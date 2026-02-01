Новини
Свят »
Украйна »
Украйна напредва в Харковска и Донецка области
  Тема: Украйна

Украйна напредва в Харковска и Донецка области

1 Февруари, 2026 10:47 1 595 69

  • украйна-
  • война-
  • русия-
  • руска агресия-
  • харков-
  • донецк-
  • донбас

Също така руските войски наскоро са напреднали в посока Покровск

Украйна напредва в Харковска и Донецка области - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украинските сили са напреднали в северната част на Харковска област и по тактическото направление Константиновка-Дружковка. Същевременно окупаторите са постигнали успех в направленията Покровск и Гуляй-Поле, според нов доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW).

Според анализатори, видеозаписи от 30 януари показват, че Силите за отбрана наскоро са успели да напреднат в северната част на Нестерне, североизточно от Харков.

Те също цитираха данни от 16-ти армейски корпус на Украйна, който на 31 януари съобщи, че руските сили извършват по-чести атаки, като използват неблагоприятните метеорологични условия, за да нарушат украинските операции с дронове, и че това води до значително отслабване сред украинските бойци.

Освен това, украинската бригада, действаща в Харковско направление, съобщи, че украинските войски разширяват своята „зона на поражение“ в Белгородска област, като използват удари с оптични дронове в отговор на руските термобарични артилерийски удари ТОС-1А от района на Шебекино.

ISW съобщи, че руски войски наскоро са провели инфилтрационни мисии в сектора на Купянск. По-конкретно, геолокирани изображения от 30 и 31 януари показват руски войски в центъра на Петровпавливка (източно от Купянск) и в северната част на Купянск-Узловое (южно от Купянск), което ISW оценява като резултат от руски инфилтрационни мисии. Анализаторите обаче твърдят, че това не е променило контрола върху терена или фронтовата линия на бойната зона.

Донецка област

Видеозаписи от 31 януари, базирани на геолокация, показват, че Силите за отбрана напредват северно от Яблоновка (югозападно от Константиновка). Междувременно, кадри от 28 януари показват незначителен напредък на руските войски югоизточно от Константиновка.

Освен това, геолокирани кадри от 31 януари показват руски войски, действащи близо до железопътната линия Донецк в югоизточна Константиновка, което ISW оцени като инфилтрационна мисия, която не е променила контрола над района или фронтовата линия на бойната зона.

Също така руските войски наскоро са напреднали в посока Покровск. Според геолокирани видеозаписи, публикувани на 30 и 31 януари, окупаторите са превзели село Балаган, източно от Покровск, и са напреднали към центъра на Мирноград и по магистрала E-50 Покровск-Павлоград, южно от Хришиное (северозападно от Покровск).

Запорожка област

Освен това, анализатори потвърдиха скорошния напредък на руските войски в района на Хуляйполе. По-конкретно, видеозаписи от 30 и 31 януари показват, че окупаторите са постигнали успех западно от Доброполе (северно от Хуляйполе) и западно от Прилуки (северозападно от Хуляйполе).

Освен това, ISW пише, че кадрите показват руски войски, действащи северозападно от Зеленое (северно от Хуляйполе), и части от руския 114-ти мотострелков полк, които издигат знамената си на изток и запад от Святопетривка (северозападно от Хуляйполе) по време на инфилтрационни мисии, които според анализатори не са променили контрола над района или фронтовата линия на бойното поле.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 замълчани новини

    63 4 Отговор
    Преди два дни Русия и Украйна проведоха първата размяна на тела на загинали военнослужещи тази година. Хиляда тела на бойци от Въоръжените сили на Украйна бяха предадени на Киев, в замяна Москва получи 38 тела на загинали войници от Въоръжените сили на РФ.

    Коментиран от #14, #68

    10:48 01.02.2026

  • 2 БРАВО

    54 3 Отговор
    Кога бандерите ще правят десант на Днепър!? Колко остава до полската граница

    10:48 01.02.2026

  • 3 Зеленски

    51 6 Отговор
    През бинокъла виждам кулите на Кремъл.Слава Украине

    10:49 01.02.2026

  • 4 Митко

    61 3 Отговор
    Ахахахаааа. Напредва на запад.

    Коментиран от #17

    10:49 01.02.2026

  • 5 Многоходовото

    10 59 Отговор
    градинско джудже Хаяско закопа Русия и унищожи народа й.

    10:49 01.02.2026

  • 6 Атина Палада

    7 62 Отговор
    Украинската армия е най-силната в Европа !

    Коментиран от #43

    10:49 01.02.2026

  • 7 руската мечка

    8 52 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    10:50 01.02.2026

  • 8 Хахахаха

    6 56 Отговор
    Също така руските войски наскоро са напреднали в посока Покровск


    Покровск е по-голям от цяла Европа. Понеже рашите стигнаха до Ламанша за седмица, но Покровск не могат да вземат вече 12 години.

    10:51 01.02.2026

  • 9 име

    55 2 Отговор
    Украйна напредва само на запад, а бандерите към 2м под земята. Добре че са руснаците да ги събират, че тяхните ги оставят лисиците и гаргите. Я разкажете кво стана с освобождаването на Покровск, Мирноград и Купянск?!

    10:51 01.02.2026

  • 10 Бай Ганьо

    6 52 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния и руснаците да ядат боя!

    10:51 01.02.2026

  • 11 8888

    54 1 Отговор
    Това сега е за да се оправдаят 90 милиарда нова "помощ" предполагам.
    иначе с воини отвлечени по улиците, и "силните" пратки от оръжия показани на снимката, не може много. печелят само във броя на жертвите.

    10:51 01.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Урсул фон дер Бандер

    48 3 Отговор
    " Украйна напредва в Харковска и Донецка области" в коя посока не се уточнява 😅😅

    10:51 01.02.2026

  • 14 Хахахаха

    6 44 Отговор

    До коментар #1 от "замълчани новини":

    Така ли? А къде са всички руски мобилизирани, които всяка година по 400 хиляди подписват договори?

    Коментиран от #35

    10:52 01.02.2026

  • 15 8888

    43 2 Отговор
    за който не разбира манипулативния език на медиите: няма да чуете окупаторите САЩ и Израел да бъдат наречени така

    Коментиран от #28

    10:53 01.02.2026

  • 16 ISW и укроизточници съобщили

    34 2 Отговор
    Вярваме:))

    10:53 01.02.2026

  • 17 Хахахаха

    7 40 Отговор

    До коментар #4 от "Митко":

    Фактите са, че преди 4 години рашите бяха до Киев, сега са отново до Покровск! На кой запад напредва ВСУ, копей?

    Коментиран от #22

    10:53 01.02.2026

  • 18 име

    34 2 Отговор
    Само украинската армия, която не е спечелила нито една битка и не е отвоювала нито един квадратен метър, може да защитава ЕССР от руската агресия, които виче 4 години губят войната в Украйна, ама явно бандерите него знаят това и се мотат вместо да ги довършат.

    10:53 01.02.2026

  • 19 пиночет

    6 35 Отговор
    Пак ли са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци, та да викат севернокорейците?

    10:55 01.02.2026

  • 20 Ужас

    22 7 Отговор
    Утрепахте руските бе...... Горките хора. А рускините за нас ли ще останат или само украинките които вече пребивават и се продават.

    Коментиран от #25

    10:55 01.02.2026

  • 21 Димяща ушанка

    4 27 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    10:55 01.02.2026

  • 22 име

    32 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Фактите са че руснаците се изтеглиха в знак на добра воля преди преговорите. От как са са изтеглили, фронта върви само на запад, НАТОвската техника стана за смях, а ЕССР, Канада и островните рoдocмесители фалирафа и си опразниха резервите.

    Коментиран от #42

    10:56 01.02.2026

  • 23 нали имаше

    27 1 Отговор
    примирие защо Зеленски не го спазва

    10:56 01.02.2026

  • 24 Питащ

    4 29 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #33

    10:57 01.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пешо

    31 1 Отговор
    напредват в болните мозъци на факти

    10:58 01.02.2026

  • 27 Сизиф

    15 1 Отговор
    Тоа камик ми надаело от него! А нагоре, а надоле, и накрайот че ме смачка и че се върне от тамо де е тръгнал!

    11:03 01.02.2026

  • 28 Сащ

    3 24 Отговор

    До коментар #15 от "8888":

    знае как да овладее една държава и го прави за 1час, без нито един загинал американец. Но САЩ са могъща и богата държава, с огромен авторитет и опит и знаят много добре, че държава не може да се овладее чрез война, а само чрез влияние и по-точно чрез влияние върху правителството на съответната държава.

    Коментиран от #36, #38

    11:04 01.02.2026

  • 29 Русия

    25 1 Отговор
    Ех Михайлов,жалко промито и гладно за центове мозъче,ОТИ Лажеш така грозно Бе ? На това ли те възпитаха родителите ти ?

    Коментиран от #52

    11:05 01.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 22 Отговор
    Калните солдати за пръв път използваха "уникалната" бракма Т 14 Ахмата в Гуляйполе, три от бракмите са потънали в тинята и са напуснати от пиянките,а други две са изтеглени на буксир от тпактори за да не попадне в украински ръце тайната и безаналогова техника....😂😂😂😂

    11:08 01.02.2026

  • 32 Истината

    3 15 Отговор
    Нали беха на три дни от Киев руснаците! Как украинците напредват!

    11:09 01.02.2026

  • 33 име

    19 1 Отговор

    До коментар #24 от "Питащ":

    Умиряха за да изчистят кафявата чума от Украйна и да фалират спонсорите им от ЕССР и САЩ.

    11:09 01.02.2026

  • 34 Слуги на тинята

    0 20 Отговор
    Не е вярно, пак сосросни фейкове,аз гледах сутринта по калния канал первой как хиляди блатари форсират река Рейн,тука нарочно не ни казват!!

    Коментиран от #41

    11:11 01.02.2026

  • 35 хикочко..

    23 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Ами..по дългия над хиляда и 500км.фронт,дето масква батисва бандерите,оти такъв голем разкрач зеленио мухал не мож да направи-оти ще се разчекне хи хи

    11:11 01.02.2026

  • 36 име

    21 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сащ":

    И какво овладяха във Венецуела, нещо да не би да падна властта, да се разпадна държавата?! Даже америкаските петролни компании му отказаха на Тръмп да инвестират във венецуелските петролни находища.

    11:11 01.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 8888

    16 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сащ":

    Само като чета как Сащ е велика, няма да разбереш това което ти обяснявам но да пробвам:
    Това Влияние върху превистелствата започва с платени протести които често ескалират до това което се случва в Иран.

    а за великата Сащ която побеждавала за 2 часа с отвличане на президент защо не идиш да видиш сърби как беше победена за 2 часа? Ако си мислиш че с отвличането на мадуро и слагане на техни хора във венецуалеския парламент САЩ са ги спечелили, се лъжеш, това ще е за 10 години. и Зеленски можеше да изчезне за 20 мин, не това е целта на една воина, а да се запазят териториите за векове напред

    11:13 01.02.2026

  • 39 Задунайски празнокарпузник

    2 18 Отговор
    На нас блатните подлоги кво ни пука,важното е да дават филии със сирини у калния пасьол,другото е ала бала!

    11:15 01.02.2026

  • 40 Цомбе батко

    3 11 Отговор
    На минус 30 градуса по целзий отговаря плюс 50 градуса по самогон!

    11:15 01.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хахахаха

    2 15 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    И защо са се изтеглили, а сега пак на там натискат? Вие копейки, не виждате ли че тази опорка е толкова глупава, че е смешно да се споменава? Изтеглили се били рашите. Хахахаха.

    11:17 01.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 пони, ама розАво

    12 1 Отговор
    Колежке Венцислав, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика! Не смея да се погледна в огледалото си, отново заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола си. Затова съм решила да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    11:18 01.02.2026

  • 46 Генерал Колев

    0 15 Отговор

    До коментар #41 от "болгарин..":

    Що пишеш на блатен диалект бе подлога на калта,и на 1000% не си "болгарин" ?????!!

    Коментиран от #55

    11:19 01.02.2026

  • 47 Григор

    15 1 Отговор
    "Украйна напредва в Харковска и Донецка области".
    Ха-ха-ха-ха сега остана и да е вярно!

    11:19 01.02.2026

  • 48 да питам

    3 13 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена ?

    11:19 01.02.2026

  • 49 Русуфил хардлайнaр

    8 2 Отговор
    Да продължават дератизацията, па ча до сибирските полета!

    11:21 01.02.2026

  • 50 Мишел

    11 1 Отговор
    На картите на войната няма напредък на Украйна.

    11:22 01.02.2026

  • 51 Русуфил хардлайнaр

    3 13 Отговор
    Пyтинчетата се изтеглят на восток на добра воля! Хорошо!

    11:24 01.02.2026

  • 52 00014

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Русия":

    Родителите му са дядо му, и дъщеря му.

    11:25 01.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Спецназ

    10 2 Отговор
    Руснаците се прегрупират в Укрия и на пролет ще има голяма промяна по фронтовата линия.С измама нищо не може да се спечели на фронта.Укрите искаха спиране на огъня за две седмици и руснаците им повярваха и спряха обстрела,но всъщност ВСУ искат да спечелят време и територия докато траят преговорите за да имат"гьон" сурат пред Уйткоф на тяхОбаче отново не им се получава.И така ще е до пълната им капитулация и загуба на много повече територий,особено след руската офанзива напролет.

    Коментиран от #67

    11:26 01.02.2026

  • 55 болгарин..

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "Генерал Колев":

    Куджа има да кушаш жлътото от сино на иренчето,па дако носиш името на умрель генерал

    11:28 01.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ...

    1 8 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на Русия.

    11:29 01.02.2026

  • 58 Русуфил хардлайнaр

    2 7 Отговор
    Руснетата пак са викали "СЛАВА УКРАИНЕ"!

    11:29 01.02.2026

  • 59 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 1 Отговор
    На Майдана раздаваха пари на активистите и като се разчу, цял Киев се втурна към Майдана.
    Сега разпространяват фалшиви новини за украински победи и високо заплащане на наемниците. Лумпени от цял свят се подлъгват и отиват в Украйна да се бият и там ги закопават в земята.
    Украинците разбраха че пари на фронта няма и бягат от мобилизаторите. Плачат, викат за помощ, но ги сритват набързо и в бусовете.
    За София ще трябват поне 1000 буса за насилствена мобилизация.

    11:33 01.02.2026

  • 60 Хаха

    6 1 Отговор
    Напредват, както Вермахта през 1944 - 45 години...

    11:33 01.02.2026

  • 61 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "хаха🤣":

    Много си курнас, но като те сграбчат да те мобилизират насила ще викаш за помощ и ще се гърчиш!

    11:35 01.02.2026

  • 62 Инфилтрационна геолокирана статия!!

    9 1 Отговор
    Евроатлантиците пак чупят тъпомера! От целия несвързан словесен буламач става ясно, че укронацистите напредват на запад! Копи-пейст статия спусната от урсулите и поява на нова неразбираема и за автора чуждица: "инфилтрационна мисия" повторена 4 пъти!

    11:35 01.02.2026

  • 63 отекчен

    3 1 Отговор
    хайде на пързалката

    11:38 01.02.2026

  • 64 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Четири Года пълна ру3ка мизерия и безсилие 😁

    11:45 01.02.2026

  • 65 Хмм

    2 0 Отговор
    защо неблагоприятните условия за украинците са благоприятни за руснаците

    11:46 01.02.2026

  • 66 Леле

    0 1 Отговор
    и че това води до значително отслабване сред украинските бойци.

    11:47 01.02.2026

  • 67 Йоана

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Спецназ":

    Територий хаха

    11:54 01.02.2026

  • 68 Пръдльо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "замълчани новини":

    Номерата на Русия със загиналите се знаят отдавна.Правят се от съображения за сигурност от вътрешни вълнения.Между другото новия военен министър на Украйна обеща по 50 000 руски военни жертви месечно.До сега бяха по 35 000 месечно.

    11:55 01.02.2026

  • 69 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Четирии гоодииниии, години дууугиии!

    11:56 01.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания