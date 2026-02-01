Новини
Първият дипломат на Путин: Европейците се опитват да разделят Русия и САЩ

1 Февруари, 2026 16:41

Сергей Лавров припомни, че държавният секретар Марко Рубио също е казал, че би било грешка да не се използва съвпадението на интересите между Русия и САЩ за взаимноизгодни проекти

Анатоли Стайков

Европа винаги се е опитвала и продължава да се опитва да създаде разрив между Москва и Вашингтон, считайки политиката на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за пристрастна спрямо Русия за сметка на европейските интереси. Това мнение изрази руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

Той подчерта, че затова е трудно да се обвинява Русия, че "вкарва клинове“ в отношенията между Москва и Вашингтон.

Лавров припомни, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио също е казал, че би било грешка да не се използва съвпадението на интересите между Русия и САЩ за взаимноизгодни проекти.

"Що се отнася до това как се изграждат отношенията между Европа и САЩ, ние никога не се намесваме в тези процеси. Хората се третират според представянето им“, посочи още руският външен министър


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    13 19 Отговор
    Според няколкото останали все още живи кАпеи Европа воювала с раша в Украйна. Предимно Англия ,Франция и Германия! Само че Англичаните са си живи и здрави ,забавляват се ,всяка събота и неделя по 70 хиляди на футболни срещи на Анфийлд ,Станфорд Бридж ,Олд Трафорд,пеят ,танцуват ,Французите на Парк Дьо Пренс , Немците по хъбове ,с ледена биричка,почивки а клетите раши умират в окопите. Та кой воюва и кой се наслаждава на живота? Наздаровья кАпеи 🥂🍾🍷

    Коментиран от #19

    16:43 01.02.2026

  • 3 Истината е

    12 14 Отговор
    Че коня е втасал

    Коментиран от #14

    16:43 01.02.2026

  • 4 Българин

    15 11 Отговор
    От Европа нищо не зависи! Всички европейци са едни марионетки!

    Коментиран от #89

    16:43 01.02.2026

  • 5 Обикновен човек

    16 15 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #10, #96

    16:44 01.02.2026

  • 6 хаха🤣

    10 12 Отговор
    Кон, бе кон....не сте ли виждали🤣

    16:44 01.02.2026

  • 7 Краснов

    11 11 Отговор
    е наше момче и ние си го искаме.

    Лошите европейци искат да ни скарат!

    Докъде паднаха САЩ- Медведев и осталная хвалят Тръмп!

    16:44 01.02.2026

  • 8 в същото време

    11 6 Отговор
    Киев поиска финансова помощ от ЕС в размер на 1,5 трилиона долара.

    16:45 01.02.2026

  • 9 хихи

    12 4 Отговор
    Тези двамата Тръмп и Путин с ожениха, ЕС е в менюто

    16:45 01.02.2026

  • 10 А пък аз

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Обикновен човек":

    че не съм украинец

    16:45 01.02.2026

  • 11 Дориана

    13 7 Отговор
    ЕС върви надолу и към разпад. И което е още по-лошо върви към война .

    Коментиран от #17, #20, #93

    16:46 01.02.2026

  • 12 Пак

    10 2 Отговор
    като ВСВ.

    16:46 01.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    В момента в зала 3 на НДК основаваме движение Булекзит.Залата не стига.

    Коментиран от #62

    16:46 01.02.2026

  • 14 Пак аз

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "Истината е":

    0т Кремълската шайка само Коня ще умре от естествена смърт.

    16:47 01.02.2026

  • 15 Ганчев

    5 8 Отговор
    Лизач.

    16:48 01.02.2026

  • 16 Смях

    13 10 Отговор
    4бр. палячовци и наркомани Медведев, Песков, Путин и Лавров и 1бр. пияна леля Захарова излагат Русия ежедневно.

    16:48 01.02.2026

  • 17 Щик Найн

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    "Ако искаш мир, готви се за война." Тази древна мъдрост изглежда Ви е чужда.

    16:50 01.02.2026

  • 18 да питам

    9 7 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на 1/2 цена ? - 50% промоция ?

    Коментиран от #99

    16:50 01.02.2026

  • 19 ами...

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    хляб и зрелище...

    16:51 01.02.2026

  • 20 Ехее

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Това пък как успя да го измислиш 😂

    16:52 01.02.2026

  • 21 Констатация

    9 8 Отговор
    Означава ли това, че висшето Политическо Ръководство на Русия, начело с Путин, косвенно признава факта, че не е в състояние да се справи само с обединения Запад??? Силна държава - във Военно, Икономическо и Промишленно отношение отдавна би трябвало да се справи с Ук., а не 4-та година да не е в състояние да освободи дори Донбаска Област и да води предимно позиционна война с доста човешки жертви и разрушения, както на ЛБС, така и в тила!?

    Коментиран от #24

    16:53 01.02.2026

  • 22 От ООН официално

    1 0 Отговор
    Да,така правят,е 6а ги🖕🤣

    16:53 01.02.2026

  • 23 Горски

    7 7 Отговор
    Доста украински бойци са готови да се предадат в плен за да спасят живота си, но е много трудно. Щом ги усетят, техните ги застрелват на място. Командирите им имат това разпореждане. Колкото до корупцията, тя съществува навсякъде в Европа, но в украинския психотип е вкоренена до безкрайност. Явно това е действителността. Не че хората отдавна не я виждат. Само евро подлогата искат подкрепа за Украйна, а някои и за победа си мечтаят. За убиване са всички, дето подпалиха тая война и тези, дето поддържат огъня. Толкова хора изгинаха, на живите пък животът е унищожен. В събота сутринта, 31 януари, мащабен срив в електропреносната система доведе до аварийни прекъсвания на тока в големи части от Украйна и Молдова. Украинските власти съобщиха за т.нар. „каскадно изключване“ в мрежата след проблеми по ключови високоволтови линии между Румъния и Молдова, както и между западната и централната част на Украйна. Причините за инцидента остават неясни, като Киев изключи версията за кибер атака.

    Коментиран от #27, #94, #101

    16:56 01.02.2026

  • 24 Руски колхозник

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Констатация":

    Струва ми се,че онзи американски експерт( не му помня името),който гостува на Тъкър Карлсън, правилно сподели, че Русия търси най-вече изтощение на Европа, за да е зависима от тях, отделно територия и проруско правителство в Украйна.

    Коментиран от #35, #37, #39, #60

    16:57 01.02.2026

  • 25 оня с питон.я

    4 3 Отговор
    Кви ги дрънка дъртия кон? Сащ финансираха Хитлер и го накараха да нападне СССР.

    Коментиран от #29, #68

    16:57 01.02.2026

  • 26 интересно

    3 2 Отговор
    А те кога са били заедно?
    По-скоро САЩ и Европа бяха най-близки съюзници и някак бяха раздалечени.

    16:59 01.02.2026

  • 27 Геро

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #72

    16:59 01.02.2026

  • 28 Хипотетично

    2 3 Отговор
    Няма кой европейски лидер да раздели съюзниците Тръмп и Путин (приятели от младостта си), а евентуално противоречивите интереси за подялба на света (след подялбата на злочестата украинска страна) ще ги противопоставят.

    Коментиран от #32, #38

    17:00 01.02.2026

  • 29 много е вероятно

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "оня с питон.я":

    историческата наука да стигне официално до този ивод - че Хитлер е бил отгледан в саксия с цел да удари по СССР.
    Знаем за тезата на Чърчил за двете злини - Германия и СССР. Войната между тях е била мечтан вариант.....

    Коментиран от #40, #50

    17:01 01.02.2026

  • 30 аналтол пишеш все едно

    2 0 Отговор
    Първият дипломат на тиквата

    а се цъка
    Първият дипломат на Русия

    17:02 01.02.2026

  • 31 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Имаше правила които се спазваха,сега е анархия,правото на по силният...Кремъл да не точи зъбки,следващият Президент на САЩ едва ли ще е като Клоуна...трета грешка американците едва ли ще направят.Много добре видяха какви ги върши един психически нестабилен човек..

    17:02 01.02.2026

  • 32 друга хипотеза

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хипотетично":

    Проблемът е в украинското лидерство. Сегашното им управление е заложила изцяло на Байдън-Камала и си бере плодовете на нескопосания залог.
    Иначе, Венецуела, Сирия, Иран и пр. те опровергават. За ммента Тръмпи показвап риятелство основно към Нетаняху.

    Коментиран от #47

    17:04 01.02.2026

  • 33 Руснаците са ударили родилен дом в

    4 4 Отговор
    Запорожие.
    Обхваща ме леко съмнение за морала на братушките.

    Коментиран от #42, #65

    17:04 01.02.2026

  • 34 Русия е кочина

    2 4 Отговор
    Отчаянието на Кремъл от провала на сво -то е чудовищно.

    Коментиран от #43

    17:06 01.02.2026

  • 35 а знаеш ли

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Руски колхозник":

    Че Тъкър вече е парий дори при републиканците? МАГА го остракираха.

    17:06 01.02.2026

  • 36 Развеселен

    3 2 Отговор
    "Хората се третират според представянето им“

    Пак се избъзикаха с европуделите - щом европуделите се представят като слуги и васали как да ги третират американците.

    Обаче нашите правоверни медии и дума не обелват за демонстрациите във Франция за излизане от ЕС - мълчат като комунист на разпит.

    Коментиран от #41, #48

    17:07 01.02.2026

  • 37 Европа да стане

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Руски колхозник":

    зависима от Русия.
    Колега, вярно, че е неделя и отпускаме с чашката, но трябва с мярка.

    Коментиран от #51, #53

    17:07 01.02.2026

  • 38 Руската пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хипотетично":

    Има за цел глупака 😄.

    17:08 01.02.2026

  • 39 Руски депутати заявиха

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Руски колхозник":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #52, #61

    17:08 01.02.2026

  • 40 оня с питон.я

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "много е вероятно":

    Германия на колене след първата световна смазана от репарации и нищета. Не е нужно да си учен за да стоплиш. Скоро ще се повтори същият сценарий.

    Коментиран от #54, #81

    17:09 01.02.2026

  • 41 Не се надявай

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Развеселен":

    Навсякъде има заблудени комунисти.
    През студентските протести във Франция пред 1968 г., нашите медии обявиха, че Франция иска да влезе в социалистическия блок ???!!!???

    17:10 01.02.2026

  • 42 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснаците са ударили родилен дом в":

    Така е приятел. А и от руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #45

    17:10 01.02.2026

  • 43 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Русия е кочина":

    "от провала на сво -то е чудовищно"

    За това ли зеления и ЕС се молят на Путин за мир или поне да спрял малко боя над укрите.

    Коментиран от #46

    17:11 01.02.2026

  • 44 Руски колективен крепостен

    2 2 Отговор
    Защо ни управляват само идиоти?

    17:11 01.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тихо пръдлю!

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    Не си компетентен.

    17:12 01.02.2026

  • 47 Хипотетично

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "друга хипотеза":

    Русия е в изтощителна война и затова Сирия , Венецуела и пр.. са само отложени или загубени за руските интереси, което окуражава рижия.
    В Украйна е приемлив всеки Янукович и всеки Лукашенко или всеки Ким за управляващите в Кремъл, а ако тя стане част от РФ , то и нов Хрушчов би върнал Крим в административната украинска област на Русия.

    Коментиран от #75

    17:12 01.02.2026

  • 48 напите медии ли

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Развеселен":

    Няма такава новина в никакви медии.
    Има някакъв протест в подкрепа на полицията.
    А преди 3 седмици някакви фермери със стотици трактори. Като в Гърция, апропо.

    Коментиран от #63

    17:12 01.02.2026

  • 49 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Бе Байден хубаво правеше, че изобщо не ви говореше, те нападнаха, сега Европа била виновна, колхозници лицемерни

    Коментиран от #57

    17:13 01.02.2026

  • 50 Хитлер, саксия и 5 евро отгоре

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "много е вероятно":

    Забрави ли, че Хитлер и Сталин си бяха делнали Полша?

    Коментиран от #58, #76

    17:13 01.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хо-ха-ха

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Руски депутати заявиха":

    Това само показва че в Русия няма диктатура щом хората могат да изказват различно мниние, нали?

    Коментиран от #78, #82

    17:13 01.02.2026

  • 53 1945

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Европа да стане":

    остави го човека, ошашавен е от снощи. матушката е под вода и е на пълно подчинение на Китай и Северна Корея, но той си бълнува за зависимост на Европа 😄.

    17:14 01.02.2026

  • 54 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "оня с питон.я":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #79

    17:14 01.02.2026

  • 55 🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️

    2 2 Отговор
    Днес почитаме паметта на милиони жертви на комунистическия режим.

    Коментиран от #59

    17:14 01.02.2026

  • 56 Копейки

    1 0 Отговор
    не ядосвайте, а отивайте за подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан

    17:14 01.02.2026

  • 57 На Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ха,ха":

    за мизерния им стандарт е виновна Европа, Нова Зеландия, капитализма, международното положение и неорганизираните метеорити.

    17:15 01.02.2026

  • 58 Чърчил

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хитлер, саксия и 5 евро отгоре":

    Важното е кой остава а края

    17:15 01.02.2026

  • 59 Мир на душите им.

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️":

    Децата и внуците на палачите им пак управляват Родината.

    17:17 01.02.2026

  • 60 Констатация

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Руски колхозник":

    Според моето скромно мнение, Щатите са тези, които силно се постараха и успяха да разделят Европа и Русия от съвместно икономическо партньорство, "С един куршум, два заека", елиминирайки един от силните си икономически конкуренти в лицето на Европа и нейния естествен придатък Русия, като безкрайни и евтини енергийни и природни ресурси в замяна на технологи и инвестиции. Що се касае до проруско правителство в Киев, спред мен Путин доста закъсня..., трябваше да го направи през 2014 г., а със "Странната война" през 2022 г. беше умишленно подведен от някой или някои от обкръжението му.

    Коментиран от #66, #67, #69, #70, #71

    17:17 01.02.2026

  • 61 Руски колхозник

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Руски депутати заявиха":

    Да,четох инфото,даже имаше опровергаващи статии като фейк новина.Не подкрепям нито едните,нито другите.Споделих информация от интервю,което съм гледал.

    17:17 01.02.2026

  • 62 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Аз си мислех, че си на 4 километър

    17:17 01.02.2026

  • 63 Развеселен

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "напите медии ли":

    "Няма такава новина в никакви медии"

    В официалните медии няма защото във фашистка Европа има цензура.

    "Има някакъв протест в подкрепа на полицията"

    Така са ти казали че е ама на него носят плакати FREXIT - защо ли.

    Фашизма не се завръща - той е тук вече.

    17:18 01.02.2026

  • 64 Хахаха

    0 0 Отговор
    Ах, другари сетих, пада героя в смъртен бой, пада за теб свобода, за да изгрее малка червена звезда,ква пропаганда, кво нещо,

    17:19 01.02.2026

  • 65 Хо-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснаците са ударили родилен дом в":

    Не си разбрал нещо, не са ударили родилен дом, а естествени банки за спе.р.ма. Спорад различни сведения от 500 000 до милион.

    Коментиран от #95

    17:20 01.02.2026

  • 66 абе честно да си го

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Констатация":

    признаем, Русия не е необходима на никой... не е много красиво, ама си мисля, че ако я няма, даже ще е по-добре, ще е има повече мир и благоденствие в региона

    Коментиран от #74

    17:20 01.02.2026

  • 67 Руски колхозник

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Констатация":

    Точно това написах в коментар 51,като реплика към коментар 37,но ми го изтриха.Пиша ти +👍

    17:20 01.02.2026

  • 68 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с питон.я":

    Е тоя път буферайна

    17:21 01.02.2026

  • 69 Европеец

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Констатация":

    "Щатите са тези, които силно се постараха и успяха да разделят Европа и Русия от съвместно икономическо партньорство"

    Така е пък сега САЩ ще си сключи партньорство с Русия а наведените евроатлантици които затриха Европа ще духат супата.

    Коментиран от #73, #86

    17:21 01.02.2026

  • 70 Не през 2014 г.

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Констатация":

    а май изобщо не трябваше да го прави.
    Че тръгнеш ли да се набутваш по разни начини в чужда държава, логично си 4 години в калните окопи.

    17:22 01.02.2026

  • 71 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Констатация":

    Щатите си обичат тяхната прародина това си е

    17:23 01.02.2026

  • 72 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Геро":

    Геро да ядеш салама на Путин, утайка такава! Утре имаш празник, а честито предварително на такива дето подкрепяте украйна.

    17:23 01.02.2026

  • 73 И ти, и ти

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Европеец":

    ще я духаш. В ЕС си.

    Коментиран от #80

    17:23 01.02.2026

  • 74 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "абе честно да си го":

    Да си признаем, нашите наведени евроатлантици не са необходими на никой - просто сега ги ползват господарите им като полезни ид.ио.ти и после ще бъдат наритани.

    Коментиран от #91, #102

    17:24 01.02.2026

  • 75 ами не

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Хипотетично":

    Венецуела с милиони барели петрол и основен гръб за Куба е прекалено важна за да е странична загуба.
    За Иран да не говорим.
    От войната, колкото и да е неприятно, съюзът за момента печели иконмически. Печели и Америка. Изтощението е за двете воюващи страни и особено за губещата.
    Това от което се опасяват западните лидери е една Русия в продължителен военен мод и работеща военна икономика, която да доведе до удар в друга посока. Ясно е, че в Украйна има паритет и той се осигурява от САЩ, не от някой друг. Другото направление би довело до СВО този път наистина за 2-3 дни. ....Приятелството между двете велики сили не е било по-малко вероятно от падането на Желязната завеса до днес. По-вероятно е сближение ЕС-Русия дори, но за ммента войната го изключва. И ескалацията с Китай е в ход.... Студената война е тук, дано остане студена.

    Коментиран от #90

    17:25 01.02.2026

  • 76 защо да съм

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хитлер, саксия и 5 евро отгоре":

    Че това само доказва тезата че тяхното противпоставяне е било мечтан изход. А колаборацията им много опасна.

    17:26 01.02.2026

  • 77 Офффф

    1 0 Отговор
    Следващия път да се сбият на Аляска

    17:27 01.02.2026

  • 78 само признаци за демокрация

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хо-ха-ха":

    Диктатура в Русия , що е то? Просто нещастна съдба за Навални, за Немцов , дори за приближения Пригожин...

    Коментиран от #83, #88

    17:27 01.02.2026

  • 79 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Руската пропаганда":

    Има ли жълтопаветни мршояди тука? Хехе.

    17:27 01.02.2026

  • 80 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "И ти, и ти":

    Всички сме в ЕС ама вече я духаме заради продажни и наведени евроатлантици които заради интересите на краварите затриха Европа. Ама те са толкова неумни че даже не могат да го осъзнаят че тяхното продажничество ни доведе до тук - за тях Путин, Тръмп и всички са виновни че те са продажници.

    Коментиран от #97

    17:28 01.02.2026

  • 81 какво да стоплиш

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с питон.я":

    Германия е унизена и орграбена и жадува реванш. Това е част от картинката. И?

    Коментиран от #87, #92

    17:29 01.02.2026

  • 82 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хо-ха-ха":

    Кое? СВО или война???

    17:29 01.02.2026

  • 83 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "само признаци за демокрация":

    "Диктатура в Русия"

    Отмяната на избори защото кандидата не е евроатлантик е върхът на демокрацията нали - да не говорим за краварите които застреляха невъоръжен протестиращ на улицата.

    Коментиран от #85

    17:31 01.02.2026

  • 84 Ахахаха

    0 0 Отговор
    От кво да ви разделят като сте от две различни планети

    17:32 01.02.2026

  • 85 Джордж Вашингтон

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Антитрол":

    Ма не провеждат ли там избори на всеки 4 години

    17:33 01.02.2026

  • 86 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Европеец":

    Наведени на кой.

    17:34 01.02.2026

  • 87 Ахахах

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "какво да стоплиш":

    Ах,ах,ах има кофти пророчество за русия

    17:35 01.02.2026

  • 88 Солжецин

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "само признаци за демокрация":

    Архипелаг Гулаг

    17:36 01.02.2026

  • 89 Сульо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    И Путин се показа от досиетата "Епстийн", педофилът набирал жени чрез КГБ

    17:37 01.02.2026

  • 90 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "ами не":

    Куба ще се казва Христофор Колумб

    17:38 01.02.2026

  • 91 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Помнещ":

    При промяна на разбирането за сферите на влияние и имайки в пред вид мощен наш югоизточен съсед с исторически свои аргументи, то евроатлантическа Европа и чичо Сам са необходими на нас да сме техни приятели (само за някакъв сдържащ апетита респект)

    17:38 01.02.2026

  • 92 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "какво да стоплиш":

    От кой? А за реванша се вижда.

    17:39 01.02.2026

  • 93 Пръдлячко

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Скъсахте се да я разпадате Европа,но си седите в нея и кротко си живуркате.

    17:41 01.02.2026

  • 94 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е МАЛКО ПО НАДОЛУ.тук не вървиш другар!

    Коментиран от #98

    17:45 01.02.2026

  • 95 Не е предимство

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хо-ха-ха":

    да си т.у.панар!

    17:50 01.02.2026

  • 96 Нов

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Обикновен човек":

    Ставай украинец и дано ти се случи.

    17:50 01.02.2026

  • 97 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Европеец":

    Що не си гледаш мотиката и не се откажеш от тези празнословия ?Всичките ти анализи са за киреча.Като не ти харесва в България ,знаеш какво трябва да направиш.

    17:51 01.02.2026

  • 98 Другаре са ти

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Сельооо":

    червените б.абички

    17:51 01.02.2026

  • 99 Нов

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "да питам":

    Вярно , отивай и купувай.

    17:51 01.02.2026

  • 100 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор
    "Европейците се опитват да разделят Русия и САЩ"

    Президентите им на аудиенция при Епстийн ли се сближиха? И двамата са вписани стотици пъти в досиетта му, а не е пропусната и България през 2010 г. в кореспонденция между Епстийн и жена на име Ирина.

    17:55 01.02.2026

  • 101 Сульо красний

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Украинеца никога няма да дезертира,или няма да му бъде позволено да го направи.Докато желаещите руски военни,които са наемници(бият се срещу заплащане) предпочитат да се предадат пред неизбежната смърт.Много ти е първобитна представата та за съвременната война,драскаш глупости!

    18:00 01.02.2026

  • 102 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Помнещ":

    Едва ли ще бъдат наритани,но вас-със сигурност!Какво е ползата от вас,след като сте две таксита и половина?

    18:06 01.02.2026

