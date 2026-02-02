Новини
Белият дом може да помогне на ООН да избегне опасността от финансов колапс

2 Февруари, 2026 03:18, обновена 2 Февруари, 2026 03:22 497 2

Подобна перспектива се появи, след като по-рано Вашингтон обяви оттеглянето си от част от агенциите, свързани със световната организация

Белият дом може да помогне на ООН да избегне опасността от финансов колапс - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да помогне на ООН да избегне опасността от финансов колапс.

Подобна перспектива се появи, след като по-рано Вашингтон обяви оттеглянето си от част от агенциите, свързани със световната организация, и сви финансирането за тях, а някои от задължителните вноски на страната бяха прекратени.

Това накара преди дни генералния секретар Антониу Гутериш да призове държавите да изплатят задълженията си, като предупреди, че ООН рискува да остане без пари и да изпадне в несъстоятелност до началото на юли.

Представители на организацията пък заявиха пред Ню Йорк Таймс, че липсата на средства може да доведе дори до затварянето на сградата ѝ в Ню Йорк.

В интервю за изданието "Политико" Тръмп каза, че може да накара страните да предоставят нужните пари, подобно на това, което стори за увеличаване на вноските за отбрана на членовете на НАТО.

Президентът подчерта, че резултатът може да е много бърз, ако от ООН поискат помощта му. Той също така отхвърли възможността организацията да затвори централата си, като заяви, че Обединените нации имат "невероятен потенциал".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Затънали ще помагат

    2 2 Отговор
    на закъсали -))

    03:30 02.02.2026

  • 2 Да е да ...ооо ние

    2 2 Отговор
    Никой не го бричи и е.бава това ооо ние ...само дрънкат там лапат заплати с САЩ Русия израиль си правят войни и убиват...ооо ние..айде бие..

    03:51 02.02.2026