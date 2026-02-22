Масирана руска атака срещу Киев, четирима украинци загинаха в линейка край Суми

В нощта на 22 февруари руските сили започнаха масирана атака срещу Киев, използвайки дронове за атака и ракети. Обстрелът повреди жилищна многоетажна сграда в Святошински район, причинявайки пожар на покрива.
Това съобщиха Военновъздушните сили и началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.
В 3:56 ч. сутринта в столицата е издадена тревога за въздушна тревога – първо поради заплаха от балистични ракети, а след това поради излитането на изтребител МиГ-31К в Русия.
В 4:39 ч. сутринта Киевските военни сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че в покрайнините на столицата са засечени вражески дронове за атака.
В 6:23 ч. сутринта Военновъздушните сили уточниха, че не само дронове, но и крилати ракети продължават да атакуват Киев.
В 6:33 ч. сутринта Тимур Ткаченко съобщи за първите признаци на обстрела.
„Атаката е повредила многоетажна жилищна сграда в Святошински район. Имаше пожар на покрива. Проверяваме информацията за пострадалите“, заяви той.
В момента се изяснява информация за евентуални жертви и степента на разрушенията. На мястото на инцидента работят аварийни служби.
В интернет се публикуват шокиращи кадри от Софиевска Боршаховка. Очевидци съобщават, че в резултат на руската атака горят частни домове. Все още няма съобщения за жертви.
В 7:36 ч. сутринта. Кметът Виталий Кличко съобщи, че двама пострадали – жена и дете – са хоспитализирани от предградие на столицата в болници в Киев. Предварителните доклади сочат, че отломките са паднали в частен сектор.
Тимур Ткаченко от своя страна уточни, че съобщенията за пожар на покрива в Святошински район не са потвърдени.
Както съобщи УНИАН, късно снощи руските сили са атакували линейка в Сумска област, при което са загинали четирима души.
Сред жертвите на руската атака са двама братя, единият от които е на 17 години, и семейна двойка. Жената е била медик, предаде УНИАН.
Украинските въоръжени сили атакуваха село Подивотие в Севски район на Брянска област, използвайки дронове-камикадзе и ранявайки цивилен.
Това съобщи областният губернатор Александър Богомаз в своя Telegram канал.
„ВВС атакуваха село Подивотие в Севски район с дронове-камикадзе. В резултат на този варварски удар, за съжаление, цивилен е ранен. Мъжът е откаран в болница, където е получил всички необходими медицински грижи“, написа той.
Богомаз отбеляза, че на мястото на атаката с дрона работят служби за спешна помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умряла от студ Киiвчанка
Коментиран от #16
07:52 22.02.2026
2 зИленски
ЕДНА СГРАДА СЕ Е ПИДПАЛИЛА
НЕЩО НЕ МИ СЕ ВРЪЗВА
или просто пропаганда неделя сутрин
Коментиран от #18, #37, #39, #50
07:53 22.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Софиянец
Вземи тая нощ 60 Искендъра 😂😂😂
Коментиран от #26, #35
07:55 22.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Юруш
07:56 22.02.2026
8 ВВП
07:57 22.02.2026
9 Иван Анчев плешивия циганин
07:57 22.02.2026
10 да унищожиш линейка
..оркско
07:57 22.02.2026
11 Стойко
07:58 22.02.2026
12 стоян георгиев
08:00 22.02.2026
13 стоян георгиев- стъки
08:00 22.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хихихи
Всичко е стабилно в псевдо държава 404
08:02 22.02.2026
16 Олеся 🇺🇦
До коментар #1 от "Умряла от студ Киiвчанка":Кто не скачет тот замерз !
Коментиран от #25
08:02 22.02.2026
17 Кико
Коментиран от #23
08:05 22.02.2026
18 Мишел
До коментар #2 от "зИленски":Русия атакува само военни обекти и инфраструктура. Резултатите от тези удари не ги търси тук.
Коментиран от #43
08:07 22.02.2026
19 Няма проблеми
08:07 22.02.2026
20 Ама верваме ви....
08:13 22.02.2026
21 Зелен ский
08:21 22.02.2026
22 Мишел
08:22 22.02.2026
23 1234
До коментар #17 от "Кико":Нищо няма да спрат. Колкото индия продължи да купува нефта. В тоя момент Русия има само 3 приятелски страни- Китай, Беларус, Корея. Всички останали са мижитурки. А Токаев е най гадния двуличник.
08:25 22.02.2026
24 Мишел
Много слаба работа на украинската ПВО.
Коментиран от #36
08:28 22.02.2026
25 Андрiй Пiдоренко
До коментар #16 от "Олеся 🇺🇦":Кой не скача е замръзнал !
08:36 22.02.2026
26 Източвам разярения си пенис
До коментар #5 от "Софиянец":Вкусняшка
Коментиран от #33
08:39 22.02.2026
27 Гориил
08:50 22.02.2026
28 Мишел
08:51 22.02.2026
29 Това не е "Масирана руска атака"
08:51 22.02.2026
30 Гориил
08:52 22.02.2026
31 Мишел
Коментиран от #40
08:54 22.02.2026
32 И да допълна също афторитетну
08:54 22.02.2026
33 стоян георгиев
До коментар #26 от "Източвам разярения си пенис":може ли и аз да помогна ...хахах .
08:55 22.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 А бе
До коментар #2 от "зИленски":Подхранват русороби,копейки и др.в противен случай спешните центрове няма да смогнат.
09:15 22.02.2026
38 Така така
Коментиран от #41
09:29 22.02.2026
39 Журналистите си пазят хляба
До коментар #2 от "зИленски":Благодари се че и толкова са написали!
Да не мислиш ЕССР е по-различен от СССР?!!
Пък и България не успяха да я вкарат в СССР, но успяха да вкарат в ЕССР.
СССР не ни наложи рублата, но ЕССР ни затри лева без на ни пита!
А ти за свобода на словото и журналистиката мечтаеш.
Учи се да четеш между редовете както родителите ни!
И се учи да пишеш метафорично, че скоро и в България ще стане както при отличниците на ЕСср и да свършиш в дранголника и ти!
Коментиран от #42
09:46 22.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сульооо
До коментар #38 от "Така така":Тези са руснаци избягали от "рая на земята" на Путлер и се правят на украинци.Криминален контингент.
09:53 22.02.2026
42 Сульовице
До коментар #39 от "Журналистите си пазят хляба":Ми ти какво търсиш в ЕССР? Май имаш остра нужда от специализирана медицинска помощ.
09:59 22.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 бай ДОНЧО
10:05 22.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Сводка
10:44 22.02.2026
50 Ами
До коментар #2 от "зИленски":И Лвив са пропущили. И Суми. И ОДЕСА.
10:46 22.02.2026
51 Иван
11:48 22.02.2026