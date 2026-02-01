Първият дипломат на Путин: Европейците се опитват да разделят Русия и САЩ

Европа винаги се е опитвала и продължава да се опитва да създаде разрив между Москва и Вашингтон, считайки политиката на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за пристрастна спрямо Русия за сметка на европейските интереси. Това мнение изрази руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.



Той подчерта, че затова е трудно да се обвинява Русия, че "вкарва клинове“ в отношенията между Москва и Вашингтон.



Лавров припомни, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио също е казал, че би било грешка да не се използва съвпадението на интересите между Русия и САЩ за взаимноизгодни проекти.

"Що се отнася до това как се изграждат отношенията между Европа и САЩ, ние никога не се намесваме в тези процеси. Хората се третират според представянето им“, посочи още руският външен министър