Масирана руска атака срещу Киев, четирима украинци загинаха в линейка край Суми

В нощта на 22 февруари руските сили започнаха масирана атака срещу Киев, използвайки дронове за атака и ракети. Обстрелът повреди жилищна многоетажна сграда в Святошински район, причинявайки пожар на покрива.

Това съобщиха Военновъздушните сили и началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

В 3:56 ч. сутринта в столицата е издадена тревога за въздушна тревога – първо поради заплаха от балистични ракети, а след това поради излитането на изтребител МиГ-31К в Русия.

В 4:39 ч. сутринта Киевските военни сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че в покрайнините на столицата са засечени вражески дронове за атака.

В 6:23 ч. сутринта Военновъздушните сили уточниха, че не само дронове, но и крилати ракети продължават да атакуват Киев.

В 6:33 ч. сутринта Тимур Ткаченко съобщи за първите признаци на обстрела.

„Атаката е повредила многоетажна жилищна сграда в Святошински район. Имаше пожар на покрива. Проверяваме информацията за пострадалите“, заяви той.

В момента се изяснява информация за евентуални жертви и степента на разрушенията. На мястото на инцидента работят аварийни служби.

В интернет се публикуват шокиращи кадри от Софиевска Боршаховка. Очевидци съобщават, че в резултат на руската атака горят частни домове. Все още няма съобщения за жертви.

В 7:36 ч. сутринта. Кметът Виталий Кличко съобщи, че двама пострадали – жена и дете – са хоспитализирани от предградие на столицата в болници в Киев. Предварителните доклади сочат, че отломките са паднали в частен сектор.

Тимур Ткаченко от своя страна уточни, че съобщенията за пожар на покрива в Святошински район не са потвърдени.

Както съобщи УНИАН, късно снощи руските сили са атакували линейка в Сумска област, при което са загинали четирима души.

Сред жертвите на руската атака са двама братя, единият от които е на 17 години, и семейна двойка. Жената е била медик, предаде УНИАН.

Украинските въоръжени сили атакуваха село Подивотие в Севски район на Брянска област, използвайки дронове-камикадзе и ранявайки цивилен.

Това съобщи областният губернатор Александър Богомаз в своя Telegram канал.

„ВВС атакуваха село Подивотие в Севски район с дронове-камикадзе. В резултат на този варварски удар, за съжаление, цивилен е ранен. Мъжът е откаран в болница, където е получил всички необходими медицински грижи“, написа той.

Богомаз отбеляза, че на мястото на атаката с дрона работят служби за спешна помощ.