Бивш премиер на Украйна: Външно управление е единственото решение за страната

Единствената жизнеспособна идея за уреждане на конфликта в Украйна е външното управление. Бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров заяви това в интервю за ТАСС.
„Така че това е единствената работеща идея“, каза той, отговаряйки на въпрос по темата. Според Азаров, външното управление би позволило възстановяване на конституцията и провеждане на избори.
Никола Азаров отбеляза, че първите избори могат да се проведат под наблюдението на външен кръг или система за външно управление.
В края на март 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи въвеждането на външно управление на ООН в Украйна за провеждане на избори. Той заяви, че международната практика позволява въвеждането на външно управление за избори, позовавайки се на прецеденти в Източен Тимор, Нова Гвинея и части от бивша Югославия.
1 Велика Русия
• Отстъпление от Киев, Чернигов, Суми: Оставиха трупове и разбито желязо – класическо руско “прегрупиране” (бягство на страхливци)!
• “Москва” на дъното: Флагманът потъна от две украински ракети – “непотопим” стана “подводен клоун”!
• Херсон 2022: Взеха един областен център и го изоставиха с подмокрени гащи – позор!
• Лиман: “Присъединиха” го и веднага избягаха – фалшиви победи на хартия!
• Черноморски флот: Изгонен от Севастопол и Крим от дронове – от “господари” станаха “скрити плъхове”!
• Загуби: Над 1 милион убити/ранени за жалки парчета кал – месомелачка за идиоти!
• Мобилизация: Стотици хиляди “мобици” избягаха или умряха глупаво – сборище от пияни загубеняци!
• Офанзива 2025: Най-голямата атака – нулев напредък, хиляди мъртви – пълен фейл!
• Курск 2024–2025: Украинците нахлуха в “свещена” Русия, взеха 1300 км², пленници, села – “непробиваеми” укрепления за 15 млрд. рубли пробити за часове, корупция + затвор за крадци!
• Севернокорейци на помощ: 10–12 000 “елитни” от Ким – стотици/хиляди убити, изтеглени позорно – Русия проси от диктатори да я спасяват!
• Контраатака: Отне месеци с огромни загуби да изгонят украинците – Путин обеща “до Коледа”, стана 2025–2026, украинците се изтеглиха стратегически!
• Общо в Курск: Първо нахлуване в Русия от WWII, “втората армия” беззащитна, евакуация 100 000+ руснаци – “защитникът” ги и
Коментиран от #5, #9, #28
07:22 22.02.2026
3 Дистанционно без батерии
07:22 22.02.2026
4 Бивш ПронРуски премиер
Коментиран от #19, #34, #56
07:25 22.02.2026
6 Вашето мнение
До коментар #5 от "Удри С Факти":Чий Крим, а 20% от територията на украйна? Военните складове на натю празни? Празни. Натю разгромено, разгромено? Коалицията на лаещите на масата? Не, дори под масата я няма.
Коментиран от #21, #37, #42, #60
07:39 22.02.2026
8 Защото
До коментар #7 от "Светлана":НАТО не воюва с Русия. Русия се бие срещу малка Украйна и яде шамари въпреки помощта от Иран и Сев. Корея.
07:47 22.02.2026
12 койдазнай
Коментиран от #61
07:50 22.02.2026
13 Те са
07:55 22.02.2026
16 Чичак
08:16 22.02.2026
17 Никола Азаров
08:18 22.02.2026
18 Знаещ
До коментар #15 от "Александра":Не измествай темата.
08:19 22.02.2026
19 Тук грешиш
До коментар #4 от "Бивш ПронРуски премиер":Неговата страна е Русия. Азаров е руснак родом от Русия. Вярно че когато Украйна беше руска марионетка й беше премиер, но това не го прави украинец.
Коментиран от #26, #49
08:22 22.02.2026
20 Еми тя и сега
Така ще стане и с други страни, които не са способни да имат силни държави. Не са обединени и от алчност, некадърност или тъпизъм ще се самоунищожат. Знаем.ли и други такива?
Коментиран от #63, #64
08:34 22.02.2026
21 Лука
До коментар #6 от "Вашето мнение":За крим ще говорим сле време . Рашистите стоят на място при празни украински складове ,защо ? Просто рашистки лъжи ! По истинско е да гледаш олимпиадата !
Коментиран от #23
08:35 22.02.2026
22 Хохо Бохо
08:45 22.02.2026
23 Лука, лука - боклука
До коментар #21 от "Лука":ЗАЩО ПИТАМ, ЗАЩО не си записал "училище" в затвора бе момче? така ли ще я караш..?
08:54 22.02.2026
25 Пламен
Коментиран от #27
09:07 22.02.2026
26 улав
До коментар #19 от "Тук грешиш":"Азаров е руснак родом от Русия", ха ами Сирски какъв е бе пиле? "Сирски е роден на 26 юли 1965 г. в село Новинки, Владимирска област". Хайде да не ги ровя другите! На какъв език говореха онези следени от украинските антикорупционни служби по телефоните си? Ще познаеш ли? Той щял да каже кой е руснак и кой украинец! Ти да не си северномакедонец?
Коментиран от #31
09:09 22.02.2026
27 Хи их хи
До коментар #25 от "Пламен":Е значи всичко е под контрол!
09:10 22.02.2026
29 Този вече е бил на външно управление
09:20 22.02.2026
30 истина Ви казвам!
09:21 22.02.2026
31 Ама тука е
До коментар #26 от "улав":Ключа от бараката. Западналите сатанисти с голяма хитрост разпалиха война, в която руснаци воюват с руснаци. А те само от страни ще подклаждат огъня, докато тези се самоубиват. Това беше гениалната идея на Бжежински, Фридман, Кисинджър и останалите отбор хазари. А хазарката Виктория Нюланд черпи биндеровците на Майдана, да ги мотивира да сменят властта и хазари да поставят на власт. И о чудо. В хунтата "министър на отбраната" беше поставен хазарът Турчинов, който набързо обяви война на руския народ в Донбас и Луганск. И щом хазари още са на власт там, получават огромна помощ от малоумниците по света и те контролират избиването на руснаците в тази гражданска война! А Сирски просто е глупав. За каква кауза се бори той, като майка му и баща му живеят в Русия? Еничар... И тъпото е, че руснаците още не са разбрали този коварен хазарски план.
Коментиран от #39, #62
09:46 22.02.2026
32 бай Иван
А така ! Дойдохме си на думата . Страна с толкова богатство да се управлява от вън. Това се нарича колония бре, колония! Те това искаха и си докарват украинците от многото акъл и скачания по площадите.То верно да скачаш като мал.умен акъл не требе . Виж нашето Наде и Костов как го бяха измислили "Кой не скача е червен" .Е те лично знаеха за какво скачат ама мал.умни.ите около тях едва ли.
Коментиран от #46
09:52 22.02.2026
33 Блатна подлога бевша кална марионетка
09:53 22.02.2026
34 Охтум
До коментар #4 от "Бивш ПронРуски премиер":Никакъв украйнец не е тоя, роден е в Калуга - Рашка и така и до край, докато беше инсталиран за примиер не научи украйнски език. За тия дето не са разбрали още че има отделен украйнски народ припимням че дори кремълския кръволок го разбра , когато настоя на бъдещите избори да гласуват и Украйнците който живеят в Рашка, о чудо че откъде се взеха. А че за 337 години докато са били в една държава московците доста се бяха старали да ги претопят и слава Богу не успяха, е ми то е ясно като бял ден. Когато през 1841 в Ниш и околностите избухва въстание сръбските вестници пишат : в Българско избухна въстние. Ама я се опитайте да намерите днес българи в Ниш след само 148 години сръбска окупация, броят се на пръстите на двете ръце. А украйнския народ се възроди и за разлика от московците го чака макар и трудно но велико бъдище. А московскити орки са обречени. Разпада на остатъчната иммперия на злото е предизвестен
Коментиран от #43
09:53 22.02.2026
35 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
09:57 22.02.2026
36 Задунайски празнокарпузник
10:01 22.02.2026
37 Нашето мнение
До коментар #6 от "Вашето мнение":Вече не четем измишльотините ти А тези които смяташ да вербуваш само като прочетат никнейма получават позиви за повръщане! БЕЗИНТЕРЕСЕН СИ!!
10:07 22.02.2026
38 Величко
Коментиран от #40
10:12 22.02.2026
39 Ехааааа
До коментар #31 от "Ама тука е":Напротив,разбрали са за капана,но нищо не могат да направят След като нахлуха в Украйна. написах ,че Путин сам скочи в капана и сам си го щракна.
Коментиран от #41
10:12 22.02.2026
40 Ха ха ха ха
До коментар #38 от "Величко":Обратно е, РФ да стане част от Украйна.Това е спасението!
10:14 22.02.2026
41 Ами могат
До коментар #39 от "Ехааааа":Да избият всичките фашисти и да денацифицират укра. Но в хода на тази СВО лъснаха и другите фашисти по света. Задачата се оказа много по-трудна, понеже никой не очакваше, че по света има толкова много фашисти....
Коментиран от #44, #53
10:18 22.02.2026
42 Бууухахахаха
До коментар #6 от "Вашето мнение":Ми вие НАТО го унищожихте поне най малко 100 пъти. Защо толкова ви е страх,та започнахте и складовете да му броите?
10:20 22.02.2026
43 Имало "укро-
До коментар #34 от "Охтум":Народ"? Ами че то и шопи има и тормози има и макета има..., ама всичките тези са БЪЛГАРИ. Така и с укра. Имало украинци? Па има, ама те са си руснаци бе... Само хазарите там рипат и се мислят за "западняци", ама не са и никога и не са били.
Коментиран от #45, #47, #50, #54
10:24 22.02.2026
44 Ехааааа
До коментар #41 от "Ами могат":Като могат защо не го правят? За тебе май всички които не са за Русия са фашисти?? Имаш остра и неотложна нужда от медицинска помощ.Мога да ти пожелая само успешно лечение.
10:25 22.02.2026
46 Ихууууу ганьооо
До коментар #32 от "бай Иван":Но не е ясно ти защо скачаш.
10:32 22.02.2026
47 Простьо Тъпев
До коментар #43 от "Имало "укро-":Защо не се разкараш бе
10:34 22.02.2026
48 този се майтапи
10:36 22.02.2026
49 украйна не е била
До коментар #19 от "Тук грешиш":руска марионетка а си беше русия после я отцепиха и създадоха украйна!!! не зле да го научиш това тролейчо
Коментиран от #52
10:39 22.02.2026
50 Сермон
До коментар #43 от "Имало "укро-":Тезата за шопите и прочие е типично сръбско-коминтерновка, те за отделни етнографски групи , който никога не са съществували вън и отделно от българския народ. Аче украйнците са руси така е, проблема е само че московците доста късно са откраднали името им ( чак в началото на 18 век, например даже в началото при Петър Първи парите например са са казвали : московский рубль - такъв е отсечен дори през 1700 година , не са се казвали руский рубль) такова в историята е било сравнително честто например Франция носи името на германското име франки. Византия ато самоназвание не е имало те са се наричали Ромейска империя и ромей ( демек римляни) , ама какво общо са имали с римляните като етноси квлизащи в състава на империята категорично нощо общо, а като език до 642 империята е имала два официални езика - латински и тръцки, след това глатинския отпада, та значи ромейте нито по етнос нито по език са били римляни ама са се самонаричали така. За днешните макета """"внуците на Александър"""" да же не ми се говори. Има още хиляди примери ицчезналите авари например ролучават името на завоювано от тях племе. Така че обощавам било е често в историята един народ да присвои чуждо име. Така и московците присвояват името на русите в опит да присвоят историята на Киевска Рус, чиито истински наследници са украйнците. А московците са насладници на Киевска Рус точно толкова колкото днешните сърби или румътци са наследници на Симеон Велики, щото техните предци са влизали в съста
10:51 22.02.2026
51 Не познавам украинските лидери
...
Това би позволило възстановяване на конституцията и провеждане на избори, смята Никола Азаров
-;
не познавам украинските лидери, ама Клоуна остана в Киев и от 24.02.2022 се бори сруещу ОКУПАТОРА!
А тодзи Азаров ми вижсам клиповете в Нета и като говори си е било най-долброто да се запази Договора от Минск и дтогана какво щело да стане суверенно в Крим и так далее и так далее!!!
Нали ще има избори и да видими останалите в несъществуващата Украйна какно ще си изберат.
Дано бандерите да не допуснат никакви пропутлеристи!
Ние не лустрирахме комунистите и виждаме сега какви комунисти, посткомунисти , Десе кадри и леваци имаме?!?!
11:04 22.02.2026
53 Ехееее
До коментар #41 от "Ами могат":А ние какво да правим с вас путинистите?
Коментиран от #57
11:05 22.02.2026
54 Абе откъде русофилите знаят етноса
До коментар #43 от "Имало "укро-":Имало "укро-
10ОТГОВОР
До коментар 34 от "Охтум":
Народ"? Ами че то и шопи има и тормози има и макета има..., ама всичките тези са БЪЛГАРИ. Така и с укра. Имало украинци? Па има, ама те са си руснаци бе
...
-;-
Абе откъде рашистите знаят какви са бандерите?!
Кои иска да е заедно със рашистите?!
Даже и Грузинците, Арменците и кои ли още не искат да излязат от РФ-то?!?!
Защо ли!
11:07 22.02.2026
56 Колко ли проруски имат в Несъщестущата У
До коментар #4 от "Бивш ПронРуски премиер":Бивш ПронРуски премиер
1215ОТГОВОР
Който със Удоволствие ще предаде страната си на Путин за дребна сума Долари и злато
-;-
Колко ли проруски изроди имат в несъществуващата Украйна!
Ние на 30.04.2026 още вечерта ще видим колко са Герберистите, Свинчовците, чалгарите!
Егати пропадналия Преход на червените ни кхмери!
11:12 22.02.2026
57 АМИ ЧЕ ЗНАЕТЕ КВО
До коментар #53 от "Ехееее":АМА ДЪЛБОКО И БЕЗ ЗЪБКИ
А И ДОБРЕ ПОЧИСТЕНИ
11:19 22.02.2026
58 не може да бъде
11:21 22.02.2026
59 Глад
11:45 22.02.2026
60 Пръдляк
До коментар #6 от "Вашето мнение":Украинците ще се върнат всичко, ама ВСИЧКО!! Набий си това празната тиква!!
12:36 22.02.2026
61 Сульооо
До коментар #12 от "койдазнай":Ти под чие управление си??
12:37 22.02.2026
62 демократ
До коментар #31 от "Ама тука е":Украинците НЕ са руснаци и Никога няма да бъдат.
кажи на Кличко че е руснак панелен руски гей мишок.
12:38 22.02.2026
63 Прррррръдльоооо
До коментар #20 от "Еми тя и сега":На вас обективни истини трябва да ви се набиват ежеминутно в главите!Украйна съществува като държава от осми век,Русия като такава от 11 век! УКРАЙНА Е МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА И СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.ПРИЗНАТА Е ДОРИ ОТ РУСИЯ!! 100 ПЪТИ ДА ПОВТОРИШ ЕДНА ИЗМИСЛИЦА-НЯМА ДА СТАНЕ ИСТИНА!!
12:44 22.02.2026
64 Пръдлячко
До коментар #20 от "Еми тя и сега":Много по интересно е държавата с великата :държавност" до къде ще стигне.Този път няма кой да и помага!!
12:50 22.02.2026