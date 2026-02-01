Първият дипломат на Путин: Европейците се опитват да разделят Русия и САЩ

Европа винаги се е опитвала и продължава да се опитва да създаде разрив между Москва и Вашингтон, считайки политиката на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за пристрастна спрямо Русия за сметка на европейските интереси. Това мнение изрази руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
Той подчерта, че затова е трудно да се обвинява Русия, че "вкарва клинове“ в отношенията между Москва и Вашингтон.
Лавров припомни, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио също е казал, че би било грешка да не се използва съвпадението на интересите между Русия и САЩ за взаимноизгодни проекти.
"Що се отнася до това как се изграждат отношенията между Европа и САЩ, ние никога не се намесваме в тези процеси. Хората се третират според представянето им“, посочи още руският външен министър
2 Гошо
Коментиран от #19
16:43 01.02.2026
3 Истината е
Коментиран от #14
16:43 01.02.2026
4 Българин
Коментиран от #89
16:43 01.02.2026
5 Обикновен човек
Коментиран от #10, #96
16:44 01.02.2026
6 хаха🤣
16:44 01.02.2026
7 Краснов
Лошите европейци искат да ни скарат!
Докъде паднаха САЩ- Медведев и осталная хвалят Тръмп!
16:44 01.02.2026
8 в същото време
16:45 01.02.2026
9 хихи
16:45 01.02.2026
10 А пък аз
До коментар #5 от "Обикновен човек":че не съм украинец
16:45 01.02.2026
11 Дориана
Коментиран от #17, #20, #93
16:46 01.02.2026
12 Пак
16:46 01.02.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #62
16:46 01.02.2026
14 Пак аз
До коментар #3 от "Истината е":0т Кремълската шайка само Коня ще умре от естествена смърт.
16:47 01.02.2026
15 Ганчев
16:48 01.02.2026
16 Смях
16:48 01.02.2026
17 Щик Найн
До коментар #11 от "Дориана":"Ако искаш мир, готви се за война." Тази древна мъдрост изглежда Ви е чужда.
16:50 01.02.2026
18 да питам
Коментиран от #99
16:50 01.02.2026
19 ами...
До коментар #2 от "Гошо":хляб и зрелище...
16:51 01.02.2026
20 Ехее
До коментар #11 от "Дориана":Това пък как успя да го измислиш 😂
16:52 01.02.2026
21 Констатация
Коментиран от #24
16:53 01.02.2026
22 От ООН официално
16:53 01.02.2026
23 Горски
Коментиран от #27, #94, #101
16:56 01.02.2026
24 Руски колхозник
До коментар #21 от "Констатация":Струва ми се,че онзи американски експерт( не му помня името),който гостува на Тъкър Карлсън, правилно сподели, че Русия търси най-вече изтощение на Европа, за да е зависима от тях, отделно територия и проруско правителство в Украйна.
Коментиран от #35, #37, #39, #60
16:57 01.02.2026
25 оня с питон.я
Коментиран от #29, #68
16:57 01.02.2026
26 интересно
По-скоро САЩ и Европа бяха най-близки съюзници и някак бяха раздалечени.
16:59 01.02.2026
27 Геро
До коментар #23 от "Горски":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
Коментиран от #72
16:59 01.02.2026
28 Хипотетично
Коментиран от #32, #38
17:00 01.02.2026
29 много е вероятно
До коментар #25 от "оня с питон.я":историческата наука да стигне официално до този ивод - че Хитлер е бил отгледан в саксия с цел да удари по СССР.
Знаем за тезата на Чърчил за двете злини - Германия и СССР. Войната между тях е била мечтан вариант.....
Коментиран от #40, #50
17:01 01.02.2026
30 аналтол пишеш все едно
а се цъка
Първият дипломат на Русия
17:02 01.02.2026
31 Кривоверен алкаш
17:02 01.02.2026
32 друга хипотеза
До коментар #28 от "Хипотетично":Проблемът е в украинското лидерство. Сегашното им управление е заложила изцяло на Байдън-Камала и си бере плодовете на нескопосания залог.
Иначе, Венецуела, Сирия, Иран и пр. те опровергават. За ммента Тръмпи показвап риятелство основно към Нетаняху.
Коментиран от #47
17:04 01.02.2026
33 Руснаците са ударили родилен дом в
Обхваща ме леко съмнение за морала на братушките.
Коментиран от #42, #65
17:04 01.02.2026
34 Русия е кочина
Коментиран от #43
17:06 01.02.2026
35 а знаеш ли
До коментар #24 от "Руски колхозник":Че Тъкър вече е парий дори при републиканците? МАГА го остракираха.
17:06 01.02.2026
36 Развеселен
Пак се избъзикаха с европуделите - щом европуделите се представят като слуги и васали как да ги третират американците.
Обаче нашите правоверни медии и дума не обелват за демонстрациите във Франция за излизане от ЕС - мълчат като комунист на разпит.
Коментиран от #41, #48
17:07 01.02.2026
37 Европа да стане
До коментар #24 от "Руски колхозник":зависима от Русия.
Колега, вярно, че е неделя и отпускаме с чашката, но трябва с мярка.
Коментиран от #51, #53
17:07 01.02.2026
38 Руската пропаганда
До коментар #28 от "Хипотетично":Има за цел глупака 😄.
17:08 01.02.2026
39 Руски депутати заявиха
До коментар #24 от "Руски колхозник":при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
Коментиран от #52, #61
17:08 01.02.2026
40 оня с питон.я
До коментар #29 от "много е вероятно":Германия на колене след първата световна смазана от репарации и нищета. Не е нужно да си учен за да стоплиш. Скоро ще се повтори същият сценарий.
Коментиран от #54, #81
17:09 01.02.2026
41 Не се надявай
До коментар #36 от "Развеселен":Навсякъде има заблудени комунисти.
През студентските протести във Франция пред 1968 г., нашите медии обявиха, че Франция иска да влезе в социалистическия блок ???!!!???
17:10 01.02.2026
42 Град Козлодуй
До коментар #33 от "Руснаците са ударили родилен дом в":Така е приятел. А и от руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #45
17:10 01.02.2026
43 Учуден
До коментар #34 от "Русия е кочина":"от провала на сво -то е чудовищно"
За това ли зеления и ЕС се молят на Путин за мир или поне да спрял малко боя над укрите.
Коментиран от #46
17:11 01.02.2026
44 Руски колективен крепостен
17:11 01.02.2026
46 Тихо пръдлю!
До коментар #43 от "Учуден":Не си компетентен.
17:12 01.02.2026
47 Хипотетично
До коментар #32 от "друга хипотеза":Русия е в изтощителна война и затова Сирия , Венецуела и пр.. са само отложени или загубени за руските интереси, което окуражава рижия.
В Украйна е приемлив всеки Янукович и всеки Лукашенко или всеки Ким за управляващите в Кремъл, а ако тя стане част от РФ , то и нов Хрушчов би върнал Крим в административната украинска област на Русия.
Коментиран от #75
17:12 01.02.2026
48 напите медии ли
До коментар #36 от "Развеселен":Няма такава новина в никакви медии.
Има някакъв протест в подкрепа на полицията.
А преди 3 седмици някакви фермери със стотици трактори. Като в Гърция, апропо.
Коментиран от #63
17:12 01.02.2026
49 Ха,ха
Коментиран от #57
17:13 01.02.2026
50 Хитлер, саксия и 5 евро отгоре
До коментар #29 от "много е вероятно":Забрави ли, че Хитлер и Сталин си бяха делнали Полша?
Коментиран от #58, #76
17:13 01.02.2026
52 Хо-ха-ха
До коментар #39 от "Руски депутати заявиха":Това само показва че в Русия няма диктатура щом хората могат да изказват различно мниние, нали?
Коментиран от #78, #82
17:13 01.02.2026
53 1945
До коментар #37 от "Европа да стане":остави го човека, ошашавен е от снощи. матушката е под вода и е на пълно подчинение на Китай и Северна Корея, но той си бълнува за зависимост на Европа 😄.
17:14 01.02.2026
54 Руската пропаганда
До коментар #40 от "оня с питон.я":Има за цел глупака.
Коментиран от #79
17:14 01.02.2026
55 🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️
Коментиран от #59
17:14 01.02.2026
56 Копейки
17:14 01.02.2026
57 На Русия
До коментар #49 от "Ха,ха":за мизерния им стандарт е виновна Европа, Нова Зеландия, капитализма, международното положение и неорганизираните метеорити.
17:15 01.02.2026
58 Чърчил
До коментар #50 от "Хитлер, саксия и 5 евро отгоре":Важното е кой остава а края
17:15 01.02.2026
59 Мир на душите им.
До коментар #55 от "🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️":Децата и внуците на палачите им пак управляват Родината.
17:17 01.02.2026
60 Констатация
До коментар #24 от "Руски колхозник":Според моето скромно мнение, Щатите са тези, които силно се постараха и успяха да разделят Европа и Русия от съвместно икономическо партньорство, "С един куршум, два заека", елиминирайки един от силните си икономически конкуренти в лицето на Европа и нейния естествен придатък Русия, като безкрайни и евтини енергийни и природни ресурси в замяна на технологи и инвестиции. Що се касае до проруско правителство в Киев, спред мен Путин доста закъсня..., трябваше да го направи през 2014 г., а със "Странната война" през 2022 г. беше умишленно подведен от някой или някои от обкръжението му.
Коментиран от #66, #67, #69, #70, #71
17:17 01.02.2026
61 Руски колхозник
До коментар #39 от "Руски депутати заявиха":Да,четох инфото,даже имаше опровергаващи статии като фейк новина.Не подкрепям нито едните,нито другите.Споделих информация от интервю,което съм гледал.
17:17 01.02.2026
62 Ха,ха
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Аз си мислех, че си на 4 километър
17:17 01.02.2026
63 Развеселен
До коментар #48 от "напите медии ли":"Няма такава новина в никакви медии"
В официалните медии няма защото във фашистка Европа има цензура.
"Има някакъв протест в подкрепа на полицията"
Така са ти казали че е ама на него носят плакати FREXIT - защо ли.
Фашизма не се завръща - той е тук вече.
17:18 01.02.2026
64 Хахаха
17:19 01.02.2026
65 Хо-ха-ха
До коментар #33 от "Руснаците са ударили родилен дом в":Не си разбрал нещо, не са ударили родилен дом, а естествени банки за спе.р.ма. Спорад различни сведения от 500 000 до милион.
Коментиран от #95
17:20 01.02.2026
66 абе честно да си го
До коментар #60 от "Констатация":признаем, Русия не е необходима на никой... не е много красиво, ама си мисля, че ако я няма, даже ще е по-добре, ще е има повече мир и благоденствие в региона
Коментиран от #74
17:20 01.02.2026
67 Руски колхозник
До коментар #60 от "Констатация":Точно това написах в коментар 51,като реплика към коментар 37,но ми го изтриха.Пиша ти +👍
17:20 01.02.2026
68 ,,,,,,
До коментар #25 от "оня с питон.я":Е тоя път буферайна
17:21 01.02.2026
69 Европеец
До коментар #60 от "Констатация":"Щатите са тези, които силно се постараха и успяха да разделят Европа и Русия от съвместно икономическо партньорство"
Така е пък сега САЩ ще си сключи партньорство с Русия а наведените евроатлантици които затриха Европа ще духат супата.
Коментиран от #73, #86
17:21 01.02.2026
70 Не през 2014 г.
До коментар #60 от "Констатация":а май изобщо не трябваше да го прави.
Че тръгнеш ли да се набутваш по разни начини в чужда държава, логично си 4 години в калните окопи.
17:22 01.02.2026
71 ....
До коментар #60 от "Констатация":Щатите си обичат тяхната прародина това си е
17:23 01.02.2026
72 Горски
До коментар #27 от "Геро":Геро да ядеш салама на Путин, утайка такава! Утре имаш празник, а честито предварително на такива дето подкрепяте украйна.
17:23 01.02.2026
73 И ти, и ти
До коментар #69 от "Европеец":ще я духаш. В ЕС си.
Коментиран от #80
17:23 01.02.2026
74 Помнещ
До коментар #66 от "абе честно да си го":Да си признаем, нашите наведени евроатлантици не са необходими на никой - просто сега ги ползват господарите им като полезни ид.ио.ти и после ще бъдат наритани.
Коментиран от #91, #102
17:24 01.02.2026
75 ами не
До коментар #47 от "Хипотетично":Венецуела с милиони барели петрол и основен гръб за Куба е прекалено важна за да е странична загуба.
За Иран да не говорим.
От войната, колкото и да е неприятно, съюзът за момента печели иконмически. Печели и Америка. Изтощението е за двете воюващи страни и особено за губещата.
Това от което се опасяват западните лидери е една Русия в продължителен военен мод и работеща военна икономика, която да доведе до удар в друга посока. Ясно е, че в Украйна има паритет и той се осигурява от САЩ, не от някой друг. Другото направление би довело до СВО този път наистина за 2-3 дни. ....Приятелството между двете велики сили не е било по-малко вероятно от падането на Желязната завеса до днес. По-вероятно е сближение ЕС-Русия дори, но за ммента войната го изключва. И ескалацията с Китай е в ход.... Студената война е тук, дано остане студена.
Коментиран от #90
17:25 01.02.2026
76 защо да съм
До коментар #50 от "Хитлер, саксия и 5 евро отгоре":Че това само доказва тезата че тяхното противпоставяне е било мечтан изход. А колаборацията им много опасна.
17:26 01.02.2026
77 Офффф
17:27 01.02.2026
78 само признаци за демокрация
До коментар #52 от "Хо-ха-ха":Диктатура в Русия , що е то? Просто нещастна съдба за Навални, за Немцов , дори за приближения Пригожин...
Коментиран от #83, #88
17:27 01.02.2026
79 оня с питон.я
До коментар #54 от "Руската пропаганда":Има ли жълтопаветни мршояди тука? Хехе.
17:27 01.02.2026
80 Европеец
До коментар #73 от "И ти, и ти":Всички сме в ЕС ама вече я духаме заради продажни и наведени евроатлантици които заради интересите на краварите затриха Европа. Ама те са толкова неумни че даже не могат да го осъзнаят че тяхното продажничество ни доведе до тук - за тях Путин, Тръмп и всички са виновни че те са продажници.
Коментиран от #97
17:28 01.02.2026
81 какво да стоплиш
До коментар #40 от "оня с питон.я":Германия е унизена и орграбена и жадува реванш. Това е част от картинката. И?
Коментиран от #87, #92
17:29 01.02.2026
82 Интересно
До коментар #52 от "Хо-ха-ха":Кое? СВО или война???
17:29 01.02.2026
83 Антитрол
До коментар #78 от "само признаци за демокрация":"Диктатура в Русия"
Отмяната на избори защото кандидата не е евроатлантик е върхът на демокрацията нали - да не говорим за краварите които застреляха невъоръжен протестиращ на улицата.
Коментиран от #85
17:31 01.02.2026
84 Ахахаха
17:32 01.02.2026
85 Джордж Вашингтон
До коментар #83 от "Антитрол":Ма не провеждат ли там избори на всеки 4 години
17:33 01.02.2026
86 Интересно
До коментар #69 от "Европеец":Наведени на кой.
17:34 01.02.2026
87 Ахахах
До коментар #81 от "какво да стоплиш":Ах,ах,ах има кофти пророчество за русия
17:35 01.02.2026
88 Солжецин
До коментар #78 от "само признаци за демокрация":Архипелаг Гулаг
17:36 01.02.2026
89 Сульо
До коментар #4 от "Българин":И Путин се показа от досиетата "Епстийн", педофилът набирал жени чрез КГБ
17:37 01.02.2026
90 .....
До коментар #75 от "ами не":Куба ще се казва Христофор Колумб
17:38 01.02.2026
91 Хипотетично
До коментар #74 от "Помнещ":При промяна на разбирането за сферите на влияние и имайки в пред вид мощен наш югоизточен съсед с исторически свои аргументи, то евроатлантическа Европа и чичо Сам са необходими на нас да сме техни приятели (само за някакъв сдържащ апетита респект)
17:38 01.02.2026
92 Интересно
До коментар #81 от "какво да стоплиш":От кой? А за реванша се вижда.
17:39 01.02.2026
93 Пръдлячко
До коментар #11 от "Дориана":Скъсахте се да я разпадате Европа,но си седите в нея и кротко си живуркате.
17:41 01.02.2026
94 Сельооо
До коментар #23 от "Горски":ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е МАЛКО ПО НАДОЛУ.тук не вървиш другар!
Коментиран от #98
17:45 01.02.2026
95 Не е предимство
До коментар #65 от "Хо-ха-ха":да си т.у.панар!
17:50 01.02.2026
96 Нов
До коментар #5 от "Обикновен човек":Ставай украинец и дано ти се случи.
17:50 01.02.2026
97 Сельооо
До коментар #80 от "Европеец":Що не си гледаш мотиката и не се откажеш от тези празнословия ?Всичките ти анализи са за киреча.Като не ти харесва в България ,знаеш какво трябва да направиш.
17:51 01.02.2026
98 Другаре са ти
До коментар #94 от "Сельооо":червените б.абички
17:51 01.02.2026
99 Нов
До коментар #18 от "да питам":Вярно , отивай и купувай.
17:51 01.02.2026
100 ха, ха, ха...
Президентите им на аудиенция при Епстийн ли се сближиха? И двамата са вписани стотици пъти в досиетта му, а не е пропусната и България през 2010 г. в кореспонденция между Епстийн и жена на име Ирина.
17:55 01.02.2026
101 Сульо красний
До коментар #23 от "Горски":Украинеца никога няма да дезертира,или няма да му бъде позволено да го направи.Докато желаещите руски военни,които са наемници(бият се срещу заплащане) предпочитат да се предадат пред неизбежната смърт.Много ти е първобитна представата та за съвременната война,драскаш глупости!
18:00 01.02.2026
102 А бе
До коментар #74 от "Помнещ":Едва ли ще бъдат наритани,но вас-със сигурност!Какво е ползата от вас,след като сте две таксита и половина?
18:06 01.02.2026