16 са вече жертвите на руската атака с дрон срещу автобус с миньори край Павлодар

Както ФАКТИ вече информира, руски дрон удари в неделя автобус с миньори близо до Павлоград в Днепропетровска област.

Според актуализирана информация, при атаката са загинали 16 души.

„Русия извърши мащабна терористична атака срещу мини на ДТЕК - най-голямата частна украинска енергийна компания, в Днепропетровска област. Цел на една от атаките е бил миньорски автобус, превозващ работници от мината след смяната им“, ​​се казва в изявлението.

Държавната служба за извънредни ситуации добави, че вражеската атака е причинила пожар, който пожарникарите са потушили, а освен жертвите има седем ранени.

Вицепремиерът Олексий Кулеба съобщи, че при атаката са загинали 16 души.

Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област, уточни БТА.

В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.

Руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщиха по-рано Укринформ, Франс прес и ДПА, като се позоваха на местните власти. Ранени са 9 души.

„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие", написа в „Телеграм“ началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес. Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.

Федоров каза, че двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.

Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.