Украйна атакува с дронове Белгородска и Ростовска област
Украйна атакува с дронове Белгородска и Ростовска област

2 Февруари, 2026 04:49, обновена 2 Февруари, 2026 04:52 699 14

Има нанесени ще ти по жилищни сгради, избухнал е и пожар

Украйна атакува с дронове Белгородска и Ростовска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три жилищни сгради в Стари Оскол, Белгородска област, са били повредени при атака на дронове, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

Според него детонацията е избила прозорци в повече от десет апартамента. Пострадал е и автомобил.

Освен това, в резултат на атаката се е запалил частен дом; пожарът се потушава.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар също съобщи, че е била отблъсната атака на дронове. Те са били свалени в районите Милеровски и Чертковски.

„Няма получена информация за жертви или щети на място“, написа той в своя Telegram канал. Заплахата от атаки с дронове остава, предупреди Слюсар.


  • 1 Дръжте

    14 3 Отговор
    се другари! Малко остана. Медведев обеща военна победа скоро. Как ще стане не е ясно но той каквото е обещал се е случило 😁

    Коментиран от #2, #3

    04:55 02.02.2026

  • 2 Швейк

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дръжте":

    "Москва: Руската армия превзе още две села в Източна Украйна"

    В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
    Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.

    05:02 02.02.2026

  • 3 Барман

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дръжте":

    Медведев не може да изтрезнее, затова има халюцинации за "пабеда".

    Коментиран от #6

    05:02 02.02.2026

  • 4 Бойко Евроатлантик

    7 14 Отговор
    Оня ден се моли на Путлер да не ги атакуват щото намали ток, сега той атакува и постоянно проси пари от ЕС които никога няма да върне.

    Коментиран от #5, #7

    05:03 02.02.2026

  • 5 Мурка

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Бойко Евроатлантик":

    ТАКА Е ----КАТО ПОЛЗВАШ ТРАНКВИЛАНТИ

    05:05 02.02.2026

  • 6 Мурка

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Барман":

    А топи ли носа в пудрата захар

    05:06 02.02.2026

  • 7 Не се е молил на Путлер ...никога...

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бойко Евроатлантик":

    Не си измисляй!

    Коментиран от #8

    05:06 02.02.2026

  • 8 Мурка

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Не се е молил на Путлер ...никога...":

    че Що да се моли да не би ТОИ да седи на СТУДЕНО

    05:10 02.02.2026

  • 9 Швейк

    6 1 Отговор
    Железният Зеленски не се предава никога.
    Всички копейки би трябвало да Му се поклонят до земята.

    05:14 02.02.2026

  • 10 Що така?

    7 4 Отговор
    Територията наречена Русия с 4 пъти повече население и 10 пъти повече оръжие ,вече 4 години не може да победи Украйна... 😁😁😁

    05:16 02.02.2026

  • 11 Явно

    2 4 Отговор
    Укрите се сгряха, време е за Орешник !

    05:21 02.02.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    кървавия клоун 4та година се крие в калния бункер и се зоби с ботокс до като ватите заминават при кабзон, Хага го зове!

    06:12 02.02.2026

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 0 Отговор
    До като не се унищожи бункера и трупин не бъде окован и завлечен в Хага мир няма да има‼️

    06:13 02.02.2026

  • 14 Мурка

    1 0 Отговор
    кабаев ще виси от башнята тази зима, от мен да го запомните!

    06:14 02.02.2026

