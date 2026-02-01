"Украйна напредва в Харковска и Донецка области".

Украинските сили са напреднали в северната част на Харковска област и по тактическото направление Константиновка-Дружковка. Същевременно окупаторите са постигнали успех в направленията Покровск и Гуляй-Поле, според нов доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW).
Според анализатори, видеозаписи от 30 януари показват, че Силите за отбрана наскоро са успели да напреднат в северната част на Нестерне, североизточно от Харков.
Те също цитираха данни от 16-ти армейски корпус на Украйна, който на 31 януари съобщи, че руските сили извършват по-чести атаки, като използват неблагоприятните метеорологични условия, за да нарушат украинските операции с дронове, и че това води до значително отслабване сред украинските бойци.
Освен това, украинската бригада, действаща в Харковско направление, съобщи, че украинските войски разширяват своята „зона на поражение“ в Белгородска област, като използват удари с оптични дронове в отговор на руските термобарични артилерийски удари ТОС-1А от района на Шебекино.
ISW съобщи, че руски войски наскоро са провели инфилтрационни мисии в сектора на Купянск. По-конкретно, геолокирани изображения от 30 и 31 януари показват руски войски в центъра на Петровпавливка (източно от Купянск) и в северната част на Купянск-Узловое (южно от Купянск), което ISW оценява като резултат от руски инфилтрационни мисии. Анализаторите обаче твърдят, че това не е променило контрола върху терена или фронтовата линия на бойната зона.
Донецка област
Видеозаписи от 31 януари, базирани на геолокация, показват, че Силите за отбрана напредват северно от Яблоновка (югозападно от Константиновка). Междувременно, кадри от 28 януари показват незначителен напредък на руските войски югоизточно от Константиновка.
Освен това, геолокирани кадри от 31 януари показват руски войски, действащи близо до железопътната линия Донецк в югоизточна Константиновка, което ISW оцени като инфилтрационна мисия, която не е променила контрола над района или фронтовата линия на бойната зона.
Също така руските войски наскоро са напреднали в посока Покровск. Според геолокирани видеозаписи, публикувани на 30 и 31 януари, окупаторите са превзели село Балаган, източно от Покровск, и са напреднали към центъра на Мирноград и по магистрала E-50 Покровск-Павлоград, южно от Хришиное (северозападно от Покровск).
Запорожка област
Освен това, анализатори потвърдиха скорошния напредък на руските войски в района на Хуляйполе. По-конкретно, видеозаписи от 30 и 31 януари показват, че окупаторите са постигнали успех западно от Доброполе (северно от Хуляйполе) и западно от Прилуки (северозападно от Хуляйполе).
Освен това, ISW пише, че кадрите показват руски войски, действащи северозападно от Зеленое (северно от Хуляйполе), и части от руския 114-ти мотострелков полк, които издигат знамената си на изток и запад от Святопетривка (северозападно от Хуляйполе) по време на инфилтрационни мисии, които според анализатори не са променили контрола над района или фронтовата линия на бойното поле.
замълчани новини
Коментиран от #14, #68
10:48 01.02.2026
БРАВО
10:48 01.02.2026
Зеленски
10:49 01.02.2026
Митко
Коментиран от #17
10:49 01.02.2026
Многоходовото
10:49 01.02.2026
Атина Палада
Коментиран от #43
10:49 01.02.2026
руската мечка
10:50 01.02.2026
8 Хахахаха
Покровск е по-голям от цяла Европа. Понеже рашите стигнаха до Ламанша за седмица, но Покровск не могат да вземат вече 12 години.
10:51 01.02.2026
име
10:51 01.02.2026
Бай Ганьо
10:51 01.02.2026
11 8888
иначе с воини отвлечени по улиците, и "силните" пратки от оръжия показани на снимката, не може много. печелят само във броя на жертвите.
10:51 01.02.2026
Урсул фон дер Бандер
10:51 01.02.2026
14 Хахахаха
До коментар #1 от "замълчани новини":Така ли? А къде са всички руски мобилизирани, които всяка година по 400 хиляди подписват договори?
Коментиран от #35
10:52 01.02.2026
15 8888
Коментиран от #28
10:53 01.02.2026
ISW и укроизточници съобщили
10:53 01.02.2026
17 Хахахаха
До коментар #4 от "Митко":Фактите са, че преди 4 години рашите бяха до Киев, сега са отново до Покровск! На кой запад напредва ВСУ, копей?
Коментиран от #22
10:53 01.02.2026
име
10:53 01.02.2026
пиночет
10:55 01.02.2026
20 Ужас
Коментиран от #25
10:55 01.02.2026
Димяща ушанка
10:55 01.02.2026
22 име
До коментар #17 от "Хахахаха":Фактите са че руснаците се изтеглиха в знак на добра воля преди преговорите. От как са са изтеглили, фронта върви само на запад, НАТОвската техника стана за смях, а ЕССР, Канада и островните рoдocмесители фалирафа и си опразниха резервите.
Коментиран от #42
10:56 01.02.2026
нали имаше
10:56 01.02.2026
24 Питащ
Коментиран от #33
10:57 01.02.2026
пешо
10:58 01.02.2026
Сизиф
11:03 01.02.2026
28 Сащ
До коментар #15 от "8888":знае как да овладее една държава и го прави за 1час, без нито един загинал американец. Но САЩ са могъща и богата държава, с огромен авторитет и опит и знаят много добре, че държава не може да се овладее чрез война, а само чрез влияние и по-точно чрез влияние върху правителството на съответната държава.
Коментиран от #36, #38
11:04 01.02.2026
29 Русия
Коментиран от #52
11:05 01.02.2026
МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
11:08 01.02.2026
Истината
11:09 01.02.2026
33 име
До коментар #24 от "Питащ":Умиряха за да изчистят кафявата чума от Украйна и да фалират спонсорите им от ЕССР и САЩ.
11:09 01.02.2026
34 Слуги на тинята
Коментиран от #41
11:11 01.02.2026
35 хикочко..
До коментар #14 от "Хахахаха":Ами..по дългия над хиляда и 500км.фронт,дето масква батисва бандерите,оти такъв голем разкрач зеленио мухал не мож да направи-оти ще се разчекне хи хи
11:11 01.02.2026
36 име
До коментар #28 от "Сащ":И какво овладяха във Венецуела, нещо да не би да падна властта, да се разпадна държавата?! Даже америкаските петролни компании му отказаха на Тръмп да инвестират във венецуелските петролни находища.
11:11 01.02.2026
38 8888
До коментар #28 от "Сащ":Само като чета как Сащ е велика, няма да разбереш това което ти обяснявам но да пробвам:
Това Влияние върху превистелствата започва с платени протести които често ескалират до това което се случва в Иран.
а за великата Сащ която побеждавала за 2 часа с отвличане на президент защо не идиш да видиш сърби как беше победена за 2 часа? Ако си мислиш че с отвличането на мадуро и слагане на техни хора във венецуалеския парламент САЩ са ги спечелили, се лъжеш, това ще е за 10 години. и Зеленски можеше да изчезне за 20 мин, не това е целта на една воина, а да се запазят териториите за векове напред
11:13 01.02.2026
Задунайски празнокарпузник
11:15 01.02.2026
Цомбе батко
11:15 01.02.2026
42 Хахахаха
До коментар #22 от "име":И защо са се изтеглили, а сега пак на там натискат? Вие копейки, не виждате ли че тази опорка е толкова глупава, че е смешно да се споменава? Изтеглили се били рашите. Хахахаха.
11:17 01.02.2026
45 пони, ама розАво
Сало Уганде, хероинам сало!
11:18 01.02.2026
46 Генерал Колев
До коментар #41 от "болгарин..":Що пишеш на блатен диалект бе подлога на калта,и на 1000% не си "болгарин" ?????!!
Коментиран от #55
11:19 01.02.2026
47 Григор
Ха-ха-ха-ха сега остана и да е вярно!
11:19 01.02.2026
да питам
11:19 01.02.2026
Русуфил хардлайнaр
11:21 01.02.2026
Мишел
11:22 01.02.2026
Русуфил хардлайнaр
11:24 01.02.2026
52 00014
До коментар #29 от "Русия":Родителите му са дядо му, и дъщеря му.
11:25 01.02.2026
54 Спецназ
Коментиран от #67
11:26 01.02.2026
55 болгарин..
До коментар #46 от "Генерал Колев":Куджа има да кушаш жлътото от сино на иренчето,па дако носиш името на умрель генерал
11:28 01.02.2026
...
11:29 01.02.2026
Русуфил хардлайнaр
11:29 01.02.2026
59 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Сега разпространяват фалшиви новини за украински победи и високо заплащане на наемниците. Лумпени от цял свят се подлъгват и отиват в Украйна да се бият и там ги закопават в земята.
Украинците разбраха че пари на фронта няма и бягат от мобилизаторите. Плачат, викат за помощ, но ги сритват набързо и в бусовете.
За София ще трябват поне 1000 буса за насилствена мобилизация.
11:33 01.02.2026
Хаха
11:33 01.02.2026
61 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #56 от "хаха🤣":Много си курнас, но като те сграбчат да те мобилизират насила ще викаш за помощ и ще се гърчиш!
11:35 01.02.2026
Инфилтрационна геолокирана статия!!
11:35 01.02.2026
отекчен
11:38 01.02.2026
Владимир Путин, президент
11:45 01.02.2026
Хмм
11:46 01.02.2026
Леле
11:47 01.02.2026
67 Йоана
До коментар #54 от "Спецназ":Територий хаха
11:54 01.02.2026
68 Пръдльо
До коментар #1 от "замълчани новини":Номерата на Русия със загиналите се знаят отдавна.Правят се от съображения за сигурност от вътрешни вълнения.Между другото новия военен министър на Украйна обеща по 50 000 руски военни жертви месечно.До сега бяха по 35 000 месечно.
11:55 01.02.2026
Владимир Путин, президент
11:56 01.