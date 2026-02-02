Белият дом може да помогне на ООН да избегне опасността от финансов колапс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да помогне на ООН да избегне опасността от финансов колапс.



Подобна перспектива се появи, след като по-рано Вашингтон обяви оттеглянето си от част от агенциите, свързани със световната организация, и сви финансирането за тях, а някои от задължителните вноски на страната бяха прекратени.



Това накара преди дни генералния секретар Антониу Гутериш да призове държавите да изплатят задълженията си, като предупреди, че ООН рискува да остане без пари и да изпадне в несъстоятелност до началото на юли.



Представители на организацията пък заявиха пред Ню Йорк Таймс, че липсата на средства може да доведе дори до затварянето на сградата ѝ в Ню Йорк.



В интервю за изданието "Политико" Тръмп каза, че може да накара страните да предоставят нужните пари, подобно на това, което стори за увеличаване на вноските за отбрана на членовете на НАТО.



Президентът подчерта, че резултатът може да е много бърз, ако от ООН поискат помощта му. Той също така отхвърли възможността организацията да затвори централата си, като заяви, че Обединените нации имат "невероятен потенциал".

