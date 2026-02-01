"Украйна напредва в Харковска и Донецка области".

Украинските сили са напреднали в северната част на Харковска област и по тактическото направление Константиновка-Дружковка. Същевременно окупаторите са постигнали успех в направленията Покровск и Гуляй-Поле, според нов доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW).

Според анализатори, видеозаписи от 30 януари показват, че Силите за отбрана наскоро са успели да напреднат в северната част на Нестерне, североизточно от Харков.

Те също цитираха данни от 16-ти армейски корпус на Украйна, който на 31 януари съобщи, че руските сили извършват по-чести атаки, като използват неблагоприятните метеорологични условия, за да нарушат украинските операции с дронове, и че това води до значително отслабване сред украинските бойци.

Освен това, украинската бригада, действаща в Харковско направление, съобщи, че украинските войски разширяват своята „зона на поражение“ в Белгородска област, като използват удари с оптични дронове в отговор на руските термобарични артилерийски удари ТОС-1А от района на Шебекино.

ISW съобщи, че руски войски наскоро са провели инфилтрационни мисии в сектора на Купянск. По-конкретно, геолокирани изображения от 30 и 31 януари показват руски войски в центъра на Петровпавливка (източно от Купянск) и в северната част на Купянск-Узловое (южно от Купянск), което ISW оценява като резултат от руски инфилтрационни мисии. Анализаторите обаче твърдят, че това не е променило контрола върху терена или фронтовата линия на бойната зона.

Донецка област

Видеозаписи от 31 януари, базирани на геолокация, показват, че Силите за отбрана напредват северно от Яблоновка (югозападно от Константиновка). Междувременно, кадри от 28 януари показват незначителен напредък на руските войски югоизточно от Константиновка.

Освен това, геолокирани кадри от 31 януари показват руски войски, действащи близо до железопътната линия Донецк в югоизточна Константиновка, което ISW оцени като инфилтрационна мисия, която не е променила контрола над района или фронтовата линия на бойната зона.

Също така руските войски наскоро са напреднали в посока Покровск. Според геолокирани видеозаписи, публикувани на 30 и 31 януари, окупаторите са превзели село Балаган, източно от Покровск, и са напреднали към центъра на Мирноград и по магистрала E-50 Покровск-Павлоград, южно от Хришиное (северозападно от Покровск).

Запорожка област

Освен това, анализатори потвърдиха скорошния напредък на руските войски в района на Хуляйполе. По-конкретно, видеозаписи от 30 и 31 януари показват, че окупаторите са постигнали успех западно от Доброполе (северно от Хуляйполе) и западно от Прилуки (северозападно от Хуляйполе).

Освен това, ISW пише, че кадрите показват руски войски, действащи северозападно от Зеленое (северно от Хуляйполе), и части от руския 114-ти мотострелков полк, които издигат знамената си на изток и запад от Святопетривка (северозападно от Хуляйполе) по време на инфилтрационни мисии, които според анализатори не са променили контрола над района или фронтовата линия на бойното поле.