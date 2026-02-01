Новини
16 са вече жертвите на руската атака с дрон срещу автобус с миньори край Павлодар
  Тема: Украйна

16 са вече жертвите на руската атака с дрон срещу автобус с миньори край Павлодар

1 Февруари, 2026 18:47, обновена 2 Февруари, 2026 06:12

Гладът се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област

16 са вече жертвите на руската атака с дрон срещу автобус с миньори край Павлодар - 1
Снимка: Телеграм
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Както ФАКТИ вече информира, руски дрон удари в неделя автобус с миньори близо до Павлоград в Днепропетровска област.

Според актуализирана информация, при атаката са загинали 16 души.

„Русия извърши мащабна терористична атака срещу мини на ДТЕК - най-голямата частна украинска енергийна компания, в Днепропетровска област. Цел на една от атаките е бил миньорски автобус, превозващ работници от мината след смяната им“, ​​се казва в изявлението.

Държавната служба за извънредни ситуации добави, че вражеската атака е причинила пожар, който пожарникарите са потушили, а освен жертвите има седем ранени.

Вицепремиерът Олексий Кулеба съобщи, че при атаката са загинали 16 души.

Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област, уточни БТА.

В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.

Руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщиха по-рано Укринформ, Франс прес и ДПА, като се позоваха на местните власти. Ранени са 9 души.

„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие", написа в „Телеграм“ началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес. Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.

Федоров каза, че двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.

Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    115 10 Отговор
    Пак се почна с илюзиите

    Коментиран от #23, #105

    18:48 01.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    90 24 Отговор
    Зала 3 на НДК с 1200 места се оказа тясна за всички желаещи да участват в учредяването на Булекзит.

    Коментиран от #5, #10, #48, #61

    18:49 01.02.2026

  • 3 Защото

    37 8 Отговор
    там температурите са над 0 градуса !

    18:50 01.02.2026

  • 4 Сила

    32 106 Отговор
    Обикновен рашизъм "....имаше такъв филм !!!

    18:50 01.02.2026

  • 5 Защото

    42 15 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    сме в леврозоната !

    18:50 01.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тома

    140 25 Отговор
    Работниците били с работната униформа на азов.

    18:50 01.02.2026

  • 8 И Киев е Руски

    122 21 Отговор
    Е от къде толкова работници в Покрайна дали не са били ДЖенерали от НАФТО

    Коментиран от #117, #121

    18:51 01.02.2026

  • 9 И Киев е Руски

    66 17 Отговор
    Който плаче злото не мисли .Дерзайте лиБЕРАсти

    Коментиран от #34

    18:52 01.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миньор Перник

    95 11 Отговор
    Сигурно са били миньори бомбаджии

    Коментиран от #95

    18:53 01.02.2026

  • 12 А в нацисти Израел колко са

    73 7 Отговор
    Дайте да сравним ?

    Коментиран от #123

    18:53 01.02.2026

  • 13 Спецназ

    88 10 Отговор
    Линията на Войната е на 30-40 километра,
    те на работа тръгнали!

    ЕВАКУАЦИЯ, Баце!
    Тия пари дето ще ги изработиш за тоя под обстрел, знаеш ли ще доживее ли да ти ги плати или ще чакаш окупаторите!

    Дядо ми се е сражавал във Втората Световна 44- 45 та на
    страната на Съюзниците в Югославия против нацистите.

    ЕДНО НЕЩО съм запомнил от него Вечна му Памет:

    "Сине! От Войната по-лошо нЕма!"

    Коментиран от #120

    18:53 01.02.2026

  • 14 Българин

    22 90 Отговор
    Затова АЗОВ и Двсвн сектор режат руски тикви.

    18:54 01.02.2026

  • 15 От Кийв

    67 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ихууууу ганьовата":

    Нема брат, ни хора, ни аутобуси...всичко замина

    Коментиран от #42

    18:54 01.02.2026

  • 16 Миньирииии СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ

    75 8 Отговор
    НАЛИИИИ В МИНИТЕ ШОТ Е ПОД ЗЕМЯТА И Е БЕЗОПАСНО.

    Коментиран от #37

    18:54 01.02.2026

  • 17 Русия

    82 13 Отговор
    Петдесет фашиста отидоха при своят идол Бандера,ПОБЕДА

    Коментиран от #36, #44

    18:54 01.02.2026

  • 18 АБВ

    99 7 Отговор
    Тази информация потвърдена ли е от независим източник, или само от украински, предвид лъжите, които последните разпространяват ?
    Автобус с миньори до фронта, а ? Ходели и се връщали от работа, а ? Ами, ако са били украински войници, а ? Пак ли постановки жанр "а ла Буча" ще гледаме ?

    18:55 01.02.2026

  • 19 автобус с миньори

    101 6 Отговор
    Я кажете ама честно коя мина работи и къде въобще желязна руда се топи в Украйна ?

    18:55 01.02.2026

  • 20 Няма война

    40 7 Отговор
    Без жертви

    18:55 01.02.2026

  • 21 А50

    59 6 Отговор
    Да, но мобилизирани работници.

    18:56 01.02.2026

  • 22 миньори копаят тунели

    52 6 Отговор
    Не може тунели. ЕК така каза за Израел

    18:57 01.02.2026

  • 23 Прочети колко

    36 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    много цивилни рускоезични са избити в Източна Украйна, десетки хиляди са , заради войната. Те го отнесоха най-много.

    18:57 01.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руский мир

    14 34 Отговор
    Украйна да гледа и да се учи от руснаците,как се води война,а не да хленчи и унива пред Европа и Америка.

    18:58 01.02.2026

  • 27 Краят на ерата на Путин

    13 56 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #86

    18:59 01.02.2026

  • 28 Данчо тромпета

    35 2 Отговор
    Браво Анатол! Търкай всичко което и на мен не би ми харесало!

    18:59 01.02.2026

  • 29 Украинците не се броят за хора

    36 4 Отговор
    Като ги репатрират труповете са на килограми в бали

    18:59 01.02.2026

  • 30 Копейки

    11 50 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, да 1 месец Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа.

    Коментиран от #32

    19:01 01.02.2026

  • 31 Петнадесет убити

    25 3 Отговор
    Се пише правилно тон и двеста килограма за кремация

    19:01 01.02.2026

  • 32 А не бе

    21 1 Отговор

    До коментар #30 от "Копейки":

    Може да си сигурен

    19:02 01.02.2026

  • 33 И как така няма и

    34 4 Отговор
    Деца миньорчета?

    19:04 01.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това

    12 40 Отговор
    Голяма част от руснаците са полухора

    19:05 01.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дайте доказателства!

    49 4 Отговор

    До коментар #16 от "Миньирииии СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ":

    ЕХА ДАЙТЕ АВТОБУСА! РАБОТНИЦИ С КАЛАШНИКОВ ИЛИ РАБОТНИЦИ СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ И РАКЕТ? АЙДЕ ДОУТОЧНЕТЕ ГИ ТИЯ НЕЩА! ИНАЧЕ ИЗЛИЗА ЧЕ Е ФЕЙК, ЕДНА БАБА КАЗАЛА НА ПАЗАРА.

    19:06 01.02.2026

  • 38 Винкело

    47 5 Отговор
    Хо-хо. Донякъде е вярно. Само че тез миньори копаели блиндажи и укрития.

    19:07 01.02.2026

  • 39 Герги

    8 21 Отговор
    Петъчен Дрон...от най кривите...ако питаш крепостните ще е безаналогов...

    19:07 01.02.2026

  • 40 горски

    45 4 Отговор
    По важно е последното изречение-удар по родилния дом.Другия път ще е детска градина или по детска поликлиника.
    Може да има военно летище или казарма,но Путин е казал-по детските градини ,по игрушките,по пенсионерските клубове...и ако остане наличен дрон може по градското осветление....

    19:07 01.02.2026

  • 41 Олееееее

    36 5 Отговор
    Абе тея хурки още и автобуси имали

    Коментиран от #47

    19:08 01.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 И Киев е Руски

    28 3 Отговор

    До коментар #34 от "Бууухахахаха":

    Ти си доказателство

    Коментиран от #45

    19:10 01.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Истината

    40 2 Отговор
    Сигурно са били натовски генерали маскирани като шлосери и стругари!

    Коментиран от #69

    19:15 01.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Може

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да вземете очистително и да си направите групова кл.изма

    19:17 01.02.2026

  • 49 хихи

    52 5 Отговор
    ееех кви удари имаше едно време!? Думнат един училищен автобус, загинат 30-40 брадати дечица с наци татуировки.
    Думнат някое училище а в него на Спа туризъм натовски военни....

    19:18 01.02.2026

  • 50 Каунь

    23 2 Отговор
    Преговори няма да има

    19:18 01.02.2026

  • 51 Жалки

    7 26 Отговор
    Толко могат, да се убиват цивилни, но понеже Китай има ядрени оръжия и числено превъзходство не скачат.

    19:19 01.02.2026

  • 52 Софиянец

    41 4 Отговор
    Тия укро лъжи не вървят от поне 3 години! В началото с цялата медийна пропаганда, можеше някой да се върже, ама вече НЕ!

    19:19 01.02.2026

  • 53 Не знаех

    30 2 Отговор
    Че на отарашена жигула комби казват автобус с работници.

    19:20 01.02.2026

  • 54 стоян георгиев

    28 4 Отговор
    Говори се, че в автобуса имало подлежащи на мобилизация, които са се опитвали да избягат и укро нацистите са ги очистили!

    19:21 01.02.2026

  • 55 Курд Околянов

    36 2 Отговор
    Остана само да ударят женския метох. Само за тази измислица укрите не са се сетили.

    19:21 01.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Искат с тунели

    22 2 Отговор
    Да стигнат до Москва тея къртици

    19:25 01.02.2026

  • 58 Жители на Киев в Украйна са блокирали

    26 3 Отговор
    днес Харковското шосе поради продължителна липса на електричество. Жителите на микрорайона в организирана колона пресичат и блокират пътя, като минаването на превозни средства е невъзможно. Полицията е на мястото, но не реагира против хората.

    19:27 01.02.2026

  • 59 Иван

    22 3 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Джефри Епщайн е била там през 2019та година

    19:27 01.02.2026

  • 60 Ехааааааа

    27 5 Отговор
    Анатоли напиши истината !! Свален Руски дрон от укронацистите улучи автобус за което Руснаците не носят никаква отговорност !!!

    Коментиран от #68

    19:27 01.02.2026

  • 61 ТИГО

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Оказала се тясна за сборището на Недялко и Страхил все отявлени "Тиквисти" и болшевишки подлоги ! Не искат дарекзит искат НИЕ народа да излезем а те са с Доларите и Еврата бокл0ците ! Нали им бях на едно сборище минаваха по Графа 20 мин толкова ама Недодялко търчеше като Пърле пред другият да се пише по голем МАЖ ! Прочетете "Сина на сатаната : На Вили Лилков да разберете от къде са тия двамата и къде искат да ни завлекат!

    19:28 01.02.2026

  • 62 Опа

    2 18 Отговор
    Изроди.

    19:30 01.02.2026

  • 63 Моряка

    36 5 Отговор
    Естествено,че лошите руснаци днес са ударили родилен дом.Нали вчера удариха детска градина и ядоха деца.Сготвени във военен походен казан.Значи утре ще ударят училище,а в други ден- дом за възрастни.Следва болница и детска ясла.Слава Украину,журналисам - слава!!!

    19:31 01.02.2026

  • 64 Абе

    24 1 Отговор
    Да се предават по-бързо преди да се стигне до ядрени оръжия, че тогава ще падне истински рев и после мълчание, както беше с Хирошима и Нагасаки...

    19:32 01.02.2026

  • 65 НАЙ ВЕРОЯТНО ДРОН ОПЕРАТОРИ

    25 2 Отговор
    ДЕБНАЛИ СА ГИ И СА ГИ ОПАТКАЛИ.....ТВА Е ЦЕЛ НОМЕР ЕДНО ЗА ВСИЧКИ...

    19:32 01.02.2026

  • 66 Един ТЕЦ в Киев вече е невъзможно да се

    23 2 Отговор
    възстанови след Руските удари на 9, 13, 20 и 24 януари, пишат украинските медии позовавайки се на източници. Преди това беше съобщено за мащабното унищожаване на ТЭЦ-6, която осигурява топлина на Троещина. Температурите на много места в Украйна вече са паднали под -20 градуса, това ще продължи до 05.02.26 г.

    19:33 01.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян

    2 27 Отговор

    До коментар #60 от "Ехааааааа":

    До 60 ком - нямаш ли поне малко срам от тая лъжа и убийства путинофилчо заоблен

    19:34 01.02.2026

  • 69 Морски

    4 25 Отговор

    До коментар #46 от "Истината":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и маскирани натовски генерали, както и превземането на Киев от руската мечка .🐻 😂 🐻 😂

    19:37 01.02.2026

  • 70 Малкия холандец

    29 1 Отговор
    Кой работи в неделя ве, за канарчета ни хванахте тук. Те през седмицата не работят в неделя се разработили, че ги пляснал дрон

    19:37 01.02.2026

  • 71 татунчо 🍌

    22 3 Отговор
    А войната все още не е започнала ...........Урките да не реват , че още много пер ......дах ги чака ....

    Коментиран от #74

    19:37 01.02.2026

  • 72 Невероятно, но факт.

    4 25 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎

    Коментиран от #78

    19:37 01.02.2026

  • 73 Българин

    5 25 Отговор
    Добре, че не сме във Варшавския договор, сега българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов убиец -педофил

    19:39 01.02.2026

  • 74 Йосиф Кобзон

    3 16 Отговор

    До коментар #71 от "татунчо 🍌":

    При мен всичко е на макс.

    Коментиран от #83

    19:40 01.02.2026

  • 75 Някой

    10 0 Отговор
    12 убити

    19:40 01.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 приятелски огън

    7 17 Отговор
    Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията била атака от украински дрон.

    19:41 01.02.2026

  • 78 овч, 🐑

    14 2 Отговор

    До коментар #72 от "Невероятно, но факт.":

    Тия ,, факти ,, ги запази за хоремага - тук не вървиш с тия тъпизми ! 🎃

    19:41 01.02.2026

  • 79 Сатана Z

    26 2 Отговор
    Еврейската армия е убила вчера само 700 палестинци в Га-за,които може и да са отивали на работа,а може да са били в болнични,но това не променя нещата

    Коментиран от #129

    19:42 01.02.2026

  • 80 Истината

    4 27 Отговор
    В Източна Украйна живеят руснаци. Еврейчето Путин наело армия мюсюлмани от Кавказ избива украинските руснаци.

    Всеки път, когато си зареждате бензин и нафта и газ - от Лукоил - плащате за избиването на руснаците в Украйна.

    19:42 01.02.2026

  • 81 От Кийв

    11 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    От западната махала на Киев,брат ми, квартал Изгрев

    19:43 01.02.2026

  • 82 Я миньори,

    29 3 Отговор
    я сапьори. На оперативен щаб сега "родилно отделение" ли му викат?

    19:43 01.02.2026

  • 83 бандера

    22 3 Отговор

    До коментар #74 от "Йосиф Кобзон":

    При мене е още по-зле положението ! Бият ни , живеем на тъмно и студено в юрти и кой къде завари ....А руснаците са на топло и светло , а не като нас , урките - в праисторически времена ....

    Коментиран от #91

    19:43 01.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Бай онзи

    25 3 Отговор
    Казахте за работници и родилен дом,обаче пропуснахте детски градини и училища!!!!!

    19:44 01.02.2026

  • 86 Здравейте!!!

    13 4 Отговор

    До коментар #27 от "Краят на ерата на Путин":

    Ха-ха-ха, ха-ха-ха, кефиш ме що звънна"" "" много научно популярни филмчета за ффъсрастни си гледал

    19:45 01.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Смърфиета

    13 2 Отговор
    Това е като извадено от "Храбрият шивач", обаче тука е не седем с един удар, а петнайсет с един удар. Аз съм писала дипломната си работа върху вълшэбната приказка. Бях очарована от "Морфология на приказката" на Проп тогава, от Каралийчев и Райнов тогава. Сега вече съм го мбала сичкото тоз убразование като ги виждам не само, че не са спрели да мъчат децата, ами са започнали да ги изтезават от популизъм, и за хатъра на собствения им мръсен гербажийски заник..

    19:49 01.02.2026

  • 90 Митрофанова

    4 18 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни

    19:49 01.02.2026

  • 91 Руснаците нямат нито вода, нито ток

    4 23 Отговор

    До коментар #83 от "бандера":

    от много време, повече от година. А как ги лъжат :)

    "Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. След като повече от една година в трите окупирани области няма вода, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият липсата на вода, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.

    Коментиран от #127

    19:50 01.02.2026

  • 92 Смърфиета

    4 2 Отговор

    До коментар #88 от "Българин":

    Иска ми се да се поглезя на старини. Прижеве да ми викат "Българския Цветан Тодоров" и да имам много паари.

    19:51 01.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Хи хи

    13 3 Отговор

    До коментар #88 от "Българин":

    Явно много са те такoвали щом толкоз ги мразиш. Обаче те пак ще идват скоро, както казаха маленкий зеля и нато, готви се !!

    19:53 01.02.2026

  • 95 не може да бъде

    19 3 Отговор

    До коментар #11 от "Миньор Перник":

    Не това са били вероятно тия миньори които поставят противопехотни и други мини !2

    19:54 01.02.2026

  • 96 56789

    11 2 Отговор
    Победа е близо!

    19:55 01.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 az СВО Победа 80

    12 3 Отговор
    До момента информацията не може да бъде потвърдена!

    Чакаме подробности от достоверен източник....

    20:02 01.02.2026

  • 99 Св.Петър

    11 3 Отговор
    Така е трябвало да стане . Има много място тук

    Коментиран от #101

    20:02 01.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Смърфиета

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Св.Петър":

    Обработи ли им индулгенциите?

    20:07 01.02.2026

  • 102 👎👎👎👎👎👎👎

    4 17 Отговор
    БЛАТНИТЕ ВАРВАРИ ЖИВЕЕЩИ В 10 ВЕК ДРУГО НЕ МОГАТ. Но най лошо ще е БОЖИЕТО НАКАЗАНИЕ.Има една сила която винаги си го връща .

    20:18 01.02.2026

  • 103 Артилерист

    16 3 Отговор
    Тука се лъже, манипулира и зомбира цинично и безгранично. Защо като Русия атакува уж само "цивилни" в автобуси, болници и специално родилни отделения в тях, детски градини, училища, жилищни сгради и прочие, не се обясни на пристрастната атлантическа аудитория тук защо това се прави САМО В СРЕДНОЩНИ ЧАСОВЕ и по същество няма жертви или понякога отделни единици, които вероятно са пазачи или дежурни?

    20:24 01.02.2026

  • 104 Руски безпилотни летателни апарати

    15 4 Отговор
    БМ-70 с управление на Starlink днес са унищожили 2 броя изтребители F-16 и Су-27 на Въоръжените сили на Украйна (ВФУ) на летището в град Миргород, област Полтава. На Украйна и остават още 3 броя годни за бой изтребители F-16. Това е съобщено от Telegram канала "Северен вятър" ("СВ"). "Нашите екипажи на атакуващите БЛА са извършили щурм на Украинско летище близо до Миргород, област Полтава. Точните удари са унищожили първо радара P-18, както и два самолета един F-16 и един Su-27", се казва в доклада.

    20:27 01.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Дякон онуфрей

    4 10 Отговор
    Руската безпощност е пословична

    20:35 01.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Киев се готви да изостави Донбас

    16 3 Отговор
    Според Глен Диесен, професор в Университета на югоизточна Норвегия, украинските власти се готвят да напуснат Донбас. Според него Киев е започнал да осъзнава, че Западът вече няма стратегически план за подкрепа на украинците. Дийсен добави, че всичко, което европейците искат, е да проточат конфликта и да принудят въоръжените сили на Украйна да "се бият просто така". Освен това, с разрастването на офанзивата на Въоръжените сили на РФ и увеличаването на работата по преговорния път, Украйна все повече ще разбира, че е невъзможно да се подобри ситуацията си, заключи професорът.

    20:48 01.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Очевидец

    11 5 Отговор
    Работниците сигурно говореха английски

    Коментиран от #115, #116

    20:55 01.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Русуфил хардлайнaр

    2 7 Отговор
    Лоши момчета! Ша кажа на Мъск и на Тръмп да ги набият!

    20:58 01.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Верно ли бре Рублоидот

    7 3 Отговор

    До коментар #111 от "Очевидец":

    Не Бяха ли

    Натовски Дженерали ?

    Хаха хахаха хахаха

    21:00 01.02.2026

  • 116 Смърфиета

    3 2 Отговор

    До коментар #111 от "Очевидец":

    Англия це Украина, и въпросът е решен.

    21:02 01.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Тити

    4 5 Отговор
    Това е рашисткият мир

    21:13 01.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Лука

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    Копейките нямат представа какво е да защитаваш родината си,те нямат родина !

    Коментиран от #122

    21:32 01.02.2026

  • 121 Русия е на чингис хан .

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Добре си се учил от гьобелс и кгб

    21:36 01.02.2026

  • 122 Смърфиета

    9 3 Отговор

    До коментар #120 от "Лука":

    Бах тия къде наричат Украйна своя родина, да си вървят, българите не ги искаме тия чфути

    21:37 01.02.2026

  • 123 Смърфиета

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "А в нацисти Израел колко са":

    99% от евреите.

    21:39 01.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 9689

    3 1 Отговор
    Тези работници объркали лопатите с автомати......

    22:33 01.02.2026

  • 126 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    При всеки руски терористичен акт феновете на епщайн у нас веднага почват весело да жужат.какво друго може да се очаква от подобни?

    22:44 01.02.2026

  • 127 Бате Гойко

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Руснаците нямат нито вода, нито ток":

    Къде ви намират такива "полирани", или по - скоро недокла@тени шизофреници, ума ми не го побира.Явно летвата е много ниско, като при българската "журналистика".

    23:24 01.02.2026

  • 128 Карго 200

    3 1 Отговор
    Почти 4 години след началото на тази пълномащабна война руски танкери вече използват териториалните води на НАТО, за да избегнат атаки от украински дронове.

    Правилно прочетохте. Руснаци се крият зад НАТО, защото са загубили контрол над Черно море.

    00:23 02.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

