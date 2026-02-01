16 са вече жертвите на руската атака с дрон срещу автобус с миньори край Павлодар

Както ФАКТИ вече информира, руски дрон удари в неделя автобус с миньори близо до Павлоград в Днепропетровска област.
Според актуализирана информация, при атаката са загинали 16 души.
„Русия извърши мащабна терористична атака срещу мини на ДТЕК - най-голямата частна украинска енергийна компания, в Днепропетровска област. Цел на една от атаките е бил миньорски автобус, превозващ работници от мината след смяната им“, се казва в изявлението.
Държавната служба за извънредни ситуации добави, че вражеската атака е причинила пожар, който пожарникарите са потушили, а освен жертвите има седем ранени.
Вицепремиерът Олексий Кулеба съобщи, че при атаката са загинали 16 души.
Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област, уточни БТА.
В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.
Руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщиха по-рано Укринформ, Франс прес и ДПА, като се позоваха на местните власти. Ранени са 9 души.
„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие", написа в „Телеграм“ началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес. Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.
Федоров каза, че двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.
В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.
Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":сме в леврозоната !
13 Спецназ
те на работа тръгнали!
ЕВАКУАЦИЯ, Баце!
Тия пари дето ще ги изработиш за тоя под обстрел, знаеш ли ще доживее ли да ти ги плати или ще чакаш окупаторите!
Дядо ми се е сражавал във Втората Световна 44- 45 та на
страната на Съюзниците в Югославия против нацистите.
ЕДНО НЕЩО съм запомнил от него Вечна му Памет:
"Сине! От Войната по-лошо нЕма!"
До коментар #6 от "Ихууууу ганьовата":Нема брат, ни хора, ни аутобуси...всичко замина
Автобус с миньори до фронта, а ? Ходели и се връщали от работа, а ? Ами, ако са били украински войници, а ? Пак ли постановки жанр "а ла Буча" ще гледаме ?
19 автобус с миньори
18:55 01.02.2026
20 Няма война
18:55 01.02.2026
22 миньори копаят тунели
18:57 01.02.2026
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":много цивилни рускоезични са избити в Източна Украйна, десетки хиляди са , заради войната. Те го отнесоха най-много.
27 Краят на ерата на Путин
29 Украинците не се броят за хора
18:59 01.02.2026
30 Копейки
31 Петнадесет убити
19:01 01.02.2026
32 А не бе
До коментар #30 от "Копейки":Може да си сигурен
19:02 01.02.2026
33 И как така няма и
19:04 01.02.2026
35 Това
19:05 01.02.2026
37 Дайте доказателства!
До коментар #16 от "Миньирииии СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ":ЕХА ДАЙТЕ АВТОБУСА! РАБОТНИЦИ С КАЛАШНИКОВ ИЛИ РАБОТНИЦИ СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ И РАКЕТ? АЙДЕ ДОУТОЧНЕТЕ ГИ ТИЯ НЕЩА! ИНАЧЕ ИЗЛИЗА ЧЕ Е ФЕЙК, ЕДНА БАБА КАЗАЛА НА ПАЗАРА.
19:08 01.02.2026
19:10 01.02.2026
19:17 01.02.2026
49 хихи
Думнат някое училище а в него на Спа туризъм натовски военни....
19:18 01.02.2026
57 Искат с тунели
61 ТИГО
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Оказала се тясна за сборището на Недялко и Страхил все отявлени "Тиквисти" и болшевишки подлоги ! Не искат дарекзит искат НИЕ народа да излезем а те са с Доларите и Еврата бокл0ците ! Нали им бях на едно сборище минаваха по Графа 20 мин толкова ама Недодялко търчеше като Пърле пред другият да се пише по голем МАЖ ! Прочетете "Сина на сатаната : На Вили Лилков да разберете от къде са тия двамата и къде искат да ни завлекат!
До коментар #60 от "Ехааааааа":До 60 ком - нямаш ли поне малко срам от тая лъжа и убийства путинофилчо заоблен
До коментар #46 от "Истината":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и маскирани натовски генерали, както и превземането на Киев от руската мечка .🐻 😂 🐻 😂
До коментар #71 от "татунчо 🍌":При мен всичко е на макс.
До коментар #72 от "Невероятно, но факт.":Тия ,, факти ,, ги запази за хоремага - тук не вървиш с тия тъпизми ! 🎃
Всеки път, когато си зареждате бензин и нафта и газ - от Лукоил - плащате за избиването на руснаците в Украйна.
До коментар #42 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":От западната махала на Киев,брат ми, квартал Изгрев
До коментар #74 от "Йосиф Кобзон":При мене е още по-зле положението ! Бият ни , живеем на тъмно и студено в юрти и кой къде завари ....А руснаците са на топло и светло , а не като нас , урките - в праисторически времена ....
До коментар #27 от "Краят на ерата на Путин":Ха-ха-ха, ха-ха-ха, кефиш ме що звънна"" "" много научно популярни филмчета за ффъсрастни си гледал
До коментар #83 от "бандера":от много време, повече от година. А как ги лъжат :)
"Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. След като повече от една година в трите окупирани области няма вода, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият липсата на вода, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.
До коментар #88 от "Българин":Иска ми се да се поглезя на старини. Прижеве да ми викат "Българския Цветан Тодоров" и да имам много паари.
До коментар #88 от "Българин":Явно много са те такoвали щом толкоз ги мразиш. Обаче те пак ще идват скоро, както казаха маленкий зеля и нато, готви се !!
До коментар #11 от "Миньор Перник":Не това са били вероятно тия миньори които поставят противопехотни и други мини !2
Чакаме подробности от достоверен източник....
До коментар #99 от "Св.Петър":Обработи ли им индулгенциите?
До коментар #111 от "Очевидец":Не Бяха ли
Натовски Дженерали ?
Хаха хахаха хахаха
До коментар #111 от "Очевидец":Англия це Украина, и въпросът е решен.
До коментар #13 от "Спецназ":Копейките нямат представа какво е да защитаваш родината си,те нямат родина !
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Добре си се учил от гьобелс и кгб
До коментар #120 от "Лука":Бах тия къде наричат Украйна своя родина, да си вървят, българите не ги искаме тия чфути
До коментар #12 от "А в нацисти Израел колко са":99% от евреите.
До коментар #91 от "Руснаците нямат нито вода, нито ток":Къде ви намират такива "полирани", или по - скоро недокла@тени шизофреници, ума ми не го побира.Явно летвата е много ниско, като при българската "журналистика".
Правилно прочетохте. Руснаци се крият зад НАТО, защото са загубили контрол над Черно море.
