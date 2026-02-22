Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бивш премиер на Украйна: Външно управление е единственото решение за страната
22 Февруари, 2026 07:15, обновена 22 Февруари, 2026 07:20

Това би позволило възстановяване на конституцията и провеждане на избори, смята Никола Азаров

Бивш премиер на Украйна: Външно управление е единственото решение за страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единствената жизнеспособна идея за уреждане на конфликта в Украйна е външното управление. Бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров заяви това в интервю за ТАСС.

„Така че това е единствената работеща идея“, каза той, отговаряйки на въпрос по темата. Според Азаров, външното управление би позволило възстановяване на конституцията и провеждане на избори.

Никола Азаров отбеляза, че първите избори могат да се проведат под наблюдението на външен кръг или система за външно управление.

В края на март 2025 г. руският президент Владимир Путин предложи въвеждането на външно управление на ООН в Украйна за провеждане на избори. Той заяви, че международната практика позволява въвеждането на външно управление за избори, позовавайки се на прецеденти в Източен Тимор, Нова Гвинея и части от бивша Югославия.


  • 1 Велика Русия

    17 36 Отговор
    Киев 2022: “Непобедими” колони в калта, избягаха като мокри мишки след “тридневна операция” – тотален фарс!
    • Отстъпление от Киев, Чернигов, Суми: Оставиха трупове и разбито желязо – класическо руско “прегрупиране” (бягство на страхливци)!
    • “Москва” на дъното: Флагманът потъна от две украински ракети – “непотопим” стана “подводен клоун”!
    • Херсон 2022: Взеха един областен център и го изоставиха с подмокрени гащи – позор!
    • Лиман: “Присъединиха” го и веднага избягаха – фалшиви победи на хартия!
    • Черноморски флот: Изгонен от Севастопол и Крим от дронове – от “господари” станаха “скрити плъхове”!
    • Загуби: Над 1 милион убити/ранени за жалки парчета кал – месомелачка за идиоти!
    • Мобилизация: Стотици хиляди “мобици” избягаха или умряха глупаво – сборище от пияни загубеняци!
    • Офанзива 2025: Най-голямата атака – нулев напредък, хиляди мъртви – пълен фейл!
    • Курск 2024–2025: Украинците нахлуха в “свещена” Русия, взеха 1300 км², пленници, села – “непробиваеми” укрепления за 15 млрд. рубли пробити за часове, корупция + затвор за крадци!
    • Севернокорейци на помощ: 10–12 000 “елитни” от Ким – стотици/хиляди убити, изтеглени позорно – Русия проси от диктатори да я спасяват!
    • Контраатака: Отне месеци с огромни загуби да изгонят украинците – Путин обеща “до Коледа”, стана 2025–2026, украинците се изтеглиха стратегически!
    • Общо в Курск: Първо нахлуване в Русия от WWII, “втората армия” беззащитна, евакуация 100 000+ руснаци – “защитникът” ги и

    Коментиран от #5, #9, #28

    07:22 22.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дистанционно без батерии

    16 3 Отговор
    Няма да стане обаче. Превратът от 2914-та доведе до логичен завършек.

    07:22 22.02.2026

  • 4 Бивш ПронРуски премиер

    13 18 Отговор
    Който със Удоволствие ще предаде страната си на Путин за дребна сума Долари и злато

    Коментиран от #19, #34, #56

    07:25 22.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    18 14 Отговор

    До коментар #5 от "Удри С Факти":

    Чий Крим, а 20% от територията на украйна? Военните складове на натю празни? Празни. Натю разгромено, разгромено? Коалицията на лаещите на масата? Не, дори под масата я няма.

    Коментиран от #21, #37, #42, #60

    07:39 22.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защото

    16 21 Отговор

    До коментар #7 от "Светлана":

    НАТО не воюва с Русия. Русия се бие срещу малка Украйна и яде шамари въпреки помощта от Иран и Сев. Корея.

    07:47 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    13 9 Отговор
    Тя Украйна си е на външно управление, тоя трябва да е доволен!

    Коментиран от #61

    07:50 22.02.2026

  • 13 Те са

    13 5 Отговор
    на външно управление отдавна. На управляващите обаче им излиза твърде скъпо това управление.

    07:55 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чичак

    11 2 Отговор
    Външното управление е единственото решение за България

    08:16 22.02.2026

  • 17 Никола Азаров

    11 6 Отговор
    За четири години нищо не познах, но продължават да ми публикуват глупостите. В ТАСС много ме обичат.

    08:18 22.02.2026

  • 18 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Александра":

    Не измествай темата.

    08:19 22.02.2026

  • 19 Тук грешиш

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бивш ПронРуски премиер":

    Неговата страна е Русия. Азаров е руснак родом от Русия. Вярно че когато Украйна беше руска марионетка й беше премиер, но това не го прави украинец.

    Коментиран от #26, #49

    08:22 22.02.2026

  • 20 Еми тя и сега

    16 5 Отговор
    Си е на външно? Оня с гнездото на главата, който реши войната да продължи, да не би да е биндеровъц??? Това не е страна, а руска територия, която след разпадането на СССР получи възможност да стане някаква отделна страна. Но не стана, понеже нямат традиции на държавност, много са алчни и продажни, за това от тях НЕ става страна. Били са и си оставят само територия - "Покрайнина на Руската империя"!
    Така ще стане и с други страни, които не са способни да имат силни държави. Не са обединени и от алчност, некадърност или тъпизъм ще се самоунищожат. Знаем.ли и други такива?

    Коментиран от #63, #64

    08:34 22.02.2026

  • 21 Лука

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    За крим ще говорим сле време . Рашистите стоят на място при празни украински складове ,защо ? Просто рашистки лъжи ! По истинско е да гледаш олимпиадата !

    Коментиран от #23

    08:35 22.02.2026

  • 22 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Ми то до сега кво беше бе каунь?

    08:45 22.02.2026

  • 23 Лука, лука - боклука

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Лука":

    ЗАЩО ПИТАМ, ЗАЩО не си записал "училище" в затвора бе момче? така ли ще я караш..?

    08:54 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пламен

    8 3 Отговор
    За Украйна не знам, обаче за България външното управление е единственото спасение

    Коментиран от #27

    09:07 22.02.2026

  • 26 улав

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Тук грешиш":

    "Азаров е руснак родом от Русия", ха ами Сирски какъв е бе пиле? "Сирски е роден на 26 юли 1965 г. в село Новинки, Владимирска област". Хайде да не ги ровя другите! На какъв език говореха онези следени от украинските антикорупционни служби по телефоните си? Ще познаеш ли? Той щял да каже кой е руснак и кой украинец! Ти да не си северномакедонец?

    Коментиран от #31

    09:09 22.02.2026

  • 27 Хи их хи

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пламен":

    Е значи всичко е под контрол!

    09:10 22.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този вече е бил на външно управление

    4 3 Отговор
    Кремълска Мастия!

    09:20 22.02.2026

  • 30 истина Ви казвам!

    6 6 Отговор
    И не само Украина.На България и са нужни не само правителство но и парламент от вън.Няма значение народност и раса.И маори да назначим ще се справят.Само българите не могат да се самоуправляват.

    09:21 22.02.2026

  • 31 Ама тука е

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "улав":

    Ключа от бараката. Западналите сатанисти с голяма хитрост разпалиха война, в която руснаци воюват с руснаци. А те само от страни ще подклаждат огъня, докато тези се самоубиват. Това беше гениалната идея на Бжежински, Фридман, Кисинджър и останалите отбор хазари. А хазарката Виктория Нюланд черпи биндеровците на Майдана, да ги мотивира да сменят властта и хазари да поставят на власт. И о чудо. В хунтата "министър на отбраната" беше поставен хазарът Турчинов, който набързо обяви война на руския народ в Донбас и Луганск. И щом хазари още са на власт там, получават огромна помощ от малоумниците по света и те контролират избиването на руснаците в тази гражданска война! А Сирски просто е глупав. За каква кауза се бори той, като майка му и баща му живеят в Русия? Еничар... И тъпото е, че руснаците още не са разбрали този коварен хазарски план.

    Коментиран от #39, #62

    09:46 22.02.2026

  • 32 бай Иван

    3 3 Отговор
    "Външно управление е единственото решение за страната"

    А така ! Дойдохме си на думата . Страна с толкова богатство да се управлява от вън. Това се нарича колония бре, колония! Те това искаха и си докарват украинците от многото акъл и скачания по площадите.То верно да скачаш като мал.умен акъл не требе . Виж нашето Наде и Костов как го бяха измислили "Кой не скача е червен" .Е те лично знаеха за какво скачат ама мал.умни.ите около тях едва ли.

    Коментиран от #46

    09:52 22.02.2026

  • 33 Блатна подлога бевша кална марионетка

    1 1 Отговор
    И бъдеща леш гъгни неумна блатна пропаганда на която се връзват елементи 60 пъти по-неумни от бабун!

    09:53 22.02.2026

  • 34 Охтум

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бивш ПронРуски премиер":

    Никакъв украйнец не е тоя, роден е в Калуга - Рашка и така и до край, докато беше инсталиран за примиер не научи украйнски език. За тия дето не са разбрали още че има отделен украйнски народ припимням че дори кремълския кръволок го разбра , когато настоя на бъдещите избори да гласуват и Украйнците който живеят в Рашка, о чудо че откъде се взеха. А че за 337 години докато са били в една държава московците доста се бяха старали да ги претопят и слава Богу не успяха, е ми то е ясно като бял ден. Когато през 1841 в Ниш и околностите избухва въстание сръбските вестници пишат : в Българско избухна въстние. Ама я се опитайте да намерите днес българи в Ниш след само 148 години сръбска окупация, броят се на пръстите на двете ръце. А украйнския народ се възроди и за разлика от московците го чака макар и трудно но велико бъдище. А московскити орки са обречени. Разпада на остатъчната иммперия на злото е предизвестен

    Коментиран от #43

    09:53 22.02.2026

  • 35 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 2 Отговор
    Просията утича у септичтия канал на историята,процеса е необратим,а блатните изтривалки по света и особено у България ги чака ужасяващ край, което пък е полезно за хомо сапиенс навсякъде по земното кълбо!

    09:57 22.02.2026

  • 36 Задунайски празнокарпузник

    2 2 Отговор
    На тая блатна подстилка Путин е дал милиони гнили долари и сега живее в лукс в Мордор,а на нас неумните кални ратаи само филии със сирини и календарче с ботокса??!!!

    10:01 22.02.2026

  • 37 Нашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Вече не четем измишльотините ти А тези които смяташ да вербуваш само като прочетат никнейма получават позиви за повръщане! БЕЗИНТЕРЕСЕН СИ!!

    10:07 22.02.2026

  • 38 Величко

    2 4 Отговор
    Оффф ... , според мен единственото разумно решение е Украйна да стане част от Русия ... !

    Коментиран от #40

    10:12 22.02.2026

  • 39 Ехааааа

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ама тука е":

    Напротив,разбрали са за капана,но нищо не могат да направят След като нахлуха в Украйна. написах ,че Путин сам скочи в капана и сам си го щракна.

    Коментиран от #41

    10:12 22.02.2026

  • 40 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Величко":

    Обратно е, РФ да стане част от Украйна.Това е спасението!

    10:14 22.02.2026

  • 41 Ами могат

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ехааааа":

    Да избият всичките фашисти и да денацифицират укра. Но в хода на тази СВО лъснаха и другите фашисти по света. Задачата се оказа много по-трудна, понеже никой не очакваше, че по света има толкова много фашисти....

    Коментиран от #44, #53

    10:18 22.02.2026

  • 42 Бууухахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Ми вие НАТО го унищожихте поне най малко 100 пъти. Защо толкова ви е страх,та започнахте и складовете да му броите?

    10:20 22.02.2026

  • 43 Имало "укро-

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Охтум":

    Народ"? Ами че то и шопи има и тормози има и макета има..., ама всичките тези са БЪЛГАРИ. Така и с укра. Имало украинци? Па има, ама те са си руснаци бе... Само хазарите там рипат и се мислят за "западняци", ама не са и никога и не са били.

    Коментиран от #45, #47, #50, #54

    10:24 22.02.2026

  • 44 Ехааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами могат":

    Като могат защо не го правят? За тебе май всички които не са за Русия са фашисти?? Имаш остра и неотложна нужда от медицинска помощ.Мога да ти пожелая само успешно лечение.

    10:25 22.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ихууууу ганьооо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "бай Иван":

    Но не е ясно ти защо скачаш.

    10:32 22.02.2026

  • 47 Простьо Тъпев

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Имало "укро-":

    Защо не се разкараш бе

    10:34 22.02.2026

  • 48 този се майтапи

    0 0 Отговор
    ама тя сега да не би да се управлява вътрешно???

    10:36 22.02.2026

  • 49 украйна не е била

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тук грешиш":

    руска марионетка а си беше русия после я отцепиха и създадоха украйна!!! не зле да го научиш това тролейчо

    Коментиран от #52

    10:39 22.02.2026

  • 50 Сермон

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Имало "укро-":

    Тезата за шопите и прочие е типично сръбско-коминтерновка, те за отделни етнографски групи , който никога не са съществували вън и отделно от българския народ. Аче украйнците са руси така е, проблема е само че московците доста късно са откраднали името им ( чак в началото на 18 век, например даже в началото при Петър Първи парите например са са казвали : московский рубль - такъв е отсечен дори през 1700 година , не са се казвали руский рубль) такова в историята е било сравнително честто например Франция носи името на германското име франки. Византия ато самоназвание не е имало те са се наричали Ромейска империя и ромей ( демек римляни) , ама какво общо са имали с римляните като етноси квлизащи в състава на империята категорично нощо общо, а като език до 642 империята е имала два официални езика - латински и тръцки, след това глатинския отпада, та значи ромейте нито по етнос нито по език са били римляни ама са се самонаричали така. За днешните макета """"внуците на Александър"""" да же не ми се говори. Има още хиляди примери ицчезналите авари например ролучават името на завоювано от тях племе. Така че обощавам било е често в историята един народ да присвои чуждо име. Така и московците присвояват името на русите в опит да присвоят историята на Киевска Рус, чиито истински наследници са украйнците. А московците са насладници на Киевска Рус точно толкова колкото днешните сърби или румътци са наследници на Симеон Велики, щото техните предци са влизали в съста

    10:51 22.02.2026

  • 51 Не познавам украинските лидери

    0 1 Отговор
    Бивш премиер на Украйна: Външно управление е единственото решение за страната
    ...
    Това би позволило възстановяване на конституцията и провеждане на избори, смята Никола Азаров
    -;
    не познавам украинските лидери, ама Клоуна остана в Киев и от 24.02.2022 се бори сруещу ОКУПАТОРА!

    А тодзи Азаров ми вижсам клиповете в Нета и като говори си е било най-долброто да се запази Договора от Минск и дтогана какво щело да стане суверенно в Крим и так далее и так далее!!!

    Нали ще има избори и да видими останалите в несъществуващата Украйна какно ще си изберат.

    Дано бандерите да не допуснат никакви пропутлеристи!
    Ние не лустрирахме комунистите и виждаме сега какви комунисти, посткомунисти , Десе кадри и леваци имаме?!?!

    11:04 22.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ехееее

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами могат":

    А ние какво да правим с вас путинистите?

    Коментиран от #57

    11:05 22.02.2026

  • 54 Абе откъде русофилите знаят етноса

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Имало "укро-":

    Имало "укро-
    10ОТГОВОР
    До коментар 34 от "Охтум":

    Народ"? Ами че то и шопи има и тормози има и макета има..., ама всичките тези са БЪЛГАРИ. Така и с укра. Имало украинци? Па има, ама те са си руснаци бе
    ...
    -;-
    Абе откъде рашистите знаят какви са бандерите?!

    Кои иска да е заедно със рашистите?!
    Даже и Грузинците, Арменците и кои ли още не искат да излязат от РФ-то?!?!
    Защо ли!

    11:07 22.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Колко ли проруски имат в Несъщестущата У

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бивш ПронРуски премиер":

    Бивш ПронРуски премиер
    1215ОТГОВОР
    Който със Удоволствие ще предаде страната си на Путин за дребна сума Долари и злато
    -;-
    Колко ли проруски изроди имат в несъществуващата Украйна!
    Ние на 30.04.2026 още вечерта ще видим колко са Герберистите, Свинчовците, чалгарите!
    Егати пропадналия Преход на червените ни кхмери!

    11:12 22.02.2026

  • 57 АМИ ЧЕ ЗНАЕТЕ КВО

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ехееее":

    АМА ДЪЛБОКО И БЕЗ ЗЪБКИ
    А И ДОБРЕ ПОЧИСТЕНИ

    11:19 22.02.2026

  • 58 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Това е най-разумното предложение -според мен!?Това е единственият начин да се спре войната и да се предприемат реални действия за успокояване на обстановката!?Никакви европейски държави не бива да се месят ...даже не трябва да се допуска да са наблизо особено Великобритания .. -съвършено ясно е че ЕС само вреди с това ръководство !?

    11:21 22.02.2026

  • 59 Глад

    1 1 Отговор
    Винаги са ми били смешни московските дебили. Те доскоро не признаваха че има отделен украйнски народ. Сега след голямото кпъвопускане което им организираха Героичните синове и дъщери на този (братски нам) народ започнаха да ги признатат за отделен народ и руските пропагандисти и дори кърваво жуже. Но московците, тяхната пропаганда и дори петатим колона у нас са ни проглушавали ушите за УКРАИНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ. Е как така има националисти на нация която я няма. За сведение погледнете мъдрия и древен наш народ той никога не нерече тия край Вардаро македонски националисти (това го забелязаха промакедониските български соросоиди и се опитват неуспешно да гио променят опитваики в последните едно- две десетилития но доста неуспешно да употребяват термина- македонски национолисти , но славо Богу не успяха да го наложат за употреба), та нашия древен народ доста мъдро полу презрително - полу иронично ги нарича МАКЕДОНИСТИ, щото знае че такъв народ няма, НЯМА.

    11:45 22.02.2026

  • 60 Пръдляк

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Украинците ще се върнат всичко, ама ВСИЧКО!! Набий си това празната тиква!!

    12:36 22.02.2026

  • 61 Сульооо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Ти под чие управление си??

    12:37 22.02.2026

  • 62 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ама тука е":

    Украинците НЕ са руснаци и Никога няма да бъдат.
    кажи на Кличко че е руснак панелен руски гей мишок.

    12:38 22.02.2026

  • 63 Прррррръдльоооо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Еми тя и сега":

    На вас обективни истини трябва да ви се набиват ежеминутно в главите!Украйна съществува като държава от осми век,Русия като такава от 11 век! УКРАЙНА Е МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА И СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.ПРИЗНАТА Е ДОРИ ОТ РУСИЯ!! 100 ПЪТИ ДА ПОВТОРИШ ЕДНА ИЗМИСЛИЦА-НЯМА ДА СТАНЕ ИСТИНА!!

    12:44 22.02.2026

  • 64 Пръдлячко

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Еми тя и сега":

    Много по интересно е държавата с великата :държавност" до къде ще стигне.Този път няма кой да и помага!!

    12:50 22.02.2026

