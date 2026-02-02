Украйна атакува с дронове Белгородска и Ростовска област

Три жилищни сгради в Стари Оскол, Белгородска област, са били повредени при атака на дронове, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

Според него детонацията е избила прозорци в повече от десет апартамента. Пострадал е и автомобил.

Освен това, в резултат на атаката се е запалил частен дом; пожарът се потушава.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар също съобщи, че е била отблъсната атака на дронове. Те са били свалени в районите Милеровски и Чертковски.

„Няма получена информация за жертви или щети на място“, написа той в своя Telegram канал. Заплахата от атаки с дронове остава, предупреди Слюсар.