Украйна атакува с дронове Белгородска и Ростовска област

Три жилищни сгради в Стари Оскол, Белгородска област, са били повредени при атака на дронове, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.
Според него детонацията е избила прозорци в повече от десет апартамента. Пострадал е и автомобил.
Освен това, в резултат на атаката се е запалил частен дом; пожарът се потушава.
Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар също съобщи, че е била отблъсната атака на дронове. Те са били свалени в районите Милеровски и Чертковски.
„Няма получена информация за жертви или щети на място“, написа той в своя Telegram канал. Заплахата от атаки с дронове остава, предупреди Слюсар.
1 Дръжте
Коментиран от #2, #3
04:55 02.02.2026
2 Швейк
До коментар #1 от "Дръжте":"Москва: Руската армия превзе още две села в Източна Украйна"
В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.
05:02 02.02.2026
3 Барман
До коментар #1 от "Дръжте":Медведев не може да изтрезнее, затова има халюцинации за "пабеда".
Коментиран от #6
05:02 02.02.2026
4 Бойко Евроатлантик
Коментиран от #5, #7
05:03 02.02.2026
5 Мурка
До коментар #4 от "Бойко Евроатлантик":ТАКА Е ----КАТО ПОЛЗВАШ ТРАНКВИЛАНТИ
05:05 02.02.2026
6 Мурка
До коментар #3 от "Барман":А топи ли носа в пудрата захар
05:06 02.02.2026
7 Не се е молил на Путлер ...никога...
До коментар #4 от "Бойко Евроатлантик":Не си измисляй!
Коментиран от #8
05:06 02.02.2026
8 Мурка
До коментар #7 от "Не се е молил на Путлер ...никога...":че Що да се моли да не би ТОИ да седи на СТУДЕНО
05:10 02.02.2026
9 Швейк
Всички копейки би трябвало да Му се поклонят до земята.
05:14 02.02.2026
10 Що така?
05:16 02.02.2026
11 Явно
05:21 02.02.2026
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
06:12 02.02.2026
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
06:13 02.02.2026
14 Мурка
06:14 02.02.2026