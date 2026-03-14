CNN: Смъртта на Али Хаменей създаде нови проблеми, Тръмп няма Делси Родригес в ръкава си

CNN: Смъртта на Али Хаменей създаде нови проблеми, Тръмп няма Делси Родригес в ръкава си

14 Март, 2026 09:19, обновена 14 Март, 2026 09:27 1 012 6

Белият дом може би е действал прибързано, възползвайки се от възможността за обезглавяващ удар, предоставена от израелското разузнаване

CNN: Смъртта на Али Хаменей създаде нови проблеми, Тръмп няма Делси Родригес в ръкава си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Победата“ във войната не е спорт: таблото с резултати не обявява победител след определено време, подчертава в свой анализ CNN.

Бравурните изявления и видеата в стил видеоигри, с които американската администрация съпътства кампанията си срещу Иран, прикриват ужасяващата сериозност на ситуацията: докъде ще трябва да стигнат американците, не просто да обявят „победихме“, както направи Тръмп в Кентъки в сряда, а да принудят Иран да действа така, сякаш наистина е победен?

Белият дом може би е действал прибързано, възползвайки се от възможността за обезглавяващ удар, предоставена от израелското разузнаване. Израелският премиер Бенямин Нетаняху има много различни регионални цели и продължителното участие на САЩ в конфликта с Техеран само играе в негова полза: той иска Иран постепенно да се разпадне и да престане да бъде заплаха.

Смъртта на върховния лидер Али Хаменей на 28 февруари обаче създаде толкова проблеми, колкото и реши. Тръмп няма Делси Родригес в ръкава си, готова да поеме властта, както беше в случая, когато американците заловиха венецуелския президент Николас Мадуро.

Напротив, иранските ястреби запълниха вакуума със сина на Хаменей, Моджтаба – човек, когото Тръмп, по собствено признание, не искаше на власт.


  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    В Брюксел и Каракас използват тъпи гъски.В Иран тия не минават.Там са истински мъже.

    09:30 14.03.2026

  • 2 Ъъъъ

    9 0 Отговор
    Нали щеше да връща синът на шаха? В Иран им се повръща като чуят за него!🤨

    09:31 14.03.2026

  • 3 Отряд 1

    9 1 Отговор
    Помнете, че Германия, Франция, Италия, Великобритания, Гърция и дори Испания предислоцираха военни кораби и военна ударна мощ във Средиземно море.

    Санкции срещи САЩ няма!
    Ние сме в началото на третата световна война, в която една грешка на С. Америка, приключва животът на планетата такъв какъвто го познаваме!

    И помнете: роботите могат да изместят хората!

    09:35 14.03.2026

  • 4 12340

    8 0 Отговор
    Да услужим на "нашите партньори",
    Да им дадем ей тоЪ да го монтират за аятолах в Иран...добро момче е,малко е луд,ама нищо...
    И е против Путин!

    09:36 14.03.2026

  • 5 Така Така

    8 0 Отговор
    И каква му е Родригес на Тръмп , най хлъзгаво е да работиш с предател като нея. Тя ще предаде и Тръмп и всичките му планове при първа възможност или друга заплаха :)))) Но тромпета си е к ух и ще се изпързаля и гам след известно време хахаха

    09:38 14.03.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Издевателствата на безконтролната власт не са Олимпийски спорт, макар някои да ги пробутват за такъв.

    09:53 14.03.2026