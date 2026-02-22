Новини
Свят »
Украйна »
Масирана руска атака срещу Киев, четирима украинци загинаха в линейка край Суми
  Тема: Украйна

Масирана руска атака срещу Киев, четирима украинци загинаха в линейка край Суми

22 Февруари, 2026 07:42, обновена 22 Февруари, 2026 07:52 2 097 51

  • украйна-
  • киев-
  • атаки-
  • дронове-
  • ракети-
  • загинали-
  • суми-
  • пострадали

Съобщава се за горящи жилищни сгради и пострадали в столицата

Масирана руска атака срещу Киев, четирима украинци загинаха в линейка край Суми - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 22 февруари руските сили започнаха масирана атака срещу Киев, използвайки дронове за атака и ракети. Обстрелът повреди жилищна многоетажна сграда в Святошински район, причинявайки пожар на покрива.

Това съобщиха Военновъздушните сили и началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

В 3:56 ч. сутринта в столицата е издадена тревога за въздушна тревога – първо поради заплаха от балистични ракети, а след това поради излитането на изтребител МиГ-31К в Русия.

В 4:39 ч. сутринта Киевските военни сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че в покрайнините на столицата са засечени вражески дронове за атака.

В 6:23 ч. сутринта Военновъздушните сили уточниха, че не само дронове, но и крилати ракети продължават да атакуват Киев.

В 6:33 ч. сутринта Тимур Ткаченко съобщи за първите признаци на обстрела.

„Атаката е повредила многоетажна жилищна сграда в Святошински район. Имаше пожар на покрива. Проверяваме информацията за пострадалите“, заяви той.

В момента се изяснява информация за евентуални жертви и степента на разрушенията. На мястото на инцидента работят аварийни служби.

В интернет се публикуват шокиращи кадри от Софиевска Боршаховка. Очевидци съобщават, че в резултат на руската атака горят частни домове. Все още няма съобщения за жертви.

В 7:36 ч. сутринта. Кметът Виталий Кличко съобщи, че двама пострадали – жена и дете – са хоспитализирани от предградие на столицата в болници в Киев. Предварителните доклади сочат, че отломките са паднали в частен сектор.

Тимур Ткаченко от своя страна уточни, че съобщенията за пожар на покрива в Святошински район не са потвърдени.

Както съобщи УНИАН, късно снощи руските сили са атакували линейка в Сумска област, при което са загинали четирима души.

Сред жертвите на руската атака са двама братя, единият от които е на 17 години, и семейна двойка. Жената е била медик, предаде УНИАН.

Украинските въоръжени сили атакуваха село Подивотие в Севски район на Брянска област, използвайки дронове-камикадзе и ранявайки цивилен.

Това съобщи областният губернатор Александър Богомаз в своя Telegram канал.

„ВВС атакуваха село Подивотие в Севски район с дронове-камикадзе. В резултат на този варварски удар, за съжаление, цивилен е ранен. Мъжът е откаран в болница, където е получил всички необходими медицински грижи“, написа той.

Богомаз отбеляза, че на мястото на атаката с дрона работят служби за спешна помощ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умряла от студ Киiвчанка

    43 0 Отговор
    Спасибо дядя Путин, что опят прислал нам телло и света!

    Коментиран от #16

    07:52 22.02.2026

  • 2 зИленски

    61 0 Отговор
    МАСИРАНА АТАКА
    ЕДНА СГРАДА СЕ Е ПИДПАЛИЛА
    НЕЩО НЕ МИ СЕ ВРЪЗВА
    или просто пропаганда неделя сутрин

    Коментиран от #18, #37, #39, #50

    07:53 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Софиянец

    67 0 Отговор
    Е нали вчера ни проглушихте ушите, че бандеровците им били унищожили завода за Изскендъри, бухахахах

    Вземи тая нощ 60 Искендъра 😂😂😂

    Коментиран от #26, #35

    07:55 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Юруш

    9 2 Отговор
    на стотинките

    07:56 22.02.2026

  • 8 ВВП

    44 0 Отговор
    Масиран удар ,и един покрив се запалил малко..Значи или Нее бил масиран ,или Нее дал фира ,само един покрив ,в частна къща..

    07:57 22.02.2026

  • 9 Иван Анчев плешивия циганин

    57 0 Отговор
    Въйййй, то уж им ударихме завода за ракети, пък пак ни бият и ревем. Лоши, лоши Руснаци. Отиваме да се оплачем на бай Дончо, че Борката джонсън се е скрил някъде

    07:57 22.02.2026

  • 10 да унищожиш линейка

    2 39 Отговор
    толкова
    ..оркско

    07:57 22.02.2026

  • 11 Стойко

    32 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини рано сутринт 🤭

    07:58 22.02.2026

  • 12 стоян георгиев

    48 0 Отговор
    Много ме кефи как цялата укросвинска пропаганда от вчера им беше наритана в лицата тая нощ, хахахах

    08:00 22.02.2026

  • 13 стоян георгиев- стъки

    35 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    08:00 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хихихи

    45 1 Отговор
    А пък някакъв "терорист" и прочистил Лвов от 15тина бандеровци снощи 😅
    Всичко е стабилно в псевдо държава 404

    08:02 22.02.2026

  • 16 Олеся 🇺🇦

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "Умряла от студ Киiвчанка":

    Кто не скачет тот замерз !

    Коментиран от #25

    08:02 22.02.2026

  • 17 Кико

    47 0 Отговор
    А само гледайте какво става утре, когато Унгария и Словакия им спрат тока, общо 45% от потреблението на бандерите, хихихи хихихи

    Коментиран от #23

    08:05 22.02.2026

  • 18 Мишел

    45 0 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    Русия атакува само военни обекти и инфраструктура. Резултатите от тези удари не ги търси тук.

    Коментиран от #43

    08:07 22.02.2026

  • 19 Няма проблеми

    38 1 Отговор
    Зеленият е на топло и похапва 7 степенно меню Гурме с изобилие от напитки и екзотични плодове.Разхожда се с халат бос на 28 градуса и пуши кубински пури с пудра захар, а охраната му пие вода пред портите и похапва американски понички и пай в консерва.Зеленски е отвори Атласа и гледа къде не е ходил.На последна страница вижда Марс почесва се и казва:Да Македонците са дошли от там ще трябва да отида.

    08:07 22.02.2026

  • 20 Ама верваме ви....

    36 0 Отговор
    Руски удар унищожи логистичен център в производствена зона в Сумска област. По време на високоточен удар срещу стратегически важни цели в Сумска област беше ударен индустриален обект в град Тростянец, собственост на американския сладкарски гигант Mondelez. Ракетата порази една от производствените сгради в завода, който в продължение на много години се използваше от западния капитал като символ на икономическото присъствие на САЩ в региона. Въпреки че заводът официално е специализиран в производството на популярни марки шоколад и бисквити, обширната му инфраструктура и складови помещения в граничната зона многократно са привличали внимание от гледна точка на двойното предназначение.

    08:13 22.02.2026

  • 21 Зелен ский

    20 0 Отговор
    Спосое Болшибо 😀

    08:21 22.02.2026

  • 22 Мишел

    36 0 Отговор
    До 8 часа местно време обекти в Киев бяха ударени от 80 броя «Геран2», 14 балистични «Искандер-М», 4 хиперзвукови «Циркон» и 15 крилати ракети Х-101. Атаката продължава.

    08:22 22.02.2026

  • 23 1234

    3 24 Отговор

    До коментар #17 от "Кико":

    Нищо няма да спрат. Колкото индия продължи да купува нефта. В тоя момент Русия има само 3 приятелски страни- Китай, Беларус, Корея. Всички останали са мижитурки. А Токаев е най гадния двуличник.

    08:25 22.02.2026

  • 24 Мишел

    28 1 Отговор
    Масирани ракетно-дронови удари по Черкаски и Виница.
    Много слаба работа на украинската ПВО.

    Коментиран от #36

    08:28 22.02.2026

  • 25 Андрiй Пiдоренко

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "Олеся 🇺🇦":

    Кой не скача е замръзнал !

    08:36 22.02.2026

  • 26 Източвам разярения си пенис

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    Вкусняшка

    Коментиран от #33

    08:39 22.02.2026

  • 27 Гориил

    24 0 Отговор
    Вие съобщавате за вторичните и третични последици от ударите на руската армия. Унищожени са обекти на отбранителната промишленост и складове за оръжие на НАТО. И това ще продължи утре, вдругиден, следващата седмица, следващия месец, до пълната капитулация на режима на Бандера.

    08:50 22.02.2026

  • 28 Мишел

    18 0 Отговор
    Ято Геран2 е унищожило трета поредна от деветт 750 kV украински подстанции. Прекъсванията на електрозахранването са в 6 области на централната и западната части на Украйна.

    08:51 22.02.2026

  • 29 Това не е "Масирана руска атака"

    24 0 Отговор
    Българите искаме много по масирана руска атака по нацисткият Киев. Хиляди пъти по масирана и всеки ден

    08:51 22.02.2026

  • 30 Гориил

    22 0 Отговор
    Русия намали интензивността на ударите си по време на преговорите в Женева. Преговорите приключиха.

    08:52 22.02.2026

  • 31 Мишел

    15 1 Отговор
    Ято Геран2 е унищожило трета поредна от деветт 750 kV украински подстанции. Прекъсванията на електрозахранването са в 6 области на централната и западната части на Украйна.

    Коментиран от #40

    08:54 22.02.2026

  • 32 И да допълна също афторитетну

    18 0 Отговор
    Че този варварски удар, за съжаление, не е варварски ! Ние българите искаме категорично да е по варварски

    08:54 22.02.2026

  • 33 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Източвам разярения си пенис":

    може ли и аз да помогна ...хахах .

    08:55 22.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А бе

    1 16 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    Подхранват русороби,копейки и др.в противен случай спешните центрове няма да смогнат.

    09:15 22.02.2026

  • 38 Така така

    11 1 Отговор
    Само така бой по тези,те от дума не разбират.Путин много ги търпи ,тези са напаст нали ги виждам по нашето Черноморие,все едно сме им задължени.Нахални ,нахални!!

    Коментиран от #41

    09:29 22.02.2026

  • 39 Журналистите си пазят хляба

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    Благодари се че и толкова са написали!

    Да не мислиш ЕССР е по-различен от СССР?!!
    Пък и България не успяха да я вкарат в СССР, но успяха да вкарат в ЕССР.
    СССР не ни наложи рублата, но ЕССР ни затри лева без на ни пита!
    А ти за свобода на словото и журналистиката мечтаеш.
    Учи се да четеш между редовете както родителите ни!
    И се учи да пишеш метафорично, че скоро и в България ще стане както при отличниците на ЕСср и да свършиш в дранголника и ти!

    Коментиран от #42

    09:46 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сульооо

    1 8 Отговор

    До коментар #38 от "Така така":

    Тези са руснаци избягали от "рая на земята" на Путлер и се правят на украинци.Криминален контингент.

    09:53 22.02.2026

  • 42 Сульовице

    1 9 Отговор

    До коментар #39 от "Журналистите си пазят хляба":

    Ми ти какво търсиш в ЕССР? Май имаш остра нужда от специализирана медицинска помощ.

    09:59 22.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 бай ДОНЧО

    8 0 Отговор
    КВО СТАВА УЕ... НАЛИ НАПРЕДВАХМЕ

    10:05 22.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сводка

    5 0 Отговор
    О КЕЙ. ДА ПРОДЪЛЖАВА ТАКА.

    10:44 22.02.2026

  • 50 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    И Лвив са пропущили. И Суми. И ОДЕСА.

    10:46 22.02.2026

  • 51 Иван

    3 0 Отговор
    Олодомир Еленски благодари на огнеборците.

    11:48 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания