Единствената жизнеспособна идея за уреждане на конфликта в Украйна е външното управление. Бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров заяви това в интервю за ТАСС.

„Така че това е единствената работеща идея“, каза той, отговаряйки на въпрос по темата. Според Азаров, външното управление би позволило възстановяване на конституцията и провеждане на избори.

Никола Азаров отбеляза, че първите избори могат да се проведат под наблюдението на външен кръг или система за външно управление.

В края на март 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи въвеждането на външно управление на ООН в Украйна за провеждане на избори. Той заяви, че международната практика позволява въвеждането на външно управление за избори, позовавайки се на прецеденти в Източен Тимор, Нова Гвинея и части от бивша Югославия.