Барселона трябва да приготви 40 млн. евро за 19-годишен футболист

14 Март, 2026 09:59

Барселона продължава да следи отблизо централния защитник на Хамбургер ШФ Лука Вушкович, който играе в тима под наем от Тотнъм. Агент на 19-годишния футболист е Пини Захави, който поддържа отлични отношения с президента на „блаугранас“ Жоан Лапорта.

Тотнъм има намерение да задържи хърватския талант. Евентуална сделка за преминаването му в Барселона ще възлиза на минимум 40 милиона евро.

През настоящия сезон защитникът е взел участие в 24 мача във всички турнири, в които е отбелязал пет гола и е направил една асистенция.

Действащият договор на Лука Вушкович с Тотнъм е до лятото на 2030 година.


