари обаче създаде толкова проблеми, колкото и реши. Тръмп няма Делси Родригес в ръкава си, готова да поеме властта, както беше в случая, когато американците заловиха венецуелския президент Николас Мадуро.
Напротив, иранските ястреби запълниха вакуума със сина на Хаменей, Моджтаба – човек, когото Тръмп, по собствено признание, не искаше на власт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Отряд 1
Санкции срещи САЩ няма!
Ние сме в началото на третата световна война, в която една грешка на С. Америка, приключва животът на планетата такъв какъвто го познаваме!
И помнете: роботите могат да изместят хората!
09:35 14.03.2026
4 12340
Да им дадем ей тоЪ да го монтират за аятолах в Иран...добро момче е,малко е луд,ама нищо...
И е против Путин!
09:36 14.03.2026
